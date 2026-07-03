Димитър Петров (ПБ): Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация

При промените в Закона на съдебната власт сме спазвали всички правила и норми. Някои от предложенията на опозицията бяха на ръба да са конституционни допуснати. Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация. Всички виждат, че единствено ние, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" участвахме дейно в промените в Закона за съдебната власт. ГЕРБ не направиха нито едно предложение, мълчаха в комисия и зала при дебатите и изведнъж излязоха и обявиха, че ще подкрепят всички наши кандидати. Това е тенденциозно поведение. Искат да внушат, че едва ли не вече водим разговори, а такова нещо няма.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров, цитиран от novini.bg.

"Днес не се отдели време на новината, че Италия ще подкрепи България за 21-вия пакет санкции срещу Русия. Ние защитаваме българските интереси с това вето. Аз очаквам, че с всичките наши действия ще се понижат не само цените на горивата, но и на всички стоки. Надявам се министър Иван Демерджиев да стигне до край по темата с полетите на Делян Пеевски. Морално укоримо е бизнесмени и конституционен съдия да летят с политик. Показахме, че законът вече важи за всички", категоричен бе Петров.