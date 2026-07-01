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Александър Пулев: „Лукойл-България“ беше пред затваряне

Александър Пулев: „Лукойл-България“ беше пред затваряне

1 Юли, 2026 18:41 818 23

  • александър пулев-
  • лукойл

По време на управлението на Борисов едно безпрецедентно изказване в Комисия по енергетика доведоха до потенциална щета за българските граждани в размер на 3 млрд. евро

Александър Пулев: „Лукойл-България“ беше пред затваряне - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предприехме една много важна и решителна стъпка в подкрепа на националния интерес, на националната сигурност, тъй като „Лукойл” е актив от структуроопределящо естество за българската икономика и пазар на горива. Това беше голяма победа за българските потребители, защото успяхме да обезопасим поредната бомба, която беше заложена от предишното управление. „Лукойл България” беше на ръба да бъде затворена, като дейност, тъй като те нямаха достъп до петрол, който е нужен на база на техническите параметри, рафинерията да работи ефективно, да не се задръстват техническите мощности. Имаше риск рафинерията да бъде затворена, което щеше да доведе до сътресение. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в предаването „Лице в лице” по БТВ.

По думите му това е допуснато от предишното правителство и по време на управлението на предишния особен управител.

„Срещата с "Литаско" беше една важна и решителна стъпка, която ще ни доведе до отпадането на арбитражния спор. По време на управлението на Борисов едно безпрецедентно изказване в Комисия по енергетика доведоха до потенциална щета за българските граждани в размер на 3 млрд. евро. Имаше едно епично заседание, 30-секундно”, поясни той. И добави: „Това беше един доста нескопосан опит да се национализира частна собственост.

„Оттам започнаха каскада от събития. Има спор в размер на 3 млрд. евро. Съвсем естествено "Литаско" искат да защитят своя частен актив и те започнаха да блокират сметки на „Лукойл България”, започнаха да блокират достъп до различни контрагенти, така че рафинерията беше ограничена и това щеше да доведе до нейното затваряне. Те нямаха достъп до доставка на суровини от търговци, регистрирани в Швейцария”, разкри Александър Пулев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мария

    30 10 Отговор
    Много сте велики! Без вас България загива. Стига хвалби, некадърници!

    18:43 01.07.2026

  • 2 ОСТАВКА, БЕ

    29 8 Отговор
    МОШЕНИЦИ КРАДЛИВИ!!!

    18:46 01.07.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 5 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВОТО ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
    СРЕЩУ ВСИЧКИ ЗАПАДНИ РУДНИЦИ И ПСЕВДО- РУСКИ КОМПАНИИ ...
    ЕКО ТАКСИ ЗА ЕКО ЩЕТИ
    .....
    ОБАЧЕ СА МУХЛЬОВЦИ ЗА ДА ГО ПРИЛОЖАТ

    18:46 01.07.2026

  • 4 Гъвазов

    9 7 Отговор
    Затваряй! Аз зареждам само от Еко Петрол и Круиз.

    18:47 01.07.2026

  • 5 Платена медия

    7 14 Отговор
    Платените ботове днес са доста активни в коментарите, значи кочината се тресе

    Коментиран от #8, #19

    18:48 01.07.2026

  • 6 Рафинериите

    11 1 Отговор
    работещи с различен от руския нефт се задръстват , затова след изваждане от списъка със санкциите на патриарха , рафинерията няма да затваря кепенците (защото се намира най-близо до Крим).

    18:50 01.07.2026

  • 7 Местя

    9 5 Отговор
    Шестаците били помогнали на хаяско да ни граби чрез лиук оил

    18:52 01.07.2026

  • 8 Боташки чорап

    19 1 Отговор

    До коментар #5 от "Платена медия":

    Точно така, кочината барабар с гълъбарника ви яко се тресе!

    18:53 01.07.2026

  • 9 Данчо

    7 4 Отговор
    А сега понеже Лукойл България дължи няколко милиарда на Литаско , фирмата майка , която е взела като заем , българите ще го изплатят този заем . Чудесна работа май сте свършили .

    18:56 01.07.2026

  • 10 Абсурдистан

    8 3 Отговор
    Отново шум и прахоляк за покриване на истината. Основното престъпление е продажбата на нефтохима на Лукоил.

    18:57 01.07.2026

  • 11 Баро Киро

    8 2 Отговор
    Мазна,неприятна физиономия на едофил от американски филм...

    18:59 01.07.2026

  • 12 !!!?

    8 5 Отговор
    Гълъбарника на Мистър Кеш е обзет от тежка форма на месианство и липса на връзка с реалността...кремълофилството води до нелечима парализа и клаустрофобия !

    19:03 01.07.2026

  • 13 Анонимен

    1 7 Отговор
    Браво на правителството.

    19:06 01.07.2026

  • 14 Хахах

    5 1 Отговор
    Да бе, еми защо толкова години не затвори. Сигурно пак сте ги освободили от милиарди данъци да не плащат.

    19:08 01.07.2026

  • 15 Хайде вече

    5 1 Отговор
    Добре де,всички разбраха, че светът започва от Регресивна България.Ореди вас тук трябва да е било ливади

    19:09 01.07.2026

  • 16 Анонимен

    3 1 Отговор
    Човек ти си болен Борисов не управлява от години а вие сте АУТ веднага сега бкп лъжци измамници вън оставка избори

    19:11 01.07.2026

  • 17 Един

    5 0 Отговор
    Задръства му се тъпата кратуна на този.

    19:15 01.07.2026

  • 18 Дик диверсанта

    5 0 Отговор
    Четиво за дебили, само швейцарци ло търгуват с нефт.
    Това е за рос дебилите, елкторат на радеф.

    19:17 01.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТИ ЛИ ЩЕ ГО

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    ГРЪМНЕШ

    ШМАТАРОК?

    19:20 01.07.2026

  • 21 Голкоз

    3 0 Отговор
    Глупав ПР на неможещите.

    19:21 01.07.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Савецки масали

    19:26 01.07.2026

  • 23 Никой

    0 0 Отговор
    Стане ли дума за хвалби ( голяма победа за бългаските потребители ) от сегашните военни гълъбари , значи България пак ще е заробена .Лукойл върви по пътя аферата " Боташ ". Като пътната карта ще отлети и " победата " . Защитили българския национален интерес , вярва ли някой на българските червеноармейци ? Защитили руския интерес .

    19:27 01.07.2026

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