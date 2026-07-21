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Министър Шишков: Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд. лева

Министър Шишков: Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд. лева

21 Юли, 2026 09:13 1 605 38

  • иван шишков-
  • един ден-
  • магистрала хемус

"Държавата уж е решила да развива инфраструктурни проекти, но всъщност е развила едни фирми с аванси, докато лотовете на "Хемус" още не са били проектирани", допълни регионалният министър

Министър Шишков: Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд. лева - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд. лева. Това заяви пред bTV министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, цитиран от novini.bg

И допълни: "През 2018, 2019 и 2020 г. са раздадени големи суми пари под формата на аванси. За един ден се е давало възможност авансът да бъде над 20%, или повече от 100 хил. лв. и този един ден струва на държавата повече от 1 млрд. лв."

"Държавата уж е решила да развива инфраструктурни проекти, но всъщност е развила едни фирми с аванси, докато лотовете на "Хемус" още не са били проектирани", допълни регионалният министър.

Според него става въпрос за 4-5 големи фирми. "Нямаме флирт с тези фирми. От тук нататък можем да им предложим, ако искат да работят почтено и честно. Какво означава това - следене на качеството и изпълнение на сроковете. Сигурно и на тях, като на нас, не са им приятни тези разговори."
"Вчера извадих документация и показах фирмите, на които е възлагано без търгове и конкурси – чрез инхаус процедура и чрез държавното дружество "Автомагистрали", което на практика се е превърнало в най-голямото строително дружество в България“, заяви Шишков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    25 2 Отговор
    България е страната с най-скъпа пътна инфраструктура на глава от населението в света, а както и виждаме, даже пътищата са виртуални.

    Коментиран от #4, #6

    09:20 21.07.2026

  • 2 кражби ,кражби

    25 2 Отговор
    Милиарди се окрадоха от магистралите , и в края на краищата магистрали нямаме !!

    Коментиран от #27

    09:21 21.07.2026

  • 3 Коментар

    20 7 Отговор
    До 2024 щяхте да имате готова магистрала до варна.но не искахте.

    09:21 21.07.2026

  • 4 Прав си!

    29 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Борисов ни окраде. Крадеше от асфалт, здравеопазване, образование, култура и от какво ли не.

    Коментиран от #12

    09:23 21.07.2026

  • 5 Маринов

    20 5 Отговор
    Шишков, ами приберете си обратно авансите, макар и със загуба. По добре нещо, отколкото нищо. За загубата сезирайте прокуратурата за откриване на наказателни дела. Това може и да не стане сега, понеже виновните и извършителите са ОПГ и да шапка на прокуратурата, но в бъдеще не е ясно. Помните ли, тогава питаха: къде са парите, авансите? Приказваше се, че са изнесени в КЕШ. И НИЩО. НИЩО! Чака се народът да изберете и да започне да раздава улично правосъдие. И никакъв ЕС, никаква еврозона не помагат срещу кражбите, корупцията, срещу беззаконието. Тогава защо ни е? И това ли е демокрацията?

    Коментиран от #9, #21

    09:32 21.07.2026

  • 6 Глупости

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Може ли някакви числа за да сравним празните ти приказките .В България са най евтините магистрали в Европа. До 2021 г. средната цена за строителство на магистрален път в България в равнинен терен се движеше около 3.1 милиона евро на километър . Сега се говори за увеличение на цената по 10 . Кажи сега кой ще краде последно ?

    09:33 21.07.2026

  • 7 Смотаняху

    14 5 Отговор
    Бате Гойко на време се усети откйде може да прилапа най- бързо и много пари

    09:35 21.07.2026

  • 8 Крепят Терористи

    1 6 Отговор
    Терористи от Перник в Базел Швейцария -изнасилват и убиват! Терористи пратени от МВР Перник и прокуратурата на Република България никога не разбирала , прокуратура с луди прокурори!

    09:36 21.07.2026

  • 9 Данчо

    12 8 Отговор

    До коментар #5 от "Маринов":

    Да ги прибере , ма ти защо вярваш на лъжите на Шишков . Предният път когато Кирчо и Кокорчо прибраха парите от Автомагистрали , знаеш ли какво се случи ? Платихме си до стотинка за свършената работа и платихме още 200 милиона отгоре , фирмите осъдиха държавата и те така . Не го слушай този , много лъже .

    09:37 21.07.2026

  • 10 даоилк

    18 4 Отговор
    Мухльо, всеки ден си в телевизиите и НИЩО.??? От към интервюта го докарвате, ама работа не вършите. Кой ограби парите??? Къде са милиардите??? Име, Презиме и Фамилия??? Какво само си бърборите??? Къде е делото за грабежа??? Кога ще лежат в затвора??? До кога само ще бръщолевите??? През 2019г от ГЕРБ платили 200 хиляди лева за озеленяване на магистралата дето още не е почната да се строи??? Какво чакаш, мухльо??? На прокурор и при бай Ставри. Слава на Господ Иисус Христос , ГЕРБ ги изритахме от властта. Още малко ще се разхождаш по телевизиите и теб с другарчетата ти ще изритаме. Кой ограби милиардите??? Стига приказки.

    Коментиран от #26

    09:39 21.07.2026

  • 11 неможачи

    14 5 Отговор
    отивайте си с мир

    09:40 21.07.2026

  • 12 Всички са в кюпа

    6 12 Отговор

    До коментар #4 от "Прав си!":

    Далеч не само той. Всъщност само за Възраждане засега не може да се твърди, че са участвали в кражбата.

