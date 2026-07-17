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Кънчо Стойчев за Киевската декларация: Тук има сериозен гаф, такова разноговорене не може да продължава

Кънчо Стойчев за Киевската декларация: Тук има сериозен гаф, такова разноговорене не може да продължава

17 Юли, 2026 09:37 1 079 68

  • кънчо стойчев-
  • киевска декларация-
  • разноговорене-
  • гаф

Според Харалан Александров действията на премиера и външния министър изглеждат като висока импровизация - като хаотичност и обърканост. "Ние наистина не знаем кого да слушаме и кого да взимаме насериозно. И си мисля, че Радев има последната дума. Би трябвало да се вслушаме в позицията му"

Кънчо Стойчев за Киевската декларация: Тук има сериозен гаф, такова разноговорене не може да продължава - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От една страна нищо ново не се е случило - виждаме два различни сигнала. За първи път това се случва в качеството на героите - министър-председателят на Републиката и външният министър. Подобно поведени винаги е обслужвало една цел - да се говори на българската публиката. Това каза политологът Христо Панчугов в ефира на bTV, цитиран от novini.bg

Повод за коментара му събитията от последните дни, свързани с т. нар. "Коалиция на желаещите". Припомняме, че премиерът Радев заяви от Париж, че страната ни няма място в тази коалиция. Ден по-късно външният министър Велислава Петрова подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна.
Тук говорим за хора, които правят трайно впечатление и определят политическата действителност на държавата. Хубаво е да кажат в каква стратегическа и политическа посока планират да вземат решенията си, добави още политологът.

"От една страна България от самото начало е изявила желание да се включи в "Коалицията на желаещите", без това да е било обвързващо, но дава политическа посока. Очевидно има разминаване, или ако няма разминаване - има странен политически театър. Ако Радев не е направил политически завой, а е решил, че говори на българските граждани започва да изглежда по различен начин - до този момент нямаше щети. Когато си премиер и правиш публични изявления навън започва да се отразява на начина, по който партньорите гледат на теб", коментира още Христо Панчугов.

Според Харалан Александров действията на премиера и външния министър изглеждат като висока импровизация - като хаотичност и обърканост. "Ние наистина не знаем кого да слушаме и кого да взимаме насериозно. И си мисля, че Радев има последната дума. Би трябвало да се вслушаме в позицията му", допълни той.

В декларацията се настоява за пълна и безусловна капитулация на Русия. По-голяма глупост не бях чел. Кой би подкрепил подобна глупост? Също толкова глупаво е да се поиска пълна и безусловна капитулация на Украйна. Няма да станат нещата, заяви Кънчо Стойчев.

По думите му политиката на премиера Радев не е проруска, а изцяло пробългарска. "Ние сме много близко до този конфликт. За нас е много важно ние да останем максимално защитени отвън, спазвайки ангажиментите си към нашите партньори", смята той.
Относно подписаната от външния министър Велислава Петрова Киевска декларация, Стойчев категорично заяви: "Гаф. Сериозен гаф. Такова разноговорене не може да продължава.

Как тази министърка беше посочена и избрана - не го разбирам и няма да мога да го разбера. Силният лидер не е онзи, който безусловно си брани четата, дори да е допусната грешка. Силният лидер - когато има допусната грешка я решава и я отстранява. Тук има сериозен гаф, допълни още Кънчо Стойчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Президент Мунчо

    15 15 Отговор
    Стига бе съжалете се, мрънкам на три езика едновременно, кой може да смогне на български, руски и английски, ми гафове стават

    Коментиран от #13, #20

    09:40 17.07.2026

  • 2 Аман от анализатори

    21 8 Отговор
    Особено тлъстия Харалан пак гладен
    Кво да прави
    Захлебва

    Коментиран от #45

    09:40 17.07.2026

  • 3 честен ционист

    5 4 Отговор
    Фамилното име Чамов има татарского, мордовского, башкирского, бурятского произхождение.

    09:41 17.07.2026

  • 4 глоги

    3 3 Отговор
    ...да се говори на българската публикА.

    09:41 17.07.2026

  • 5 Причината е в Радев-

    17 14 Отговор
    в България говори едно, в Брюксел- второ, във Вашингтон- трето, в Кремъл- четвърто.

