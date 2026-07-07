Близките на загиналата при катастрофа 9-годишна Криси искат за максимално наказание за виновния шофьор на тир

Близки на 9-годишната Криси от Айтос, която загина при тежка катастрофа в прохода на Републиката в началото на годината, се събраха на протест пред Съдебната палата във Велико Търново. Поводът е началото на делото срещу турския шофьор на тир, обвинен за трагичния инцидент.

Катастрофата е стана на 25 януари тази година, когато семейството на Криси се е прибира към Бургас. Според обвинението товарният автомобил с турска регистрация, управляван от турски гражданин, е навлязъл в насрещното движение при десен завой, след като водачът не е спазил пътните знаци и маркировката. Последвал е челен сблъсък с автомобила на семейството.

При удара 9-годишната Криси загива, а родителите ѝ получават тежки и средни телесни повреди.

Адвокатът на семейството заяви, че според доказателствата шофьорът на тира е нарушил редица правила за движение, пресекъл е двойна непрекъсната линия и след катастрофата е напуснал мястото на произшествието, без да окаже помощ на пострадалите.

По думите на защитата срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди при тежко пътнотранспортно произшествие, като близките ще настояват съдът да приеме случая за особено тежък и да наложи максималното предвидено от закона наказание.

Според другия адвокат на семейството обвиняемият не е показал съжаление за случилото се. По време на съдебното производство той формално признава фактите, но оспорва, че е избягал от местопроизшествието, и се стреми делото да премине по съкратената процедура.

Майката на Криси заяви, че според нея единственото справедливо наказание е най-тежкото възможно.

„След като моето дете го няма, той трябва да понесе максимална отговорност. Най-болезненото е, че не спря да помогне и си тръгна без никакво съчувствие“, каза тя.

Близките посочиха още, че след катастрофата обвиняемият не е потърсил контакт с тях и не е изразил съболезнования.

Делото в Окръжния съд във Велико Търново започва по същество по-късно днес. Случаят отново поставя във фокуса общественото внимание безопасността на движението в прохода на Републиката, където през годините са станали множество тежки пътни инциденти.