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Радев: Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“

Радев: Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“

3 Юли, 2026 11:23 1 053 43

  • румен радев-
  • лукойл-
  • арбитраж-
  • дефицит

Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита, заяви премиерът

Радев: Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“. Това заяви по време на блицконтрол премиерът Румен Радев в коментар по въпросите, свързани с рафинерията и постигнатите договорености за доставките на суров петрол. По думите му има движение в посока облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на „Лукойл Нефтохим“.

Слави Василев, „Прогресивна България”: За „Лукойл Нефтохим“ и Литаско - по какъв начин преговорите на правителството промениха ситуацията за рафинерията? Смятате ли, че разговорите спомогнаха за по-лесно снабдяване със суров петрол? Смятате ли, че това ще се отрази на крайния потребител? За 21-вия санкционен пакет - България каза, че ще възрази, ако Алекперов е там, смятате ли, че това спомогна за разговорите с Литаско?”

Румен Радев, министър-председател: „Дали е имало регулярен диалог - такъв не е имало с „Лукойл България” и особени търговски управител по това време. Заради изискуем невърнат заем в съществени размери на „Лукойл Нефтохим” е бил наложен запор за закупуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. Разбираме впоследствие след като имаме нов особен търговски управител - рафинерията е била принудена да работи с тежки видове нефт. Това води до бързо задръстване на инсталациите, до удължаване на маршрутите на танкерите. Постигнахме споразумение Литаско да вдигне този запор. Рафинерията вече ще може по-лесно да доставя петрол с необходимите характеристики. Дали резервите към 21-вия пакет санкции ще спомогне да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам. Имаме движение в тази посока. Надявам се, че този арбитраж ще бъде избегнат.”

"Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита", заяви министър-председателят Румен Радев на блицконтрол.

Румен Радев, министър-председател на България: "Надявам се на задълбочен, отговорен и открит дебат. Ако мажем да намалим този дефицит, нека го направим. Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита. Няма как за един месец анализ, закони и обществено обсъждане. Като казват никаква реформа не направиха - не става за един месец."

От ГЕРБ заявиха, че приемането му може да бъде обжалвано пред Конституционен съд.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Бюджет с подобен дефицит е грубо нарушение на закона за публичните финанси. Той трябва да е до 3%. Законодателят е предвидил кога може да бъде внесен бюджет с такъв дефицит - при пандемия, война или спад на икономическия растеж, това не е налице. Приемането на такъв закон за бюджета може да бъде подложен на обжалване пред КС."

Премиерът коментира, че бюджетът е резултат на популизъм от предходните правителства, а не е измислен от министъра на финансите.

"Грубо нарушение беше цялата политика през последните години, за да стигнем до тук. Той не е измислен от министъра на финансите, а е резултат на популизмът на няколко правителства, системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък. Можем ли да намалим дефицита като намалим до одите на хората, можем ли да оставим общините разкопани - можем. Можем ли да задушим икономиката, можехме ли да не увеличаваме пенсиите - можехме. Но няма да го направим. Това, което ще направим е пълна финансова дисциплина и ревизия на тези плащания, които ще направим на дейности, които са приети от предишни правителства", каза той

От опозицията заявиха, че въпреки че бюджетът е одобрен от "Прогресивна България", това не означава, че трябва да се гласува в НС.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Най-много за този период са управлявали служебните правителства - имате пълната картина. Това, че сте одобрили този проект на закон за бюджет не значи, че НС трябва да го гласува в нарушение на закона за публичните финанси."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 43 Отговор
    Накрая пак дядо Иван ще спасява Ганчо от фалита.

    Коментиран от #4, #12, #32

    11:25 03.07.2026

  • 2 Как

    21 7 Отговор
    Радев предлага да изпратим хуманитарна помощ за Венецуела - земетресението и за Русия - кризата с горивата.

    Коментиран от #33, #36

    11:27 03.07.2026

  • 3 ххххххххххх

    32 13 Отговор
    РУ ндьо е готов да продаде и продава България за жълти копейки. Агент на Решетников ФСБ, ще фалира държавата и ще ни докара до просешка тояга, той е нов Жан Виденов!

    Коментиран от #37

    11:27 03.07.2026

  • 4 смях в залата

    31 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Дядо Иван няма бензин

    Коментиран от #9

    11:30 03.07.2026

  • 5 Муньовеца на "дорбата" олигархия

    22 3 Отговор
    Ако не е да лъже със "ще, ще, ще...", минава на "надявам се..."

    11:34 03.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цупльо,

    18 6 Отговор
    това ли е цената, да полягаш на рашките. Надяваш се, ако полегнеш по-яко ще се получи. Давай радунке!

    11:35 03.07.2026

  • 8 СВО 1 590 дни РЕЗИЛ

    16 3 Отговор
    Дори с цената на спиране дерогация след 29.11.2026.
    Явно това са националните интереси на България.

    11:36 03.07.2026

  • 9 Анонимен

    6 19 Отговор

    До коментар #4 от "смях в залата":

    Но дядо Иван има нефт, а ние имаме рафинерия. Един танкер през Черно море и е при нас.

    Коментиран от #15, #28

    11:36 03.07.2026

  • 10 Българи

    21 6 Отговор
    не ви ли е срам от тези руски подметки???

    11:37 03.07.2026

  • 11 Истината

    23 2 Отговор
    Радев е назначен от същите господари, които ни сложиха Жан Виденов, Царя и Борисов.

    Радев ще ни затрие, защото е дори по-тъп и нагъл от Борисов.

