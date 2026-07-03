Калин Стоянов: Кой разреши използването на PNR за пътуванията на Пеевски? Сезирам прокуратурата!

Подавам сигнал до и.ф. главен прокурор на страната Ваня Стефанова във връзка с всичко онова, което се случи вчера в пленарна зала по повод изслушването на министъра на вътрешните работи за полетите на Делян Пеевски. Това съобщи пред медии в парламента депутатът от ДПС Калин Стоянов.
Той допълни, че от изслушването е станало ясно, че са били извършени проверки в международната система PNR (Passenger Name Record), което той счита за злоупотреба с лични данни.
„PNR системата съдържа изключително много информация – както лични данни, така и маршрути за пътуване и начини на плащане. Когато става дума за начин на плащане, считаме, че компетентни са данъчните органи“, каза народният представител.
Той поясни, че PNR системата „не може да се използва от всеки за каквото и когато си прецени“.
„Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм“, уточни той.
По думите му право на достъп в България до тази система има единствено ДАНС.
Тоест, оттук нататък отговори дължат вътрешният министър, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директорът на ГДБОП Мартин Златков. Те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби, коментира Калин Стоянов.
Депутатът се закани по случая ще бъдат уведомени също и партньорските служби и институциите в Европа.
„Ще уведомим партнтьорските служби и други институции от Европа, тъй като там има множество информация, която те ежедневно също събират, обработват, анализират и евентуално използват тогава, когато е необходимо да разследват престъпления, свързани с тероризъм“, каза Калин Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Търновец
Коментиран от #68
13:53 03.07.2026
2 Търновец
13:54 03.07.2026
3 ФК ю
Коментиран от #40
13:55 03.07.2026
4 Истината
Пеевски майсторски помогна на Радев и Гълъб Донев. Сега поне 1 седмица ще се дъвче жълтата тема с личния живот на Пеевски, от което няма да произтече нищо (не забравяйте, че Пеевски сам си поиска това изслушване днес), вместо да се гледа как ще се приемат глупостите в Бюджет 2026 на първо четене.
Всъщност драматичния сюжет „Гаджета ли са Деси и Делян, а Цвети знае ли?“ има потенциала да покрие и трите гласувания на бюджета.
Николай Василев
Коментиран от #10, #19
13:56 03.07.2026
5 Делян Бойков
13:56 03.07.2026
6 Шишилизация
13:57 03.07.2026
7 Край
13:57 03.07.2026
8 гост
13:57 03.07.2026
9 квик квик
13:57 03.07.2026
10 за пореден път
До коментар #4 от "Истината":За пореден път Радев и кохортата му погазиха Конституцията на Република България.
Коментиран от #43
13:58 03.07.2026
11 квик квик
13:58 03.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този път е прав
Коментиран от #22
13:59 03.07.2026
14 Червеничко с много черни точки
13:59 03.07.2026
15 Човека
Затова ли те прибраха в сарайте на Магнитски да им адвокатстваш .Машалла
14:00 03.07.2026
16 А нещо
14:01 03.07.2026
17 така е
14:02 03.07.2026
18 Цирк "Балкански"
От утре - при нас !
14:02 03.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тоя
14:03 03.07.2026
22 Прав е инженера
До коментар #13 от "Този път е прав":Все пак е бивш шеф на КАТ и е запознат с пътища и мантинели
14:04 03.07.2026
23 Дзак
14:05 03.07.2026
24 калин чистача на Шиши
14:05 03.07.2026
25 Мдаа
14:05 03.07.2026
26 Тома
14:12 03.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Радев
14:14 03.07.2026
29 Павел пенев
14:14 03.07.2026
30 КАЛИНЧО БАБА
14:16 03.07.2026
31 Делян Бойков
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Мунчо вън! Мунчо и неговите икомунисти.
Коментиран от #32
14:18 03.07.2026
32 Още един
До коментар #31 от "Делян Бойков":Изпаднал евроатлантик....
14:22 03.07.2026
33 пешо
Коментиран от #51
14:23 03.07.2026
34 Оаа
14:26 03.07.2026
35 Браво г-н Демерджиев
Коментиран от #39
14:26 03.07.2026
36 Факт
Коментиран от #48
14:27 03.07.2026
37 озе генерал тонев
14:28 03.07.2026
38 какво иска да каже
14:28 03.07.2026
39 Адвокатин
До коментар #35 от "Браво г-н Демерджиев":По този начин не се закриват свинарници а се създават нови
14:28 03.07.2026
40 Жожи
До коментар #3 от "ФК ю":Човекът се напъва да спаси което може или да не се разкрият всички далавери поне.
14:29 03.07.2026
41 Джихади Йово
14:29 03.07.2026
42 ДПС си отглежда еничари
14:31 03.07.2026
43 Шиши
До коментар #10 от "за пореден път":Когато се краде безпардонно-не се погазва Конституцията, но когато се търси сметка на крадеца-Конституцията се погазва!
