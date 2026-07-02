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И Радев се срещна с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа

И Радев се срещна с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа

2 Юли, 2026 18:36 1 047 40

  • румен радев-
  • алексъс гринкевич-
  • нато

Алексъс Гринкевич е на посещение в България

И Радев се срещна с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Рисковете пред сигурността, произтичащи от военните кризи в съседство на Европа, и адаптирането на процесите на модернизация на въоръжените сили към съвременните предизвикателства, обсъди премиерът Румен Радев с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич, който е на посещение в България. В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

По време на разговора бяха обсъдени редица теми, свързани с повишаването на оперативната съвместимост на Българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване на внедряването на дронове и на системи за противодействие, по-ефективното използване на финансовите инструменти на Алианса и на ЕС в сферата на отбраната, включително за разширяване на регионалната свързаност.

Румен Радев оцени високо съвместните учения и тренировки на подразделения на Българската армия с различни държави членки на НАТО, както и споделените опит, експертиза и анализи, които допринасят за укрепването на отбранителния капацитет на страната ни в рамките на общите действия за гарантиране на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    23 23 Отговор
    ПИСНА НИ ОТ ТУЙ РУСКО МЕКЕРЕ РУМЕН
    Тука Не Е Москва !!!

    Коментиран от #18, #28

    18:37 02.07.2026

  • 2 Гост

    27 4 Отговор
    Да арестуват Пеевски !

    Коментиран от #16

    18:38 02.07.2026

  • 3 честен ционист

    9 4 Отговор
    Този Гринкевич да не е рода на Игорь Гринкевич?

    18:42 02.07.2026

  • 4 Щеше

    16 1 Отговор
    да бъде чудо , ако бе изпуснал срещата.....за снимка !

    18:44 02.07.2026

  • 5 Радев

    9 4 Отговор
    - натовски генерал !

    18:47 02.07.2026

  • 6 върховния главнокомандващ на Обединените

    9 0 Отговор
    върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО !

    Сигурно Не е Чувал !

    За Калашниците !

    18:49 02.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Американският началник

    15 4 Отговор
    е шокал кауня на Муньо Кредев

    18:53 02.07.2026

  • 9 !!!?

    15 11 Отговор
    Срещата на Гринкевич с кремълския троянски кон Радев е доказателство, че НАТО все пак преговаря с Москва за варварската война на Путлер в Украйна...!!!?

    18:54 02.07.2026

  • 10 Радата

    18 3 Отговор
    прилича на сплескана мекица. По разходки, подмазване на лидери и протоколни срещи подобри боювия рекорд, даже го надмина

    18:57 02.07.2026

  • 11 Руснаците

    11 5 Отговор
    са го пришпорили да се подмаже малко, след като им изпълни заявката да разкара самолетите.

    18:58 02.07.2026

  • 12 Милен

    7 6 Отговор
    И тоя е дошъл да иска повече пари, някой поне каза ли му, че урсулата ни е наложила процедура за ,, свръхдефицит"?

    19:03 02.07.2026

  • 13 Разочарован и излъган!

    20 5 Отговор
    Радев,мръ.сен измамник! Нищо което обеща не изпълни! Къде е референдума за лева? Къде е подобряването на отношенията с Русия? Защо не пипаш предишните крадци? Защо не удряш олигархията,а обикновеният бачкатор?

    Коментиран от #35

    19:03 02.07.2026

  • 14 Мдаа

    11 2 Отговор
    И Радев като Тато и Тиквата лъснал кубето, досещ кано тримата глупаци на Доньо Донев.

    19:05 02.07.2026

  • 15 Румене

    18 1 Отговор
    Благодаря ти,че ми вдигна винетката! С високи данъци и заеми ли мислиш да я караме?

    19:05 02.07.2026

  • 16 Скоро!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Много скоро!

    19:06 02.07.2026

  • 17 Херодот

    11 3 Отговор
    И той излезе слуга на глобалистите и на капитала!

    Коментиран от #19

    19:07 02.07.2026

  • 18 Мнение

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Под статия за Румен Радев, че слугува на натовският си началник, жълтопаветният планктон отново намесва Русия?!

    Кога ли ще дойде моментът в който боп-аджиите ще ви търсят по фермите?!
    Трябва да ви жегосат челата с надписа "грантаджия", или "поклонник на срецърниците", за да ви разпознават хората отдалеч!!!

    Коментиран от #20

    19:12 02.07.2026

  • 19 Ганчев

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Херодот":

    Там при глобалистите са парите и търговията.Да не би да чакаш бензин и мазут от русия?

    19:17 02.07.2026

  • 20 Смятам, че никой не се интересува от

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Мнението ти.Ти как мислиш?

    Коментиран от #23, #25

    19:19 02.07.2026

  • 21 ОКРАИНСКОТО МЕСО СВЪРШВА

    7 3 Отговор
    Подготвят българското.

