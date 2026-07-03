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Димитър Петров (ПБ): Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация

Димитър Петров (ПБ): Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация

3 Юли, 2026 19:40 518 13

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  • нов всс

"Надявам се министър Иван Демерджиев да стигне до край по темата с полетите на Делян Пеевски. Морално укоримо е бизнесмени и конституционен съдия да летят с политик. Показахме, че законът вече важи за всички", категоричен бе Петров.

Димитър Петров (ПБ): Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

При промените в Закона на съдебната власт сме спазвали всички правила и норми. Някои от предложенията на опозицията бяха на ръба да са конституционни допуснати. Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация. Всички виждат, че единствено ние, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" участвахме дейно в промените в Закона за съдебната власт. ГЕРБ не направиха нито едно предложение, мълчаха в комисия и зала при дебатите и изведнъж излязоха и обявиха, че ще подкрепят всички наши кандидати. Това е тенденциозно поведение. Искат да внушат, че едва ли не вече водим разговори, а такова нещо няма.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров, цитиран от novini.bg.
"Днес не се отдели време на новината, че Италия ще подкрепи България за 21-вия пакет санкции срещу Русия. Ние защитаваме българските интереси с това вето. Аз очаквам, че с всичките наши действия ще се понижат не само цените на горивата, но и на всички стоки. Надявам се министър Иван Демерджиев да стигне до край по темата с полетите на Делян Пеевски. Морално укоримо е бизнесмени и конституционен съдия да летят с политик. Показахме, че законът вече важи за всички", категоричен бе Петров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Велико народно събрание.Съдиите , прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете за да се изчисти системата.

    19:41 03.07.2026

  • 2 Какъв

    19 3 Отговор
    е тоя гадател , с вид на ряпа с очила ?

    Коментиран от #7

    19:43 03.07.2026

  • 3 Майора

    18 16 Отговор
    Ало Петров истината се крепи с факти , а фактите говорят че Атанасова не е пътувала с Превски и е показала справка че е пътувала само от Турция и обратно с турските авиолинии! С вие кога ще вземете мерки за “Бях точен с парите…!” къде , кога , кплко и на кой е дал пари? Да не говорим че той не може да е министър след като се води дело за далавера в МВР!В случая Демерджиев веднага би трябвало да си подаде оставка!

    Коментиран от #6

    19:46 03.07.2026

  • 4 Баща му ,

    19 1 Отговор
    заличен като нотариус за далаверите му , тръгнал да бръщолеви за провокации?

    19:51 03.07.2026

  • 5 Боко ги беше събирал от кръстовищата

    16 1 Отговор
    А Боко 2 (Крадев) ги е събирал от кол и от въже!

    19:52 03.07.2026

  • 6 Хи хи хи

    1 11 Отговор

    До коментар #3 от "Майора":

    Господине, от това което показа госпожа Атанасова излиза, че е седяла в Турция от 05.04.2024 до 08.04.2025. Според печатите е седяла цяла година в Турция. Нещо не и се получи оправданието.

    19:58 03.07.2026

  • 7 Иван

    2 14 Отговор

    До коментар #2 от "Какъв":

    Отличник е, поколение Z. Беше водач на листата на ПБ в Монтана. Юрист, с поне 4 магистратури, вкл и от УниБИТ, млад писател с няколко книги. Честичко го канят да обяснява на електората категоричните позиции на управляващите

    Коментиран от #8

    19:58 03.07.2026

  • 8 Накратко: куха ряпа с очила,

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    ама наша боташка ряпа!

    20:00 03.07.2026

  • 9 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    10 0 Отговор
    Бюджетът не е просто грабеж. Брутален грабеж е!

    ♊️ Едни и същи проекти в отбраната от декември до днес са завишени в пъти. Някои за стоки втора употреба. За над 158 млн.евро. Отделно празен чек за 620 млн.евро за проекти без проектна готовност! Ей, така!

    🛣️ В регионалото е същото. Примери: Само за обхода на Габрово и тунела под Шипка за шест месеца прогресистите са "надули" цената с космическите 50 млн. евро. За Видин-Макреш - 47 млн. отгоре. За пътя Мездра -Ботевград - 16.5 млн. отгоре от декември. Масово за обходи, ремонти, пътища....

    🚞 Крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат- Синдел нараства с 33.7 млн.евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн евро.

    📸 Не си поплюват! Два месеца са тамънили схемите. Безогледни разлики нагоре! И нямат обяснение как и защо! Няма обосновки.

    📣Част от парламентарната и извънпарламентарна опозиция ги лови всеки ден в нещо. Толкова е голям мащабът на безобразията им.

    🫆Радев използваше за предишния бюджет думата "грабеж". Неговият е със стотици милиони отгоре за едни и същи проекти! Коя е по-силната дума от грабеж - мародерство, плячкосване, бандитизъм? Да си избере сега една за своето управление!

    💉Надяват се в летните жеги да им се размине. Пенсионери, майки, средна класа, работещи, бизнес да се укротят и да мълчат. Някоя и друга димка за отклоняване на вниманието - като с конституциония шантанел. Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи

    20:02 03.07.2026

  • 10 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    10 0 Отговор
    Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи олигархията, да стане по-бързо прегрупирането на модела на завладяната държава. А това става през бюджета!

    🏛️Гледам днес парламентарен контрол. Вицепремиери говорят откровени глупости, а депутатите им, очевидно инструктирани, френетично ръкопляскат преди дори да са свършили. Жалки 130 лакеи. Съучастници! Ръкопляскат на този загробващ икономиката, фиска,
    социалната политика и развитието бюджет, пълен с дългове и кражби. И в процедура по свръхдефицит от
    Еврокомисията. Всички им казаха, че е катастрофа!

    ‼️Прогресистите се капсулират. Трупат ресурси. Кадруват шуробаджанашки. Съешиха се с олигархията и се готвят за война с народа!

    20:02 03.07.2026

  • 11 Опа

    7 0 Отговор
    Значи няма проблем Румен Радев да яде и да пие на една маса с олигарха Георги Гергов свинаря и олигарсите братя Бобокови боклукчиите да обясняват в национална телевизия как ще подкрепят Радев ако направи партия...

    20:18 03.07.2026

  • 12 Хаха

    5 0 Отговор
    Отклоняват вниманието на материала с частните полети на Пеевски точно когатостана ясно, че едно от служебните правителства на Радев е подписало договора за мантинелите за 500 милиона няколко дни преди да им изтече мандата.

    20:21 03.07.2026

  • 13 Тия всичките

    1 0 Отговор
    радевки са като от един буй, зализани като от нацистки реквизит. Не е провокация, хората не са глухи: ГЕРБ подкрепа и то безусловна. Нямате нищо общо с демократичните партии.

    20:31 03.07.2026

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