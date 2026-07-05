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България в неделя: Следизборни искри, икономически проверки по Черноморието и подготовка за Брюксел

България в неделя: Следизборни искри, икономически проверки по Черноморието и подготовка за Брюксел

5 Юли, 2026 07:04, обновена 5 Юли, 2026 07:09 902 4

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Политическият уикенд преминава под знака на партийни анализи след вота за 52-рото Народно събрание, докато НАП следи за нарушения по курортите, а евродепутатите стягат куфарите за пленарна сесия

България в неделя: Следизборни искри, икономически проверки по Черноморието и подготовка за Брюксел - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният 5 юли 2026 г. предлага динамичен микс от политическо говорене в сутрешния ефир, икономически равносметки и засилен контрол по Черноморието, както и важни регионални събития в страната с бизнес и екологичен привкус.

Неделният ден се очертава като мост между отминаващите вътрешнополитически страсти от пролетта и предстоящите важни решения на европейско ниво през идната седмица.

Политика: Напрежение в ефира и поглед към Брюксел

Основният политически фокус в неделната сутрин традиционно се пренесе в телевизионните студиа. В ефира на Българската национална телевизия политическите фигури Румен Петков и Тома Биков очертаха новите разделителни линии в страната след парламентарните избори за 52-рото Народно събрание. На заден план остават и анализите за предизборните разходи, след като излязоха данните, че партиите и коалициите са събрали над 4.5 милиона евро за вота през април.

Междувременно, българските евродепутати използват днешния ден за финална подготовка преди заминаването си за Страсбург. От утре (6 юли) започва ключова пленарна сесия на Европейския парламент, на която ще се обсъжда и гласува ново законодателство за подобряване на правата на пътниците във въздушния транспорт.

Икономика: НАП атакува сивия сектор по морето

В икономически план уикендът е белязан от масирана акция на данъчните власти. От Националната агенция за приходите (НАП) отчитат, че неиздаването на касови бележки е сред най-честите нарушения, открити при засилените проверки по Черноморието в разгара на летния туристически сезон. Инспекторите продължават с контрола по заведения, хотели и търговски обекти и през днешния ден, за да гарантират фискалната дисциплина.

В същото време в Пловдив се провежда финалният ден от осмото издание на фестивала „Уикенд в Пловдив“ и инициативата „Винени нощи във Филипополис“, организирани от Съвета по туризъм и Общината. Събитието има силен икономически ефект за региона, привличайки десетки туристи чрез специални оферти от местни ресторанти, хотели и туристически обекти.

Регионални и екологични акценти в страната

В по-малките населени места днешната неделя е посветена на традиционното местно производство и екологията:

Празник на меда в с. Медовене: Днес селото събира пчелари и производители от региона, за да отпразнува богатството на българския мед и пчелните продукти, съчетано с фермерски базар и дискусии за сектора.

Благотворителен маратон в Бургас: На остров Света Анастасия днес се провежда плувният маратон „Цонка Тодорова“, който обединява спортната общност около благотворителна кауза.

Очаква се в късните часове на деня основните политически сили да излязат и с първи коментари по актуалните теми от международния дневен ред, включително официалния старт на ирландското председателство на Съвета на ЕС и развитието на икономическите пазари в Европа в началото на месеца.


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