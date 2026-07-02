Владислав Горанов: Бюджет 2026. Новините са тревожни

Гласуването за правителството и гласуването за бюджета са основните индикации кой е на власт и кой е в опозиция. Ние сме част от опозицията и няма как да подкрепим бюджета. Това каза от кулоарите на Народното събрание пред Нова Нюз Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС.
Горанов оцени Бюджет 2026 като „малко амбициозен”.
„Ако има някаква добра новина в него, тя е, че не се засяга данъчната система. Оттам нататък новините вече са тревожни. Очаквахме при абсолютно мнозинство да има по-решителни действия по отношение на консолидацията на бюджета и намаляването на дефицита и необходимия допълнителен дълг. Но може би е предпочетено от страна на управляващите да запазят добрия си облик пред гражданите и да не предприемат резки движения”, заяви народният представител.
„За съжаление, от това може да се направи извод, че България няма да излезе скоро от процедурата по свръхдефицит. И може би един мандат на Румен Радев, ако е пълен, ще бъде с дефицит над 3%”, каза още той.
На въпрос как да бъде намален дефицитът, Горанов отговори, че това винаги е възможно, защото дефицитът е функция на разходите.
„Ако приемем, че приходната част и данъчната система работят оптимално и не трябва да се засягат, остават разходите”, посочи той и допълни, че не е работа на опозицията да балансира бюджета, а да критикува определени действия или бездействия на управляващите.
„Ще направим предложения, но нека първо има внесен бюджет. В момента има само намерения, анонсирани от правителството”, заяви още Горанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривчо
12:06 02.07.2026
2 Тоя пандизчия,
12:08 02.07.2026
3 991
12:10 02.07.2026
4 дуловска принцеса
Коментиран от #6, #12
12:12 02.07.2026
5 Макето
Коментиран от #37
12:13 02.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лопата Орешник
12:16 02.07.2026
8 Дефицита
НО подготвя подмолно промяна в данъчната система, като провокира наказателна процедура за свръх дефицит от 5,7% и тогава съвсем реалистично ще запуши устата на критиците, като приеме "препоръките" за увеличаване прогресивно на данъците, че 10% плосък данък (т.е. сега от един 10евро, а от друг по-добре заплатен 100евро) е недостатъчен за държавните приходи.
12:17 02.07.2026
9 Някой
12:17 02.07.2026
10 Дориана
12:22 02.07.2026
11 Хаха
Поради това сега не можеш да търсиш кусури, при положение че същия бюджет е наполовина изтекъл по правилото харчове 1/12 от миналогодишния месец за месец!
И ако се харчи по този начин е пълен абсурд до момента да има дефицит, защото разходите са 1:1, като миналогодишните с изключение на 5 процентото увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Но това не следва да оказва кой знае какво влияние на разходната част на бюджета до момента!
Абсурд е да има дефицит и защото цените на стоки и услуги се вдигнаха несимволично, а на горивата направо брутално от месец февруари до сега! При ненамаляващо търсене би следвало да имаме доста сериозно постъпление в бюджета от приходи от ДДС, акцизи и други данъци и такси! Да не говорим, че никой не повдига въпроса къде се дянаха 40 млрд. от гаранционния фонд за лева на МВФ, който трябваше да се влее в бюджета!
Или се лъже чрез счетоводни врътки за бюджета, или краде или двете едновременно! Или се планира този дефицит след приемането на бюджета, т.е. да се краде от юли нататък, но въобще не става ясно при тези строги бюджетни ограничения в закона за 1/12 да харчовете, как е възможно към момента да има "голям" дефицит!?
Простата аритметика води до извода, че трябва да сме на излишък!
12:23 02.07.2026
12 владислава горанова
До коментар #4 от "дуловска принцеса":мен ме работи устно и не хващам
Коментиран от #24
12:25 02.07.2026
13 Джо Бидона
12:26 02.07.2026
14 Новичок
12:28 02.07.2026
15 Търновец
12:29 02.07.2026
16 Тревожни я.
