Обърнат тир затвори движението по пътя Ямбол - ГКПП "Лесово"

Тежкотоварен камион самокатастрофира на изхода от Елхово посока Лесово, Ямболско.
Сигналът за товарен автомобил извън пътното платно е получен около 20,00 ч. По първоначални данни отзовалите се на сигнала огнеборци са успели да извадят шофьора от кабината на превозното средство. Към момента няма данни дали има наранявания.
Движението и в двете посоки по път I-7 Ямбол – ГКПП „Лесово“ в района на Елхово е временно ограничено, съобщиха от АПИ. От Областната дирекция на полицията в Ямбол уточниха, че леките автомобили се пренасочват през град Елхово, а тежкотоварните изчакват на място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пааак ли ТИР,ве...?!
Време е властите да задълбаят и в тази посока...!
Коментиран от #7
22:29 02.07.2026
2 Германов Базел Швейцария
22:36 02.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пак ли
22:38 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Това може да е вероятна причина...!
До коментар #1 от "Пааак ли ТИР,ве...?!":Но освен това,се забелязва,че твърде възрастни хора шофират тирове...!
А те правят дълги и изморителни маршрути...които вече са несъвместими с един амортизиран човешки организъм...!
Да не говорим за забавени реакции,влошено зрение и слух...!
Ще кажете-ама нали минават медицински прегледи...?!
Знаем как и там подкупите не са изключение...за съжаление!
23:00 02.07.2026
8 МПС
Коментиран от #10
23:09 02.07.2026
9 Явно Не Е Самокатастрофирал !
От Пътното платно !
23:40 02.07.2026
10 Докато Няма Шофьори !
До коментар #8 от "МПС":Ще Е Така !
На Калпав Х -------- й !
Вълната Му Пречи !
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На Такъв !
И Влак Да Му Дадеш !
Ще го Изкара !
От Релсите !
23:43 02.07.2026