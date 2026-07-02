485 камиона нарушители в изпреварващата лента са засекли тол камерите само за ден

От 1 юли тол камерите вече следят камионите в изпреварващата лента. Това става чрез нова функционалност на тол системата, чрез която ще се проследява движението на тежкотоварните автомобили, когато има нарушения на ограниченията.

В кои участъци ще има този допълнителен контрол, как точно ще се осъществява и как ще се налагат санкциите? Темата коментира в ефира на „Здравей, България” директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

„Засилва се контролът върху изпреварващите тежкотоварни автомобили по основните автомагистрали по пътя към морето - на „Тракия“ 12 отсечки, на „Хемус“ 3 отсечки. Вчерашният ден, още в първия ден, имаме 485 нарушители. А за тестовия месец юни нарушителите бяха повече от 13 хиляди”, посочи проф. Асенов.

По думите на директора на Националното тол управление тези 485 нарушители са предадени по електронен път към съответните областни управления на МВР, като специално тези, които са чуждестранни, са включени в така наречения бял списък.

„За транзитно преминаващите сме разработили мярка с колегите от МВР на Шенгенските пунктове и в момента на кулата тази мярка работи изключително ефективно. На дневна база имаме повече от 50 чуждестранни автомобила, които са спрени в реално време и на тях са съставени съответните актове и глоби”, каза той и допълни, че с Турция механизмът отдавна е работещ, тъй като там има възможност за проверка.

Асенов допълни още, че Националното тол управление е направило обход и пълна проверка на знаковото стопанство. „Което означава, че ние сме проверили, че в зоните на контрол са налични достатъчно количество забранителни знаци, които да оказват на водачите, че тежкотоварните автомобили не могат да изпреварват в тези зони”, заяви Асенов.

„Не може да поставим камери на всеки километър, но дори да не ги поставим на всеки километър, виждате само за вчера за какъв тип нарушаване на правилата става дума. Тези 12 участъка - 485 тежкотоварни автомобила. И това са автомобили, които се движат с скорост повече от 80 км/ч. Към доказателствените записи ще добавяме и моментната скорост, за да можем да подпомогнем колегите”, каза още той и допълни, че камерите ще работят денонощно и във всеки сезон.