    Коментиран от #14, #19

    09:41 21.07.2026

  • 13 12345

    7 4 Отговор
    Шиши трябва до лети

    09:41 21.07.2026

  • 14 А що се отнася до Радев

    8 7 Отговор

    До коментар #12 от "Всички са в кюпа":

    А Радев? Радев служи на американците, от което губим много повече милиарди отколкото от пътните кражби

    09:42 21.07.2026

  • 15 Смех

    13 5 Отговор
    Пак ли тоя алкохолик беее?!

    09:42 21.07.2026

  • 16 даже не милярд

    6 2 Отговор
    а трильон на ден! Без ДДСто.

    09:43 21.07.2026

  • 17 Гечко

    13 5 Отговор
    Тези крадливи комунисти са най-големите неможачи от всички до сега! Всички са крали но са създали нещо,макар и със спорно качество. Тоя плужек един метър път не е направил,дори и ремонтите спря,за втори път е министър!

    09:44 21.07.2026

  • 18 Нищо ново

    11 1 Отговор
    Сега какво? Даваме същото и повече на същите фирми и техните подизпълнители.Този министър ходи по медиите и се оплаква от предишните управления, където и той е бил участник. Това доказва че със стари ...., нов бардак не се получава.

    09:45 21.07.2026

  • 19 йолипо

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Всички са в кюпа":

    Какво Възраждане бре??? Само ти ли още не знаеш че Коци е патеричката на ГЕРБ??? Само ти ли не си виждал новата къща на Коци??? Ами нали ГЕРБ и ДПС - Шишко си вкараха Коци и катуна му за да си имат патеричка когато потрябва. Коци като му намигнат и гласува винаги правилно с ГЕРБ. За лекарствата с гласовете на Коци не спряха кражбите от касата и ГЕРБ си напълниха гушките а Коци има дворец. Тоя лъже като копанарин.

    Коментиран от #24, #37

    09:46 21.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Маринов":

    А ти защо пишеш приказки лъжи тук този господин се измъкна едно момче загуби живота си а този е ненаказан модел лъжци шарлатани от години е завладяла държавата ни и крадат саботират и са безнаказани ЦЯЛАТА инфраструктура саботират години всичко тъне в разруха но този и всичката останала прибират яко за лъжите си и са безнаказани

    09:47 21.07.2026

  • 22 смях в залата

    8 2 Отговор
    Чакам Радев и Шишков да направят един лот от магистрала по-евтино и по-качествено от досегашните. За надзор предлагам Богдан Милчев и Диана Русинова.

    09:48 21.07.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    Ман Го, ти впечатли Айшето !
    Посмали малко !!!

    09:49 21.07.2026

  • 24 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "йолипо":

    Айде стига с този герб кой лъже малоумниците години наред Костадинов кой за еврото за Русия кой а кой му взе малоумниците рр хахаха тук е пълно с такива разбрах с удивление и продължават да са невежи

    Коментиран от #32

    09:49 21.07.2026

  • 25 Анонимен

    9 1 Отговор
    Тези само лъжат рушат години прибират и нищо не работят щом имало толкова малоумници тук а държавата ни кой я мисли някой друг и виновен защо не покажете как се прави покажете де некадърници лъжци Грабители оставка незабавна

    09:52 21.07.2026

  • 26 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "даоилк":

    10 от 5 години кой държи държавата ни тези същите които сега я завладяха напълно защото тук имало невежи Нищо не работат само лъжат и прибират кой да и търси отговорност над законите ни са

    09:55 21.07.2026

  • 27 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "кражби ,кражби":

    10 от 5 години кой държи държавата ни тези същите които сега я завладяха напълно защото тук имало невежи Нищо не работат само лъжат и прибират кой да и търси отговорност над законите ни са

    09:56 21.07.2026

  • 28 Най-скъпите дупки по пътищата

    8 0 Отговор
    в галакитаката! Има ли още глупаци, да вярват на крадливите Муньовци, Копринки и Герговци?

    10:13 21.07.2026

  • 29 Тука нема, тука пак нема

    6 0 Отговор
    Целият бюджет на България за 2026 е на стойност 111 милиарда лева. Според този мишок за 111 дни бюджетът е свършил. Три месеца и половина.

    10:14 21.07.2026

  • 30 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Време е г-н Шишков да осъзнае разликата между един милиард и един милион. Така най-после ще покрие изискванията по математика за пети клас.
    Пожелавам му успех!

    10:15 21.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Варна":

    Ако може по полека с обидите първо виж себе си и какво пишеш и тогава държавата ни е завладяна тотално сега от червените другари това е модел 32 истински

    10:26 21.07.2026

  • 34 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "ШЕФА":

    Прасета тикви мутри имало огромен брой милион и нещо гласували за месията

    10:27 21.07.2026

  • 35 Тези пари

    2 1 Отговор
    под масата ли да давани или някой се е подписвал под тях!? Защо не се потърси сметка на тези които са давали парите и на тези които са разрешавали да се дават пари авансово!? До кона бедните ще плащаме "пировете" на богаташите!? Ако аз имам дългове и избягам, мойте дългове ги плащат децата и внуците Ми - кога това ще се приложи и срещу крадливите пребогати "управници???

    10:35 21.07.2026

  • 36 Това нещо

    2 1 Отговор
    е от студио в студио. Какво стана с който и да е "скандален" случай в твоя ресор? Само глупости ломотиш и нищо, резултати няма

    10:35 21.07.2026

  • 37 Я сега

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "йолипо":

    ни разкажи колко получи за тази плювня? И ще Ти оправи ли жалкия животец лъжейки като ци€анин!?

    10:44 21.07.2026

  • 38 Пешо

    1 1 Отговор
    Хайде вкарайте някой в затвора. Всеки ден повтаряте едно и също

    10:45 21.07.2026

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