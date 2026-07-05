Времето днес, прогноза за неделя, 5 юли: Слънчево и приятно

Днес ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 25° и 30°, като купеста облачност ще се развие около и след обяд над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали слаб дъжд.

Обща синоптична обстановка

Атмосферното налягане в страната остава около средното за месеца. Денят ще започне с предимно ясно време над западната половина от страната, докато над източните райони сутринта ще има остатъчна облачност от изминалата нощ. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Тя ще бъде по-значителна над източните райони и планините, но валежи от слаб дъжд ще паднат само на отделни, изолирани места.

Температури и вятър

Минимални температури: Между 16° и 21° за страната.

Между 16° и 21° за страната. Максимални температури: Между 25° и 30° в по-голямата част от България.

Между 25° и 30° в по-голямата част от България. София: Минимална температура около 14°-15°, максимална – около 26°.

Минимална температура около 14°-15°, максимална – около 26°. Вятър: В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще бъде от север-североизток.

Времето в планините

Преди обяд в планинските масиви ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове облачността ще се увеличи и на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите била временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 21°, а на 2000 метра ще бъде около 14°.

Времето по Черноморието

Над крайбрежието ще има променлива, по-често значителна облачност. На места ще превали краткотраен слаб дъжд. Преди обяд ще духа умерен северен вятър, който след обяд ще се ориентира от изток-югоизток.

Максимални температури на въздуха: Между 25° и 27°.

Между 25° и 27°. Температура на морската вода: Около 24° – 26°.

Около 24° – 26°. Вълнение на морето: 2-3 бала.

Източник: НИМХ