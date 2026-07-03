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Калин Стоянов: Кой разреши използването на PNR за пътуванията на Пеевски? Сезирам прокуратурата!

Калин Стоянов: Кой разреши използването на PNR за пътуванията на Пеевски? Сезирам прокуратурата!

3 Юли, 2026 13:53 1 952 68

  • калин стоянов-
  • използване-
  • система pnr-
  • пътувания-
  • пеевски

PNR системата съдържа изключително много информация – както лични данни, така и маршрути за пътуване и начини на плащане. Когато става дума за начин на плащане, считаме, че компетентни са данъчните органи

Калин Стоянов: Кой разреши използването на PNR за пътуванията на Пеевски? Сезирам прокуратурата! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подавам сигнал до и.ф. главен прокурор на страната Ваня Стефанова във връзка с всичко онова, което се случи вчера в пленарна зала по повод изслушването на министъра на вътрешните работи за полетите на Делян Пеевски. Това съобщи пред медии в парламента депутатът от ДПС Калин Стоянов.

Той допълни, че от изслушването е станало ясно, че са били извършени проверки в международната система PNR (Passenger Name Record), което той счита за злоупотреба с лични данни.

„PNR системата съдържа изключително много информация – както лични данни, така и маршрути за пътуване и начини на плащане. Когато става дума за начин на плащане, считаме, че компетентни са данъчните органи“, каза народният представител.

Той поясни, че PNR системата „не може да се използва от всеки за каквото и когато си прецени“.

„Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм“, уточни той.

По думите му право на достъп в България до тази система има единствено ДАНС.

Тоест, оттук нататък отговори дължат вътрешният министър, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директорът на ГДБОП Мартин Златков. Те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби, коментира Калин Стоянов.

Депутатът се закани по случая ще бъдат уведомени също и партньорските служби и институциите в Европа.

„Ще уведомим партнтьорските служби и други институции от Европа, тъй като там има множество информация, която те ежедневно също събират, обработват, анализират и евентуално използват тогава, когато е необходимо да разследват престъпления, свързани с тероризъм“, каза Калин Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търновец

    23 12 Отговор
    Малко факти и всеки може сам да си направи изводи за какви хора гласувахте и на кои дадохте власт? Преди 8 г.в нашия град Велико Търново Австрийски консорциум откри фирма за преработка на дървесина "Кроношпан". В нашия град и в Бургас. В Бургас преди известно време завода им го закриха. В сайта факти ,в големите телевизии и други медии имаше репортажи за протестите на Търновци срещу отровите които бълва този завод.Целия град мирише на лепило и трови населението. Преди 10 г.по време на 2-ия мандат на Борисов със здравен министър Петър Москов за директор на РЗИ Велико Търново е назначена една безработна в момента Евгения Недева -Гечевска. И така никакви мерки срещу отровите на "Кроношпан" въпреки масовите протести. Края на миналата година д-р Костадин Ангелов избран за депутат от Търновски регион ,зам.председател на НС и председател на здравната комисия в парламента дойде в нашия град и поиска оставката на директорката на РЗИ Евгения Гечевска с мотив за корупция и е пример " за формализма на РЗИ". Г-жа Гечевска отказа да я подаде с мотив че не се поддава на натиск и излезе в болничен. Д-р Ангелов призова министъра на здравеопазването да я уволни незабавно или ще поиска и неговата оставка и увери че ще разследва лекарите които са й дали болничен. Линията на "Кроношпан" беше спряна. И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевски.

    Коментиран от #68

    13:53 03.07.2026

  • 2 Търновец

    19 18 Отговор
    И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевски. Как мислите- дали съпруга е платил на радев и копринков да го включат с получените пари от "Кроношпан". Между другото завода им отново работи с пълен капацитет въпреки гнева на търновци и протестите.

