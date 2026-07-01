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Задържаха съпругата на един от "Калашниците" за заплахи срещу свидетел по делото

Задържаха съпругата на един от "Калашниците" за заплахи срещу свидетел по делото

1 Юли, 2026 18:07 1 060 21

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  • заплахи-
  • свидетел

При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започва да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката

Задържаха съпругата на един от "Калашниците" за заплахи срещу свидетел по делото - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е задържана за отправяне на заплахи и опит за принуда спрямо свидетел по досъдебно производство срещу престъпна група, действала на територията на столичния квартал „Ботунец“ и извън София. Това съобщи директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков.

По думите му случаят е от понеделник около 16 часа в квартала.

По информация на NOVA задържаната е съпруга на Красимир Алексиев, известен с прякора Краси Принца, който е от групата на "Калашниците" и беше арестуван при акцията на СДВР и ГДБОП през юни.

„При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започва да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство“, заяви Пелтеков.

По данни на полицията първоначално двете жени се срещнали случайно в магазин в квартала.

Между тях възникнал конфликт, при който била упражнена физическа сила и били отправени заплахи.

След като пострадалата влязла да пазарува, извършителката я изчакала да излезе и отново започнала да я заплашва.

„Отправени са закани за живота ѝ, че ще бъдат убити нейни близки и че ще бъде изселена от „Ботунец“, посочи директорът на СДВР.

След сигнала са проведени оперативно-издирвателни действия. Полицията е установила записи от камери за видеонаблюдение, както и свидетели, присъствали на случилото се. След събирането на доказателствата материалите са докладвани на Софийската районна прокуратура.

Жената е задържана за 72 часа и е привлечена като обвиняема за опит за принуда. Наложена ѝ е най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Прокурорът от Софийската районна прокуратура Николай Стойков заяви, че до момента са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.

За престъплението, в което е обвинена жената, законът предвижда наказание до шест години лишаване от свобода.

Припомняме, че на 23 юни Апелативният съд потвърди окончателно съдебните мерки „задържане под стража” за двама души, свързани с „Калашниците” - Красимир Алексиев и Росен Иванов. Тяхнато обвинение е за принуда и отправени заплахи, а свидетелски показания сочат, че са участвали и в група за лихварство и сводничество.

Групата на „Калашниците” привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе”, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал „Ботунец”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    31 2 Отговор
    Веднага дело и да влиза в затвора , само така може да се спре корупцията и олигархията. Съд и затвор за тях.

    18:09 01.07.2026

  • 2 Манолчо глишев- Неймар

    12 6 Отговор
    Тук не е Москва...тук не е Москва...Тук не е Москва...тук не е Москва...тук не е Москва
    Грант даден -грант изяден!!!

    Коментиран от #13

    18:09 01.07.2026

  • 3 Боруна Лом

    18 0 Отговор
    ДИРЕКТНО КЪМ ПЕЩИТЕ ЗА ПРЕТОПЯВАНЕ!

    18:12 01.07.2026

  • 4 Циганизация БГ

    13 0 Отговор
    Някоя Калашнишка, ще да е🙄

    18:15 01.07.2026

  • 5 Любопитен

    22 1 Отговор
    Сега за 72 часа кой че гледа чаветата на Принца? Бай Тошо такива ги пращаше да поживеят малко години в Бобов дол.

    18:15 01.07.2026

  • 6 Тежкия но справедлив

    20 0 Отговор
    Български сАд ще я накаже според парите им. Един месец много строга пробация.

    Коментиран от #21

    18:17 01.07.2026

  • 7 Тая решетка !

    6 4 Отговор
    За Радев ли Е ?

    18:27 01.07.2026

  • 8 Клин, клин избива

    16 0 Отговор
    Калашниците се лекуват с калашник. Това си е техен избор.

    18:29 01.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Владко Кузов /последния софиянец/

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Манолчо глишев- Неймар":

    Манол ще ви го сложи в калните вени, комунета долни

    18:32 01.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сталин

    11 0 Отговор
    Няма по смешна държава от колонията на краварите ,калашници принцове картофа тиквата трактора черепа прасето управляват територията

    18:39 01.07.2026

  • 17 Емигрант

    4 0 Отговор
    Винаги съм се чудил защо в България политиците които не са много умни затова и страдат от комплекси не копират закони свързани с престъпления от западът които са много справедливи и особенно много строги, така няма да покажат своите умствени слабости и особенно тук няма такова понятие голямото престъпление да консумира всички останали, осъждат престъпниците за всяко тяхно доказано престъпление и така присъдата им става много дълга ? Не е коректно например крадец извършил десет кражби всички доказани да лежи само за най-голямата и не получава за другите нищо, все едно че му са подарък за извършената престъпност ? И защо в България циганите са роми,както в целия свят този етнос се знае, че са цигани, а не роми ? Както се копират цените на стоките така е напълно възможно и със законодателството, страхуват се политиците ви да не ги застигне законът ли ? Живуркане си все още в зъл комунизъм !

    18:43 01.07.2026

  • 18 Децата на малцинствата защо

    5 0 Отговор
    Им позволено да се возят на първата седалка и на всичкото отгоре без колан. Защо на малцинствата всичко им разрешено. Не мога да разбера.

    Коментиран от #19

    18:59 01.07.2026

  • 19 Една е формулата

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Децата на малцинствата защо":

    Защото прилагат "организиран отпор", нещото, от което политиците се страхуват като дявол от тамян, че и малко повече.

    19:17 01.07.2026

  • 20 Сматайте

    1 0 Отговор
    колко няма държавност,щом индийците си позволяват да заплашват свидетели!

    19:21 01.07.2026

  • 21 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тежкия но справедлив":

    Колко да е тежък? Преместиха делото на Корумпето Коцев във Варна по искане на защитата и съдът веднага го пусна. Вчера върна материалите на Софийска Прокуратура. Ми тя съдийката може да нещо да е почерпена в Хоризонт, а?

    19:32 01.07.2026

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