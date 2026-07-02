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Владислав Горанов: Бюджет 2026. Новините са тревожни

Владислав Горанов: Бюджет 2026. Новините са тревожни

2 Юли, 2026 12:06 1 386 43

  • владислав горанов-
  • бюджет

Ако има някаква добра новина в него, тя е, че не се засяга данъчната система

Владислав Горанов: Бюджет 2026. Новините са тревожни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гласуването за правителството и гласуването за бюджета са основните индикации кой е на власт и кой е в опозиция. Ние сме част от опозицията и няма как да подкрепим бюджета. Това каза от кулоарите на Народното събрание пред Нова Нюз Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС.

Горанов оцени Бюджет 2026 като „малко амбициозен”.

„Ако има някаква добра новина в него, тя е, че не се засяга данъчната система. Оттам нататък новините вече са тревожни. Очаквахме при абсолютно мнозинство да има по-решителни действия по отношение на консолидацията на бюджета и намаляването на дефицита и необходимия допълнителен дълг. Но може би е предпочетено от страна на управляващите да запазят добрия си облик пред гражданите и да не предприемат резки движения”, заяви народният представител.

„За съжаление, от това може да се направи извод, че България няма да излезе скоро от процедурата по свръхдефицит. И може би един мандат на Румен Радев, ако е пълен, ще бъде с дефицит над 3%”, каза още той.

На въпрос как да бъде намален дефицитът, Горанов отговори, че това винаги е възможно, защото дефицитът е функция на разходите.

„Ако приемем, че приходната част и данъчната система работят оптимално и не трябва да се засягат, остават разходите”, посочи той и допълни, че не е работа на опозицията да балансира бюджета, а да критикува определени действия или бездействия на управляващите.

„Ще направим предложения, но нека първо има внесен бюджет. В момента има само намерения, анонсирани от правителството”, заяви още Горанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривчо

    2 7 Отговор
    Най-после!

    12:06 02.07.2026

  • 2 Тоя пандизчия,

    47 5 Отговор
    е готов за централния.

    12:08 02.07.2026

  • 3 991

    47 3 Отговор
    Бутни няколко милиарда от твоите да помогнеш на бюджета. Всички знаем, че разполагаш. Колко пари взимаше от Божков всеки месец?

    12:10 02.07.2026

  • 4 дуловска принцеса

    27 3 Отговор
    джаба ме вози на самолета и после се почуствах бременна

    Коментиран от #6, #12

    12:12 02.07.2026

  • 5 Макето

    32 5 Отговор
    Ако и този не го вкарат в затвора, значи нищо не става от това правителство!

    Коментиран от #37

    12:13 02.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лопата Орешник

    22 6 Отговор
    Нямаш право да говориш, ти куче!

    12:16 02.07.2026

  • 8 Дефицита

    2 2 Отговор
    ====Има някаква добра новина в него, тя е, че не се засяга данъчната система=====
    НО подготвя подмолно промяна в данъчната система, като провокира наказателна процедура за свръх дефицит от 5,7% и тогава съвсем реалистично ще запуши устата на критиците, като приеме "препоръките" за увеличаване прогресивно на данъците, че 10% плосък данък (т.е. сега от един 10евро, а от друг по-добре заплатен 100евро) е недостатъчен за държавните приходи.

    12:17 02.07.2026

  • 9 Някой

    25 3 Отговор
    Горанов и Арнаудова трябваше да са в затвора за корупция. Как на държавна заплата се стори имот за някой милион лева и другата си купува такъв за над милион лева? Какъв друг вариант освен корупция съществува? Отделно опростил на Домусчиеви 52 милиона лева. На едни други за строителство 20 милиона лева. Е после го обслужват!

    12:17 02.07.2026

  • 10 Дориана

    24 8 Отговор
    Владислав Горанов- корумпиран и провален политик съюзник на корупционния мафиотски стил на Борисов и Пеевски няма никакво морално и политическо право да се изказва за бюджета или за която и да е работа на Прогресивна България. Бюджета за негов ужас и за ужас на корумпираната опозиция изпаднала в ступор ще бъде приет точно така .както е създаден от Гълъб Донев без никакви поправки. Те имат пълно мнозинство и ще го приемат.