    Втората причина е, че Радев няма опозиция в България. ГЕРБ , ДПС и ППДБ само мрънкат тук- там по медиите и нищо сериозно. Така Радев е безнаказан.

    Кънчо се чуди как за замаже гафовете.

    Коментиран от #7, #17

    09:42 17.07.2026

  • 6 Няма как

    21 4 Отговор
    Не мога да вярвам на социолог с голф игрище. Това е оксиморон.

    09:42 17.07.2026

  • 7 честен ционист

    15 13 Отговор

    До коментар #5 от "Причината е в Радев-":

    Само много глупав човек може да си натресе военен за диктатор.

    09:44 17.07.2026

  • 8 хихи

    17 7 Отговор
    Натресли са му я на Радев тази външна министърка. и той не е можел да мърда... Това поражда мисли...

    Коментиран от #30

    09:44 17.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 7 Отговор
    вярвате ли още в ,,месията,, новия?

    09:45 17.07.2026

  • 10 Тлъстан Харалан

    15 7 Отговор
    Извинявам се за глупостите дето дрънкам, просто повтарям кво ми поръча шеф Шиши

    09:45 17.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Овчар

    4 6 Отговор
    В света автаназиата е позволена в 11 държави , 7 от тях са в ЕС...! Един добре образован континент щеше да се досети за какво иде реч и нямаше да позволи гаврата и робството НИКОГА .! Помислете върху това....лоша храна , скъпи лекарства , лечими болести но липса на пари., стари религиозни хора без деца и наследството на църквата , отчаени инвалиди от войни и много други примери.!Правителствата работят срещу народа си , на швейцарците им светна лампата първи и тушираха проблема..!

    09:47 17.07.2026

  • 13 Така е

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Президент Мунчо":

    В тва правителство всеки министър си прави каквото ще. Орел, рак и щука. Все е било неграмотни хора да управляват България, ама чак пък толкоз!

    Коментиран от #21, #28

    09:49 17.07.2026

  • 14 Рашката Се Е Шашнал !

    11 6 Отговор
    Не Знае !

    Пред Кой Какво Говари !

    09:49 17.07.2026

  • 15 Тралала

    6 10 Отговор
    Разни малоумници, като тоя, които не правят разлика между коалицията и декларацията, все разноговорене ще им се привижда.

    09:51 17.07.2026

  • 16 Въпрос

    9 12 Отговор
    Кой е този индивид и за какво говори ? По какъв повод трябва правителството трябва да му дава отговор какво прави и как управлява ? Смешник никому неизвестен !

    Коментиран от #22

    09:52 17.07.2026

  • 17 Така де

    11 10 Отговор

    До коментар #5 от "Причината е в Радев-":

    Радев е военен човек. Свикнал да изпълнява заповеди. Няма собствено мнение. Прави каквото му наредят. Всяка заповед е предпоследна.

    Коментиран от #26

    09:52 17.07.2026

  • 18 За радост

    10 2 Отговор
    Българинът вече не вярва на крадци ,лъжци и дребни душички които десетилетия висят на врата му.
    Дори по някаква случайност кажете нещо истинско,ефекта "лъжливото овчарче" е налице.

    09:53 17.07.2026

  • 19 ...

    8 7 Отговор
    С единия крак в ЕС, с другия - в Русия, но двете се отдалечават, и какво става ?

    Коментиран от #55

    09:53 17.07.2026

  • 20 Е Стават !

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Президент Мунчо":

    Ама Чак !

    Гаф След Гаф !

    09:53 17.07.2026

  • 21 Нова и най-нова история

    9 6 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    Кабинетите Тиква 1,2,3 и на Костоф драгалевския ром приватизатор, никой не може да ги надмине в областта на простотия и корупция. Нито служебни правителства, нито коалиционни.

    Коментиран от #27

    09:55 17.07.2026

  • 22 За Всяка Своя Крачка !

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    Дължи Обяснение !

