Димитър Петров (ПБ): Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация

При промените в Закона на съдебната власт сме спазвали всички правила и норми. Някои от предложенията на опозицията бяха на ръба да са конституционни допуснати. Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация. Всички виждат, че единствено ние, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" участвахме дейно в промените в Закона за съдебната власт. ГЕРБ не направиха нито едно предложение, мълчаха в комисия и зала при дебатите и изведнъж излязоха и обявиха, че ще подкрепят всички наши кандидати. Това е тенденциозно поведение. Искат да внушат, че едва ли не вече водим разговори, а такова нещо няма.
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров, цитиран от novini.bg.
"Днес не се отдели време на новината, че Италия ще подкрепи България за 21-вия пакет санкции срещу Русия. Ние защитаваме българските интереси с това вето. Аз очаквам, че с всичките наши действия ще се понижат не само цените на горивата, но и на всички стоки. Надявам се министър Иван Демерджиев да стигне до край по темата с полетите на Делян Пеевски. Морално укоримо е бизнесмени и конституционен съдия да летят с политик. Показахме, че законът вече важи за всички", категоричен бе Петров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:41 03.07.2026
2 Какъв
Коментиран от #7
19:43 03.07.2026
3 Майора
Коментиран от #6
19:46 03.07.2026
4 Баща му ,
19:51 03.07.2026
5 Боко ги беше събирал от кръстовищата
19:52 03.07.2026
6 Хи хи хи
До коментар #3 от "Майора":Господине, от това което показа госпожа Атанасова излиза, че е седяла в Турция от 05.04.2024 до 08.04.2025. Според печатите е седяла цяла година в Турция. Нещо не и се получи оправданието.
19:58 03.07.2026
7 Иван
До коментар #2 от "Какъв":Отличник е, поколение Z. Беше водач на листата на ПБ в Монтана. Юрист, с поне 4 магистратури, вкл и от УниБИТ, млад писател с няколко книги. Честичко го канят да обяснява на електората категоричните позиции на управляващите
Коментиран от #8
19:58 03.07.2026
8 Накратко: куха ряпа с очила,
До коментар #7 от "Иван":ама наша боташка ряпа!
20:00 03.07.2026
9 Калоян Методиев бивш шеф на радев
♊️ Едни и същи проекти в отбраната от декември до днес са завишени в пъти. Някои за стоки втора употреба. За над 158 млн.евро. Отделно празен чек за 620 млн.евро за проекти без проектна готовност! Ей, така!
🛣️ В регионалото е същото. Примери: Само за обхода на Габрово и тунела под Шипка за шест месеца прогресистите са "надули" цената с космическите 50 млн. евро. За Видин-Макреш - 47 млн. отгоре. За пътя Мездра -Ботевград - 16.5 млн. отгоре от декември. Масово за обходи, ремонти, пътища....
🚞 Крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат- Синдел нараства с 33.7 млн.евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн евро.
📸 Не си поплюват! Два месеца са тамънили схемите. Безогледни разлики нагоре! И нямат обяснение как и защо! Няма обосновки.
📣Част от парламентарната и извънпарламентарна опозиция ги лови всеки ден в нещо. Толкова е голям мащабът на безобразията им.
Радев използваше за предишния бюджет думата "грабеж". Неговият е със стотици милиони отгоре за едни и същи проекти! Коя е по-силната дума от грабеж - мародерство, плячкосване, бандитизъм? Да си избере сега една за своето управление!
💉Надяват се в летните жеги да им се размине. Пенсионери, майки, средна класа, работещи, бизнес да се укротят и да мълчат. Някоя и друга димка за отклоняване на вниманието - като с конституциония шантанел. Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи
20:02 03.07.2026
10 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🏛️Гледам днес парламентарен контрол. Вицепремиери говорят откровени глупости, а депутатите им, очевидно инструктирани, френетично ръкопляскат преди дори да са свършили. Жалки 130 лакеи. Съучастници! Ръкопляскат на този загробващ икономиката, фиска,
социалната политика и развитието бюджет, пълен с дългове и кражби. И в процедура по свръхдефицит от
Еврокомисията. Всички им казаха, че е катастрофа!
‼️Прогресистите се капсулират. Трупат ресурси. Кадруват шуробаджанашки. Съешиха се с олигархията и се готвят за война с народа!
20:02 03.07.2026
11 Опа
20:18 03.07.2026
12 Хаха
20:21 03.07.2026
13 Тия всичките
20:31 03.07.2026