    13:54 03.07.2026

  • 3 ФК ю

    80 6 Отговор
    Калин БеЕмВе-то още не е разбрал, че корабът му потъва 😆

    Коментиран от #40

    13:55 03.07.2026

  • 4 Истината

    23 16 Отговор
    ПЕЕВСКИ МАЙСТОРСКИ ПОМОГНА НА РАДЕВ И ГЪЛЪБ ДОНЕВ

    Пеевски майсторски помогна на Радев и Гълъб Донев. Сега поне 1 седмица ще се дъвче жълтата тема с личния живот на Пеевски, от което няма да произтече нищо (не забравяйте, че Пеевски сам си поиска това изслушване днес), вместо да се гледа как ще се приемат глупостите в Бюджет 2026 на първо четене.

    Всъщност драматичния сюжет „Гаджета ли са Деси и Делян, а Цвети знае ли?“ има потенциала да покрие и трите гласувания на бюджета.

    Николай Василев

    Коментиран от #10, #19

    13:56 03.07.2026

  • 5 Делян Бойков

    9 8 Отговор
    Минчо да подава оставка или да маха виенските, както е в Великобритания, Германия, Белгия и Холандия

    13:56 03.07.2026

  • 6 Шишилизация

    45 3 Отговор
    С вашите камъни по вашите глави, найс, а?

    13:57 03.07.2026

  • 7 Край

    66 4 Отговор
    Няма се претисняваш Калине в съседни килии с грухтящото ти гуру ще сте.

    13:57 03.07.2026

  • 8 гост

    47 1 Отговор
    Пудела в действие!

    13:57 03.07.2026

  • 9 квик квик

    47 1 Отговор
    Магнитски действа и в БГ!!!

    13:57 03.07.2026

  • 10 за пореден път

    14 51 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    За пореден път Радев и кохортата му погазиха Конституцията на Република България.

    Коментиран от #43

    13:58 03.07.2026

  • 11 квик квик

    32 2 Отговор
    Магнитски действа и в БГ!!!

    13:58 03.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този път е прав

    9 17 Отговор
    Бившият шеф на КАТ инж.Богдан Милчев и чест гост в студиото на факти също ги разкрил

    Коментиран от #22

    13:59 03.07.2026

  • 14 Червеничко с много черни точки

    28 2 Отговор
    Ами точно за разследване явно се използва посочената и обяснена от Калинката система. Защо пък да не се провежда някакво разследване, след като има данни? И не отмина ли времето, когато Калинката и сие, казваха кой да се разследва и кой не.

    13:59 03.07.2026

  • 15 Човека

    35 1 Отговор
    Ти на коя страна си бе чочук?
    Затова ли те прибраха в сарайте на Магнитски да им адвокатстваш .Машалла

    14:00 03.07.2026

  • 16 А нещо

    35 1 Отговор
    за Пепи Еврото, как успя да избяга? Там сезира ли прокуратурата? Или само избирателно?

    14:01 03.07.2026

  • 17 така е

    9 15 Отговор
    Дерменджиев в момента осигурява хляб и зрелища на държавата, чийто казуси са по-скоро морални, отколкото кримиминални, а използва международен ресурс, ако някой от потърпевшите го осъди, което е доста вероятно да стане, предлагам парите да са от личните му средства, както и от тези на премиера, от тук идва още едно притеснение за използване на ресурс за ченгеджийско его!!!

    14:02 03.07.2026

  • 18 Цирк "Балкански"

    13 1 Отговор
    Номинираме те за "Тути" клоун !!!
    От утре - при нас !

    14:02 03.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тоя

    19 1 Отговор
    Подпира магнитският с-и-чуг за топките не се отказва

    14:03 03.07.2026

  • 22 Прав е инженера

    22 0 Отговор

    До коментар #13 от "Този път е прав":

    Все пак е бивш шеф на КАТ и е запознат с пътища и мантинели

    14:04 03.07.2026

  • 23 Дзак

    17 1 Отговор
    Тя всяка мутра с връзки има достъп до тази система и не само. За пътуванията, както и за хотелите. Дори бяха влизали в стаята ми и ровили багажа! Те нещата се пазят.

    14:05 03.07.2026

  • 24 калин чистача на Шиши

    30 2 Отговор
    Много се е ос,рал дебелия...

    14:05 03.07.2026

  • 25 Мдаа

    31 5 Отговор
    Лични си, че мафията е в шок. Ледът под краката им се пропуква.

