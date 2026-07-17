Кънчо Стойчев за Киевската декларация: Тук има сериозен гаф, такова разноговорене не може да продължава

От една страна нищо ново не се е случило - виждаме два различни сигнала. За първи път това се случва в качеството на героите - министър-председателят на Републиката и външният министър. Подобно поведени винаги е обслужвало една цел - да се говори на българската публиката. Това каза политологът Христо Панчугов в ефира на bTV, цитиран от novini.bg
Повод за коментара му събитията от последните дни, свързани с т. нар. "Коалиция на желаещите". Припомняме, че премиерът Радев заяви от Париж, че страната ни няма място в тази коалиция. Ден по-късно външният министър Велислава Петрова подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна.
Тук говорим за хора, които правят трайно впечатление и определят политическата действителност на държавата. Хубаво е да кажат в каква стратегическа и политическа посока планират да вземат решенията си, добави още политологът.
"От една страна България от самото начало е изявила желание да се включи в "Коалицията на желаещите", без това да е било обвързващо, но дава политическа посока. Очевидно има разминаване, или ако няма разминаване - има странен политически театър. Ако Радев не е направил политически завой, а е решил, че говори на българските граждани започва да изглежда по различен начин - до този момент нямаше щети. Когато си премиер и правиш публични изявления навън започва да се отразява на начина, по който партньорите гледат на теб", коментира още Христо Панчугов.
Според Харалан Александров действията на премиера и външния министър изглеждат като висока импровизация - като хаотичност и обърканост. "Ние наистина не знаем кого да слушаме и кого да взимаме насериозно. И си мисля, че Радев има последната дума. Би трябвало да се вслушаме в позицията му", допълни той.
В декларацията се настоява за пълна и безусловна капитулация на Русия. По-голяма глупост не бях чел. Кой би подкрепил подобна глупост? Също толкова глупаво е да се поиска пълна и безусловна капитулация на Украйна. Няма да станат нещата, заяви Кънчо Стойчев.
По думите му политиката на премиера Радев не е проруска, а изцяло пробългарска. "Ние сме много близко до този конфликт. За нас е много важно ние да останем максимално защитени отвън, спазвайки ангажиментите си към нашите партньори", смята той.
Относно подписаната от външния министър Велислава Петрова Киевска декларация, Стойчев категорично заяви: "Гаф. Сериозен гаф. Такова разноговорене не може да продължава.
Как тази министърка беше посочена и избрана - не го разбирам и няма да мога да го разбера. Силният лидер не е онзи, който безусловно си брани четата, дори да е допусната грешка. Силният лидер - когато има допусната грешка я решава и я отстранява. Тук има сериозен гаф, допълни още Кънчо Стойчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Президент Мунчо
Коментиран от #13, #20
09:40 17.07.2026
2 Аман от анализатори
Кво да прави
Захлебва
Коментиран от #45
09:40 17.07.2026
3 честен ционист
09:41 17.07.2026
4 глоги
09:41 17.07.2026
5 Причината е в Радев-
Втората причина е, че Радев няма опозиция в България. ГЕРБ , ДПС и ППДБ само мрънкат тук- там по медиите и нищо сериозно. Така Радев е безнаказан.
Кънчо се чуди как за замаже гафовете.
Коментиран от #7, #17
09:42 17.07.2026
6 Няма как
09:42 17.07.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "Причината е в Радев-":Само много глупав човек може да си натресе военен за диктатор.
09:44 17.07.2026
8 хихи
Коментиран от #30
09:44 17.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:45 17.07.2026
10 Тлъстан Харалан
09:45 17.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Овчар
09:47 17.07.2026
13 Така е
До коментар #1 от "Президент Мунчо":В тва правителство всеки министър си прави каквото ще. Орел, рак и щука. Все е било неграмотни хора да управляват България, ама чак пък толкоз!
Коментиран от #21, #28
09:49 17.07.2026
14 Рашката Се Е Шашнал !
Пред Кой Какво Говари !
09:49 17.07.2026
15 Тралала
09:51 17.07.2026
16 Въпрос
Коментиран от #22
09:52 17.07.2026
17 Така де
До коментар #5 от "Причината е в Радев-":Радев е военен човек. Свикнал да изпълнява заповеди. Няма собствено мнение. Прави каквото му наредят. Всяка заповед е предпоследна.
Коментиран от #26
09:52 17.07.2026
18 За радост
Дори по някаква случайност кажете нещо истинско,ефекта "лъжливото овчарче" е налице.
09:53 17.07.2026
19 ...
Коментиран от #55
09:53 17.07.2026
20 Е Стават !
До коментар #1 от "Президент Мунчо":Ама Чак !
Гаф След Гаф !
09:53 17.07.2026
21 Нова и най-нова история
До коментар #13 от "Така е":Кабинетите Тиква 1,2,3 и на Костоф драгалевския ром приватизатор, никой не може да ги надмине в областта на простотия и корупция. Нито служебни правителства, нито коалиционни.
Коментиран от #27
09:55 17.07.2026
22 За Всяка Своя Крачка !
До коментар #16 от "Въпрос":Дължи Обяснение !
Коментиран от #29, #33
09:55 17.07.2026
23 морксист
Коментиран от #56
09:56 17.07.2026
24 Минувач
09:56 17.07.2026
25 Муньо надимава и на Баце лъжите
Коментиран от #54
09:57 17.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Все по-прогресиращ бо(га)таш
До коментар #21 от "Нова и най-нова история":Ние можем, можеееееееееем!!!