12:29 02.07.2026
17 Търновец
12:30 02.07.2026
18 Мунчо кауна за 2 месеца открадна 11 млрд
12:32 02.07.2026
19 Оз. Ген.Румянцев
12:32 02.07.2026
20 Мунчо крадливия боташов
12:33 02.07.2026
21 Лошото на демокрацията
Бяха на власт, нищо не направиха съществен, грабиха като за последно и сега ръсят акъл.
12:33 02.07.2026
22 Иван
И най нагло си излезнал да даваш коментари
Ти наи малко имаш думата МАГНИТСКИ
12:34 02.07.2026
23 Амнести Интернешънъл
Не чу думите на Мадяр „Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“. Каза ги след като депутатите му си намалиха заплатите с 40% и си орязаха всички привилегии: А той си оряза своята с 50% и я замрази! Унгарските депутати ще взимат 3600 евро (без удръжки). И са с 40 човека по малко при 4 млн повече население от българските. Румънците също си на намалиха в знак на солидарност.
Евтини селски номера със замразяването. И придворните медии, които го представят като геройство, удар, тропане по масата са само за манипулация на планктона. Който им се върже! Мислещите ни сънародници вече се надигат.
Проглушихте ни ушите, че пари в държавата няма. Но всички видяха какво направи новото унгарско правителство и Румънските депутати!
А вие първото което направихте да си вдигнете заплатите! 6790 евро основна без добавките срещу 3600 на Унгарски депутат преди данъци!
12:34 02.07.2026
24 То може и на
До коментар #12 от "владислава горанова":други места без да хващаш.
12:34 02.07.2026
25 Сатана Z
12:36 02.07.2026
26 Фют
Колко хубави новини има на ден, някой водил ли е такава статистика?
12:36 02.07.2026
27 Този път е прав
Коментиран от #34
12:37 02.07.2026
28 "Софиянеца" се оказа прав
12:38 02.07.2026
29 Ставри Кечев
12:38 02.07.2026
30 Историята учи
12:40 02.07.2026
31 здрасти
Протестиралите в чужбина завърнаха ли се в България, за да раждат българчета?
12:41 02.07.2026
32 Бури Мечката
12:41 02.07.2026
33 Тревожни за вас
12:43 02.07.2026
34 !!!
До коментар #27 от "Този път е прав":Стига с поръчкови статии.
Украйна е получавала бая българските дарения.Стига да сещате за такива пионките Като Тагарев.
С една дума,-гледай си работа!И не си губи време!Ясно е кой си!
Коментиран от #35
12:44 02.07.2026
35 глупости
До коментар #34 от "!!!":България не е подарила нищо на Украйна.
12:48 02.07.2026
36 Айше
Някой да познава богат човек със стил и класа, който да слуша такава музика, освен самите певци?
12:49 02.07.2026
37 Име
До коментар #5 от "Макето":Само този ли? От "новите" управници също има много за пандиз.
12:50 02.07.2026
38 Намагнитен е яко
Ясно е ,че бюджета е много ,ама много сбъркан.
Ще генерира още по голям дефицит.
После демокрацията пак ще е виновна.
Коментиран от #43
13:04 02.07.2026
39 Герб и Желязков защо не договориха
13:05 02.07.2026
40 Менко
Краде ми се, пак и отново!
13:08 02.07.2026
41 Юрий
затвора! Време е!
13:10 02.07.2026
42 Анонимен
13:11 02.07.2026
43 миме
До коментар #38 от "Намагнитен е яко":и ква е тая "демокрация"дет едни шишкави бандити возат конституциони съдий на самолетите си до дубай , докато пенсионерите работили цял живот за благото на България са принудени да бъркат по кофите от бедност за да останат пари за полетите
13:13 02.07.2026