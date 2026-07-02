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Министър Катя Ивкова: Средства има, проблемът е в управлението

Министър Катя Ивкова: Средства има, проблемът е в управлението

2 Юли, 2026 09:50 494 12

  • катя ивкова-
  • здравна система

По думите ѝ здравната реформа, започнала през 2000 г., продължава вече повече от две десетилетия, но все още не е постигнала основните си цели – по-високо доверие на пациентите и по-добри здравни показатели

Министър Катя Ивкова: Средства има, проблемът е в управлението - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В здравната система има достатъчно средства, но основният проблем е начинът, по който те се управляват и контролират.

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“.

По думите ѝ здравната реформа, започнала през 2000 г., продължава вече повече от две десетилетия, но все още не е постигнала основните си цели – по-високо доверие на пациентите и по-добри здравни показатели.

„Реформата стартира през 2000 г. и до днес виждаме, че доверието на пациентите в системата остава ниско. Това е напълно обяснимо предвид здравните показатели на населението“, коментира министърът.

Ивкова подчерта, че приоритет е системата да стане по-ефективна чрез по-добро управление и по-строг контрол върху разходването на публичните средства.

Според нея не може да се говори за недофинансиране на здравеопазването.

„Не бих казала, че системата е недофинансирана. Средства има достатъчно, но те трябва да се управляват и разходват рационално. Вярно е, че разходите за здравеопазване растат навсякъде по света заради навлизането на нови технологии за диагностика и лечение, но това не променя факта, че в българската здравна система има необходимия финансов ресурс“, заяви здравният министър.

Тя беше категорична, че подобряването на контрола и ефективното управление на средствата са сред ключовите условия за по-добро функциониране на здравната система и за възстановяване на доверието на пациентите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Никога няма достатъчно средства в здравната система.

    Коментиран от #8

    09:54 02.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Защо пращаме помощ за Украйна а за Венецуела не?

    09:54 02.07.2026

  • 3 Тази

    4 0 Отговор
    Е от онези които плюят, да знаете!
    С търговския секс...

    09:55 02.07.2026

  • 4 Мнение

    1 0 Отговор
    Кокаинозависими търговци на органи и милионери са вашите светила в медицината, и за това е така.

    10:02 02.07.2026

  • 5 Тая Откри Топлата Вода !

    2 0 Отговор
    До Кога ?

    Здравната Система !

    Ще Изяжда парите !

    За здравно обслужване !

    На Здравноосигурените в България !

    Къде са ?

    Истинските Лекари Тук ?

    Кой Ни набутва Тези Неандерталци Тук?

    Които не си познават Занаята ?

    Нито Закона Ви Е Закон !

    Нито Наредбите Наредби !

    Кога ще ги Изгорите ?

    И Замените !

    С Каквито Трябва !

    10:04 02.07.2026

  • 6 Тая Прилича ли ти ?

    5 0 Отговор
    На Здравен !

    Министър ?

    10:05 02.07.2026

  • 7 Питане

    1 0 Отговор
    Някой дали ще обърне внимание на "горния" материал ???

    10:06 02.07.2026

  • 8 Тия Гърла !

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Наядане Нямат !

    10:06 02.07.2026

  • 9 Каквато Държавата !

    2 0 Отговор
    Такова И !

    Здравеопазването !

    10:08 02.07.2026

  • 10 малееей,

    3 0 Отговор
    и тая радева калинка откри топлата вода!

    Явно ги е избирал да могат да разтягат локуми, подобно на него.

    10:15 02.07.2026

  • 11 Как и какво

    3 0 Отговор
    Нищо съществено не е казала. Това се знае от 20 и повече години. Кръжочници.

    10:34 02.07.2026

  • 12 наблюдател

    1 0 Отговор
    Ако може да се вярва на ИИ, на страната не достигат между 17 000 и 30 000 медицински сестри, а дефицитът на лични лекари възлиза на 1 000, което оставя цели региони без адекватен достъп до първична помощ.
    Да допуснем, че правителството се справи с контрола върху разходването на средствата за здравеопазване. Как ще реши проблема с недостиг на медицински кадри, защото те се създават с години. По-дълго дори от един управленски мандат!

    10:39 02.07.2026

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