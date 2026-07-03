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Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера

Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера

3 Юли, 2026 14:53 295 3

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На чужденците са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии

Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждани на Израел, навлезли в езеро Рибното на територията на Национален парк „Рила“, са установени при обход на служители „Паркова охрана и контрол“ на Парков участък „Дупница“ на 30 юни 2026 г.

На чужденците са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Няколко дни по-рано, в Дирекция „Национален парк Рила“ бе получен сигнал за къпещи се туристи в езеро Бъбрека. След бърза реакция на служителите „Паркова охрана и контрол“ е извършена проверка в циркуса на Седемте рилски езерата, която установи, че подаденият сигнал не отговаря на истината и в района не са забелязани нарушители. По случая е получено навременно съдействие и от Планинска спасителна служба, отряд – Дупница.

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 404

    3 1 Отговор
    рускоговорящи с майчина мова?

    Коментиран от #3

    14:56 03.07.2026

  • 2 Баш софиянец

    3 0 Отговор
    Като допуснахте на това свещено място да се качва сульо и пульо, така ще е. Там имат достъп хора които не знаят къде се намират. Направи се лифта с цел единствено печалба и сега влизали били .... Тъй ще е

    14:57 03.07.2026

  • 3 Атина Паднала

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "404":

    Ако си прав са рускоговорящи евреи.

    14:59 03.07.2026

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