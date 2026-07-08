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Нинова: Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем

Нинова: Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем

8 Юли, 2026 13:15 891 34

  • корнелия нинова-
  • приет бюджет-
  • втори заем-
  • милиарди евро

Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд. По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава, коментира лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.
Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    16 7 Отговор
    О-С-Т-А-В-К-А!

    13:18 08.07.2026

  • 2 крушовица

    23 9 Отговор
    Тая явно много изгладня, след като не слиза от медиите и откакто не е на копанята!

    Коментиран от #14, #22

    13:19 08.07.2026

  • 3 НАГЛИЯ

    23 10 Отговор
    Нямаш право да коментираш! Ти не направи нищо! Продажница!

    13:21 08.07.2026

  • 4 Тома

    16 7 Отговор
    От тук нататък ще се теглят много милиарди защото сме в клуба на богатите како корни.

    13:21 08.07.2026

  • 5 Скъпа

    20 7 Отговор
    Ти ни вкара този таралеж в г@щите....навремето защо го подкрепи за президент Сега никой нямаше да го знае, просто щеше да е един военен пенсионер

    13:22 08.07.2026

  • 6 Без майтап

    17 1 Отговор
    Нинова, ти говориш така ама то много дупки за запушване има.

    13:23 08.07.2026

  • 7 Обикн. читател

    17 9 Отговор
    Злоба,ненавист към кадърните,това е в характера на вече бившата,на която дните в политиката свършиха.Никой не ти иска мнението,седи си на оная си част,не е необходимо лаенето по кабинета,защото всичко върви по програма.

    13:26 08.07.2026

  • 8 Дзак

    15 0 Отговор
    Колко хора изкараха прехода кротко, на държавна заплата!

    Коментиран от #18

    13:26 08.07.2026

  • 9 Ако не я тресеше тая злоба

    10 6 Отговор
    Можеше и да не я изритат от БСП.

    Коментиран от #19

    13:27 08.07.2026

  • 10 Що не направи икономика ма?

    13 3 Отговор
    Щото влаченето ти се услажда и отдава.

    13:29 08.07.2026

  • 11 700 000 държавни търтеи!

    14 1 Отговор
    Няма как да стане!

    13:31 08.07.2026

  • 12 смях в залата

    11 1 Отговор
    Джендзи-тата така решиха . Те ще плащат заемите. Сега са в Гърция но догодина не се знае

    13:34 08.07.2026

  • 13 Ми нали трябва да се оказва помощ на

    9 4 Отговор
    Братска фашистка бандеровска страна макар че точно тя на практика е агресора. И от сутрин до вечер зеления се хвали с това какви поразии е направил на противника. Ние помагаме когато можем и колкото можем. А пропо вие също.

    Коментиран от #17

    13:38 08.07.2026

  • 14 За отрицателно време

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "крушовица":

    Си си натракал бая лайка. Как става тая.

    13:41 08.07.2026

  • 15 Ти да видиш

    6 3 Отговор
    Ами това е "прогресивна промяна", другарко Нинова.
    "Прогресивно" ни източват последните капчици кръв.

    13:42 08.07.2026

  • 16 12...34

    4 2 Отговор
    Богове сме на схемите,наследство от бкп

    13:43 08.07.2026

  • 17 смях в залата

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ми нали трябва да се оказва помощ на":

    Кои са приятелите на агресора путин

    Коментиран от #21

    13:43 08.07.2026

  • 18 Така е и не само те

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Доста от учителите че и лекарите зъболекарите силовите структури правораздаването но има и други.

    13:44 08.07.2026

  • 19 Ами че То !

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ако не я тресеше тая злоба":

    Се Саморазпадна !

    Коментиран от #20

    13:46 08.07.2026

  • 20 Оти ! Все !

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ами че То !":

    Умни ора Там !

    Я Виж Зарков !

    13:47 08.07.2026

  • 21 ми зеленски какъв

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "смях в залата":

    От сутрин до вечер слушаме хвалби какви рафинерии порази. Има и жертви освен да кажем щети. Ми кой влезе в Курск със войски. Зеленски. Кой всъщност е агресора. Същия.

    13:48 08.07.2026

  • 22 000014

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "крушовица":

    Не само огладня, но и се озлоби. Свършена е дори в очите на тези, които й симпатизираха

    13:49 08.07.2026

  • 23 тиквоч чекмеджето

    5 1 Отговор
    а вече взеха втори милиарден заем
    да ми изплатят масрафа по общ поръчки за мантинели асфалт
    саниране
    за фонда и ний сме хора да живеем от млеконадой на блеещи офси

    13:51 08.07.2026

  • 24 цъ цъ цъ

    6 3 Отговор
    нинова колко години го лигави на тиквата - ммм, и продължаваш да го правиш

    13:56 08.07.2026

  • 25 Права е Нинова

    6 4 Отговор
    Зимата и началото на пролетта България изпада в дефолт тоест няма да може да плаща пенсии и заплати в публичния сектор. Трябва само със заеми. Ето този от 2.5 млрд.евро не беше предвиден в бюджета и мунчовите ни успокояват че бил на ниски лихви. При изпадането в дефолт ви се обезценяват спестяванията. Единствения шанс да ги запазите е да инвестирате в недвижими имоти. Предстои необратим фалит с тези която беше и целта. За 2 месеца 3.8 млрд.+ сега 2.5 млрд.= 6.3 млрд.евро което е над 12.5 млрд.лв. Като сметнем че вдигнаха дефицита на 5.7% от БВП. ДЪРЖАВАТА ПРИКЛЮЧВА

    Коментиран от #30

    13:58 08.07.2026

  • 26 Ми крадем докато сме на власт

    3 2 Отговор
    Че после няма , от такива , като теб се научихме!

    14:01 08.07.2026

  • 27 Щилян

    4 2 Отговор
    Пак това недуразумение

    14:10 08.07.2026

  • 28 Селската фиба

    3 1 Отговор
    Пак иска да краде и лъже

    14:11 08.07.2026

  • 29 Маринов

    3 2 Отговор
    Тази от какво живее? Откъде приходи в нейния джоб? От кого и срещу какво? Учуден съм. Ако ме беше послушала на времето, сега щеше да е евродепутат с много екстри и възможности. А сега? Няма ефективна и платена политическа дейност. За доходоносна любовница също. Регулярни приходи от импекса Зе съмнявам. Остава съпругът й да я храни и синът да й праща по някой чек. И ни занимавате с глупостите й. Ами то бюджетът трябва да се върже. До нула. Защо не пиша, когато даваха много милиони авансово плащане за бъдещи магистрални участъци? И после парите ги няма. А по това време беше във властта.

    14:11 08.07.2026

  • 30 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Права е Нинова":

    Така говореха и по Виденово време, пък нищо на приключи

    Коментиран от #31, #34

    14:14 08.07.2026

  • 31 Българка оцеля но от 8.5 млн.

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Сега е 5.5 млн.и ви взеха спестяванията ааа?! При 3 хилядарки долар хахаха

    Коментиран от #33

    14:16 08.07.2026

  • 32 Възмутен

    0 1 Отговор
    Ти па си много убива! Пръсна БСП то сега акъли ще раздаваш.

    14:18 08.07.2026

  • 33 Вече българите сме не повече от 3,5 млн

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българка оцеля но от 8.5 млн.":

    Живо тегло , останалото е малцинство факистанци на фсяка крачка .

    14:22 08.07.2026

  • 34 Фчера един архитект българин избягал фъф

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    ФАЩ и се хвалеше по телевизиите че забогатял и жена му и тя а майка им и баща им в България умряли що така.

    14:26 08.07.2026

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