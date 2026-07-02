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485 камиона нарушители в изпреварващата лента са засекли тол камерите само за ден

485 камиона нарушители в изпреварващата лента са засекли тол камерите само за ден

2 Юли, 2026 11:41 1 219 27

  • камиони-
  • нарушение-
  • магистрала-
  • изпреварваща лента

На дневна база имаме повече от 50 чуждестранни автомобила, които са спрени в реално време и на тях са съставени съответните актове и глоби

485 камиона нарушители в изпреварващата лента са засекли тол камерите само за ден - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 юли тол камерите вече следят камионите в изпреварващата лента. Това става чрез нова функционалност на тол системата, чрез която ще се проследява движението на тежкотоварните автомобили, когато има нарушения на ограниченията.

В кои участъци ще има този допълнителен контрол, как точно ще се осъществява и как ще се налагат санкциите? Темата коментира в ефира на „Здравей, България” директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

„Засилва се контролът върху изпреварващите тежкотоварни автомобили по основните автомагистрали по пътя към морето - на „Тракия“ 12 отсечки, на „Хемус“ 3 отсечки. Вчерашният ден, още в първия ден, имаме 485 нарушители. А за тестовия месец юни нарушителите бяха повече от 13 хиляди”, посочи проф. Асенов.

По думите на директора на Националното тол управление тези 485 нарушители са предадени по електронен път към съответните областни управления на МВР, като специално тези, които са чуждестранни, са включени в така наречения бял списък.

„За транзитно преминаващите сме разработили мярка с колегите от МВР на Шенгенските пунктове и в момента на кулата тази мярка работи изключително ефективно. На дневна база имаме повече от 50 чуждестранни автомобила, които са спрени в реално време и на тях са съставени съответните актове и глоби”, каза той и допълни, че с Турция механизмът отдавна е работещ, тъй като там има възможност за проверка.

Асенов допълни още, че Националното тол управление е направило обход и пълна проверка на знаковото стопанство. „Което означава, че ние сме проверили, че в зоните на контрол са налични достатъчно количество забранителни знаци, които да оказват на водачите, че тежкотоварните автомобили не могат да изпреварват в тези зони”, заяви Асенов.

„Не може да поставим камери на всеки километър, но дори да не ги поставим на всеки километър, виждате само за вчера за какъв тип нарушаване на правилата става дума. Тези 12 участъка - 485 тежкотоварни автомобила. И това са автомобили, които се движат с скорост повече от 80 км/ч. Към доказателствените записи ще добавяме и моментната скорост, за да можем да подпомогнем колегите”, каза още той и допълни, че камерите ще работят денонощно и във всеки сезон.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Камионът ли е нарушител или водачът му❓
    За едни хора с ВИШУ питам😉

    Коментиран от #25

    11:44 02.07.2026

  • 2 Опала

    3 11 Отговор
    Пийте сиромашка кръв, а друг ефект освен проход ще има ли? Катастрофите и жертвите ще намалеят ли?

    11:50 02.07.2026

  • 3 Китка

    9 1 Отговор
    То май само камиони са били по пътищата? Не ни пълнете главите със статистика,а сложете нещата в ред! Загиват всеки ден хора!

    11:50 02.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор
    Парите❗
    Къде са парите събрани от ГЛОБИТЕ❓

    11:54 02.07.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    12 5 Отговор
    Ами когато дясната лента е в разпаднато състояние къде да карат?!
    Вие съзнавате ли, че съм виждал искри да хвърчат под камион друсащ се в дясна лента!

    НЯМА КАК ДА НЕ НАМРАЗИШ АЛЧНАТА МИЛИЦИОНЕРЩИНА В ТАЯ ДЪРЖАВА!!!
    Докато престъпната небрежност на отговорните не започне да се наказва с екзекуции нищо няма да се промени!

    11:57 02.07.2026

  • 6 Факт

    8 0 Отговор
    До сега къде бяхте!?

    11:58 02.07.2026

  • 7 ефективна ли е ТОЛ

    5 0 Отговор
    Има ли в деня на нарушението връчени електронни фишове на изход на граничните пунктове на водачи - нарушители?

    11:58 02.07.2026

  • 8 Къде е оная Пр ++ Ъ -- дла !

    4 2 Отговор
    Урсула !

    Да задължи превозвачите да използват Основоно !

    ЖП транспората ?

    Вместо да замърсяват и газаят коли и хора !

    Нали се Писа !

    Голяма Работа !

    12:00 02.07.2026

  • 9 Един шофьор

    8 5 Отговор
    А къде в закона за движение по пътищата пише, че на камионите е забранено да изпреварват? Каква магистрала е тогава? И ако някой по една или друга причина кара по бавно след него ли трябва да караме?

