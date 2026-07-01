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Катя Панева: Бюджет 2026 трябва да е на реформите, а не на разходите

Катя Панева: Бюджет 2026 трябва да е на реформите, а не на разходите

1 Юли, 2026 20:13 559 21

  • катя панева-
  • бюджет-
  • разходи

Депутатът от ДБ разкритикува увеличението на административните разходи и настоя за по-решителни реформи в публичния сектор и здравеопазването

Катя Панева: Бюджет 2026 трябва да е на реформите, а не на разходите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2026 трябва да е на реформите, а не на разходите. Управляващите получиха мандат, за да направят реформите, които ще бъдат възможно най-оптимални за България. Това заяви депутатът от ПГ на „Демократична България” Катя Панева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS относно приетия от Министерски съвет бюджет за 2026 година.

По думите ѝ ПГ на „Демократична България” ще направи свои предложения между първо и второ четене на бюджета. „Със сигурност ще критикуваме и ще внесем нашите предложения. Надяваме се колегите да се вслушат в тях. Не е нормално при дефицит от 5,7% да увеличаваме разходите за администрацията. Ако тези средства останат на нивата от предходната година, дефицитът ще намалее с няколко пункта”, посочи тя. И добави: „Преди две години инвестиционната програма беше за 10 млрд. лева. Сега говорим за почти двойно увеличение. Не смятам, че общините имат възможност в рамките на няколко месеца да реализират инвестиции за такъв мащабен ресурс”.

Според нея правителството е имало възможност да предприеме по-сериозни структурни промени. „Това, че са заварили определени политики, не трябва да бъде оправдание. Имаха възможност да предложат сериозни реформи, а разполагат и с парламентарно мнозинство, за да бъдат подкрепени. Важна е решителността”, заяви Панева.

Тя изрази съмнение, че в следващия бюджет ще бъдат заложени обещаните реформи, включително съкращения в администрацията. „По-скоро виждам оттегляне от първоначалните предложения за реформи и ограничаване на излишните разходи. Инвестициите в малките населени места са важни, защото създават условия за развитие на бизнеса. Но те трябва да бъдат насочени към иновации и икономически растеж, за да повишат конкурентоспособността на страната”, коментира народният представител.

По отношение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса Панева отбеляза, че средствата продължават да нарастват, без това да води до осезаемо подобрение на здравните услуги. „Тепърва ще видим дали част от нашите предложения ще намерят място в бюджета. За последните пет години бюджетът на здравната каса е нараснал с близо 90%, но не бих казала, че качеството на здравните услуги се е подобрило. Има много пробойни и са необходими сериозни реформи, за да се спрат течовете и неефективното разходване на публичните средства”, заяви тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 11 Отговор
    Я гле.......!!!??? Крава с 14 000 евро заплата дава акъл, как на българите са им много 400 евро...???!!! А тая е лично от говедата, които докараха грабежа на народа до там!!!

    20:19 01.07.2026

  • 2 Последния софиянец

    8 10 Отговор
    Таз пача пък каква е?

    Коментиран от #19

    20:20 01.07.2026

  • 3 Хаха

    16 6 Отговор
    Голям продажник излезе този фалшив герой Мунчо.

    20:20 01.07.2026

  • 4 хехе

    3 11 Отговор
    Отпадналата необходимост след като забъркаха буламача който сега управляващите се опитват да оправят продължават да вият на умряло. Колкото до реформите доколкото си спомням те бяха в сглобка с тиквата и шиши и имаха мнозинство, но ненаправиха никакви реформи..

    20:22 01.07.2026

  • 5 Факт

    8 4 Отговор
    Ми тя 2026 мина,ма!

    20:23 01.07.2026

  • 6 Последния софиянец

    6 4 Отговор
    Аз съм на протеста на майките с колички. Поне 200 000 сме. И аз бутам количка ама празна. Да имаше кой да ми помогне догодина да я напълня!

    Коментиран от #12

    20:24 01.07.2026

  • 7 🦦🍌🦥

    14 4 Отговор
    Правителството на Радев изглеждат, като едни аматьори и шарлатани.

    20:26 01.07.2026

  • 8 некадърници

    9 1 Отговор
    40 години "реформи" докарахте България до дъното на всички класации?

    20:28 01.07.2026

  • 9 Все по-прогресиращ бо(га)таш

    8 2 Отговор
    Продължаваме кра...промяната, де!

    20:28 01.07.2026

  • 10 Ба бааааа

    3 7 Отговор
    Защо не критикувахте на хотел Хаяши бюджета

    Коментиран от #15

    20:30 01.07.2026

  • 11 крадев

    7 3 Отговор
    режем бабите и майките с деца и мощно пълним гуши това е политиката!!

    20:31 01.07.2026

  • 12 Бай Асан

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния софиянец":

    Обади се ,гаранция най малко близнаци

    20:32 01.07.2026

  • 13 яяяя

    5 5 Отговор
    Скрий се, злобна вещщице.

    20:35 01.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вале-каро

    2 1 Отговор
    Аз съм п.ро.ст човеч.ец,но спо.ред мен Бюджет 2026 тря.бва да е по.дгото.вка за рефо.рми и изго.твяне на Бюд.жет 2027 и сл.ед това.

    Коментиран от #18

    20:44 01.07.2026

  • 18 Вале-каро

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вале-каро":

    Не знам дали е изкуствен интелектили неговите създатели но коментари 14 и 16 бяха истрити без точките

    20:47 01.07.2026

  • 19 Без майтап

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния софиянец":

    КАТО, ТЕБ последният софиянец.

    20:51 01.07.2026

  • 20 ГРАДСКИЯТ

    2 0 Отговор
    ТЪ ПА Тъ П . ТКА(дъщ€ря НА пияният "доктор"), К . РО $МУ ЧКАТъ НА ра дан, $ ИЗМИ$Л€НОТО $и "образовани€" И ПАТ€ШКОТО $и "мозъч€", $€ "изказва"!
    БОООЖЕ, ОПАААЗИ!

    21:08 01.07.2026

  • 21 Комар край блато

    0 0 Отговор
    Жълтопаветно мислене и говорене от алеите на парк "Марица". Поучаваме градският, как да води хорото.

    21:08 01.07.2026

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