Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Иван Таков: Разумът надделя. Предотвратихме нова криза заради заплатите в градския транспорт

Иван Таков: Разумът надделя. Предотвратихме нова криза заради заплатите в градския транспорт

3 Юли, 2026 16:10 492 7

  • иван таков-
  • разум-
  • криза-
  • заплати-
  • градски транспорт

Внасяме доклад в СОС за отпускане на авансови средства по проведените от дружествата процедури за доставка на нов подвижен състав за градския транспорт, имаме разбиране с кмета и с двама от заместниците му за това, съобщи председателят на Комисията по транспорт и пътна безопасност

Иван Таков: Разумът надделя. Предотвратихме нова криза заради заплатите в градския транспорт - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имаше напрежение, но разумът надделя и предотвратихме нова криза в градския транспорт заради липса на увеличение на заплатите на работещите там. Това каза Иван Таков, председател на групата на Местна коалиция "БСП за България" и на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR. Той добави, че тази година кметът Васил Терзиев и администрацията на Столична община са имали сравнително навременна реакция и е постигнато разбирателство със синдикатите за размера на увеличението на заплатите на работещите в градския транспорт. Така възнаграждението на всеки служител ще бъде увеличено с 62 евро. Актуализацията е в сила от 1 януари 2026 година, което означава, че средствата ще бъдат изплатени със задна дата.

"В Комисията по транспорт започнахме срещите и разговорите със синдикатите преди около половин година. Добре е, че кметът и администрацията този път сравнително навреме се включиха активно и не допуснахме да се повтори кризата със стачката от пролетта на 2025-та, коментира Иван Таков. - На този етап имаме разбиране от двата синдиката, от кмета и администрацията за размера на увеличението от началото на 2026-та. От 1 януари тази година има увеличение и през бонусната система за пробег в наземния транспорт с около 23 евро. С 30 евро е увеличението и на ваучерите за храна. Разбира се, винаги някой е малко недоволен, но благодаря на всички за проявения разум и съм силно убеден, че стачки за заплати тази година няма да има".

Иван Таков отбеляза, че трайното повишение на възнагражденията на работещите не само в градския транспорт, но и в здравеопазването, и подобряването на условията на труд са дългогодишна битка на общинските съветници от групата на БСП в СОС. "Проблемите с условията на труд в транспорта са комплексни и засягат както помещенията в гаражите и депата, така и самите превозни средства, коменитра той. - В началото на настоящия мандат в СОС гласувахме с пълен консенсус от всички политически групи доклад за 1 милиард лева за закупуване на подвижен състав на наземния градски транспорт – тролеи, трамваи, електробуси и автобуси. Част от процедурите вече са проведени и чакат средства за плащане на аванси и започване на доставка. В момента някои шофьори са принудени да управляват по време на дълги дежурства превозни средства на над 40 години. В крайна сметка – градският транспорт трябва да бъде удобен и приятен за използване не само за гражданите, които ги ползват, но и за работещите в тях".

Председателят на БСП – София съобщи, че днес ще бъде внесен доклад в СОС, който ще бъде в дневния ред на предстоящото заседание в четвъртък идната седмица, за отпускане на авансовите средства по проведените процедури за доставка на нов подвижен състав за градския транспорт.

"Средствата са от общинския бюджет. Имаме вече разбиране с кмета Терзиев и с двама от заместниците му по този доклад. Всички ще бъдем съвносители, за да може до септември да подсигурим необходимите средства, каза Иван Таков. - В противен случай рискуваме поръчките да бъдат провалени. Защото една проведена процедура без осигурено финансиране след 10 месеца отпада и трябва да се започва отначало. Ако успеем да се справим, до края на този мандат ще имаме доставка на тролеи и електробуси. За трамваите процесът е малко по-дълъг".

Според Иван Таков, и Столична община, и държавата са големи длъжници на градския транспорт в София, тъй като той на първо място изпълнява социална функция. "Не можем да очакваме, че ще имаме градски транспорт, ако приходите за издръжката му идват само от продажбата на карти и билети, коментира той. - Затова е толкова необходимо Столична община и държавата да отделят повече средства за финансирането му. Все пак, градският транспорт е пряко свързан с качеството на живот на хората. От него зависи намаляването на задръстванията, сблъсъкът за паркоместа в центъра, качестото на въздуха... Ние ще настояваме за по-сериозно финансиране на градския транспорт от страна на държавата, но и Столична община трябва да има адекватен отговор. А, ако някой мисли да увеличава цените на превозните документи, категорично няма да срещне подкрепа от нас. Нека да започнем първо с меките мерки, които стимулират гражданите да ползват градския транспорт, вместо директно да ги наказваме с високи цени".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман

    8 0 Отговор
    от по червеното ви сборище лакомо ! Вечно на държавна ясла !

    16:12 03.07.2026

  • 2 Иванчо Иванов

    6 0 Отговор
    Къде ви е червения шаман?

    16:15 03.07.2026

  • 3 Нищо не правите!

    5 0 Отговор
    Първо трябва да се намали дефицита под 3% и тогава пари. На който не му харесва заплатата да отива в частния бизнес. Просто е. Ако не си върши работата и саботира - уволнение.

    16:15 03.07.2026

  • 4 Само

    4 0 Отговор
    такования беше на кусур. Прилича на болнява овца

    16:15 03.07.2026

  • 5 Никой

    5 1 Отговор
    В болшевики разум ? Сега старчоците гласували за зеления болшевишки чорап ще видят как пенсиите им влизат в ледена епоха .

    16:16 03.07.2026

  • 6 ПЪРВО СИ ОПРАВИ ИНФ.ТАБЛА

    2 0 Отговор
    ПОСЛЕ СИ ВЪЗПИРАЙ ВАТМАНКИТЕ ДА НЕ ЧУПЯТ ПЪТНИЦИ ПО ВРАТИТЕ
    ТРЕТО- ИЗЛАГАШ СИ ПРОИЗХОДА С ТОЗИ МЕК ХАРАКТЕР

    16:18 03.07.2026

  • 7 Онзи

    3 0 Отговор
    На другаря гаче му е студено...
    Свил се е като рибарски по сред зима...
    А от баща му - що кожуси останаха....

    16:23 03.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове