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Зам.-кмет за трагедията в Струма: Най-опасното място в реката е при скалата, от която хората скачат

Зам.-кмет за трагедията в Струма: Най-опасното място в реката е при скалата, от която хората скачат

5 Юли, 2026 08:41 1 023 6

  • река струма-
  • пастух-
  • невестино-
  • скала

В района има ваканционно селище и постоянно има хора, които се къпят в реката

Зам.-кмет за трагедията в Струма: Най-опасното място в реката е при скалата, от която хората скачат - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Със заповед на кмета на община Невестино е забранено къпането във всички водоеми, намиращи се в района на общината – реки и язовири“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ зам.-кметът на община Невестино Йордан Глогов във връзка с трагичния инцидент, при който загинаха 4 души.

В началото на миналия месец в района е поставена табела, че къпането е забранено. Табелата обаче вече я няма.

„Някой я е изхвърлил. Няма друг начин, освен с табели, ние да оповестим, че на мястото къпането е забранено. Би трябвало да има санкции, но ние не можем да ги приложим, защото не сме постоянно на това ваканционно селище“, обясни Глогов.

„Трябва да разчитаме на съзнанието на родителите да не допускат децата си да плуват в река Струма“, допълни там.

В района има ваканционно селище и постоянно има хора, които се къпят в реката. При скалата, от която хората скачат, е намерено въже, по което те се качват по нея.

„Жителите на Пастух знаят за това място. Знаят за лошото течение, което има река Струма. Привидно спокойно течение, но при дълбочина не е така“, каза Йордан Глогов.

„Най-опасното място, което е в този район, е тук до тази скала. Водата влиза под нея, излиза и се получава един водовъртеж, който унася под скалата. Така се е случило и с хората, които са се къпали“, посочи още той.

„Контролът трябва да го осъществим ние, но само със законови средства. И това е да наситим района с още повече табели, които да предупреждават хората да не се къпят. Друг начин няма – не можем да правим заграждения по реката“, допълни Глогов.


България
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    Щом ги Игнорираш !

    Риска Си Е !

    ТВОЙ !

    Явно ГЛУПОСТА !

    СТАНА !

    ТРАГЕДИЯ !

    08:53 05.07.2026

  • 2 И 100 табели да сложите...

    9 0 Отговор
    ...,няма ли е ,,табелата",в главата...- все тая!

    .

    08:56 05.07.2026

  • 3 Тежко и горко на родителите...

    6 1 Отговор
    ...на загиналите две дечица...!

    08:57 05.07.2026

  • 4 Синчец

    3 0 Отговор
    Баба и дядо с 3 деца да стъпат върху каманяка със змиите за да скачат където се знае, че има течение, водата е по-студена и е най-дълбоко ще трябва да са изпушили по 2 цигарки или да са паднали от Марс.

    09:16 05.07.2026

  • 5 Валентин

    0 0 Отговор
    Значи като чуя някой да казва "няма друг начин", "няма как да стане", "не може да се направи"; ми става ясно, че пред себе си имам некадърник или престъпен мързел.

    09:26 05.07.2026

  • 6 Хората са потресени .

    0 0 Отговор
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    09:31 05.07.2026

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