    11:37 03.07.2026

  • 12 СВО 1 590 дни РЕЗИЛ

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Дядо Иван го разстреляха още през 1918 год.

    11:37 03.07.2026

  • 13 Ромите и МВРсимбиоза

    1 13 Отговор
    МВР Перник пращат агресивни Роми в Базел Швейцария да крадат и убиват,в Перник не убивало затова ги пращали в Европа!Пращат убийци в Европа!

    11:40 03.07.2026

  • 14 Трътла

    11 3 Отговор
    теменугина,я кажи колко финансови загуби причини на страната!ама то тук е така-колкото си повече разсипал,толкова по-дълго си на хранилка държавна.и накрая вместо в пандиза,те са по чужбината в скъпарските си имоти.и "заслужена" пенсия на макс.

    Коментиран от #35

    11:40 03.07.2026

  • 15 смях в залата

    18 3 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Дядо Иван защо няма рафинерии?

    11:41 03.07.2026

  • 16 Артилерист

    4 22 Отговор
    Евроатлантическите сглобкаджии се гънат като...(голи охлюви в тиган) в мълчалива злоба срещу точните, ясно разбираеми и безалтернативни отговори на премиера ген. Радев. Просто е удоволствие да слушаш най-после един разумен премиер за разлика от евроатлантическите кресльовци...

    11:42 03.07.2026

  • 17 хайде бе

    17 4 Отговор
    Пръдльо, продаде ни пак на руснаците да си спасиш собствения задник -- същото направиха Шиши и Боко да си спасят техните с Турски поток и КТБ си платиха вересиите... накрая народа пак ви опира пешкира

    11:47 03.07.2026

  • 18 стига манипулации,бе,фуражка!

    16 2 Отговор
    Никой не говореше за арбитраж,преди да разиграваш този сюжет. Насила ще предадеш Държавата,за да обслужиш началниците си в Москва.

    11:47 03.07.2026

  • 19 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Ногу мраза рyzнаци, обаче всека седмица с кеф си зареждам газчица от Лукойл

    11:49 03.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фактъ

    12 0 Отговор
    Радев все повече заприличва на Правешкият шмекер , карикатурата Тодор Живков . И лъже , като него !

    11:50 03.07.2026

  • 22 Стара чанта

    7 0 Отговор
    За про ст ия народец пак остава
    ,,усещането"... За каквото и да било !

    11:51 03.07.2026

  • 23 НАЦИОНАЛИСТ

    10 2 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/

    А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    Коментиран от #41

    11:52 03.07.2026

  • 24 Фори

    9 1 Отговор
    Подмазва се на Вагин Данигоотперов.

    11:53 03.07.2026

  • 25 Реалист

    8 2 Отговор
    Тоя предател явно ни подготвя да платим няколко милиарда на руснаците. Колко му преведоха за Боташ е за арбитража?

    11:56 03.07.2026

  • 26 Никой

    3 6 Отговор
    Че ние нямаме специялисти юристи в арбитража - ще ни разкъсат.

    11:57 03.07.2026

  • 27 Пешо

    5 0 Отговор
    За "надявам се" заплата се не взима никъде по света.

    11:57 03.07.2026

  • 28 Да де

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Два дрона от Украйна и няма рафинерия.

    Коментиран от #30

    11:58 03.07.2026

  • 29 Смехоран

    11 0 Отговор
    Летеца почна с надяването,е ше те вида къде ше се наденеш.

    12:01 03.07.2026

  • 30 Анонимен

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "Да де":

    Говориш за нападение от Украйна на българска територия?! Ти българин ли си или украинец?

    12:02 03.07.2026

  • 31 Апостолис

    4 0 Отговор
    А, за бюджет 2021-2027... в случай, че до 2030 измислите начин да оправдаете разпределението на средствата от хазната на народа за което също носите отговорност г-н Вето, то със сигурност ще се радваме да го чуем.

    12:03 03.07.2026

  • 32 Смехоран

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да,Ганчовсе трябва да бъде спасяван от някого,щото няма акъл когйто гласува за обирджии комундета.

    12:03 03.07.2026

  • 33 Зъл пес

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как":

    Да спре даването 1 ден за боташ,и да дава.

    12:04 03.07.2026

  • 34 Надяване

    3 0 Отговор
    Ние ще се надяваме вие да се надявате.Само че вие взимате големи заплати, ние се надяваме....

    12:05 03.07.2026

  • 35 Кажи

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Трътла":

    като знаеш , може и в числа ,но не обяснявай бля, бля !

    12:05 03.07.2026

  • 36 Баба Гицка

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как":

    Но взима от майките ,пенсиите,бедните,а на себе си увеличава,че не се е наял паразита.

    12:05 03.07.2026

  • 37 Боташ ВЪН

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "ххххххххххх":

    И затова,довечера всички които обичат България,на площада с вдигнати юмруци!!!

    12:07 03.07.2026

  • 38 Да се надяваме

    9 1 Отговор
    Това правителство да не приеме повече бюджети, с да си ходи наесен.

    12:11 03.07.2026

  • 39 Цървул

    3 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    12:13 03.07.2026

  • 40 Надежди

    2 0 Отговор
    говежди .

    12:40 03.07.2026

  • 41 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF,ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #43

    12:56 03.07.2026

  • 42 Реал

    1 0 Отговор
    С надежди работите не стават. Това върви само за оглупелите.

    12:57 03.07.2026

  • 43 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    12:58 03.07.2026

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