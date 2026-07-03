Радев: Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“

„Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“. Това заяви по време на блицконтрол премиерът Румен Радев в коментар по въпросите, свързани с рафинерията и постигнатите договорености за доставките на суров петрол. По думите му има движение в посока облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на „Лукойл Нефтохим“.
Слави Василев, „Прогресивна България”: За „Лукойл Нефтохим“ и Литаско - по какъв начин преговорите на правителството промениха ситуацията за рафинерията? Смятате ли, че разговорите спомогнаха за по-лесно снабдяване със суров петрол? Смятате ли, че това ще се отрази на крайния потребител? За 21-вия санкционен пакет - България каза, че ще възрази, ако Алекперов е там, смятате ли, че това спомогна за разговорите с Литаско?”
Румен Радев, министър-председател: „Дали е имало регулярен диалог - такъв не е имало с „Лукойл България” и особени търговски управител по това време. Заради изискуем невърнат заем в съществени размери на „Лукойл Нефтохим” е бил наложен запор за закупуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. Разбираме впоследствие след като имаме нов особен търговски управител - рафинерията е била принудена да работи с тежки видове нефт. Това води до бързо задръстване на инсталациите, до удължаване на маршрутите на танкерите. Постигнахме споразумение Литаско да вдигне този запор. Рафинерията вече ще може по-лесно да доставя петрол с необходимите характеристики. Дали резервите към 21-вия пакет санкции ще спомогне да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам. Имаме движение в тази посока. Надявам се, че този арбитраж ще бъде избегнат.”
"Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита", заяви министър-председателят Румен Радев на блицконтрол.
Румен Радев, министър-председател на България: "Надявам се на задълбочен, отговорен и открит дебат. Ако мажем да намалим този дефицит, нека го направим. Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита. Няма как за един месец анализ, закони и обществено обсъждане. Като казват никаква реформа не направиха - не става за един месец."
От ГЕРБ заявиха, че приемането му може да бъде обжалвано пред Конституционен съд.
Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Бюджет с подобен дефицит е грубо нарушение на закона за публичните финанси. Той трябва да е до 3%. Законодателят е предвидил кога може да бъде внесен бюджет с такъв дефицит - при пандемия, война или спад на икономическия растеж, това не е налице. Приемането на такъв закон за бюджета може да бъде подложен на обжалване пред КС."
Премиерът коментира, че бюджетът е резултат на популизъм от предходните правителства, а не е измислен от министъра на финансите.
"Грубо нарушение беше цялата политика през последните години, за да стигнем до тук. Той не е измислен от министъра на финансите, а е резултат на популизмът на няколко правителства, системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък. Можем ли да намалим дефицита като намалим до одите на хората, можем ли да оставим общините разкопани - можем. Можем ли да задушим икономиката, можехме ли да не увеличаваме пенсиите - можехме. Но няма да го направим. Това, което ще направим е пълна финансова дисциплина и ревизия на тези плащания, които ще направим на дейности, които са приети от предишни правителства", каза той
От опозицията заявиха, че въпреки че бюджетът е одобрен от "Прогресивна България", това не означава, че трябва да се гласува в НС.
Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Най-много за този период са управлявали служебните правителства - имате пълната картина. Това, че сте одобрили този проект на закон за бюджет не значи, че НС трябва да го гласува в нарушение на закона за публичните финанси."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4, #12, #32
11:25 03.07.2026
2 Как
Коментиран от #33, #36
11:27 03.07.2026
3 ххххххххххх
Коментиран от #37
11:27 03.07.2026
4 смях в залата
До коментар #1 от "честен ционист":Дядо Иван няма бензин
Коментиран от #9
11:30 03.07.2026
5 Муньовеца на "дорбата" олигархия
11:34 03.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цупльо,
11:35 03.07.2026
8 СВО 1 590 дни РЕЗИЛ
Явно това са националните интереси на България.
11:36 03.07.2026
9 Анонимен
До коментар #4 от "смях в залата":Но дядо Иван има нефт, а ние имаме рафинерия. Един танкер през Черно море и е при нас.
Коментиран от #15, #28
11:36 03.07.2026
10 Българи
11:37 03.07.2026
11 Истината
Радев ще ни затрие, защото е дори по-тъп и нагъл от Борисов.
11:37 03.07.2026
12 СВО 1 590 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "честен ционист":Дядо Иван го разстреляха още през 1918 год.
11:37 03.07.2026
13 Ромите и МВРсимбиоза
11:40 03.07.2026
14 Трътла
Коментиран от #35
11:40 03.07.2026
15 смях в залата
До коментар #9 от "Анонимен":Дядо Иван защо няма рафинерии?
11:41 03.07.2026
16 Артилерист
11:42 03.07.2026
17 хайде бе
11:47 03.07.2026
18 стига манипулации,бе,фуражка!
11:47 03.07.2026
19 стоян георгиев
11:49 03.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Фактъ
11:50 03.07.2026
22 Стара чанта
,,усещането"... За каквото и да било !
11:51 03.07.2026
23 НАЦИОНАЛИСТ
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
Коментиран от #41
11:52 03.07.2026
24 Фори
11:53 03.07.2026
25 Реалист
11:56 03.07.2026
26 Никой
11:57 03.07.2026
27 Пешо
11:57 03.07.2026
28 Да де
До коментар #9 от "Анонимен":Два дрона от Украйна и няма рафинерия.
Коментиран от #30
11:58 03.07.2026
29 Смехоран
12:01 03.07.2026
30 Анонимен
До коментар #28 от "Да де":Говориш за нападение от Украйна на българска територия?! Ти българин ли си или украинец?
12:02 03.07.2026
31 Апостолис
12:03 03.07.2026
32 Смехоран
До коментар #1 от "честен ционист":Да,Ганчовсе трябва да бъде спасяван от някого,щото няма акъл когйто гласува за обирджии комундета.
12:03 03.07.2026
33 Зъл пес
До коментар #2 от "Как":Да спре даването 1 ден за боташ,и да дава.
12:04 03.07.2026
34 Надяване
12:05 03.07.2026
35 Кажи
До коментар #14 от "Трътла":като знаеш , може и в числа ,но не обяснявай бля, бля !
12:05 03.07.2026
36 Баба Гицка
До коментар #2 от "Как":Но взима от майките ,пенсиите,бедните,а на себе си увеличава,че не се е наял паразита.
12:05 03.07.2026
37 Боташ ВЪН
До коментар #3 от "ххххххххххх":И затова,довечера всички които обичат България,на площада с вдигнати юмруци!!!
12:07 03.07.2026
38 Да се надяваме
12:11 03.07.2026
39 Цървул
12:13 03.07.2026
40 Надежди
12:40 03.07.2026
41 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #23 от "НАЦИОНАЛИСТ":ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF,ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #43
12:56 03.07.2026
42 Реал
12:57 03.07.2026
43 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #41 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
12:58 03.07.2026