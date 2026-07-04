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Йотова поздрави Доналд Тръмп за 250 години от независимостта на САЩ

Йотова поздрави Доналд Тръмп за 250 години от независимостта на САЩ

4 Юли, 2026 14:05 539 18

  • илияна йотова-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Държавният глава изтъкна стратегическото партньорство между двете страни

Йотова поздрави Доналд Тръмп за 250 години от независимостта на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Идеите, залегнали в Декларацията за независимост на САЩ, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства. 250-годишнината от независимостта на САЩ е повод за увереност в силата на свободата, демократичните институции и партньорството между нашите държави. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в поздравителен адрес до президента на САЩ Доналд Тръмп по повод Деня на независимостта на страната – 4 юли. За националния празник българският президент пожелава на американския народ успехи, мир и благоденствие.

„Преди два века и половина основателите на американската държава утвърждават принципи, които оставят траен отпечатък върху развитието на съвременния демократичен свят – всички хора са създадени равни и притежават неотменими права, сред които правото на живот, свобода и стремеж към щастие“, отбелязва президентът Йотова. По думите ѝ тези принципи продължават да вдъхновяват поколения в стремежа им към свобода, човешко достойнство и по-добро бъдеще.

Държавният глава изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ. „Убедена съм, че на основата на взаимното доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието“, заявява президентът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмплин

    12 2 Отговор
    250 години периодично прескачаме половината свят да позаграбим туй-онуй и после обратно на завет, надалеко.

    14:06 04.07.2026

  • 2 Овчар

    14 1 Отговор
    Този сопол цял живот е на издръжка на гърба народен , но какво всъщност е дала на България.? НИЩО..!

    Коментиран от #9

    14:07 04.07.2026

  • 3 Хо Хо хо

    8 1 Отговор
    "взаимно доверие", "споделени демократични принципи"........ пълни глупости

    Коментиран от #16

    14:07 04.07.2026

  • 4 Софето

    5 3 Отговор
    Говорителката от БНТ йотова общата, така обичаха по комунизма, и тази двуграмова тьотка дава акъл и е доктор хонориз към СУ. Направо ще се скъсам от смЕх, проСта нация с елементарни хора. Където е минал комунизъм трева не никне.

    14:10 04.07.2026

  • 5 Лена

    3 4 Отговор
    Тази боа, дали знае, че за тези 250 години,
    на територията на ФАЩ не е имало война?
    Едва ли? Ограничена и плитка!

    Коментиран от #6

    14:10 04.07.2026

  • 6 Тъй ли

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лена":

    Това сериозно ли го каза?

    14:12 04.07.2026

  • 7 Евроатлантик

    4 4 Отговор
    Аз пък снощи минах покрай малкия протест срещу Радев! Нещо твърде малко хора имаше и то предимно украинци ! Въпреки голямата реклама! Пеевски и Борисов дават по 50 евра , но това не е достатъчно! Поне по 100 евро да дават на протестиращите! Все пак, само така ще спасят своята кожа !!!

    14:16 04.07.2026

  • 8 Без име

    4 0 Отговор
    Че то сандъкът от баба е по-стар...

    14:16 04.07.2026

  • 9 Даа

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Овчарино, ти само гледай резултатите от президентските избори на есен! Кандидата на Радев ще отнесе другите партии- като куцо пиле домат !!!

    Коментиран от #11

    14:18 04.07.2026

  • 10 Павел пенев

    5 0 Отговор
    Колко е жалка и смешна. Ненормалника едва ли знае коя е тази нагаждачка, но тя си мисли,че събира точки за предстоящата кампания за която ще се кандидатира,но няма да бъде избрана.

    14:28 04.07.2026

  • 11 Гонзо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Даа":

    Овчари са от пб и техните избиратели
    Заминали са си до края на годината

    14:32 04.07.2026

  • 12 Америка е открита 1492

    2 0 Отговор
    Плюс 8 плюс 8х8х8 дава 2012 година
    Европейците в америка са нашественици и държат индианците в резервати
    И УСА ХристЯнИн

    Коментиран от #18

    14:46 04.07.2026

  • 13 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Ако не беше Румен Радев тая пача още щеше да вари кафета в пенсионерския клуб на Позитано 20.Никой не е избирал женицата с адамовата ябълка за Президент на БГ.Назначиха я,вместо да проведат предсрочни избори.

    14:47 04.07.2026

  • 14 Ис УСА ХристЯнИн

    3 0 Отговор
    Не са сключвали мирни договори с индианците

    14:48 04.07.2026

  • 15 Всички

    4 2 Отговор
    Пудели започнаха да подскачат и джавкат към своя господар и колонизатор и да веят опашки за едно намигване ,жалка и смешна съдба

    14:58 04.07.2026

  • 16 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хо Хо хо":

    И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ИМ ПОДАРЯВАМЕ МИЛИАРДИ!

    15:01 04.07.2026

  • 17 Тръмп е бил изтръпнал

    0 0 Отговор
    Дали Йотова ще го поздрави.
    Всъщност, госпожо, чрез президента Тръмп е трябвало да поздравите американския народ.
    Ама , нейсе.
    За това я удостоиха с Доктор хонорис кауза.
    Голямо недоразумение!

    15:04 04.07.2026

  • 18 смях в залата

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Америка е открита 1492":

    Хан Аспарух не е ли нашественик.

    15:22 04.07.2026

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