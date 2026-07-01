Задържаха съпругата на един от "Калашниците" за заплахи срещу свидетел по делото

Жена е задържана за отправяне на заплахи и опит за принуда спрямо свидетел по досъдебно производство срещу престъпна група, действала на територията на столичния квартал „Ботунец“ и извън София. Това съобщи директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков.
По думите му случаят е от понеделник около 16 часа в квартала.
По информация на NOVA задържаната е съпруга на Красимир Алексиев, известен с прякора Краси Принца, който е от групата на "Калашниците" и беше арестуван при акцията на СДВР и ГДБОП през юни.
„При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започва да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство“, заяви Пелтеков.
По данни на полицията първоначално двете жени се срещнали случайно в магазин в квартала.
Между тях възникнал конфликт, при който била упражнена физическа сила и били отправени заплахи.
След като пострадалата влязла да пазарува, извършителката я изчакала да излезе и отново започнала да я заплашва.
„Отправени са закани за живота ѝ, че ще бъдат убити нейни близки и че ще бъде изселена от „Ботунец“, посочи директорът на СДВР.
След сигнала са проведени оперативно-издирвателни действия. Полицията е установила записи от камери за видеонаблюдение, както и свидетели, присъствали на случилото се. След събирането на доказателствата материалите са докладвани на Софийската районна прокуратура.
Жената е задържана за 72 часа и е привлечена като обвиняема за опит за принуда. Наложена ѝ е най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
Прокурорът от Софийската районна прокуратура Николай Стойков заяви, че до момента са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.
За престъплението, в което е обвинена жената, законът предвижда наказание до шест години лишаване от свобода.
Припомняме, че на 23 юни Апелативният съд потвърди окончателно съдебните мерки „задържане под стража” за двама души, свързани с „Калашниците” - Красимир Алексиев и Росен Иванов. Тяхнато обвинение е за принуда и отправени заплахи, а свидетелски показания сочат, че са участвали и в група за лихварство и сводничество.
Групата на „Калашниците” привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе”, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал „Ботунец”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
18:09 01.07.2026
2 Манолчо глишев- Неймар
Грант даден -грант изяден!!!
Коментиран от #13
18:09 01.07.2026
3 Боруна Лом
18:12 01.07.2026
4 Циганизация БГ
18:15 01.07.2026
5 Любопитен
18:15 01.07.2026
6 Тежкия но справедлив
Коментиран от #21
18:17 01.07.2026
7 Тая решетка !
18:27 01.07.2026
8 Клин, клин избива
18:29 01.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Владко Кузов /последния софиянец/
До коментар #2 от "Манолчо глишев- Неймар":Манол ще ви го сложи в калните вени, комунета долни
18:32 01.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сталин
18:39 01.07.2026
17 Емигрант
18:43 01.07.2026
18 Децата на малцинствата защо
Коментиран от #19
18:59 01.07.2026
19 Една е формулата
До коментар #18 от "Децата на малцинствата защо":Защото прилагат "организиран отпор", нещото, от което политиците се страхуват като дявол от тамян, че и малко повече.
19:17 01.07.2026
20 Сматайте
19:21 01.07.2026
21 Коста
До коментар #6 от "Тежкия но справедлив":Колко да е тежък? Преместиха делото на Корумпето Коцев във Варна по искане на защитата и съдът веднага го пусна. Вчера върна материалите на Софийска Прокуратура. Ми тя съдийката може да нещо да е почерпена в Хоризонт, а?
19:32 01.07.2026