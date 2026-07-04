Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Намериха тялото на второто дете, изчезнало в река Струма

Намериха тялото на второто дете, изчезнало в река Струма

4 Юли, 2026 20:04 1 861 4

  • река струма-
  • пастух-
  • изчезнало дете

Инцидентът стана в петък следобед, когато три деца на възраст 6, 8 и 11 години били на излет с баба си и дядо си край реката

Намериха тялото на второто дете, изчезнало в река Струма - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тялото на второто дете, издирвано след тежкия инцидент в река Струма край село Пастух, е било открито след продължила повече от денонощие спасителна операция. Така броят на жертвите в трагедията достигна четирима души, съобщи Нова тв.

В продължение на над 24 часа десетки спасители, пожарникари, полицаи и доброволци претърсваха района по суша и вода. В акцията бяха използвани лодки, сонарна техника, дронове и пеши екипи, които обследваха течението на реката.

Момчето е било намерено от двама водолази от Кюстендил, които са участвали в спасителната акция заедно със служител на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Тялото е открито в близост до мястото, където по-рано бяха намерени останалите жертви на трагичния инцидент. Предстои тялото да бъде предадено на съдебни медици за извършване на аутопсия, която да установи точната причина за смъртта.

Инцидентът стана в петък следобед, когато три деца на възраст 6, 8 и 11 години били на излет с баба си и дядо си край реката. Две от момчетата влезли във водата, но били повлечени от силното течение. Възрастните се опитали да ги спасят, но също били отнесени от реката.

По-късно телата на бабата и дядото бяха открити, а първото дете беше намерено в петък вечерта. Второто издирвано момче е било открито днес следобед.

Шестгодишният братовчед на децата е останал на брега и е успял да потърси помощ. Според информацията той изтичал до близкия път и спрял преминаващи автомобили, за да сигнализира за случващото се.

Сигналът за бедстващите хора е подаден между 17,20 и 17,30 часа в петък. Малко след това на място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Планинската спасителна служба. В издирването се включиха и доброволци от Кюстендил и Бобошево, както и специализиран екип на Столичната община, оборудван с лодка, сонар и техника за спасителни операции във водна среда.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Кюстендил, под чието ръководство продължават процесуално-следствените действия по изясняване на всички обстоятелства около трагедията.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 17 Отговор
    Бързаци.

    Коментиран от #3

    20:07 04.07.2026

  • 2 Оги

    23 2 Отговор
    Нямам думи. Животът на родителите приключи. Просто няма път.

    20:34 04.07.2026

  • 3 Програмист

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Скрий се бе мрш0

    20:48 04.07.2026

  • 4 Kenefistan Sancak Вундеркиндз 2026!

    2 3 Отговор
    Топлата вода е открита! : "Подобни неохраняеми водни басейни трябва да бъдат регулирани чрез законодателни промени или поне да бъдат обозначени с предупредителни табели за опасност от влизане във водата, изтъкна областният управител."

    21:08 04.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове