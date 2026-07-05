Времето днес, прогноза за неделя, 5 юли: Слънчево и приятно

Днес ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 25° и 30°, като купеста облачност ще се развие около и след обяд над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали слаб дъжд.
Обща синоптична обстановка
Атмосферното налягане в страната остава около средното за месеца. Денят ще започне с предимно ясно време над западната половина от страната, докато над източните райони сутринта ще има остатъчна облачност от изминалата нощ. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Тя ще бъде по-значителна над източните райони и планините, но валежи от слаб дъжд ще паднат само на отделни, изолирани места.
Температури и вятър
- Минимални температури: Между 16° и 21° за страната.
- Максимални температури: Между 25° и 30° в по-голямата част от България.
- София: Минимална температура около 14°-15°, максимална – около 26°.
- Вятър: В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще бъде от север-североизток.
Времето в планините
Преди обяд в планинските масиви ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове облачността ще се увеличи и на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите била временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 21°, а на 2000 метра ще бъде около 14°.
Времето по Черноморието
Над крайбрежието ще има променлива, по-често значителна облачност. На места ще превали краткотраен слаб дъжд. Преди обяд ще духа умерен северен вятър, който след обяд ще се ориентира от изток-югоизток.
- Максимални температури на въздуха: Между 25° и 27°.
- Температура на морската вода: Около 24° – 26°.
- Вълнение на морето: 2-3 бала.
Източник: НИМХ
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