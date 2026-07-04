Йотова поздрави Доналд Тръмп за 250 години от независимостта на САЩ

Идеите, залегнали в Декларацията за независимост на САЩ, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства. 250-годишнината от независимостта на САЩ е повод за увереност в силата на свободата, демократичните институции и партньорството между нашите държави. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в поздравителен адрес до президента на САЩ Доналд Тръмп по повод Деня на независимостта на страната – 4 юли. За националния празник българският президент пожелава на американския народ успехи, мир и благоденствие.
„Преди два века и половина основателите на американската държава утвърждават принципи, които оставят траен отпечатък върху развитието на съвременния демократичен свят – всички хора са създадени равни и притежават неотменими права, сред които правото на живот, свобода и стремеж към щастие“, отбелязва президентът Йотова. По думите ѝ тези принципи продължават да вдъхновяват поколения в стремежа им към свобода, човешко достойнство и по-добро бъдеще.
Държавният глава изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ. „Убедена съм, че на основата на взаимното доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието“, заявява президентът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмплин
14:06 04.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #9
14:07 04.07.2026
3 Хо Хо хо
Коментиран от #16
14:07 04.07.2026
4 Софето
14:10 04.07.2026
5 Лена
на територията на ФАЩ не е имало война?
Едва ли? Ограничена и плитка!
Коментиран от #6
14:10 04.07.2026
6 Тъй ли
До коментар #5 от "Лена":Това сериозно ли го каза?
14:12 04.07.2026
7 Евроатлантик
14:16 04.07.2026
8 Без име
14:16 04.07.2026
9 Даа
До коментар #2 от "Овчар":Овчарино, ти само гледай резултатите от президентските избори на есен! Кандидата на Радев ще отнесе другите партии- като куцо пиле домат !!!
Коментиран от #11
14:18 04.07.2026
10 Павел пенев
14:28 04.07.2026
11 Гонзо
До коментар #9 от "Даа":Овчари са от пб и техните избиратели
Заминали са си до края на годината
14:32 04.07.2026
12 Америка е открита 1492
Европейците в америка са нашественици и държат индианците в резервати
И УСА ХристЯнИн
Коментиран от #18
14:46 04.07.2026
13 Сатана Z
14:47 04.07.2026
14 Ис УСА ХристЯнИн
14:48 04.07.2026
15 Всички
14:58 04.07.2026
16 Боруна Лом
До коментар #3 от "Хо Хо хо":И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ИМ ПОДАРЯВАМЕ МИЛИАРДИ!
15:01 04.07.2026
17 Тръмп е бил изтръпнал
Всъщност, госпожо, чрез президента Тръмп е трябвало да поздравите американския народ.
Ама , нейсе.
За това я удостоиха с Доктор хонорис кауза.
Голямо недоразумение!
15:04 04.07.2026
18 смях в залата
До коментар #12 от "Америка е открита 1492":Хан Аспарух не е ли нашественик.
15:22 04.07.2026