14:31 03.07.2026
44 Цеко
14:33 03.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пеевски не стана шеф на ДАНС и сега е в
14:37 03.07.2026
47 От Арменския поп
14:37 03.07.2026
48 Факт
До коментар #36 от "Факт":Значи използва снимка, която си е чиста шега, за да ме злепостави, а прикрива че следи с камера сляпата ми майка как лежи на кушетката. Това е висш пилотаж. Не знам в коя школа ги учат такива.
14:41 03.07.2026
49 Питане
14:42 03.07.2026
50 Йода
Коментиран от #54
14:42 03.07.2026
51 Име
До коментар #33 от "пешо":Много здраве от майка ми!
14:43 03.07.2026
52 ЧОВЕК
ДЕРМЕНДЖИЕВ НЕ МОЖЕ ДА ГО ОСЪДЯТ ЗАРАДИ ДЕБЕЛАН!
ДЕБЕЛАН Е ОСЪДЕН ПО ЗАКОНА МАГНИТСКИ И КАТО ТАКЪВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАБЛЮДАВАН И СЛЕДЕН! ПРИ РИЗОВА В ПРЕДАВАНЕТО "ЛИЦЕ В ЛИЦЕ" ПРЕДИ 1-2 МЕСЕЦА БЕШЕ РУМЕН ОВЧАРОВ И ТЯ СЕ ЗАСИЛИ ДА КАЗВА, ЧЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ОСЪДЕНИ ПО МАГНИТСКИ, НЯМАТ НАКАЗАНИЯ И ЧЕ У НАС ОСЪДЕНИТЕ ПО ТОЗИ ЗАКОН НЕ СА ПОТЪРПЕВШИ. ДА, АМА НЕ, ОВЧАРОВ - СЪЩО ОСЪДЕН ПО МАГНИТСКИ, КАЗА, ЧЕ ТОВА НЕ Е ВЯРНО И НА ОСЪДЕНИТЕ ПО НЕГО СА ИМ ЗАПОРИРАНИ СМЕТКИТЕ, ИМУЩЕСТВАТА И НЯМАТ ПРАВО ДА ПРЕБИВАВАТ В СТРАНИТЕ, КОИТО СА ПРИЕЛИ ТОЗИ ЗАКОН. ФИРМИ, КОИТО СА В БЛИЗКИ КОНТАКТИ С ЛИЦАТА ОСЪДЕНИ ПО ТОЗИ ЗАКОН, СЪЩО ЩЕ БЪДАТ САНКЦИОНИРАНИ. ТА ПО ТОЗИ ПОВОД, ВИ КАЗВАМ, ЧЕ ДЕРМЕНДЖИЕВ НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ГО ОСЪЖДА ЗАЩО НАБЛЮДАВА ДЕБЕЛАН, ЗАЩОТО ТОЙ ТРЯБВА ДА ДАВА И ОТГОВОРИ ЗА НЕГО, АКО БЪДЕ ЗАПИТАН ОТ САЩ, АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ И ДР. СТРАНИ КОИТО СА ПРИЕЛИ ТОЗИ ЗАКОН.
ДА ПОПИТАМ ТОЗИ, КОЙТО Е ПОДАЛ ИСКАНЕ ДО ПРОКУРАТУРАТА СРЕЩУ ДЕРМЕНДЖИЕВ ЗАПИТВА ЛИ СЕ, ЗАЩО ДЕБЕЛАН НЕ Е ПЪТУВАЛ ДО НИКОЯ ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА, АМЕРИКАНСКА? ДАЛИ ПЪК НЕ Е ТОЧНО ЗАРАДИ ТОВА,А? ПОЗОР, ЧЕ БИВШ МИНИСТЪР НА МВР НЕ ЗНАЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ!
14:43 03.07.2026
53 КАЛИН СТОЯНОВ КАТО АДВОКАТ НА ПЕЕВСКИ
14:44 03.07.2026
54 Анонимен
До коментар #50 от "Йода":Чакаме го с интерес!
14:44 03.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Калинка, да ни обЯсниш
Коментиран от #65
14:52 03.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 павела митова
14:54 03.07.2026
59 И този
14:55 03.07.2026
60 Маринов
14:56 03.07.2026
61 Не само това,
Е, това вече е скандално!
Демерджиев трябва сам да подаде оставка!
Използва службите за лични нужди!
14:56 03.07.2026
62 Стига страх!
14:57 03.07.2026
63 БИКО БОКОВ
14:57 03.07.2026
64 Калинчо клоуна
14:58 03.07.2026
65 Берлинер цайтунг
До коментар #56 от "Калинка, да ни обЯсниш":А кой определя работното му време?
14:58 03.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 61 - и чистач на зайчарника
15:00 03.07.2026
68 Маринов
До коментар #1 от "Търновец":И какво? Съпругът солидарно да изтърпява и понася и пасивите на жена си? И децата им ли? Това ли ти е демокрацията? Не зная в Търново, но е моя град познавам семейство, които се биеха заради политическа противоположност. А човекът е избран за народен представител, не е назначен. Е?
15:02 03.07.2026