    Коментиран от #12

    12:04 02.07.2026

  • 10 оня с коня

    6 4 Отговор
    Доколкото разбирам от Статията Тировете и др. Тежкотоварни камиони нямат право да карат с повече от 80км/ч по Магистрала?И да анализираме макар и да сме "прозти" както каза бат бойко:Кара Камионът в дядната лента с 80,Леките коли имат право с До 140.И ще започнат да го изпреварват МАСОВО разни МПС-та движещи се с 90-100 преминавайки в Лявата лента,където пък "летят" "наточени" Возила със 140,ама...Минимум?Ако и това не са Мерки на Управляващите насочени ДИРЕКТНО към намаляване на БГ-населението чрез ИЗКУСТВЕНИ катастрофи - здраве да е!

    Коментиран от #13

    12:04 02.07.2026

  • 11 Много

    4 2 Отговор
    ми е любопитно за какво точно ги "гонят"? Нямам спомен да има забрана камиони да (се) изпреварват. Ако просто се движи в лявата лента, защото дясната е разбита - това не е основание за наказание на шофьора, а към АПИ. По същатата логика, трябва и колите които карат в лявата при дясна свободна да бъдат глобявани.
    Това са проедните полулистки мерки - ето уж правим нещо, ама дефакто е нищо.

    12:12 02.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Един шофьор":

    Ами има си знаци, ама шафиатурчиту откъде да знае това❗
    За пилотити с книШка от Зрънчо - има спИциален знак забраняващ на камиони да предприемат изпреварване❗
    А и на магистралата има ограничение на скоростта за камиони, което е различно от това за Гоуфове и БееНВе-та❗

    Коментиран от #21

    12:13 02.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Доколкото разбирам караш кола, ама НЕ знаеш правилника❗
    Ограничението за камиони не е 80 км/ч и трябва да го знаеш от ЗДП, а не от стойки❗
    Има си и знак който разрешава на колите да изпреварват, но забранява това да правят камионите❗
    Има си и член в Закона който ясно показва коя лента трябва да се използва при движение по магистрала🚗
    Както и пояснение, че в населено място при път с две и повече ленти водачът може да използва УДОБНАТА за него лента❗
    Т.е. НЕ нужно да се престрояваш непрекъснато между светофарите❗

    Коментиран от #16, #17, #18

    12:21 02.07.2026

  • 14 Шаран БГ

    0 1 Отговор
    140 км–/ч / 38.89метра в секунда/ е скорост по нашите АМ / до колкито ги има като такива - като качество , естествено / е разрешена от УБИЕЦ за ИДИОТИ !!

    Коментиран от #15

    12:23 02.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Шаран БГ":

    Провери каква е РАЗРЕШЕНАТА скорост на магистрала за камиони с маса над 3,5 тона и автобуси❗
    За да не изглежда коментарът ти глупаво❗

    12:27 02.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баш химик

    0 1 Отговор
    Крайно време беше да се засили контрола над камионджиите! Да не говорим колко изпреварвания правят и в аварийната лента! Напоследък явно се взимат на работа всякакви, защото масово не се спазват правила, а за скорост да не говорим! Истински престъпници!

    Коментиран от #24

    12:38 02.07.2026

  • 20 защо

    2 0 Отговор
    Има си закон:
    Съгласно чл. 57 от ЗДвП, когато автомагистралата има три и повече пътни ленти за движение в една посока, на водачите на тежкотоварни автомобили е разрешено да се движат само в най-дясната и в съседната на нея пътна лента. Навлизането и движението по другите (по-леви) ленти е напълно забранено, включително и при изпреварване.
    Друг е въпроса, че нашите магистрали са двулентови!!! Не можеш да накараш водач тръгнал от Солун и пътуваш до Гданск, да се движи с 71 км/ч, защото предния не кара по-бързо.
    Нашето е убийствено.

    12:39 02.07.2026

  • 21 Чеп за зеле

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Де го тоя знак на магистрала в България? Виждал ли си?

    Коментиран от #22

    12:40 02.07.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Чеп за зеле":

    🚗Има го и на "Тракия", има го и на "Хемус",
    ама ти или не си излизал на магистрала,
    или като караш не гледаш знаците❗

    12:52 02.07.2026

  • 23 ОБЕКТИВЕН

    1 0 Отговор
    За чуждите нарушители следвайте Гърция в методите и всичко ще бъде топ

    12:53 02.07.2026

  • 24 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Баш химик":

    Истински престъпници са тези които карат с бясна скорост автомобилите си не зачитат правилата А тези хора са на работа другарю И тук няма никакви пътища никакви от години никой нищо не строи само саботира лъже и гледа власт да владее това е Камионите били виновни че работят а вие лежачите се чудите откъде пари да прибирате мързеливци на хранилката сте

    12:58 02.07.2026

  • 25 Камионинът

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Разбира се, уж "спънат" на 90 км/ч, при позволени 80 по пътища 1 ва категория, а фучат с над 100, нямат стигане, шифиорити, кво, карат си?

    13:08 02.07.2026

  • 26 здрасти

    0 0 Отговор
    Да питам, какво стана с кантарите вградени в тол рамките? Работят ли?

    13:18 02.07.2026

  • 27 Целта на Тировете

    0 0 Отговор
    е леки коли да няма по магистралите,да не им се мотаят на магистралите,хората да не пътуват към морето или само с Автобуси и БДЖ,да летят до Турция.

    13:23 02.07.2026

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