09:58 17.07.2026
28 Факт
До коментар #13 от "Така е":на Баце събраните по кръстовищата бяха по-адекватни. Муньо събра де що отпаднала калинка и люспа от ГЕРБ, ДПС, БСП о ИТН имаше!
10:00 17.07.2026
29 Въпрос
До коментар #22 от "За Всяка Своя Крачка !":На кого ? На мутрата дето замина с двеста или на ортака му от ДПС дето затри Булгартабак и КТБ ?
Коментиран от #34
10:01 17.07.2026
30 Михихи
До коментар #8 от "хихи":Военният му прякор от СpАЩ "Моузес" (Моисей, Моше) дава отговор на всички Муньови "странности" и неадекватно зловредно поведение.
Коментиран от #38
10:03 17.07.2026
31 коко
10:03 17.07.2026
32 ска пан народ
10:04 17.07.2026
33 Радев
До коментар #22 от "За Всяка Своя Крачка !":Кой беше този анонимник , гербаджията с игрището за голф ли ? Всички айдуци ще ви поставя там където ви е мястото , то за това е този вой !
10:04 17.07.2026
34 Къде заминаха с 200, ве боташарки бот?
До коментар #29 от "Въпрос":Точно Шиши и Буци продължават да държат Мунчото ви за малките спаружени от страх м...дe.
Коментиран от #42
10:05 17.07.2026
35 Госあ
10:05 17.07.2026
36 Казуар
10:05 17.07.2026
37 Просто
10:06 17.07.2026
38 Буда
До коментар #30 от "Михихи":Не знам какъв е прякора на Радев ама пече мутрата и айдуците на бавен огън … леко и завинаги !
Коментиран от #50
10:07 17.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 !!!?
10:10 17.07.2026
41 Стари радеви похвати
Още преди или докато беше в Париж, Радев е инструктирал Велислава Петрова да отиде в Киев и как да ни предаде там.
10:10 17.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Радват ли се подлъганите?
Ще го следват ли както овци следват своя овен, докато ги вкара в кланицата на европейската война?
Защото за овена ще има спасителна вратичка - военен полет за САЩ - а за овците - натовските касапи.
Коментиран от #49
10:12 17.07.2026
44 коко
10:13 17.07.2026
45 Дирижирано В медиите
До коментар #2 от "Аман от анализатори":от розовата неолиберална демокрация.
10:13 17.07.2026
46 Чакайте, овчи глави слънчасали!
10:14 17.07.2026
47 Бареков
Коментиран от #52
10:15 17.07.2026
48 МАРКСИСТ
10:18 17.07.2026
49 Да припомним
До коментар #43 от "Радват ли се подлъганите?":Че г-н Радев е натовски генерал и няма нищо общо с престъпните елементи от прехода и ортаците им … И не желае да плаща на ЕС от джоба на данскоплатците за бомби …
10:19 17.07.2026
50 Дуда боташка
До коментар #38 от "Буда":Пeче на бaба ти радевото паднало фърчило.
10:20 17.07.2026
51 Не знам кой я е
10:21 17.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Паднал Mунчолет
До коментар #42 от "Минувач":Криза е. Дърпай чyрaта че няма вече стинки от кPадев бе ботче недоносено.
Коментиран от #58
10:22 17.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 провинциалист
До коментар #19 от "...":"С единия крак в ЕС, с другия - в Русия, но двете се отдалечават, и какво става ?" - географски особености...
10:23 17.07.2026
56 Бог създаде човека гол
До коментар #23 от "морксист":и му даде рая.
Не му даде дворец, злато и роби/роботи, нито пък ИИ.
Държавата, създадена от човека след няколко милиони години от съществуването му в първобитен комунизъм (родово-общинно общество), не е нищо друго освен изнструмент на господстващата богата класа за потискане на останалите човешки същества.
Кой смята, че робовладелството се харесва на Бога?
10:24 17.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Минувач
До коментар #53 от "Паднал Mунчолет":Щом герберските айдуци рИвът означава че генерала ги е подкарал здраво ! Всички престъпници и крадци в пандиза !
Коментиран от #60
10:25 17.07.2026
59 Механик
Точно същите като ПП-тата.
Ако някой си е мислил, че ще се промени нещо в БГ, много се е лъгал и е крайно време да прозре простата истина, че тук нищо не се случва без благословията на САЩ.
Коментиран от #63
10:25 17.07.2026
60 Най-обичам да гледам как другия БКП клон
До коментар #58 от "Минувач":тихичко го бута без смазка на малоумника ви Муньо, а бандитът Буци само се подсмихва мазно под мустак.
Коментиран от #65
10:27 17.07.2026
61 Хаха
До коментар #52 от "Хи хи":Смаза ви генерала като гниди гербаджииски айдуци и сега ще ви довърши завинаги !
Коментиран от #64
10:27 17.07.2026
62 Госあ
10:27 17.07.2026
63 Ел. техник
До коментар #59 от "Механик":Подценяваш ги новите стари "месии". Сбирщината калинки от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН надминават предишните свинщини на ГЕРБ+СДС, ПП+ДБ и сглобките по всички параметри, а до тука няма и 3 месеца муньовско олигархично дерибействане!
10:29 17.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Минувач
До коментар #60 от "Най-обичам да гледам как другия БКП клон":Най обичам да гледам как герберските айдуци в парламента чинно гласуват каквото им нареди генерала и им треперят ченетата от страх да не бъдат приведени в ЦСЗ !
10:30 17.07.2026
66 Луд
10:32 17.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Архимандрисандрит Бибиян
10:36 17.07.2026