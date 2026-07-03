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Русинова: Крайно време е недоразумението, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж

Русинова: Крайно време е недоразумението, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж

3 Юли, 2026 18:04 898 10

  • диана русинова-
  • недоразумение-
  • магистрала хемус-
  • истински път-
  • лунен пейзаж

На АМ "Хемус" задръстването е над 10 км (посока Варна). Това не е заради ремонт, не е и заради мантинели, а е заради поредният шофьор на камион, който е решил, че е по-силен и примерен от законите на физиката, коментира пътният експерт

Русинова: Крайно време е недоразумението, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж - 1
Снимка: Фейсбук/Д.Русинова
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На АМ "Хемус" задръстването е над 10 км (посока Варна). Това не е заради ремонт, не е и заради мантинели, а е заради поредният шофьор на камион, който е решил, че е по-силен и примерен от законите на физиката.
Жалко, защото има много съвестни водачи, които с чест си вършат работата.
Този терор няма да спре докато МВР и Министерството на транспорта не започнат да си вършат работата.
От друга страна е крайно време това недоразумение, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Диана Русинова- председател на УС на Европейския център за транспортни политики, след поредната катастрофа от днес на пътната артерия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    6 0 Отговор
    Ти за Магистралко Мантинелов няма да говориш така! Ааааааа!

    18:06 03.07.2026

  • 2 Овчар

    2 1 Отговор
    Строим вече почти 40 години Европейска малка България.....Каква наглост...! Промяна на системата в полза на обществото не се прави с избори, олигархични закони или молитви а с метални тръби, винкели и коктели Молотов..! Страхът на кърлежите предизвикан от народа е хапчето за промяна останалото е илюзия в която вярват само глупаците..!

    18:08 03.07.2026

  • 3 Сегашното министърче

    4 8 Отговор
    е в основата. Но господин Радев не иска да го разбере. Ще го разбере на следващите избори защото благодаря ние на този индивид беше спряна магистралата и цяла североизточна България ще гласува против Радев като негов ментор. Това министърче се опитва да докаже че е прав А като се разровиш в събитията се оказва че той е в основата на проблемите. Себичен измислен герой.

    Коментиран от #8

    18:10 03.07.2026

  • 4 В България

    9 1 Отговор
    Магистрали няма бе хора.Нещо наподобяващо скоростен път ,но с ужасно качество.Ходили сте в чужбина и сте виждали магистрали

    18:10 03.07.2026

  • 5 Ехаааа

    3 4 Отговор
    Платената гаргамелка изпълзя да се изкаже,а че тираджиите са неадекватни ни дума ни вопъл,ама нали кудкудека за парички от невинни душички които са в схемата път има асфалт нема

    18:10 03.07.2026

  • 6 3.14К

    4 3 Отговор
    Как едно НПО е регистрирано като Европейски център за транспортни политики? Мирише на регистрацията от Петрохан.

    18:10 03.07.2026

  • 7 Банкянски джамбаз

    3 2 Отговор
    Повече счупени коли, повече продажби на авточасти втора употреба.

    18:11 03.07.2026

  • 8 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сегашното министърче":

    Десо, пак ли ти се вози на "самолета" на Прас ма арцал?

    18:14 03.07.2026

  • 9 Тити

    3 1 Отговор
    То недоразуменията у нас ежедневие това не са магистрали на запад биха ги квалифицирали като третолщкласни пътища.

    18:16 03.07.2026

  • 10 Гробар

    2 0 Отговор
    Така ще е. Още Кюмура въведе модата политици да стават само изпечени мошеници и професионални крадци.

    18:27 03.07.2026

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