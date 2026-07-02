Министър Катя Ивкова: Средства има, проблемът е в управлението

В здравната система има достатъчно средства, но основният проблем е начинът, по който те се управляват и контролират.

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“.

По думите ѝ здравната реформа, започнала през 2000 г., продължава вече повече от две десетилетия, но все още не е постигнала основните си цели – по-високо доверие на пациентите и по-добри здравни показатели.

„Реформата стартира през 2000 г. и до днес виждаме, че доверието на пациентите в системата остава ниско. Това е напълно обяснимо предвид здравните показатели на населението“, коментира министърът.

Ивкова подчерта, че приоритет е системата да стане по-ефективна чрез по-добро управление и по-строг контрол върху разходването на публичните средства.

Според нея не може да се говори за недофинансиране на здравеопазването.

„Не бих казала, че системата е недофинансирана. Средства има достатъчно, но те трябва да се управляват и разходват рационално. Вярно е, че разходите за здравеопазване растат навсякъде по света заради навлизането на нови технологии за диагностика и лечение, но това не променя факта, че в българската здравна система има необходимия финансов ресурс“, заяви здравният министър.

Тя беше категорична, че подобряването на контрола и ефективното управление на средствата са сред ключовите условия за по-добро функциониране на здравната система и за възстановяване на доверието на пациентите.