    14:05 03.07.2026

  • 26 Тома

    19 1 Отговор
    И да уведомяваш партньорски служби те знаят че мамута е крадец и перач на пари

    14:12 03.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Радев

    15 4 Отговор
    Нурвите на дебелия изпълзвха

    14:14 03.07.2026

  • 29 Павел пенев

    26 1 Отговор
    Против този кариерист също трябва да има разследване за това как е обслужвал Пеевски като министър на МВР и за благодарност сега е депутат от неговата частна партия ДПС.

    14:14 03.07.2026

  • 30 КАЛИНЧО БАБА

    15 1 Отговор
    ЧАКАЙ ГОСТИ

    14:16 03.07.2026

  • 31 Делян Бойков

    4 12 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Мунчо вън! Мунчо и неговите икомунисти.

    Коментиран от #32

    14:18 03.07.2026

  • 32 Още един

    13 1 Отговор

    До коментар #31 от "Делян Бойков":

    Изпаднал евроатлантик....

    14:22 03.07.2026

  • 33 пешо

    17 1 Отговор
    пеевски е най големия престъпник в България така че може да се ползва PNR системата

    Коментиран от #51

    14:23 03.07.2026

  • 34 Оаа

    8 1 Отговор
    И защо се разпищяхте така?

    14:26 03.07.2026

  • 35 Браво г-н Демерджиев

    13 4 Отговор
    Закривай свинарника

    Коментиран от #39

    14:26 03.07.2026

  • 36 Факт

    0 0 Отговор
    Бях снимал една позната в една фирма. Държи мостра. Ходеше в скъсани дънки да се вижда бедрото. Скъсаното влиза в кадъра. Тя много добре го знаеше. Бяхме в отлични отношения с тях. Този ми следи телефона. Скара ме с нея и с фирмата. Сега обикаля да ме злепоставя със снимката. Днес в Спиди Аязмото ми прави сценка!

    Коментиран от #48

    14:27 03.07.2026

  • 37 озе генерал тонев

    4 9 Отговор
    Това е поръчка на Рундьо като отмъщение за прякора мистър кеш.

    14:28 03.07.2026

  • 38 какво иска да каже

    13 3 Отговор
    това сбъркано момче - че министърът на вътрешните работи не може да иска информация от международните системи, особено когато се касае за лица на публична длъжност, за чиито пътувания има официално направено запитване от народни представители? Голям резил са това герберите и пеевчетата, сега само зад гърба на прокуратурата им остана да се крият, ама скоро и това ще приключи.

    14:28 03.07.2026

  • 39 Адвокатин

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Браво г-н Демерджиев":

    По този начин не се закриват свинарници а се създават нови

    14:28 03.07.2026

  • 40 Жожи

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "ФК ю":

    Човекът се напъва да спаси което може или да не се разкрият всички далавери поне.

    14:29 03.07.2026

  • 41 Джихади Йово

    13 3 Отговор
    „Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм“, уточни той. - ами свинята е терорист БЕ!!

    14:29 03.07.2026

  • 42 ДПС си отглежда еничари

    11 2 Отговор
    Които ги използват за параван зад който действат турските тайни служби

    14:31 03.07.2026

  • 43 Шиши

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "за пореден път":

    Когато се краде безпардонно-не се погазва Конституцията, но когато се търси сметка на крадеца-Конституцията се погазва!

    14:31 03.07.2026

  • 44 Цеко

    6 11 Отговор
    Делян и Фатмака служат на една и съща Мафия...замазват ни очите, докато Мистър Кеш краде!

    14:33 03.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пеевски не стана шеф на ДАНС и сега е в

    4 0 Отговор
    МИТове и легенди

    14:37 03.07.2026

  • 47 От Арменския поп

    8 2 Отговор
    НамагнИтеният ГрУхчо е сертифициран международен престъпник и се разследва навсякъде по всички информационни масиви.А тоя дебил със зачервени очи има много поздрави от Арменския поп.