    Коментиран от #29, #33

    09:55 17.07.2026

  • 23 морксист

    9 4 Отговор
    Европа иска бедни народи и държави, за да имат респект. Но осъзнаване на слугите, че само губят, се губи и респектът. Изобщо само глупавият се респектира, но е достатъчно елитът на бедната страна да е респектиран - както некадърника е респектиран от своето не-можене . заради което е удобен слуга. .............. Вселената и историята доказват, че може без частна собственост. Но никой не е доказал, че може без обща собственост. И сега десните политики не си представят не намеса на държавата в армията, полицията, съдът, водите и енергетиката, пътищата, улиците, чистотата, екология и образование, здравеопазване.... ЖИВОТА И ВРЕМЕТО ДОКАЗВА, ЧЕ МОЖЕ БЕЗ ДЯСНО, НО ДЯСНОТО Е СЪГЛАСНО, ЧЕ НЕ МОЖЕ БЕЗ ЛЯВО.

    Коментиран от #56

    09:56 17.07.2026

  • 24 Минувач

    6 6 Отговор
    Някой знае ли кой е този човек и кои са му дали възможност и защо да се изказва неподготвен по теми от които си няма и понятие ?

    09:56 17.07.2026

  • 25 Муньо надимава и на Баце лъжите

    7 5 Отговор
    Баце лъжеше само в два варианта - за пред съответния началник и за пред раята тука. Муньо лъже минимум в четири варианта - за пред шепата му мало-умни избиратели (не броя милиона му платени "избиратели" в гетата), за пред шефките му в Брюксел, за пред началниците му в САЩ и за пред колегата му по далавери Зеленски.

    Коментиран от #54

    09:57 17.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Все по-прогресиращ бо(га)таш

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "Нова и най-нова история":

    Ние можем, можеееееееееем!!!

    09:58 17.07.2026

  • 28 Факт

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    на Баце събраните по кръстовищата бяха по-адекватни. Муньо събра де що отпаднала калинка и люспа от ГЕРБ, ДПС, БСП о ИТН имаше!

    10:00 17.07.2026

  • 29 Въпрос

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "За Всяка Своя Крачка !":

    На кого ? На мутрата дето замина с двеста или на ортака му от ДПС дето затри Булгартабак и КТБ ?

    Коментиран от #34

    10:01 17.07.2026

  • 30 Михихи

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Военният му прякор от СpАЩ "Моузес" (Моисей, Моше) дава отговор на всички Муньови "странности" и неадекватно зловредно поведение.

    Коментиран от #38

    10:03 17.07.2026

  • 31 коко

    4 6 Отговор
    Правилно казва Кънчо дете умно - На какво прилича това- ту на Запад ту на Изток? Трябва да слушаме само гласа от Изток и да правим каквото ни заповядва! Руменистан не е западна колония!

    10:03 17.07.2026

  • 32 ска пан народ

    3 5 Отговор
    кпсс-бкп,кпсс-бкп,кпсс-бкп,ура а а а!

    10:04 17.07.2026

  • 33 Радев

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "За Всяка Своя Крачка !":

    Кой беше този анонимник , гербаджията с игрището за голф ли ? Всички айдуци ще ви поставя там където ви е мястото , то за това е този вой !

    10:04 17.07.2026

  • 34 Къде заминаха с 200, ве боташарки бот?

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Въпрос":

    Точно Шиши и Буци продължават да държат Мунчото ви за малките спаружени от страх м...дe.

    Коментиран от #42

    10:05 17.07.2026

  • 35 Госあ

    5 4 Отговор
    хе хе хе хе умрете да разтегате лакърдии по кьорфишеци ! толко ви е ! и какво за тази декларация ? М ? Какво задължава една декларация ?

    10:05 17.07.2026

  • 36 Казуар

    3 4 Отговор
    Кънчо, ти от див комунист стана див капиталист.

    10:05 17.07.2026

  • 37 Просто

    3 4 Отговор
    Радев играе по такъв начин, че никой да не може да го критикува. Каже нещо в Париж и жълтопаветните веднага вдигат вой, обаче не след дълго той ги затапва с декларацията в Киев, която няма как да критикуват. Българските политици и политически "анализатори" изобщо не могат да му хванат спатиите. Той опипва почвата както в Европа, така и в България за да разбере как да лавира успешно и междувременно да се справи с политическите си противници. Все пак ПБ има правителство само на няколко месеца, а батаците в страната и ЕС са големи.

