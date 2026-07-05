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Черна хроника и издирвания: Трагедията в Струма и акцията за Наталия бележат сутринта

Черна хроника и издирвания: Трагедията в Струма и акцията за Наталия бележат сутринта

5 Юли, 2026 07:23, обновена 5 Юли, 2026 07:28 1 882 12

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  • черна хроника

Всичко най-важно от криминалния, съдебния и спасителния сектор в страната към 7:30 часа на 5 юли

Черна хроника и издирвания: Трагедията в Струма и акцията за Наталия бележат сутринта - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четири жертви след удавяне в река Струма, денонощни операции за откриването на отвлечено момиче край Варна и постоянни арести за крупни финансови престъпления. Това са основните акценти от бюлетина на МВР и съдебните институции към тази сутрин. Неделният ден започва с тежки развръзки на инциденти от изминалите денонощия и засилено присъствие на спасителни екипи на терен.

Издирвания и спасителни операции

  • Трагедията в река Струма е пълна: Спасителните екипи намериха тялото на второто издирвано дете във водите на реката край Кюстендил. Общият брой на жертвите в тежкия инцидент достигна четирима души – баба, дядо и две деца. Сигналът бе подаден от трето, по-малко дете, което успя да се спаси и да излезе на пътя за помощ.
  • Вече шести ден без следа от 11-годишната Наталия: Повече от 120 часа МВР и десетки доброволци претърсват гористи и земеделски райони в Източна България. Момичето беше отвлечено от село Константиново след битов скандал с насилие, извършен от криминално проявения бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов. За случая бяха задействани системите AMBER Alert и BG-Alert в три области – Варна, Бургас и Шумен. Въпреки получените над 10 сигнала след активиране на тревогата, до момента няма потвърдена следа от двамата.

Съдебни решения и престъпления

  • Мнима касиерка остава в ареста за милионна измама: Софийският районен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 39-годишната Гинка Борисова. Тя е обвинена, че се е представяла за лице, свързано с политическа организация, и е подвела 25 души да изтеглят кредити за общо над 807 хиляди евро с обещание за лесна печалба чрез европроекти.
  • Скандалът с незаконното строителство край Варна: След мащабните разследвания за незаконния град в местността "Баба Алино", съдът пусна под най-леката мярка единствения задържан Станислав Радев. Същевременно бившият главен архитект на район „Приморски“ Валентин Койчев, обвинен за незаконни удостоверения на 20 сгради, остава с мярка „подписка“.

Тежки инциденти и пътна обстановка

  • Челен сблъсък по пътя за Монтана: Тежка челна катастрофа между автомобили „БМВ“ и „Ауди“ затвори временно прохода „Петрохан“ край село Понор. 70-годишен шофьор е предприел рисково изпреварване с изключително висока скорост (около 150 км/ч). Пътуващата до него жена е в критично състояние в болница, докато водачът на другия автомобил – кметът на село Долно Озирово Румен Георгиев – се е разминал без тежки травми.
  • Мотор се заби в зърновоз във Врачанско: При друг инцидент край село Липница мотоциклет се удари в тежкотоварен камион, превозващ зърно. Пострадалата при инцидента жена е транспортирана по спешност в болнично заведение с въздушна линейка.

Днес, 5 юли, служителите на Министерството на вътрешните работи отбелязват своя професионален празник, но оперативните дежурства и спасителните акции в страната продължават без прекъсване.

Източници: bTV, БНТ, БТА, NOVA


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    10 0 Отговор
    Всяка държава си заслужава простаците и престъпниците. Тя сама си ги създава..!

    Коментиран от #3

    07:38 05.07.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    5 0 Отговор
    милене, толкоз ло те мьрзи че за втори път омешваш три статии в една

    все едно чета дьржавен вестник

    07:50 05.07.2026

  • 3 До овчаря

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    А себе си защо изключваш от това число? И ти си в същия кюп бро, и сам си го доказваш

    07:51 05.07.2026

  • 4 Превенция никаква

    8 1 Отговор
    Само се броят жертвите и се регистрират престъпленията ! Ама на приказки го докарваме !

    Коментиран от #6

    07:53 05.07.2026

  • 5 Малий

    2 2 Отговор
    Много деца си отидоха за кратко време. Мунчо да запали свещ,че ни е на проклетия

    Коментиран от #7

    08:09 05.07.2026

  • 6 И вие пък!

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Превенция никаква":

    Ни омръзнахте ,с тая клиширана и чужда дума-,,Превенция"...!

    08:14 05.07.2026

  • 7 Олийй

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малий":

    На Тебе пък Мунчо ,пак ти виновен,че тая сутрин се изтърва в...га6тите...?!?!

    08:15 05.07.2026

  • 8 Няма край глупостта

    6 0 Отговор
    "Тя е обвинена, че се е представяла за лице, свързано с политическа организация, и е подвела 25 души да изтеглят кредити за общо над 807 хиляди евро с обещание за лесна печалба чрез европроекти." Лесни пари се правят само с измама. На какво ли са се надявали изтеглилите по 30к наши съграждани? Нека си ги изплащат.

    Коментиран от #10

    08:20 05.07.2026

  • 9 В Сгелпената Държава !

    1 2 Отговор
    Стават Сгелпени Неща !

    Сгелпено Законодателство !

    Сгелпена Съдебна Система !

    Сгелпена Прокуратура !

    Сгелпени действия на Народното Събрание !

    Сгелпени действия На Министерския Съвет !

    Сгелпени действия На Държавните и !

    Обществените Институции !

    Какво Да Очакваш ?

    От Всичко Това !

    Един Свястен Закон !

    Не могат Да Напишат !

    Какво Остава !

    Да Го Спазят !

    08:30 05.07.2026

  • 10 От Главата Си Пати !

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Няма край глупостта":

    Ако беше много Лесно !

    Нямаше да е Точно За Теб !

    Всяко Нещо !

    Си Има Цена !

    Вижда се Навсякъде !

    08:34 05.07.2026

  • 11 Някои Неща Са Глупост !

    1 2 Отговор
    И Сам Си Си Виновен !

    Но други се правят от Позицията на Служебното Положение !

    И Там Е Работата На МВР !

    Да си Върши Работата !

    Но Защо ?

    Не Иска Да Го Прави ?

    Коментиран от #12

    08:37 05.07.2026

  • 12 Кого Защитава МВР ?

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някои Неща Са Глупост !":

    Законноста ?

    Или Злоупотребата С Власт ?

    08:40 05.07.2026

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