    12:22 02.07.2026

  • 11 Хаха

    12 0 Отговор
    Да го бяхте гласували тоя бюджет до края на миналата година, както е по закон, какъв беше проблема ви бе, владко!?
    Поради това сега не можеш да търсиш кусури, при положение че същия бюджет е наполовина изтекъл по правилото харчове 1/12 от миналогодишния месец за месец!
    И ако се харчи по този начин е пълен абсурд до момента да има дефицит, защото разходите са 1:1, като миналогодишните с изключение на 5 процентото увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Но това не следва да оказва кой знае какво влияние на разходната част на бюджета до момента!
    Абсурд е да има дефицит и защото цените на стоки и услуги се вдигнаха несимволично, а на горивата направо брутално от месец февруари до сега! При ненамаляващо търсене би следвало да имаме доста сериозно постъпление в бюджета от приходи от ДДС, акцизи и други данъци и такси! Да не говорим, че никой не повдига въпроса къде се дянаха 40 млрд. от гаранционния фонд за лева на МВФ, който трябваше да се влее в бюджета!
    Или се лъже чрез счетоводни врътки за бюджета, или краде или двете едновременно! Или се планира този дефицит след приемането на бюджета, т.е. да се краде от юли нататък, но въобще не става ясно при тези строги бюджетни ограничения в закона за 1/12 да харчовете, как е възможно към момента да има "голям" дефицит!?
    Простата аритметика води до извода, че трябва да сме на излишък!

    12:23 02.07.2026

  • 12 владислава горанова

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "дуловска принцеса":

    мен ме работи устно и не хващам

    Коментиран от #24

    12:25 02.07.2026

  • 13 Джо Бидона

    9 2 Отговор
    Гербаджии наааасрани.

    12:26 02.07.2026

  • 14 Новичок

    6 2 Отговор
    Новините са тревожни вика крадеца,няма да има много за крадене.Пфу...

    12:28 02.07.2026

  • 15 Търновец

    7 2 Отговор
    Малко факти и всеки може сам да си направи изводи за какви хора гласувахте и на кои дадохте власт? Преди 8 г.в нашия град Велико Търново Австрийски консорциум откри фирма за преработка на дървесина "Кроношпан". В нашия град и в Бургас. В Бургас преди известно време завода им го закриха. В сайта факти ,в големите телевизии и други медии имаше репортажи за протестите на Търновци срещу отровите които бълва този завод.Целия град мирише на лепило и трови населението. Преди 10 г.по време на 2-ия мандат на Борисов със здравен министър Петър Москов за директор на РЗИ Велико Търново е назначена една безработна в момента Евгения Недева -Гечевска. И така никакви мерки срещу отровите на "Кроношпан" въпреки масовите протести. Края на миналата година д-р Костадинов Ангелов избран за депутат от Търновски регион ,зам.председател на НС и председател на здравната комисия в парламента дойде в нашия град и поиска оставката на директорката на РЗИ Евгения Гечевска с мотив за корупция и е пример " за формализма на РЗИ". Г-жа Гечевска отказа да я подаде с мотив че не се поддава на натиск и излезе в болничен. Д-р Ангелов призова министъра на здравеопазването да я уволни незабавно или ще поиска и неговата оставка и увери че ще разследва лекарите които са й дали болничен. Линията на "Кроношпан" беше спряна. И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевск

    12:29 02.07.2026

  • 16 Тревожни я.

    9 2 Отговор
    Няма пара за мантинели , няма и за друго точене. Зайчарнико се изпразва. Няма пара за купуване на вот за ГЕРБ.

    12:29 02.07.2026

  • 17 Търновец

    7 0 Отговор
    И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевски. Как мислите- дали съпруга е платил на радев и копринков да го включат с получените пари от "Кроношпан". Между другото завода им отново работи с пълен капацитет въпреки гнева на търновци и протестите.

    12:30 02.07.2026

  • 18 Мунчо кауна за 2 месеца открадна 11 млрд

    7 3 Отговор
    Аз вярвам на Евростат ,на ЕК ,на фискалния съвет на Република България, на Асен Василев, на вицепремера 2 пъти Николай Василев ,на Индъстри Уотч и всички други икономисти че през април бюджетния дефицит е 3% а след 2 месеца е 7.4%. Между 4 и 8 млрд.са потънали незнайно къде от държавния бюджет в лични сметки от началото на месец май досега за да се стигне сега България да тегли близо 3.8 млрд.евро за пенсии за месец юли ...Теменужка Петкова бивш финансов Министър - Управляващите наследиха 3% дефицит и за месец и половина го превърнаха в 7.4% . Това означава че много милиарди са прехвърлени от държавния бюджет в лични сметки. Те ощетяват не държавата а всички обикновени хора и граждани.