    14:37 03.07.2026

  • 48 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Значи използва снимка, която си е чиста шега, за да ме злепостави, а прикрива че следи с камера сляпата ми майка как лежи на кушетката. Това е висш пилотаж. Не знам в коя школа ги учат такива.

    14:41 03.07.2026

  • 49 Питане

    5 2 Отговор
    От какво се страхуват Шишко и всички около него? Нали не са вършили нищо незаконно, всичко е било по правилата, а се оказа, че е по техните правила не по законите. Урко да не се възпламенява толкова, ще дойде и неговия ред, за да се види какви ги е вършил като вътрешен министър на феномена.

    14:42 03.07.2026

  • 50 Йода

    6 2 Отговор
    Калинчо дошъл е началото на края.

    Коментиран от #54

    14:42 03.07.2026

  • 51 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "пешо":

    Много здраве от майка ми!

    14:43 03.07.2026

  • 52 ЧОВЕК

    5 3 Отговор
    МНОГО ВАЖНО ТИ КОГО ЩЕ СЕЗИРАШ! ЖАЛКО ЗА ТЕБ, ЧЕ СИ БИЛ МИНИСТЪР НА МВР, А НЕ ЗНАЕШ ЧЕ ДЕБЕЛАН ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАБЛЮДАВАН И СЛЕДЕН!
    ДЕРМЕНДЖИЕВ НЕ МОЖЕ ДА ГО ОСЪДЯТ ЗАРАДИ ДЕБЕЛАН!
    ДЕБЕЛАН Е ОСЪДЕН ПО ЗАКОНА МАГНИТСКИ И КАТО ТАКЪВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАБЛЮДАВАН И СЛЕДЕН! ПРИ РИЗОВА В ПРЕДАВАНЕТО "ЛИЦЕ В ЛИЦЕ" ПРЕДИ 1-2 МЕСЕЦА БЕШЕ РУМЕН ОВЧАРОВ И ТЯ СЕ ЗАСИЛИ ДА КАЗВА, ЧЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ОСЪДЕНИ ПО МАГНИТСКИ, НЯМАТ НАКАЗАНИЯ И ЧЕ У НАС ОСЪДЕНИТЕ ПО ТОЗИ ЗАКОН НЕ СА ПОТЪРПЕВШИ. ДА, АМА НЕ, ОВЧАРОВ - СЪЩО ОСЪДЕН ПО МАГНИТСКИ, КАЗА, ЧЕ ТОВА НЕ Е ВЯРНО И НА ОСЪДЕНИТЕ ПО НЕГО СА ИМ ЗАПОРИРАНИ СМЕТКИТЕ, ИМУЩЕСТВАТА И НЯМАТ ПРАВО ДА ПРЕБИВАВАТ В СТРАНИТЕ, КОИТО СА ПРИЕЛИ ТОЗИ ЗАКОН. ФИРМИ, КОИТО СА В БЛИЗКИ КОНТАКТИ С ЛИЦАТА ОСЪДЕНИ ПО ТОЗИ ЗАКОН, СЪЩО ЩЕ БЪДАТ САНКЦИОНИРАНИ. ТА ПО ТОЗИ ПОВОД, ВИ КАЗВАМ, ЧЕ ДЕРМЕНДЖИЕВ НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ГО ОСЪЖДА ЗАЩО НАБЛЮДАВА ДЕБЕЛАН, ЗАЩОТО ТОЙ ТРЯБВА ДА ДАВА И ОТГОВОРИ ЗА НЕГО, АКО БЪДЕ ЗАПИТАН ОТ САЩ, АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ И ДР. СТРАНИ КОИТО СА ПРИЕЛИ ТОЗИ ЗАКОН.
    ДА ПОПИТАМ ТОЗИ, КОЙТО Е ПОДАЛ ИСКАНЕ ДО ПРОКУРАТУРАТА СРЕЩУ ДЕРМЕНДЖИЕВ ЗАПИТВА ЛИ СЕ, ЗАЩО ДЕБЕЛАН НЕ Е ПЪТУВАЛ ДО НИКОЯ ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА, АМЕРИКАНСКА? ДАЛИ ПЪК НЕ Е ТОЧНО ЗАРАДИ ТОВА,А? ПОЗОР, ЧЕ БИВШ МИНИСТЪР НА МВР НЕ ЗНАЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ!

