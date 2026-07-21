Министър Шишков: Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд. лева

Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд. лева. Това заяви пред bTV министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, цитиран от novini.bg
И допълни: "През 2018, 2019 и 2020 г. са раздадени големи суми пари под формата на аванси. За един ден се е давало възможност авансът да бъде над 20%, или повече от 100 хил. лв. и този един ден струва на държавата повече от 1 млрд. лв."
"Държавата уж е решила да развива инфраструктурни проекти, но всъщност е развила едни фирми с аванси, докато лотовете на "Хемус" още не са били проектирани", допълни регионалният министър.
Според него става въпрос за 4-5 големи фирми. "Нямаме флирт с тези фирми. От тук нататък можем да им предложим, ако искат да работят почтено и честно. Какво означава това - следене на качеството и изпълнение на сроковете. Сигурно и на тях, като на нас, не са им приятни тези разговори."
"Вчера извадих документация и показах фирмите, на които е възлагано без търгове и конкурси – чрез инхаус процедура и чрез държавното дружество "Автомагистрали", което на практика се е превърнало в най-голямото строително дружество в България“, заяви Шишков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4, #6
09:20 21.07.2026
2 кражби ,кражби
Коментиран от #27
09:21 21.07.2026
3 Коментар
09:21 21.07.2026
4 Прав си!
До коментар #1 от "честен ционист":Борисов ни окраде. Крадеше от асфалт, здравеопазване, образование, култура и от какво ли не.
Коментиран от #12
09:23 21.07.2026
5 Маринов
Коментиран от #9, #21
09:32 21.07.2026
6 Глупости
До коментар #1 от "честен ционист":Може ли някакви числа за да сравним празните ти приказките .В България са най евтините магистрали в Европа. До 2021 г. средната цена за строителство на магистрален път в България в равнинен терен се движеше около 3.1 милиона евро на километър . Сега се говори за увеличение на цената по 10 . Кажи сега кой ще краде последно ?
09:33 21.07.2026
7 Смотаняху
09:35 21.07.2026
8 Крепят Терористи
09:36 21.07.2026
9 Данчо
До коментар #5 от "Маринов":Да ги прибере , ма ти защо вярваш на лъжите на Шишков . Предният път когато Кирчо и Кокорчо прибраха парите от Автомагистрали , знаеш ли какво се случи ? Платихме си до стотинка за свършената работа и платихме още 200 милиона отгоре , фирмите осъдиха държавата и те така . Не го слушай този , много лъже .
09:37 21.07.2026
10 даоилк
Коментиран от #26
09:39 21.07.2026
11 неможачи
09:40 21.07.2026
12 Всички са в кюпа
До коментар #4 от "Прав си!":Далеч не само той. Всъщност само за Възраждане засега не може да се твърди, че са участвали в кражбата.
Коментиран от #14, #19
09:41 21.07.2026
13 12345
09:41 21.07.2026
14 А що се отнася до Радев
До коментар #12 от "Всички са в кюпа":А Радев? Радев служи на американците, от което губим много повече милиарди отколкото от пътните кражби
09:42 21.07.2026
15 Смех
09:42 21.07.2026
16 даже не милярд
09:43 21.07.2026
17 Гечко
09:44 21.07.2026
18 Нищо ново
09:45 21.07.2026
19 йолипо
До коментар #12 от "Всички са в кюпа":Какво Възраждане бре??? Само ти ли още не знаеш че Коци е патеричката на ГЕРБ??? Само ти ли не си виждал новата къща на Коци??? Ами нали ГЕРБ и ДПС - Шишко си вкараха Коци и катуна му за да си имат патеричка когато потрябва. Коци като му намигнат и гласува винаги правилно с ГЕРБ. За лекарствата с гласовете на Коци не спряха кражбите от касата и ГЕРБ си напълниха гушките а Коци има дворец. Тоя лъже като копанарин.
Коментиран от #24, #37
09:46 21.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
До коментар #5 от "Маринов":А ти защо пишеш приказки лъжи тук този господин се измъкна едно момче загуби живота си а този е ненаказан модел лъжци шарлатани от години е завладяла държавата ни и крадат саботират и са безнаказани ЦЯЛАТА инфраструктура саботират години всичко тъне в разруха но този и всичката останала прибират яко за лъжите си и са безнаказани
09:47 21.07.2026
22 смях в залата
09:48 21.07.2026
23 АГАТ а Кристи
Посмали малко !!!
09:49 21.07.2026
24 Анонимен
До коментар #19 от "йолипо":Айде стига с този герб кой лъже малоумниците години наред Костадинов кой за еврото за Русия кой а кой му взе малоумниците рр хахаха тук е пълно с такива разбрах с удивление и продължават да са невежи
Коментиран от #32
09:49 21.07.2026
25 Анонимен
09:52 21.07.2026
26 Анонимен
До коментар #10 от "даоилк":10 от 5 години кой държи държавата ни тези същите които сега я завладяха напълно защото тук имало невежи Нищо не работат само лъжат и прибират кой да и търси отговорност над законите ни са
09:55 21.07.2026
27 Анонимен
До коментар #2 от "кражби ,кражби":10 от 5 години кой държи държавата ни тези същите които сега я завладяха напълно защото тук имало невежи Нищо не работат само лъжат и прибират кой да и търси отговорност над законите ни са
09:56 21.07.2026
28 Най-скъпите дупки по пътищата
10:13 21.07.2026
29 Тука нема, тука пак нема
10:14 21.07.2026
30 Тити на Кака
Пожелавам му успех!
10:15 21.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
До коментар #32 от "Варна":Ако може по полека с обидите първо виж себе си и какво пишеш и тогава държавата ни е завладяна тотално сега от червените другари това е модел 32 истински
10:26 21.07.2026
34 Анонимен
До коментар #31 от "ШЕФА":Прасета тикви мутри имало огромен брой милион и нещо гласували за месията
10:27 21.07.2026
35 Тези пари
10:35 21.07.2026
36 Това нещо
10:35 21.07.2026
37 Я сега
До коментар #19 от "йолипо":ни разкажи колко получи за тази плювня? И ще Ти оправи ли жалкия животец лъжейки като ци€анин!?
10:44 21.07.2026
38 Пешо
10:45 21.07.2026