    19:20 02.07.2026

  • 22 Вижте

    5 1 Отговор
    им фасона на двамата генерали. Клепоухият отдясно и американеца.

    19:22 02.07.2026

  • 23 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Смятам, че никой не се интересува от":

    Ти се поинтересувай от НК, защото нищо, че парите идват по европейски фондове, наказателната отговорност си я носи всеки!

    19:23 02.07.2026

  • 24 Трендафил

    6 1 Отговор
    Хайде г-н Живков ,ооо извинете ме генерал Радев ! Подготвяй смело визита в Анкара ,Ердоган е обещал да те запознае лично с Тръмп ! А след това да изпълниш желанията му за Боташ и частната инвестиция в инфрастура -магистрала Черно море на концесия и платена ,а и другата за Русе с тунела дето я дъвче Румен Петков с Арабите от десет години! И не забравяй Радев ,че Бойко Борисов си му обещал “неприкосновеност “ във игрите на Волята и политическото безвремие

    19:25 02.07.2026

  • 25 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Смятам, че никой не се интересува от":

    Вие троловете по фермите ли сте критерия за интереса?!

    ЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО:

    РАНО ИЛИ КЪСНО ПОЛУЧАВАНЕТО НА СРЕБЪРНИЦИ ОТ НПО-ТАТА НА ШОРОШ (И ДР ПОДОБНИ АНТИБЪЛГАРИ), ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО ЗА ПРОТИВОЗАКОННО В БЪЛГАРИЯ!
    МАЛКО СЛЕД ТОВА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ВИ ДИРЯТ!
    А СТЕ СЕ ОКАЗАЛИ ЧАСТ ОТ НЕЧИЯ ФЕРМА ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ В ДЪРЖАВАТА НИ, А СА ВИ ТИКНАЛИ НА "ТОПЛО" ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ!

    ВАШ ИЗБОР!

    19:25 02.07.2026

  • 26 ГЕНЕРАЛА ДА ГО ЗАВЕДАТ ДА СЕ СНИМА

    7 1 Отговор
    С макетите на ф-ките.

    19:27 02.07.2026

  • 27 Само го погледнете

    10 2 Отговор
    Великия Христо Комарницки е точен

    Коментиран от #36

    19:27 02.07.2026

  • 28 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Отивай си в Израел, никой не те задържа тук!

    19:27 02.07.2026

  • 29 Боци

    5 2 Отговор
    Мунчо бил оценил?! Айде бе.

    19:29 02.07.2026

  • 30 Гертруд

    4 1 Отговор
    Гноместия и тиквестия препикават раскето от яд. А се гласяха те да са под прожекторите с нашите натювски авери!

    19:31 02.07.2026

  • 31 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 3 Отговор
    Най накрая ни нахранени, ни опазени.

    19:32 02.07.2026

  • 32 Уса

    2 6 Отговор
    Натото е бита карта само срещи нежду геове останаха.Гусин Радев губите си времето с млади третополови фашисти

    19:37 02.07.2026

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    KAK EXДНО СЕ Е ОХИЛИЛ ................,.. ЧОРАПА С ПОЛУ ОТВОРЕНА ZЛОВЕЩА УСТА .................... ЗА ДА НЕ СЕ ZHAE : PAДВА ЛИ СЕ ИЛИ ZЛОБЕЕ ................... ПО ЗА ВЯРВАНЕ Е ВТОРОТО ................... ГОЛЯМ ТЕМЕРУТ , ZЛОБАТА МУ Е ИЗБИЛА ОТ ВСЯКЪДЕ ................... БРАДАВИЦИ, ГОЛЯМ ГЪРБАВ НОС и ГОЛЕМИ КЛЕПНАЛИ "ЛОКАТОРИ" .................. ФАКТ !

    19:40 02.07.2026

  • 34 Почнат ли да ни налазват

    1 3 Отговор
    Катоя маркуч, нищо добро не ни чака!
    Радев ще се окже най- големия го окрпач!

    19:41 02.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 мда

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Само го погледнете":

    Обаче Тодор Живков никога нямаше да сложи вратовръзка с цят Lindor Assorted.🤭

    19:56 02.07.2026

  • 37 Живков

    4 0 Отговор
    Срам и позор На товския ни генерал специализирал в САЩ с прот екцията на Решетников

    19:59 02.07.2026

  • 38 Гечко

    4 0 Отговор
    Шутин нареди на Крадев да се снима за дружбата…

    19:59 02.07.2026

  • 39 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    1 0 Отговор
    Е ТРОЯНСКИ КОН.

    В НАТО ДОБРЕ ЗНАЯТ
    НА КОГО КОЗИРУВА
    В ПАСОЛЯ

    МУНЯ.

    20:08 02.07.2026

  • 40 Жокера

    0 0 Отговор
    Както се казва забрави думи,клетви!

    20:19 02.07.2026

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