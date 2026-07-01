Катя Панева: Бюджет 2026 трябва да е на реформите, а не на разходите

Бюджет 2026 трябва да е на реформите, а не на разходите. Управляващите получиха мандат, за да направят реформите, които ще бъдат възможно най-оптимални за България. Това заяви депутатът от ПГ на „Демократична България” Катя Панева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS относно приетия от Министерски съвет бюджет за 2026 година.

По думите ѝ ПГ на „Демократична България” ще направи свои предложения между първо и второ четене на бюджета. „Със сигурност ще критикуваме и ще внесем нашите предложения. Надяваме се колегите да се вслушат в тях. Не е нормално при дефицит от 5,7% да увеличаваме разходите за администрацията. Ако тези средства останат на нивата от предходната година, дефицитът ще намалее с няколко пункта”, посочи тя. И добави: „Преди две години инвестиционната програма беше за 10 млрд. лева. Сега говорим за почти двойно увеличение. Не смятам, че общините имат възможност в рамките на няколко месеца да реализират инвестиции за такъв мащабен ресурс”.

Според нея правителството е имало възможност да предприеме по-сериозни структурни промени. „Това, че са заварили определени политики, не трябва да бъде оправдание. Имаха възможност да предложат сериозни реформи, а разполагат и с парламентарно мнозинство, за да бъдат подкрепени. Важна е решителността”, заяви Панева.

Тя изрази съмнение, че в следващия бюджет ще бъдат заложени обещаните реформи, включително съкращения в администрацията. „По-скоро виждам оттегляне от първоначалните предложения за реформи и ограничаване на излишните разходи. Инвестициите в малките населени места са важни, защото създават условия за развитие на бизнеса. Но те трябва да бъдат насочени към иновации и икономически растеж, за да повишат конкурентоспособността на страната”, коментира народният представител.

По отношение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса Панева отбеляза, че средствата продължават да нарастват, без това да води до осезаемо подобрение на здравните услуги. „Тепърва ще видим дали част от нашите предложения ще намерят място в бюджета. За последните пет години бюджетът на здравната каса е нараснал с близо 90%, но не бих казала, че качеството на здравните услуги се е подобрило. Има много пробойни и са необходими сериозни реформи, за да се спрат течовете и неефективното разходване на публичните средства”, заяви тя.