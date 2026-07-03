Русинова: Крайно време е недоразумението, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж

На АМ "Хемус" задръстването е над 10 км (посока Варна). Това не е заради ремонт, не е и заради мантинели, а е заради поредният шофьор на камион, който е решил, че е по-силен и примерен от законите на физиката.

Жалко, защото има много съвестни водачи, които с чест си вършат работата.

Този терор няма да спре докато МВР и Министерството на транспорта не започнат да си вършат работата.

От друга страна е крайно време това недоразумение, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Диана Русинова- председател на УС на Европейския център за транспортни политики, след поредната катастрофа от днес на пътната артерия.