Иван Таков: Разумът надделя. Предотвратихме нова криза заради заплатите в градския транспорт

Имаше напрежение, но разумът надделя и предотвратихме нова криза в градския транспорт заради липса на увеличение на заплатите на работещите там. Това каза Иван Таков, председател на групата на Местна коалиция "БСП за България" и на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR. Той добави, че тази година кметът Васил Терзиев и администрацията на Столична община са имали сравнително навременна реакция и е постигнато разбирателство със синдикатите за размера на увеличението на заплатите на работещите в градския транспорт. Така възнаграждението на всеки служител ще бъде увеличено с 62 евро. Актуализацията е в сила от 1 януари 2026 година, което означава, че средствата ще бъдат изплатени със задна дата.

"В Комисията по транспорт започнахме срещите и разговорите със синдикатите преди около половин година. Добре е, че кметът и администрацията този път сравнително навреме се включиха активно и не допуснахме да се повтори кризата със стачката от пролетта на 2025-та, коментира Иван Таков. - На този етап имаме разбиране от двата синдиката, от кмета и администрацията за размера на увеличението от началото на 2026-та. От 1 януари тази година има увеличение и през бонусната система за пробег в наземния транспорт с около 23 евро. С 30 евро е увеличението и на ваучерите за храна. Разбира се, винаги някой е малко недоволен, но благодаря на всички за проявения разум и съм силно убеден, че стачки за заплати тази година няма да има".

Иван Таков отбеляза, че трайното повишение на възнагражденията на работещите не само в градския транспорт, но и в здравеопазването, и подобряването на условията на труд са дългогодишна битка на общинските съветници от групата на БСП в СОС. "Проблемите с условията на труд в транспорта са комплексни и засягат както помещенията в гаражите и депата, така и самите превозни средства, коменитра той. - В началото на настоящия мандат в СОС гласувахме с пълен консенсус от всички политически групи доклад за 1 милиард лева за закупуване на подвижен състав на наземния градски транспорт – тролеи, трамваи, електробуси и автобуси. Част от процедурите вече са проведени и чакат средства за плащане на аванси и започване на доставка. В момента някои шофьори са принудени да управляват по време на дълги дежурства превозни средства на над 40 години. В крайна сметка – градският транспорт трябва да бъде удобен и приятен за използване не само за гражданите, които ги ползват, но и за работещите в тях".

Председателят на БСП – София съобщи, че днес ще бъде внесен доклад в СОС, който ще бъде в дневния ред на предстоящото заседание в четвъртък идната седмица, за отпускане на авансовите средства по проведените процедури за доставка на нов подвижен състав за градския транспорт.

"Средствата са от общинския бюджет. Имаме вече разбиране с кмета Терзиев и с двама от заместниците му по този доклад. Всички ще бъдем съвносители, за да може до септември да подсигурим необходимите средства, каза Иван Таков. - В противен случай рискуваме поръчките да бъдат провалени. Защото една проведена процедура без осигурено финансиране след 10 месеца отпада и трябва да се започва отначало. Ако успеем да се справим, до края на този мандат ще имаме доставка на тролеи и електробуси. За трамваите процесът е малко по-дълъг".

Според Иван Таков, и Столична община, и държавата са големи длъжници на градския транспорт в София, тъй като той на първо място изпълнява социална функция. "Не можем да очакваме, че ще имаме градски транспорт, ако приходите за издръжката му идват само от продажбата на карти и билети, коментира той. - Затова е толкова необходимо Столична община и държавата да отделят повече средства за финансирането му. Все пак, градският транспорт е пряко свързан с качеството на живот на хората. От него зависи намаляването на задръстванията, сблъсъкът за паркоместа в центъра, качестото на въздуха... Ние ще настояваме за по-сериозно финансиране на градския транспорт от страна на държавата, но и Столична община трябва да има адекватен отговор. А, ако някой мисли да увеличава цените на превозните документи, категорично няма да срещне подкрепа от нас. Нека да започнем първо с меките мерки, които стимулират гражданите да ползват градския транспорт, вместо директно да ги наказваме с високи цени".