Рашков: В МВР има длъжностни лица поклонници или на ДПС, или на ГЕРБ. Те могат да покрият или да унищожат информация

Когато се говори за съдия, за прокурор, не можем да се спираме само на въпроса извършено ли е престъпления или не. Конституцията изисква тези лица да притежават високи нравствени качества. Какъв е моралът на един конституционен съдия, който не е декларирал разходите си по задгранични пътувания? Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

„Делян Пеевски е осъществил 227 задгранични пътувания. Оставете тези дразнещи аргументи за личния живот, когато трябва да се декларират пътувания. Тези разходи трябва да се декларират, за да може компетентният орган да прецени дали има нещо нередно, има ли корупция или не“, подчерта той.

„Този човек пътува много често до Дубай. Там е съпругата му и детето му. Изведнъж назря въпроса с какви средства плаща пътуванията си. По времето, в което аз бях вътрешен министър, не е имало необходимост да се прави такава проверка, каквато сега“, каза още Рашков.

„Въпросът с Пеевски касае по-скоро "Прогресивна България" в момента. Дори малко се прави спрямо Пеевски. Значи една чужда държава може да наложи санкции на един човек в друга държава, а ние не можем в собствената си държава да ползваме информационните фондове?“, посочи бившият вътрешен министър.

По думите му в случая с разследването на министър Дерменджиев става дума за надграждане на информация, по която е работил предшественикът му на поста.

Рашков предупреди, че в МВР има длъжностни лица, които са или поклонници на ДПС или на ГЕРБ. Те можели да покрият информация, дори да я унищожат.

Рашков не скри резервите си спрямо предложеният за председател на ДАНС. По думите му синът на Пламен Тончев е свързан с незаконния град в „Баба Алино“. „Незаконното строителство в „Баба Алино“ е започнало по времето, когато Пламен Тончев е бил председател на ДАНС. Олег Невзоров е изгонен от страната ни дни след напускането на Тончев. Защо министър-председателят прави това?", коментира Рашков без да даде повече допълнителна информация.

"Мнозинството в НС взима решения, каквито реши, без да се съобразява с опозицията“, заяви още той.