    12:32 02.07.2026

  • 19 Оз. Ген.Румянцев

    6 2 Отговор
    Ти си за затвора, и.род мр.сен

    12:32 02.07.2026

  • 20 Мунчо крадливия боташов

    7 4 Отговор
    Kayн? От месец юни 2021 г.до сега тоест 5 години е имал 5 негови служебни правителства. Тогава крадяха и не ревяха за дефицит защото са служебни, но това не му пречеше да подпише договора "Боташ" с което ощети държавата, тоест народа над 6 млрд.лв.. Сега за месец и няколко дни вдигна дефицита 2,5 пъти. Помните ли защо въоръжени прокурори влязоха в президентството месец юли 2020г.? За търговия с власт и влияние на кayнa! Преди това прокуратурата пусна записи от 3 телефонни разговора на мунчо как иска да облагодетелства близки с имоти! Чак тогава мунчо излезе с вдигнат юмрук не за народа а да спасява себе си! Гражданите излязоха не заради него а срещу Гешев и Пеевски,но се оказа че кayнa е крадец 3 пъти над тях!

    12:33 02.07.2026

  • 21 Лошото на демокрацията

    4 1 Отговор
    е, че отърване от тия 60клуци няма.
    Бяха на власт, нищо не направиха съществен, грабиха като за последно и сега ръсят акъл.

    12:33 02.07.2026

  • 22 Иван

    5 2 Отговор
    Вие политиците ни докарахате до тук
    И най нагло си излезнал да даваш коментари
    Ти наи малко имаш думата МАГНИТСКИ

    12:34 02.07.2026

  • 23 Амнести Интернешънъл

    10 1 Отговор
    Радев, Радев, няма да изкараш дълго с тези непочтени гимнастики. Не знаеш как се изкарват парите в частния сектор, да си безработен, как живеят част от пенсионерите, които ударихте!

    Не чу думите на Мадяр „Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“. Каза ги след като депутатите му си намалиха заплатите с 40% и си орязаха всички привилегии:  А той си оряза своята с 50% и я замрази! Унгарските депутати ще взимат 3600 евро (без удръжки). И са с 40 човека по малко при 4 млн повече население от българските.  Румънците също си на намалиха в знак на солидарност.

    Евтини селски номера със замразяването. И придворните медии, които го представят като геройство, удар, тропане по масата са само за манипулация на планктона. Който им се върже! Мислещите ни сънародници вече се надигат.

    Проглушихте ни ушите, че пари в  държавата няма. Но всички видяха какво направи новото унгарско правителство и Румънските депутати!
    А вие първото което направихте да си вдигнете заплатите! 6790 евро основна без добавките срещу 3600 на Унгарски депутат преди данъци!

    12:34 02.07.2026

  • 24 То може и на

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "владислава горанова":

    други места без да хващаш.

    12:34 02.07.2026

  • 25 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Договора на България с турската "Боташ" е до 2036 г. България трябва да подари на турската държава общо 3 млрд.и 400 хил.евро. "Софиянеца" се оказа прав че правителството "Желязков" е получило предложение от Турция да изплати цялата сума наведнъж с 10% отстъпка ,тоест с 340 млн.евро по малко от договора. Тоест да им подарим ей така малко над 3 млрд евро за да отпадне договора. Желязков разбира се е отхвърлил офертата и като са знаели че идва мунчо който ощави Българите с над 6 млрд.лв.за да получи комисионни заедно с кликата си. В нормална страна ще виси със страшна сила на уличен стълб а не да е премиер.

    12:36 02.07.2026

  • 26 Фют

    2 0 Отговор
    Тревожни са ами.
    Колко хубави новини има на ден, някой водил ли е такава статистика?

    12:36 02.07.2026

  • 27 Този път е прав

    8 2 Отговор
    Oлигархичното управление на крaдливия мyнчо кayнов бoташа удари тежко още в началото пенсионерите,майките ,работещите в частния сектор и най yязвимите социални групи. В същото време нeреално високите заплати на администрация ,силови ведомства ,бордове на директори продължават да се увеличават.С техните гласове депутатските заплати бяха увеличени с 25% до около 10 хил.евро основна а после уж замразени. Както каза Янка Тянкова от ПГ на ПБ "нaшите заплати няма да спрат инфлaцията". След като населението в огромната си част започна да негодува, кликaта на мyнчо Крaдев бoташа премина на първия eтап от кризисния си пиар че уж спирали военната помощ за Украйна. Външно министерство на Украйна излезе с данни и цифри че от много години страната им не получава безвъзмездна военна помощ от България. Военните ни заводи работят на пълен капацитет и продават продукцията си на западни фирми които после помагат на Украинската държава. А продукцията от военните ни заводи формира 6% от нашия БВП.И като некадърните мунчови кayни бяха разкрити ,преминаха на следващия кризисен пиар. Вътрешния министър Демерджиев обяви че разследвали доходите на Делян Славчев Пеевски. Нов още по плитък кризисен пиар след като ПГ на ДПС -Ново начало са единствените които гласуват компактно заедно с ПБ на мунчо кayнов боташов. Пример- за изтеглянето на новия огромен дълг от близо 4 млрд.евро гласуваха "ЗА" единствено от ПБ на мунчо Крадев и ДПС пеевски. 119 депутата от ПБ гласуваха за него а 12 от

