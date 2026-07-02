Министър Катя Ивкова: Средства има, проблемът е в управлението

В здравната система има достатъчно средства, но основният проблем е начинът, по който те се управляват и контролират.
Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“.
По думите ѝ здравната реформа, започнала през 2000 г., продължава вече повече от две десетилетия, но все още не е постигнала основните си цели – по-високо доверие на пациентите и по-добри здравни показатели.
„Реформата стартира през 2000 г. и до днес виждаме, че доверието на пациентите в системата остава ниско. Това е напълно обяснимо предвид здравните показатели на населението“, коментира министърът.
Ивкова подчерта, че приоритет е системата да стане по-ефективна чрез по-добро управление и по-строг контрол върху разходването на публичните средства.
Според нея не може да се говори за недофинансиране на здравеопазването.
„Не бих казала, че системата е недофинансирана. Средства има достатъчно, но те трябва да се управляват и разходват рационално. Вярно е, че разходите за здравеопазване растат навсякъде по света заради навлизането на нови технологии за диагностика и лечение, но това не променя факта, че в българската здравна система има необходимия финансов ресурс“, заяви здравният министър.
Тя беше категорична, че подобряването на контрола и ефективното управление на средствата са сред ключовите условия за по-добро функциониране на здравната система и за възстановяване на доверието на пациентите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #8
09:54 02.07.2026
2 Последния Софиянец
09:54 02.07.2026
3 Тази
С търговския секс...
09:55 02.07.2026
4 Мнение
10:02 02.07.2026
5 Тая Откри Топлата Вода !
Здравната Система !
Ще Изяжда парите !
За здравно обслужване !
На Здравноосигурените в България !
Къде са ?
Истинските Лекари Тук ?
Кой Ни набутва Тези Неандерталци Тук?
Които не си познават Занаята ?
Нито Закона Ви Е Закон !
Нито Наредбите Наредби !
Кога ще ги Изгорите ?
И Замените !
С Каквито Трябва !
10:04 02.07.2026
6 Тая Прилича ли ти ?
Министър ?
10:05 02.07.2026
7 Питане
10:06 02.07.2026
8 Тия Гърла !
До коментар #1 от "Трол":Наядане Нямат !
10:06 02.07.2026
9 Каквато Държавата !
Здравеопазването !
10:08 02.07.2026
10 малееей,
Явно ги е избирал да могат да разтягат локуми, подобно на него.
10:15 02.07.2026
11 Как и какво
10:34 02.07.2026
12 наблюдател
Да допуснем, че правителството се справи с контрола върху разходването на средствата за здравеопазване. Как ще реши проблема с недостиг на медицински кадри, защото те се създават с години. По-дълго дори от един управленски мандат!
10:39 02.07.2026