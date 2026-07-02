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НАП погна Черноморието: Всяка трета проверка е с нарушение

НАП погна Черноморието: Всяка трета проверка е с нарушение

2 Юли, 2026 04:38, обновена 2 Юли, 2026 04:42 1 242 11

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Приходната агенция отчете масови разминавания в касите и липса на фискални бонове при старта на лятната кампания

НАП погна Черноморието: Всяка трета проверка е с нарушение - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обобщените данни на Националната агенция за приходите (НАП) показват сериозен брой нарушения в търговските обекти по българското Черноморие.

Само за първите два дни от масираната лятна контролна кампания данъчните инспектори са извършили 150 проверки, при които са констатирани 50 нарушения. Това означава, че на практика всеки трети проверен обект по Черноморието е в нарушение на законодателството.

Акцент върху „Джулай морнинг“ и нощния живот

Специално внимание бе отделено на проверките по време на празненствата за посрещането на първия юлски изгрев („Джулай морнинг“). По време на нощните акции фискалните служители са проверили 33 обекта по Черноморието, установявайки 15 нарушения. Данните на агенцията сочат, че нарушения се откриват в близо половината от проверените през нощта обекти, като само в района на Варна нарушенията са свързани с неиздаване на касови бележки и касови несъответствия.

Кои са най-честите нарушения?

Според директора на дирекция „Оперативни дейности“ Анна Митова, проверките се извършват по Черноморието основно по метода „таен клиент“. Най-често срещаните проблеми, на които се натъкват инспекторите, са:

  • Неиздаване на касови бележки при извършване на плащания.
  • Разлики в касовата наличност – сумите в касата не отговарят на регистрираните в паметта на фискалното устройство.
  • Липса на трудови договори и осигуряване на служителите върху реалните им възнаграждения (съвместно с Инспекцията по труда).

Засиленият мониторинг, извършван от командировани служители в ресторанти, барове, магазини, паркинги и атракциони, ще продължи без прекъсване до края на активния летен туристически сезон.

Източник на информацията: БНТ, НАП


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Защото

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    ден, година храни !

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  • 2 Всичко

    6 3 Отговор
    е заради пустото левро !

    05:09 02.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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    На Румун Радев !

    05:22 02.07.2026

  • 6 Ганьо кръчмар

    12 2 Отговор
    Така трябва оттам да пълнят бюджета и да им върнат 20% ДДС на крадливите кръчмари, а не да реват за помощи от държавата.

    05:29 02.07.2026

  • 7 Поуката

    9 0 Отговор
    от приказката е , да не ходите на българското Черноморие .

    05:41 02.07.2026

  • 8 НАП- ЛАП

    4 2 Отговор
    Е РЕКЕТЬОРСКО ОПГ.

    05:45 02.07.2026

  • 9 Николай Съев

    0 0 Отговор
    Анна Митова е директор на дирекция „Комуникации“ в Централното управление на НАП, а не на "Оперативни дейности“.

    07:18 02.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    НАП командировани да посрещат Джулая😀

    07:28 02.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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