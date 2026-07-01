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ГДБОП разби нелегална фабрика за цигари в Мизия, сред арестуваните има издирван

ГДБОП разби нелегална фабрика за цигари в Мизия, сред арестуваните има издирван

1 Юли, 2026 22:43 1 044 7

  • гдбоп-
  • фабрика-
  • цигари-
  • мизия

Фабриката е модерно оборудвана, шумоизолирана и снабдена с генератор за собствено производство на електричество, с обособени помещения за работниците.

ГДБОП разби нелегална фабрика за цигари в Мизия, сред арестуваните има издирван - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГДБОП разкри работеща високотехнологична фабрика за производство на цигари на територията на бивш завод за целулоза в гр. Мизия.

Специализираната операция на антимафиотите е реализирана днес следобед след проведено съвместно международно разследване между Главната дирекция “Борба с организираната престъпност”, Бюрото за разследвания на Полша (Police Central Bureau of Investigation , Poland) и OLAF.

Девет души са задържани - седем чужденци и двама български граждани.

Подробности за полицейската акция обяви заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов: „Интересното в случая е, че този път, благодарение на бързите действия на колегите, успяхме да задържим и работниците, които се опитваха да напуснат страната“, посочи той и допълни, че един от тях се издирва от 2022 .г за участие в работата на друга нелегална фабрика за производство на цигари.

Задържани са и два товарни автомобила, с които са били превозвани част от машините и оборудването. Открити са и големи количества цигари и материали за производството им.

Фабриката е модерно оборудвана, шумоизолирана и снабдена с генератор за собствено производство на електричество, с обособени помещения за работниците.

Оперативно-издирвателните дейности продължават.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кус кус

    10 1 Отговор
    Някой Дебел дали го е заболяло, а😉

    22:48 01.07.2026

  • 2 неудобен въпрос

    10 0 Отговор
    Град Мизия не е ли родния град на боркинята срещу сивата икономика и срещу завладяната държава госпожа Корнелия Нинова, която сякаш има информация от съратници за цялата страна, само не и от съгражданите си (или пък има).

    22:55 01.07.2026

  • 3 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    3 6 Отговор
    Всеки българин иска да легне под турчин...

    Коментиран от #4

    23:13 01.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Повечето иссат да лежат в тинята под братушка!

    23:23 01.07.2026

  • 5 Само питам

    2 3 Отговор
    Чужденците укри ли са?Полските ченгета знаят кой в момента обикаля както си иска из Европа и продава каквото си иска.

    Коментиран от #6

    23:32 01.07.2026

  • 6 Ганчев

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Питай другарката Нинова.

    23:42 01.07.2026

  • 7 Ооооо

    0 1 Отговор
    Тази фабрика,сигурно е създадена откакто Радев дойде на власт А?

    23:59 01.07.2026

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