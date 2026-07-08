Нинова: Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем

Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.
Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1111
13:18 08.07.2026
2 крушовица
Коментиран от #14, #22
13:19 08.07.2026
3 НАГЛИЯ
13:21 08.07.2026
4 Тома
13:21 08.07.2026
5 Скъпа
13:22 08.07.2026
6 Без майтап
13:23 08.07.2026
7 Обикн. читател
13:26 08.07.2026
8 Дзак
Коментиран от #18
13:26 08.07.2026
9 Ако не я тресеше тая злоба
Коментиран от #19
13:27 08.07.2026
10 Що не направи икономика ма?
13:29 08.07.2026
11 700 000 държавни търтеи!
13:31 08.07.2026
12 смях в залата
13:34 08.07.2026
13 Ми нали трябва да се оказва помощ на
Коментиран от #17
13:38 08.07.2026
14 За отрицателно време
До коментар #2 от "крушовица":Си си натракал бая лайка. Как става тая.
13:41 08.07.2026
15 Ти да видиш
"Прогресивно" ни източват последните капчици кръв.
13:42 08.07.2026
16 12...34
13:43 08.07.2026
17 смях в залата
До коментар #13 от "Ми нали трябва да се оказва помощ на":Кои са приятелите на агресора путин
Коментиран от #21
13:43 08.07.2026
18 Така е и не само те
До коментар #8 от "Дзак":Доста от учителите че и лекарите зъболекарите силовите структури правораздаването но има и други.
13:44 08.07.2026
19 Ами че То !
До коментар #9 от "Ако не я тресеше тая злоба":Се Саморазпадна !
Коментиран от #20
13:46 08.07.2026
20 Оти ! Все !
До коментар #19 от "Ами че То !":Умни ора Там !
Я Виж Зарков !
13:47 08.07.2026
21 ми зеленски какъв
До коментар #17 от "смях в залата":От сутрин до вечер слушаме хвалби какви рафинерии порази. Има и жертви освен да кажем щети. Ми кой влезе в Курск със войски. Зеленски. Кой всъщност е агресора. Същия.
13:48 08.07.2026
22 000014
До коментар #2 от "крушовица":Не само огладня, но и се озлоби. Свършена е дори в очите на тези, които й симпатизираха
13:49 08.07.2026
23 тиквоч чекмеджето
да ми изплатят масрафа по общ поръчки за мантинели асфалт
саниране
за фонда и ний сме хора да живеем от млеконадой на блеещи офси
13:51 08.07.2026
24 цъ цъ цъ
13:56 08.07.2026
25 Права е Нинова
Коментиран от #30
13:58 08.07.2026
26 Ми крадем докато сме на власт
14:01 08.07.2026
27 Щилян
14:10 08.07.2026
28 Селската фиба
14:11 08.07.2026
29 Маринов
14:11 08.07.2026
30 Факт
До коментар #25 от "Права е Нинова":Така говореха и по Виденово време, пък нищо на приключи
Коментиран от #31, #34
14:14 08.07.2026
31 Българка оцеля но от 8.5 млн.
До коментар #30 от "Факт":Сега е 5.5 млн.и ви взеха спестяванията ааа?! При 3 хилядарки долар хахаха
Коментиран от #33
14:16 08.07.2026
32 Възмутен
14:18 08.07.2026
33 Вече българите сме не повече от 3,5 млн
До коментар #31 от "Българка оцеля но от 8.5 млн.":Живо тегло , останалото е малцинство факистанци на фсяка крачка .
14:22 08.07.2026
34 Фчера един архитект българин избягал фъф
До коментар #30 от "Факт":ФАЩ и се хвалеше по телевизиите че забогатял и жена му и тя а майка им и баща им в България умряли що така.
14:26 08.07.2026