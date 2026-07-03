Новини
България »
В петък и неделя: Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Струма“ и Кресненското дефиле

В петък и неделя: Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Струма“ и Кресненското дефиле

3 Юли, 2026 08:04 580 7

  • кресна-
  • кресненско дефиле-
  • камиони

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове

В петък и неделя: Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Струма“ и Кресненското дефиле - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли“ (при 376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път.

В петък – 3 юли, ограничението ще е между 16 ч. и 23 ч. за пътуващите в посока Бургас и ГКПП „Кулата“.

В неделя – 5 юли, ограничението ще е от 15:30 ч. до 22 ч. за пътуващите в посока София.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

Турски ТИР се обърна в Прохода на Републиката

През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

За пътуващите към и от ГКПП „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в гр. Симитли до кръстовище с път III-198 в гр. Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно.

Всички шофьори могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента.

А в последния почивен ден - ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Държавата задушава превозвачите за да осигури бърза писта по улицата от София до Бургас на всеки ,който реши да се пробва колко може да вдигне.

    Коментиран от #2

    08:12 03.07.2026

  • 2 име

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Чете ли статистиката от Черна писта? 40% от загиналите са в катастрофи с тирове. Турски и румънски тираджии дерибействат по пътищата ни. Вместо да товарят ремаркетата на вагони и да пътуват товарите безопасно за всички, някакви тираджии убиват хора по пътищата. Много правилно решение, нямат работа на пътя през почивните дни.

    Коментиран от #7

    08:19 03.07.2026

  • 3 Безспорно

    3 0 Отговор
    ...доказателство ,че нямаме пътища!
    Дори ,,построените" 500 000 км магистрали от Боко-тъпото не спасяват положението...
    Единствено само пълнят чекмеджетата...

    08:25 03.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    1 2 Отговор
    Тъкмо като няма трафик! В петък някой не отива на плаж в Гърция, а в неделя никой не се връща!! От Бяла до Обзор също няма много трафик лятото, затова и там сега ще ремонтират!

    08:25 03.07.2026

  • 5 1488

    1 1 Отговор
    а който не е от шоплука и княжество българия ко прай ??

    08:30 03.07.2026

  • 6 Иван

    1 0 Отговор
    А по Хемус защо не?

    08:42 03.07.2026

  • 7 Циник

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Прав си за това, но голямата трагедия е, че имахме 35 години с потоци Европари да си оправим пътищата, а единствено напълнихме чекмеджетата на гербаджии, седесари, бесепари, депесари и други измамници, докато децата ни биват убивани ежедневно по разбития, немаркиран, безмантинелен асфалт.

    08:43 03.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове