Задържаха съпругата на един от "Калашниците" за заплахи срещу свидетел по делото

Жена е задържана за отправяне на заплахи и опит за принуда спрямо свидетел по досъдебно производство срещу престъпна група, действала на територията на столичния квартал „Ботунец“ и извън София. Това съобщи директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков.

По думите му случаят е от понеделник около 16 часа в квартала.

По информация на NOVA задържаната е съпруга на Красимир Алексиев, известен с прякора Краси Принца, който е от групата на "Калашниците" и беше арестуван при акцията на СДВР и ГДБОП през юни.

„При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започва да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство“, заяви Пелтеков.

По данни на полицията първоначално двете жени се срещнали случайно в магазин в квартала.

Между тях възникнал конфликт, при който била упражнена физическа сила и били отправени заплахи.

След като пострадалата влязла да пазарува, извършителката я изчакала да излезе и отново започнала да я заплашва.

„Отправени са закани за живота ѝ, че ще бъдат убити нейни близки и че ще бъде изселена от „Ботунец“, посочи директорът на СДВР.

След сигнала са проведени оперативно-издирвателни действия. Полицията е установила записи от камери за видеонаблюдение, както и свидетели, присъствали на случилото се. След събирането на доказателствата материалите са докладвани на Софийската районна прокуратура.

Жената е задържана за 72 часа и е привлечена като обвиняема за опит за принуда. Наложена ѝ е най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Прокурорът от Софийската районна прокуратура Николай Стойков заяви, че до момента са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.

За престъплението, в което е обвинена жената, законът предвижда наказание до шест години лишаване от свобода.

Припомняме, че на 23 юни Апелативният съд потвърди окончателно съдебните мерки „задържане под стража” за двама души, свързани с „Калашниците” - Красимир Алексиев и Росен Иванов. Тяхнато обвинение е за принуда и отправени заплахи, а свидетелски показания сочат, че са участвали и в група за лихварство и сводничество.

Групата на „Калашниците” привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе”, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал „Ботунец”.