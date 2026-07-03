Русинова: Крайно време е недоразумението, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж

На АМ "Хемус" задръстването е над 10 км (посока Варна). Това не е заради ремонт, не е и заради мантинели, а е заради поредният шофьор на камион, който е решил, че е по-силен и примерен от законите на физиката.
Жалко, защото има много съвестни водачи, които с чест си вършат работата.
Този терор няма да спре докато МВР и Министерството на транспорта не започнат да си вършат работата.
От друга страна е крайно време това недоразумение, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Диана Русинова- председател на УС на Европейския център за транспортни политики, след поредната катастрофа от днес на пътната артерия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
18:06 03.07.2026
2 Овчар
18:08 03.07.2026
3 Сегашното министърче
Коментиран от #8
18:10 03.07.2026
4 В България
18:10 03.07.2026
5 Ехаааа
18:10 03.07.2026
6 3.14К
18:10 03.07.2026
7 Банкянски джамбаз
18:11 03.07.2026
8 хаха
До коментар #3 от "Сегашното министърче":Десо, пак ли ти се вози на "самолета" на Прас ма арцал?
18:14 03.07.2026
9 Тити
18:16 03.07.2026
10 Гробар
18:27 03.07.2026