Кънчо Стойчев за Киевската декларация: Тук има сериозен гаф, такова разноговорене не може да продължава

От една страна нищо ново не се е случило - виждаме два различни сигнала. За първи път това се случва в качеството на героите - министър-председателят на Републиката и външният министър. Подобно поведени винаги е обслужвало една цел - да се говори на българската публиката. Това каза политологът Христо Панчугов в ефира на bTV, цитиран от novini.bg

Повод за коментара му събитията от последните дни, свързани с т. нар. "Коалиция на желаещите". Припомняме, че премиерът Радев заяви от Париж, че страната ни няма място в тази коалиция. Ден по-късно външният министър Велислава Петрова подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна.

Тук говорим за хора, които правят трайно впечатление и определят политическата действителност на държавата. Хубаво е да кажат в каква стратегическа и политическа посока планират да вземат решенията си, добави още политологът.

"От една страна България от самото начало е изявила желание да се включи в "Коалицията на желаещите", без това да е било обвързващо, но дава политическа посока. Очевидно има разминаване, или ако няма разминаване - има странен политически театър. Ако Радев не е направил политически завой, а е решил, че говори на българските граждани започва да изглежда по различен начин - до този момент нямаше щети. Когато си премиер и правиш публични изявления навън започва да се отразява на начина, по който партньорите гледат на теб", коментира още Христо Панчугов.

Според Харалан Александров действията на премиера и външния министър изглеждат като висока импровизация - като хаотичност и обърканост. "Ние наистина не знаем кого да слушаме и кого да взимаме насериозно. И си мисля, че Радев има последната дума. Би трябвало да се вслушаме в позицията му", допълни той.

В декларацията се настоява за пълна и безусловна капитулация на Русия. По-голяма глупост не бях чел. Кой би подкрепил подобна глупост? Също толкова глупаво е да се поиска пълна и безусловна капитулация на Украйна. Няма да станат нещата, заяви Кънчо Стойчев.

По думите му политиката на премиера Радев не е проруска, а изцяло пробългарска. "Ние сме много близко до този конфликт. За нас е много важно ние да останем максимално защитени отвън, спазвайки ангажиментите си към нашите партньори", смята той.

Относно подписаната от външния министър Велислава Петрова Киевска декларация, Стойчев категорично заяви: "Гаф. Сериозен гаф. Такова разноговорене не може да продължава.

Как тази министърка беше посочена и избрана - не го разбирам и няма да мога да го разбера. Силният лидер не е онзи, който безусловно си брани четата, дори да е допусната грешка. Силният лидер - когато има допусната грешка я решава и я отстранява. Тук има сериозен гаф, допълни още Кънчо Стойчев.