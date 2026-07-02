НАП погна Черноморието: Всяка трета проверка е с нарушение

Обобщените данни на Националната агенция за приходите (НАП) показват сериозен брой нарушения в търговските обекти по българското Черноморие.

Само за първите два дни от масираната лятна контролна кампания данъчните инспектори са извършили 150 проверки, при които са констатирани 50 нарушения. Това означава, че на практика всеки трети проверен обект по Черноморието е в нарушение на законодателството.

Акцент върху „Джулай морнинг“ и нощния живот

Специално внимание бе отделено на проверките по време на празненствата за посрещането на първия юлски изгрев („Джулай морнинг“). По време на нощните акции фискалните служители са проверили 33 обекта по Черноморието, установявайки 15 нарушения. Данните на агенцията сочат, че нарушения се откриват в близо половината от проверените през нощта обекти, като само в района на Варна нарушенията са свързани с неиздаване на касови бележки и касови несъответствия.

Кои са най-честите нарушения?

Според директора на дирекция „Оперативни дейности“ Анна Митова, проверките се извършват по Черноморието основно по метода „таен клиент“. Най-често срещаните проблеми, на които се натъкват инспекторите, са:

Неиздаване на касови бележки при извършване на плащания.

при извършване на плащания. Разлики в касовата наличност – сумите в касата не отговарят на регистрираните в паметта на фискалното устройство.

– сумите в касата не отговарят на регистрираните в паметта на фискалното устройство. Липса на трудови договори и осигуряване на служителите върху реалните им възнаграждения (съвместно с Инспекцията по труда).

Засиленият мониторинг, извършван от командировани служители в ресторанти, барове, магазини, паркинги и атракциони, ще продължи без прекъсване до края на активния летен туристически сезон.

Източник на информацията: БНТ, НАП