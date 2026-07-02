Велислав Величков: В момента се правят правилата и критериите за избора на парламентарната квота на ВСС

Поредният опит за съдебна реформа е чудесно казано, но то няма и опит още. В момента се правят правилата и критериите за избора на парламентарната квота на ВСС и донякъде на професионалната квота. Това заяви в депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков в ефира на bTV, цитиран от novini.bg

Рамката на избора бе очертана в Закона за съдебната власт. В него не залегнаха критериите за избора на кандидатите. Всички предложения на опозицията бяха отхвърлени. Един критерий има - председателите на върховните съдилища и главния прокурор, които са били такива в последните две години, не могат да бъдат кандидати, поясни той.

Ние предложихме съдии, прокурори, следователи да не могат да бъдат кандидати от парламентарната квота, защото тяхното място е в професионалната квота. Отхвърли се предложението кандидатите от парламентарната квота да бъдат партийно неутрални. Това означава, че хора от ръководството на политически партии, бивши депутати и министри също могат да бъдат предложени. Отхвърли се предложението да декларират членство в тайни общества, ложи, посочи още Величков.

И допълни: "Отхвърли се предложението да не са професионални магистрати. Накрая ние нямаме установени критерии, освен записаните в Конституцията - да имат високи професионални и нравствени качества. А правилата не може да допълват критериите. И е много опасно да попаднем на хора от същото статукво, които крепяха сегашния Висш съдебен съвет и съдебна власт дълги години".

В Конституцията пише, че съдебната власт трябва да е изцяло независима от политическо влияние. Бивши депутати и министри, или хора от ръководството на партии са категорично политически лица и те ще привнесат мощна политическа зависимост и в бъдещия състав на ВСС, освен ако не се появи разум при вносителите на предложения да не излъчват такива хора. Имам чувството, че се оставя врата, защото ПБ не знаят кого ще предлагат, според мен, те чакат кандидатурите им да бъдат предложени, вероятно от този, който писа ЗСВ, каза още Велислав Величков.

По думите му "Продължаваме промяната" все още няма конкретни предложения за членове на ВСС.