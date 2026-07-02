485 камиона нарушители в изпреварващата лента са засекли тол камерите само за ден

От 1 юли тол камерите вече следят камионите в изпреварващата лента. Това става чрез нова функционалност на тол системата, чрез която ще се проследява движението на тежкотоварните автомобили, когато има нарушения на ограниченията.
В кои участъци ще има този допълнителен контрол, как точно ще се осъществява и как ще се налагат санкциите? Темата коментира в ефира на „Здравей, България” директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.
„Засилва се контролът върху изпреварващите тежкотоварни автомобили по основните автомагистрали по пътя към морето - на „Тракия“ 12 отсечки, на „Хемус“ 3 отсечки. Вчерашният ден, още в първия ден, имаме 485 нарушители. А за тестовия месец юни нарушителите бяха повече от 13 хиляди”, посочи проф. Асенов.
По думите на директора на Националното тол управление тези 485 нарушители са предадени по електронен път към съответните областни управления на МВР, като специално тези, които са чуждестранни, са включени в така наречения бял списък.
„За транзитно преминаващите сме разработили мярка с колегите от МВР на Шенгенските пунктове и в момента на кулата тази мярка работи изключително ефективно. На дневна база имаме повече от 50 чуждестранни автомобила, които са спрени в реално време и на тях са съставени съответните актове и глоби”, каза той и допълни, че с Турция механизмът отдавна е работещ, тъй като там има възможност за проверка.
Асенов допълни още, че Националното тол управление е направило обход и пълна проверка на знаковото стопанство. „Което означава, че ние сме проверили, че в зоните на контрол са налични достатъчно количество забранителни знаци, които да оказват на водачите, че тежкотоварните автомобили не могат да изпреварват в тези зони”, заяви Асенов.
„Не може да поставим камери на всеки километър, но дори да не ги поставим на всеки километър, виждате само за вчера за какъв тип нарушаване на правилата става дума. Тези 12 участъка - 485 тежкотоварни автомобила. И това са автомобили, които се движат с скорост повече от 80 км/ч. Към доказателствените записи ще добавяме и моментната скорост, за да можем да подпомогнем колегите”, каза още той и допълни, че камерите ще работят денонощно и във всеки сезон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За едни хора с ВИШУ питам😉
Коментиран от #25
11:44 02.07.2026
2 Опала
11:50 02.07.2026
3 Китка
11:50 02.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Къде са парите събрани от ГЛОБИТЕ❓
11:54 02.07.2026
5 ДрайвингПлежър
Вие съзнавате ли, че съм виждал искри да хвърчат под камион друсащ се в дясна лента!
НЯМА КАК ДА НЕ НАМРАЗИШ АЛЧНАТА МИЛИЦИОНЕРЩИНА В ТАЯ ДЪРЖАВА!!!
Докато престъпната небрежност на отговорните не започне да се наказва с екзекуции нищо няма да се промени!
11:57 02.07.2026
6 Факт
11:58 02.07.2026
7 ефективна ли е ТОЛ
11:58 02.07.2026
8 Къде е оная Пр ++ Ъ -- дла !
Да задължи превозвачите да използват Основоно !
ЖП транспората ?
Вместо да замърсяват и газаят коли и хора !
Нали се Писа !
Голяма Работа !
12:00 02.07.2026
9 Един шофьор
Коментиран от #12
12:04 02.07.2026
10 оня с коня
Коментиран от #13
12:04 02.07.2026
11 Много
Това са проедните полулистки мерки - ето уж правим нещо, ама дефакто е нищо.
12:12 02.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Един шофьор":Ами има си знаци, ама шафиатурчиту откъде да знае това❗
За пилотити с книШка от Зрънчо - има спИциален знак забраняващ на камиони да предприемат изпреварване❗
А и на магистралата има ограничение на скоростта за камиони, което е различно от това за Гоуфове и БееНВе-та❗
Коментиран от #21
12:13 02.07.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "оня с коня":Доколкото разбирам караш кола, ама НЕ знаеш правилника❗
Ограничението за камиони не е 80 км/ч и трябва да го знаеш от ЗДП, а не от стойки❗
Има си и знак който разрешава на колите да изпреварват, но забранява това да правят камионите❗
Има си и член в Закона който ясно показва коя лента трябва да се използва при движение по магистрала🚗
Както и пояснение, че в населено място при път с две и повече ленти водачът може да използва УДОБНАТА за него лента❗
Т.е. НЕ нужно да се престрояваш непрекъснато между светофарите❗
Коментиран от #16, #17, #18
12:21 02.07.2026
14 Шаран БГ
Коментиран от #15
12:23 02.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Шаран БГ":Провери каква е РАЗРЕШЕНАТА скорост на магистрала за камиони с маса над 3,5 тона и автобуси❗
За да не изглежда коментарът ти глупаво❗
12:27 02.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баш химик
Коментиран от #24
12:38 02.07.2026
20 защо
Съгласно чл. 57 от ЗДвП, когато автомагистралата има три и повече пътни ленти за движение в една посока, на водачите на тежкотоварни автомобили е разрешено да се движат само в най-дясната и в съседната на нея пътна лента. Навлизането и движението по другите (по-леви) ленти е напълно забранено, включително и при изпреварване.
Друг е въпроса, че нашите магистрали са двулентови!!! Не можеш да накараш водач тръгнал от Солун и пътуваш до Гданск, да се движи с 71 км/ч, защото предния не кара по-бързо.
Нашето е убийствено.
12:39 02.07.2026
21 Чеп за зеле
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Де го тоя знак на магистрала в България? Виждал ли си?
Коментиран от #22
12:40 02.07.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "Чеп за зеле":🚗Има го и на "Тракия", има го и на "Хемус",
ама ти или не си излизал на магистрала,
или като караш не гледаш знаците❗
12:52 02.07.2026
23 ОБЕКТИВЕН
12:53 02.07.2026
24 Анонимен
До коментар #19 от "Баш химик":Истински престъпници са тези които карат с бясна скорост автомобилите си не зачитат правилата А тези хора са на работа другарю И тук няма никакви пътища никакви от години никой нищо не строи само саботира лъже и гледа власт да владее това е Камионите били виновни че работят а вие лежачите се чудите откъде пари да прибирате мързеливци на хранилката сте
12:58 02.07.2026
25 Камионинът
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Разбира се, уж "спънат" на 90 км/ч, при позволени 80 по пътища 1 ва категория, а фучат с над 100, нямат стигане, шифиорити, кво, карат си?
13:08 02.07.2026
26 здрасти
13:18 02.07.2026
27 Целта на Тировете
13:23 02.07.2026