Все още няма следа от второто издирвано дете в р. Струма

Продължава издирването на едно от децата, изчезнали вчера в река Струма. Телата на двама възрастни и дете бяха открити в реката в района на село Пастух. Мястото на инцидента обикновено е оживено, разказва Васил Василев, който има къща за гости на метри от него, съобщава бТВ.

Той казва, че не е чул нищо и разбира за инцидента след пристигането на полицията.

„Много тихо беше – даже необичайно тихо, но нормално, хората са били възрастни с децата. Аз бях през цялото време, гледах да помогна на полицаите. Детето се е обадило на бащата, той го е инструктирал нагоре помощ да потърси“, разказва Васил Василев.

Лодки, дронове и специализирана техника са на терен от сутринта в търсене на следа от изчезналото дете.

В следобедните часове в акцията се включиха и от рафтинг клуб „Кресна“.

„Отново ще бъде обходена реката, бързеите. Отново ще се огледаме, преди да се стъмни, защото вече в тъмната част на денонощието видимостта намалява и вероятността да видим нещо е много малка. Така че ние сме тук, бяхме от първия момент, продължаваме да сме тук“, казва Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил.

„Всяка една идея, която е осъществима на място, стига за служителите да е безопасно, както и за доброволците, се осъществява, така че тоя ресурс, който днес се ползва на максимум, една голяма територия е обходена и проверена“, коментира Райчо Омерски, директор на ОД на МВР – Кюстендил.

По думите му ситуацията се затруднява от мътната вода и труднодостъпните места на реката.

„Ситуацията е първо мътната вода и труднодостъпните места на реката. Това са нещата. На места има бързеи, където, съответно, опасността за всеки един, който да провери бързей, е много голяма“, посочва Райчо Омерски.

На терен са и близките на децата, както и доброволци.

„Имаме безпилотен дрон, обхождаме територията. На този етап нямаме успех, ще се опитаме да огледаме навсякъде, където не достигат хората“, казва Стефан Георгиев, началник отдел „Аварийно звено“ към Столичната община.

Хората казват, че често идват хора да плуват или да скачат в Струма от близката скала.

Акцията продължава. Властите казват, че към момента няма нужда от още доброволци.