    14:43 03.07.2026

  • 53 КАЛИН СТОЯНОВ КАТО АДВОКАТ НА ПЕЕВСКИ

    7 1 Отговор
    НЕКА СПОДЕЛИ И КИЛИЯТА КОЯТО ЩЕ МУ ОСИГУРИ РАДЕВ !

    14:44 03.07.2026

  • 54 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Йода":

    Чакаме го с интерес!

    14:44 03.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Калинка, да ни обЯсниш

    3 1 Отговор
    Чий го крепи Прасчо в Дубай през работно време и кой му плаща прескъпите воаяжи?

    Коментиран от #65

    14:52 03.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 павела митова

    2 2 Отговор
    питекантропа на парламента гуаното на територията ,въшката на челото на шиши ,мишока на патканите абе пълен к@пут е този

    14:54 03.07.2026

  • 59 И този

    1 1 Отговор
    ни е бил министър на МВР!? Проблемът бил, не че Шиши светна с Десито, ами кой ги е оповестил, айде бе! Калинке нагла и хипер простовата, нема мърдане вече, особено за Деса...

    14:55 03.07.2026

  • 60 Маринов

    1 2 Отговор
    Калин Стоянов си защитава депутатското място. Пеевски именно затова го взе и направи депутат. Щял да уведоми партньорските служби. По какви канали? Лични? Като бивши колеги? И какво ще ги уведоми? Видите ли, МВР е искало и са му дали информация за един санкциониран от САЩ и Англия по Магнитски. Дали са му! И какво лични данни се разкриват? Че с него е пътувала една временна метреса, да не кажа истинската дума. И това не се е видяло тогава на камерите, защото Шиши е неприкосновен и управлява и тия камери, така ли? Калине, търси си работа като охранител след края на пребиваването в НС. Пък ако се докаже, че си правил "чадър" на Шиши по границата, може и по рано.

    14:56 03.07.2026

  • 61 Не само това,

    2 1 Отговор
    Ами Атанасова представи документ, че е летяла с редовен полет на Търкиш Еърлайнс!

    Е, това вече е скандално!

    Демерджиев трябва сам да подаде оставка!
    Използва службите за лични нужди!

    14:56 03.07.2026

  • 62 Стига страх!

    0 2 Отговор
    Колкото и да триете, не можете да изтриете всенародната омраза и презрение към уродливото 190 - килограмово туловище, дето му викат Пеевски и към лизачи на дебелия му за----к, като нищожеството Калинчо Стояновия! И да триете, и да не триете, той е доказано нищожество! И вие го знаете! Че стига страх де!

    14:57 03.07.2026

  • 63 БИКО БОКОВ

    0 1 Отговор
    Такъв сигнал ще ти подадат.че ще си седнеш на газ..ъ клепарникккк.Оказа се вярно че си булка на праслан.

    14:57 03.07.2026

  • 64 Калинчо клоуна

    0 1 Отговор
    Е голям смях е тоз, щял да алармира партньорските служби, че се разследва лице вкарано в списъка Магнитски от самите партньорски служби... А, и понеже не се разследва тероризъм, а само пране на пари, не можело да се използва международната база данни... Хахаха, преди в Петък излизаше вестник Стършел, сега се изказва Калин Стоянов - ефектът е същият

    14:58 03.07.2026

  • 65 Берлинер цайтунг

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Калинка, да ни обЯсниш":

    А кой определя работното му време?

    14:58 03.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 61 - и чистач на зайчарника

    0 1 Отговор
    Демерджиев няма да си подаде оставката, ами ти що не го "подадеш" на дуловската селяндурка?!

    15:00 03.07.2026

  • 68 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Търновец":

    И какво? Съпругът солидарно да изтърпява и понася и пасивите на жена си? И децата им ли? Това ли ти е демокрацията? Не зная в Търново, но е моя град познавам семейство, които се биеха заради политическа противоположност. А човекът е избран за народен представител, не е назначен. Е?

    15:02 03.07.2026

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