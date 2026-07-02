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Обърнат тир затвори движението по пътя Ямбол - ГКПП "Лесово"

Обърнат тир затвори движението по пътя Ямбол - ГКПП "Лесово"

2 Юли, 2026 22:23 679 10

  • тир-
  • ямбол-
  • апи

Шофьорът е изваден от кабината

Обърнат тир затвори движението по пътя Ямбол - ГКПП "Лесово" - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежкотоварен камион самокатастрофира на изхода от Елхово посока Лесово, Ямболско.

Сигналът за товарен автомобил извън пътното платно е получен около 20,00 ч. По първоначални данни отзовалите се на сигнала огнеборци са успели да извадят шофьора от кабината на превозното средство. Към момента няма данни дали има наранявания.

Движението и в двете посоки по път I-7 Ямбол – ГКПП „Лесово“ в района на Елхово е временно ограничено, съобщиха от АПИ. От Областната дирекция на полицията в Ямбол уточниха, че леките автомобили се пренасочват през град Елхово, а тежкотоварните изчакват на място.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пааак ли ТИР,ве...?!

    5 0 Отговор
    Вече сериозно се замислям,че и книжките за правоспособност за управление на тежкотоварни автомобили,от рода на тировете,се купуват,на черният пазар,както бе доказано за книжките за любител-шофьорите...!
    Време е властите да задълбаят и в тази посока...!

    Коментиран от #7

    22:29 02.07.2026

  • 2 Германов Базел Швейцария

    5 0 Отговор
    В цяла Европа се върна Фашизма чрез полицаите!В цяла Европа е ад,а за изтезавани Българи въобще не пишат!

    22:36 02.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пак ли

    2 0 Отговор
    ве майнааа

    22:38 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Това може да е вероятна причина...!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пааак ли ТИР,ве...?!":

    Но освен това,се забелязва,че твърде възрастни хора шофират тирове...!
    А те правят дълги и изморителни маршрути...които вече са несъвместими с един амортизиран човешки организъм...!
    Да не говорим за забавени реакции,влошено зрение и слух...!
    Ще кажете-ама нали минават медицински прегледи...?!
    Знаем как и там подкупите не са изключение...за съжаление!

    23:00 02.07.2026

  • 8 МПС

    0 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #10

    23:09 02.07.2026

  • 9 Явно Не Е Самокатастрофирал !

    1 0 Отговор
    А Е Излязал !

    От Пътното платно !

    23:40 02.07.2026

  • 10 Докато Няма Шофьори !

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "МПС":

    Ще Е Така !

    На Калпав Х -------- й !

    Вълната Му Пречи !

    -------------------

    На Такъв !

    И Влак Да Му Дадеш !

    Ще го Изкара !

    От Релсите !

    23:43 02.07.2026

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