И Радев се срещна с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа

Рисковете пред сигурността, произтичащи от военните кризи в съседство на Европа, и адаптирането на процесите на модернизация на въоръжените сили към съвременните предизвикателства, обсъди премиерът Румен Радев с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич, който е на посещение в България. В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
По време на разговора бяха обсъдени редица теми, свързани с повишаването на оперативната съвместимост на Българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване на внедряването на дронове и на системи за противодействие, по-ефективното използване на финансовите инструменти на Алианса и на ЕС в сферата на отбраната, включително за разширяване на регионалната свързаност.
Румен Радев оцени високо съвместните учения и тренировки на подразделения на Българската армия с различни държави членки на НАТО, както и споделените опит, експертиза и анализи, които допринасят за укрепването на отбранителния капацитет на страната ни в рамките на общите действия за гарантиране на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Тука Не Е Москва !!!
Коментиран от #18, #28
18:37 02.07.2026
2 Гост
Коментиран от #16
18:38 02.07.2026
3 честен ционист
18:42 02.07.2026
4 Щеше
18:44 02.07.2026
5 Радев
18:47 02.07.2026
6 върховния главнокомандващ на Обединените
Сигурно Не е Чувал !
За Калашниците !
18:49 02.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Американският началник
18:53 02.07.2026
9 !!!?
18:54 02.07.2026
10 Радата
18:57 02.07.2026
11 Руснаците
18:58 02.07.2026
12 Милен
19:03 02.07.2026
13 Разочарован и излъган!
Коментиран от #35
19:03 02.07.2026
14 Мдаа
19:05 02.07.2026
15 Румене
19:05 02.07.2026
16 Скоро!
До коментар #2 от "Гост":Много скоро!
19:06 02.07.2026
17 Херодот
Коментиран от #19
19:07 02.07.2026
18 Мнение
До коментар #1 от "1488":Под статия за Румен Радев, че слугува на натовският си началник, жълтопаветният планктон отново намесва Русия?!
Кога ли ще дойде моментът в който боп-аджиите ще ви търсят по фермите?!
Трябва да ви жегосат челата с надписа "грантаджия", или "поклонник на срецърниците", за да ви разпознават хората отдалеч!!!
Коментиран от #20
19:12 02.07.2026
19 Ганчев
До коментар #17 от "Херодот":Там при глобалистите са парите и търговията.Да не би да чакаш бензин и мазут от русия?
19:17 02.07.2026
20 Смятам, че никой не се интересува от
До коментар #18 от "Мнение":Мнението ти.Ти как мислиш?
Коментиран от #23, #25
19:19 02.07.2026
21 ОКРАИНСКОТО МЕСО СВЪРШВА
19:20 02.07.2026
22 Вижте
19:22 02.07.2026
23 Верно ли
До коментар #20 от "Смятам, че никой не се интересува от":Ти се поинтересувай от НК, защото нищо, че парите идват по европейски фондове, наказателната отговорност си я носи всеки!
19:23 02.07.2026
24 Трендафил
19:25 02.07.2026
25 Мнение
До коментар #20 от "Смятам, че никой не се интересува от":Вие троловете по фермите ли сте критерия за интереса?!
ЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО:
РАНО ИЛИ КЪСНО ПОЛУЧАВАНЕТО НА СРЕБЪРНИЦИ ОТ НПО-ТАТА НА ШОРОШ (И ДР ПОДОБНИ АНТИБЪЛГАРИ), ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО ЗА ПРОТИВОЗАКОННО В БЪЛГАРИЯ!
МАЛКО СЛЕД ТОВА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ВИ ДИРЯТ!
А СТЕ СЕ ОКАЗАЛИ ЧАСТ ОТ НЕЧИЯ ФЕРМА ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ В ДЪРЖАВАТА НИ, А СА ВИ ТИКНАЛИ НА "ТОПЛО" ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ!
ВАШ ИЗБОР!
19:25 02.07.2026
26 ГЕНЕРАЛА ДА ГО ЗАВЕДАТ ДА СЕ СНИМА
19:27 02.07.2026
27 Само го погледнете
Коментиран от #36
19:27 02.07.2026
28 Перо
До коментар #1 от "1488":Отивай си в Израел, никой не те задържа тук!
19:27 02.07.2026
29 Боци
19:29 02.07.2026
30 Гертруд
19:31 02.07.2026
31 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
19:32 02.07.2026
32 Уса
19:37 02.07.2026
33 ЕДГАР КЕЙСИ
19:40 02.07.2026
34 Почнат ли да ни налазват
Радев ще се окже най- големия го окрпач!
19:41 02.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 мда
До коментар #27 от "Само го погледнете":Обаче Тодор Живков никога нямаше да сложи вратовръзка с цят Lindor Assorted.🤭
19:56 02.07.2026
37 Живков
19:59 02.07.2026
38 Гечко
19:59 02.07.2026
39 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ
В НАТО ДОБРЕ ЗНАЯТ
НА КОГО КОЗИРУВА
В ПАСОЛЯ
МУНЯ.
20:08 02.07.2026
40 Жокера
20:19 02.07.2026