    10:06 17.07.2026

  • 38 Буда

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Михихи":

    Не знам какъв е прякора на Радев ама пече мутрата и айдуците на бавен огън … леко и завинаги !

    Коментиран от #50

    10:07 17.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 !!!?

    5 2 Отговор
    Киевската декларация - пълна Какофония в Гълъбарника на Мистър Кеш !!!?

    10:10 17.07.2026

  • 41 Стари радеви похвати

    3 2 Отговор
    Румен Радев преднамерено разигра сценката в Париж, че не ще влезем в "коалиция на желаещите" европейска (с огромна вероятност ядрена) война.

    Още преди или докато беше в Париж, Радев е инструктирал Велислава Петрова да отиде в Киев и как да ни предаде там.

    10:10 17.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Радват ли се подлъганите?

    5 2 Отговор
    Радевистите ще преглътнат ли радевия позор на изпечен лъжец, генерал-измамник, военен и цивилен клетвопрестъпник и окончателен унищожител на суверенитета на Р. България?

    Ще го следват ли както овци следват своя овен, докато ги вкара в кланицата на европейската война?
    Защото за овена ще има спасителна вратичка - военен полет за САЩ - а за овците - натовските касапи.

    Коментиран от #49

    10:12 17.07.2026

  • 44 коко

    3 3 Отговор
    Кажи Кънчо,дете умно кога Европа ще прати Радев при Орбан?

    10:13 17.07.2026

  • 45 Дирижирано В медиите

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аман от анализатори":

    от розовата неолиберална демокрация.

    10:13 17.07.2026

  • 46 Чакайте, овчи глави слънчасали!

    3 2 Отговор
    Чакайте, че от юли 2027 г. започва пилотния проект за въвеждане на дигиталното евро в еС, ( по искане на ЕЦБ и вече гласувано от ЕП в Страсбург), а вашият овен първо в европейския цифров концлагер ви вкарва.

    10:14 17.07.2026

  • 47 Бареков

    3 2 Отговор
    Радев пипа по закон и така бавно ще отвее Борисов и Пеевски , по същият начин както ги размаза на изборите !

    Коментиран от #52

    10:15 17.07.2026

  • 48 МАРКСИСТ

    4 1 Отговор
    Европа иска бедни народи и държави, за да имат респект. Но осъзнаване на слугите, че само губят, се губи и респектът. Изобщо само глупавият се респектира, но е достатъчно елитът на бедната страна да е респектиран - както некадърника е респектиран от своето не-можене . заради което е удобен слуга. .............. Вселената и историята доказват, че може без частна собственост. Но никой не е доказал, че може без обща собственост. И сега десните политики не си представят не намеса на държавата в армията, полицията, съдът, водите и енергетиката, пътищата, улиците, чистотата, екология и образование, здравеопазване.... ЖИВОТА И ВРЕМЕТО ДОКАЗВА, ЧЕ МОЖЕ БЕЗ ДЯСНО, НО ДЯСНОТО Е СЪГЛАСНО, ЧЕ НЕ МОЖЕ БЕЗ ЛЯВО. ........ Има ли империя с богатство в периферията? Така Украйна като част от ЕС и НАТО, ще си остане бедна, както България. СССР беше антиимперия. Далечните притежания трябва да имат слабост и респект, богатият лесно ще се отдели. Кой иска подчинените му да са силни и богати. Моженето ще ти даде самочувствие пред началниците ти. Ето защо началниците мразят можещите. Африка и Латинска Америка не мръдват в развитието си. БИТИЕТО ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО. иначе нямаше да има манастири и прераждане..

    10:18 17.07.2026

  • 49 Да припомним

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Радват ли се подлъганите?":

    Че г-н Радев е натовски генерал и няма нищо общо с престъпните елементи от прехода и ортаците им … И не желае да плаща на ЕС от джоба на данскоплатците за бомби …

    10:19 17.07.2026

  • 50 Дуда боташка

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Буда":

    Пeче на бaба ти радевото паднало фърчило.