    Коментиран от #34

    12:37 02.07.2026

  • 28 "Софиянеца" се оказа прав

    4 4 Отговор
    Че правителството "Желязков" е отхвърлило предложението на турската страна да предоговoри "Боташ". Договора е до 2036 г.като Българските граждани трябва да платят на Турция общо 3 млрд.и 400 млн.евро. Предложението на Турция е било Българските граждани да платят на турците цялата сума с 10% отстъпка ,тоест с 340 млн.евро по малко ,малко над 3 млрд.евро да ги преведем и анулираме договора. Желязков разбира се отказал и като са знаели че идва мyнчo да се оправя. В нормална държава Kрадев ще виси на yличeн стълб не да е премиер.

    12:38 02.07.2026

  • 29 Ставри Кечев

    2 3 Отговор
    Докарайте ми го в бобовдолския булка ще го направим!

    12:38 02.07.2026

  • 30 Историята учи

    3 0 Отговор
    Преди години Влади Магнита каза на Бойко, че заплатата му като депутат не е достатъчна, за да си храни децата. Министерска -да. Сега или апетита в семейството е редуциран, или глади панталони за преместване в друго кътче на Парламента.

    12:40 02.07.2026

  • 31 здрасти

    2 0 Отговор
    Къде са протестиращите сега? Този бюджет по-добър ли е от бюджета на Желязков?
    Протестиралите в чужбина завърнаха ли се в България, за да раждат българчета?

    12:41 02.07.2026

  • 32 Бури Мечката

    0 1 Отговор
    Този унищожи ЦСКА да знаее и помни мало и големо!

    12:41 02.07.2026

  • 33 Тревожни за вас

    1 0 Отговор
    Да, защото няма да крадете, няма за вас.

    12:43 02.07.2026

  • 34 !!!

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Този път е прав":

    Стига с поръчкови статии.
    Украйна е получавала бая българските дарения.Стига да сещате за такива пионките Като Тагарев.
    С една дума,-гледай си работа!И не си губи време!Ясно е кой си!

    Коментиран от #35

    12:44 02.07.2026

  • 35 глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "!!!":

    България не е подарила нищо на Украйна.

    12:48 02.07.2026

  • 36 Айше

    0 0 Отговор
    Още по-тревожно е, че хора, които слушат метъл и рок се водят за авторитети.
    Някой да познава богат човек със стил и класа, който да слуша такава музика, освен самите певци?

    12:49 02.07.2026

  • 37 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Макето":

    Само този ли? От "новите" управници също има много за пандиз.

    12:50 02.07.2026

  • 38 Намагнитен е яко

    2 0 Отговор
    Какво въртиш бе?
    Ясно е ,че бюджета е много ,ама много сбъркан.
    Ще генерира още по голям дефицит.
    После демокрацията пак ще е виновна.

    Коментиран от #43

    13:04 02.07.2026

  • 39 Герб и Желязков защо не договориха

    1 0 Отговор
    С ЕЦБ обменен курс 1 евро 1 лев при влизането ни в еврозоната

    13:05 02.07.2026

  • 40 Менко

    0 0 Отговор
    Горанката, Владко намагнитения, се събужда в началото на всеки нов месец с единственото и творческо желание!
    Краде ми се, пак и отново!

    13:08 02.07.2026

  • 41 Юрий

    0 0 Отговор
    Новините са тревожни, отиваш право във
    затвора! Време е!

    13:10 02.07.2026

  • 42 Анонимен

    1 0 Отговор
    Избягахте от отговорност оставите родината без бюджет сега говорите

    13:11 02.07.2026

  • 43 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Намагнитен е яко":

    и ква е тая "демокрация"дет едни шишкави бандити возат конституциони съдий на самолетите си до дубай , докато пенсионерите работили цял живот за благото на България са принудени да бъркат по кофите от бедност за да останат пари за полетите

    13:13 02.07.2026

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