Нинова: Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем

Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.

Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.

Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.

По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.