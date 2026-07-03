Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера

Граждани на Израел, навлезли в езеро Рибното на територията на Национален парк „Рила“, са установени при обход на служители „Паркова охрана и контрол“ на Парков участък „Дупница“ на 30 юни 2026 г.
На чужденците са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.
Няколко дни по-рано, в Дирекция „Национален парк Рила“ бе получен сигнал за къпещи се туристи в езеро Бъбрека. След бърза реакция на служителите „Паркова охрана и контрол“ е извършена проверка в циркуса на Седемте рилски езерата, която установи, че подаденият сигнал не отговаря на истината и в района не са забелязани нарушители. По случая е получено навременно съдействие и от Планинска спасителна служба, отряд – Дупница.
Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 404
Коментиран от #3
14:56 03.07.2026
2 Баш софиянец
14:57 03.07.2026
3 Атина Паднала
До коментар #1 от "404":Ако си прав са рускоговорящи евреи.
14:59 03.07.2026