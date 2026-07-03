Радев: Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“

„Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“. Това заяви по време на блицконтрол премиерът Румен Радев в коментар по въпросите, свързани с рафинерията и постигнатите договорености за доставките на суров петрол. По думите му има движение в посока облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на „Лукойл Нефтохим“.

Слави Василев, „Прогресивна България”: За „Лукойл Нефтохим“ и Литаско - по какъв начин преговорите на правителството промениха ситуацията за рафинерията? Смятате ли, че разговорите спомогнаха за по-лесно снабдяване със суров петрол? Смятате ли, че това ще се отрази на крайния потребител? За 21-вия санкционен пакет - България каза, че ще възрази, ако Алекперов е там, смятате ли, че това спомогна за разговорите с Литаско?”

Румен Радев, министър-председател: „Дали е имало регулярен диалог - такъв не е имало с „Лукойл България” и особени търговски управител по това време. Заради изискуем невърнат заем в съществени размери на „Лукойл Нефтохим” е бил наложен запор за закупуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. Разбираме впоследствие след като имаме нов особен търговски управител - рафинерията е била принудена да работи с тежки видове нефт. Това води до бързо задръстване на инсталациите, до удължаване на маршрутите на танкерите. Постигнахме споразумение Литаско да вдигне този запор. Рафинерията вече ще може по-лесно да доставя петрол с необходимите характеристики. Дали резервите към 21-вия пакет санкции ще спомогне да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам. Имаме движение в тази посока. Надявам се, че този арбитраж ще бъде избегнат.”

"Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита", заяви министър-председателят Румен Радев на блицконтрол.

Румен Радев, министър-председател на България: "Надявам се на задълбочен, отговорен и открит дебат. Ако мажем да намалим този дефицит, нека го направим. Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита. Няма как за един месец анализ, закони и обществено обсъждане. Като казват никаква реформа не направиха - не става за един месец."

От ГЕРБ заявиха, че приемането му може да бъде обжалвано пред Конституционен съд.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Бюджет с подобен дефицит е грубо нарушение на закона за публичните финанси. Той трябва да е до 3%. Законодателят е предвидил кога може да бъде внесен бюджет с такъв дефицит - при пандемия, война или спад на икономическия растеж, това не е налице. Приемането на такъв закон за бюджета може да бъде подложен на обжалване пред КС."

Премиерът коментира, че бюджетът е резултат на популизъм от предходните правителства, а не е измислен от министъра на финансите.

"Грубо нарушение беше цялата политика през последните години, за да стигнем до тук. Той не е измислен от министъра на финансите, а е резултат на популизмът на няколко правителства, системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък. Можем ли да намалим дефицита като намалим до одите на хората, можем ли да оставим общините разкопани - можем. Можем ли да задушим икономиката, можехме ли да не увеличаваме пенсиите - можехме. Но няма да го направим. Това, което ще направим е пълна финансова дисциплина и ревизия на тези плащания, които ще направим на дейности, които са приети от предишни правителства", каза той

От опозицията заявиха, че въпреки че бюджетът е одобрен от "Прогресивна България", това не означава, че трябва да се гласува в НС.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Най-много за този период са управлявали служебните правителства - имате пълната картина. Това, че сте одобрили този проект на закон за бюджет не значи, че НС трябва да го гласува в нарушение на закона за публичните финанси."