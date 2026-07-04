Намериха тялото на второто дете, изчезнало в река Струма

Тялото на второто дете, издирвано след тежкия инцидент в река Струма край село Пастух, е било открито след продължила повече от денонощие спасителна операция. Така броят на жертвите в трагедията достигна четирима души, съобщи Нова тв.

В продължение на над 24 часа десетки спасители, пожарникари, полицаи и доброволци претърсваха района по суша и вода. В акцията бяха използвани лодки, сонарна техника, дронове и пеши екипи, които обследваха течението на реката.

Момчето е било намерено от двама водолази от Кюстендил, които са участвали в спасителната акция заедно със служител на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Тялото е открито в близост до мястото, където по-рано бяха намерени останалите жертви на трагичния инцидент. Предстои тялото да бъде предадено на съдебни медици за извършване на аутопсия, която да установи точната причина за смъртта.

Инцидентът стана в петък следобед, когато три деца на възраст 6, 8 и 11 години били на излет с баба си и дядо си край реката. Две от момчетата влезли във водата, но били повлечени от силното течение. Възрастните се опитали да ги спасят, но също били отнесени от реката.

По-късно телата на бабата и дядото бяха открити, а първото дете беше намерено в петък вечерта. Второто издирвано момче е било открито днес следобед.

Шестгодишният братовчед на децата е останал на брега и е успял да потърси помощ. Според информацията той изтичал до близкия път и спрял преминаващи автомобили, за да сигнализира за случващото се.

Сигналът за бедстващите хора е подаден между 17,20 и 17,30 часа в петък. Малко след това на място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Планинската спасителна служба. В издирването се включиха и доброволци от Кюстендил и Бобошево, както и специализиран екип на Столичната община, оборудван с лодка, сонар и техника за спасителни операции във водна среда.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Кюстендил, под чието ръководство продължават процесуално-следствените действия по изясняване на всички обстоятелства около трагедията.