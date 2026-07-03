Калин Стоянов: Кой разреши използването на PNR за пътуванията на Пеевски? Сезирам прокуратурата!

Подавам сигнал до и.ф. главен прокурор на страната Ваня Стефанова във връзка с всичко онова, което се случи вчера в пленарна зала по повод изслушването на министъра на вътрешните работи за полетите на Делян Пеевски. Това съобщи пред медии в парламента депутатът от ДПС Калин Стоянов.

Той допълни, че от изслушването е станало ясно, че са били извършени проверки в международната система PNR (Passenger Name Record), което той счита за злоупотреба с лични данни.

„PNR системата съдържа изключително много информация – както лични данни, така и маршрути за пътуване и начини на плащане. Когато става дума за начин на плащане, считаме, че компетентни са данъчните органи“, каза народният представител.

Той поясни, че PNR системата „не може да се използва от всеки за каквото и когато си прецени“.

„Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм“, уточни той.

По думите му право на достъп в България до тази система има единствено ДАНС.

Тоест, оттук нататък отговори дължат вътрешният министър, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директорът на ГДБОП Мартин Златков. Те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби, коментира Калин Стоянов.

Депутатът се закани по случая ще бъдат уведомени също и партньорските служби и институциите в Европа.

„Ще уведомим партнтьорските служби и други институции от Европа, тъй като там има множество информация, която те ежедневно също събират, обработват, анализират и евентуално използват тогава, когато е необходимо да разследват престъпления, свързани с тероризъм“, каза Калин Стоянов.