    10:20 17.07.2026

  • 51 Не знам кой я е

    2 2 Отговор
    пробутал тая г-жа Чамова (дъска) на Радев, но очевидно не ѝ е мастото в това правителство, в което се предполага, че са единомислещи. Май не и е първия подобен гаф да изпада в противоречие с министър-председателя и не мисля, че Радев трябва да чака трето издънване за да и намаже ските и таз да си събере дисагите и да отиде да работи по специалността си, която няма нищо общо с външна политика, и да се занимава с микроби... Пък като и гледам биографията, оказва се че е от "царското" котило, така че нищо чудно, че изказва противоположни мнения от министър-председателя...

    10:21 17.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Паднал Mунчолет

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Минувач":

    Криза е. Дърпай чyрaта че няма вече стинки от кPадев бе ботче недоносено.

    Коментиран от #58

    10:22 17.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "...":

    "С единия крак в ЕС, с другия - в Русия, но двете се отдалечават, и какво става ?" - географски особености...

    10:23 17.07.2026

  • 56 Бог създаде човека гол

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "морксист":

    и му даде рая.

    Не му даде дворец, злато и роби/роботи, нито пък ИИ.

    Държавата, създадена от човека след няколко милиони години от съществуването му в първобитен комунизъм (родово-общинно общество), не е нищо друго освен изнструмент на господстващата богата класа за потискане на останалите човешки същества.

    Кой смята, че робовладелството се харесва на Бога?

    10:24 17.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Минувач

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Паднал Mунчолет":

    Щом герберските айдуци рИвът означава че генерала ги е подкарал здраво ! Всички престъпници и крадци в пандиза !

    Коментиран от #60

    10:25 17.07.2026

  • 59 Механик

    1 2 Отговор
    Народа гласува за поредните месии, а те още веднага се пос.раха от некадърност.
    Точно същите като ПП-тата.
    Ако някой си е мислил, че ще се промени нещо в БГ, много се е лъгал и е крайно време да прозре простата истина, че тук нищо не се случва без благословията на САЩ.

    Коментиран от #63

    10:25 17.07.2026

  • 60 Най-обичам да гледам как другия БКП клон

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Минувач":

    тихичко го бута без смазка на малоумника ви Муньо, а бандитът Буци само се подсмихва мазно под мустак.

    Коментиран от #65

    10:27 17.07.2026

  • 61 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хи хи":

    Смаза ви генерала като гниди гербаджииски айдуци и сега ще ви довърши завинаги !

    Коментиран от #64

    10:27 17.07.2026

  • 62 Госあ

    2 1 Отговор
    Не мога да разбера, шепата пора на костя по нареждане на баце ли лаят или толко им е акъла ? Петроханците ги разбирам и герберите ги разбирам. Шишитата са по-ниски от тревата, и тех ги разбирам

    10:27 17.07.2026

  • 63 Ел. техник

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    Подценяваш ги новите стари "месии". Сбирщината калинки от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН надминават предишните свинщини на ГЕРБ+СДС, ПП+ДБ и сглобките по всички параметри, а до тука няма и 3 месеца муньовско олигархично дерибействане!

    10:29 17.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Минувач

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Най-обичам да гледам как другия БКП клон":

    Най обичам да гледам как герберските айдуци в парламента чинно гласуват каквото им нареди генерала и им треперят ченетата от страх да не бъдат приведени в ЦСЗ !

    10:30 17.07.2026

  • 66 Луд

    2 0 Отговор
    Кои какво да дава бе идиоти със идиотите..Държавата е опраскана от такива като вас давачи на всичко и всеки .Автобусите са ни употребявани,Влаковете също,Няма пари за пенсионерите и взимаме заеми всеки месец и тези нещастници гадни ревът по студията защо не отидохме при желаещите защото да не даваме милиарди защото нямаме бе изроди мръсни защото Желязков без да пита никои Русе при Тръмп и му обеща милярди долари без да има и хиляди.

    10:32 17.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Позицията на Пембенчо не е проруска и не е пробългарска,тя е антибългарска! Само антибългарска! Изключително вреден предател е Муню.

    10:36 17.07.2026

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