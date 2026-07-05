Черна хроника и издирвания: Трагедията в Струма и акцията за Наталия бележат сутринта

Четири жертви след удавяне в река Струма, денонощни операции за откриването на отвлечено момиче край Варна и постоянни арести за крупни финансови престъпления. Това са основните акценти от бюлетина на МВР и съдебните институции към тази сутрин. Неделният ден започва с тежки развръзки на инциденти от изминалите денонощия и засилено присъствие на спасителни екипи на терен.
Издирвания и спасителни операции
- Трагедията в река Струма е пълна: Спасителните екипи намериха тялото на второто издирвано дете във водите на реката край Кюстендил. Общият брой на жертвите в тежкия инцидент достигна четирима души – баба, дядо и две деца. Сигналът бе подаден от трето, по-малко дете, което успя да се спаси и да излезе на пътя за помощ.
- Вече шести ден без следа от 11-годишната Наталия: Повече от 120 часа МВР и десетки доброволци претърсват гористи и земеделски райони в Източна България. Момичето беше отвлечено от село Константиново след битов скандал с насилие, извършен от криминално проявения бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов. За случая бяха задействани системите AMBER Alert и BG-Alert в три области – Варна, Бургас и Шумен. Въпреки получените над 10 сигнала след активиране на тревогата, до момента няма потвърдена следа от двамата.
Съдебни решения и престъпления
- Мнима касиерка остава в ареста за милионна измама: Софийският районен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 39-годишната Гинка Борисова. Тя е обвинена, че се е представяла за лице, свързано с политическа организация, и е подвела 25 души да изтеглят кредити за общо над 807 хиляди евро с обещание за лесна печалба чрез европроекти.
- Скандалът с незаконното строителство край Варна: След мащабните разследвания за незаконния град в местността "Баба Алино", съдът пусна под най-леката мярка единствения задържан Станислав Радев. Същевременно бившият главен архитект на район „Приморски“ Валентин Койчев, обвинен за незаконни удостоверения на 20 сгради, остава с мярка „подписка“.
Тежки инциденти и пътна обстановка
- Челен сблъсък по пътя за Монтана: Тежка челна катастрофа между автомобили „БМВ“ и „Ауди“ затвори временно прохода „Петрохан“ край село Понор. 70-годишен шофьор е предприел рисково изпреварване с изключително висока скорост (около 150 км/ч). Пътуващата до него жена е в критично състояние в болница, докато водачът на другия автомобил – кметът на село Долно Озирово Румен Георгиев – се е разминал без тежки травми.
- Мотор се заби в зърновоз във Врачанско: При друг инцидент край село Липница мотоциклет се удари в тежкотоварен камион, превозващ зърно. Пострадалата при инцидента жена е транспортирана по спешност в болнично заведение с въздушна линейка.
Днес, 5 юли, служителите на Министерството на вътрешните работи отбелязват своя професионален празник, но оперативните дежурства и спасителните акции в страната продължават без прекъсване.
Източници: bTV, БНТ, БТА, NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3
07:38 05.07.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
все едно чета дьржавен вестник
07:50 05.07.2026
3 До овчаря
До коментар #1 от "Овчар":А себе си защо изключваш от това число? И ти си в същия кюп бро, и сам си го доказваш
07:51 05.07.2026
4 Превенция никаква
Коментиран от #6
07:53 05.07.2026
5 Малий
Коментиран от #7
08:09 05.07.2026
6 И вие пък!
До коментар #4 от "Превенция никаква":Ни омръзнахте ,с тая клиширана и чужда дума-,,Превенция"...!
08:14 05.07.2026
7 Олийй
До коментар #5 от "Малий":На Тебе пък Мунчо ,пак ти виновен,че тая сутрин се изтърва в...га6тите...?!?!
08:15 05.07.2026
8 Няма край глупостта
Коментиран от #10
08:20 05.07.2026
9 В Сгелпената Държава !
Сгелпено Законодателство !
Сгелпена Съдебна Система !
Сгелпена Прокуратура !
Сгелпени действия на Народното Събрание !
Сгелпени действия На Министерския Съвет !
Сгелпени действия На Държавните и !
Обществените Институции !
Какво Да Очакваш ?
От Всичко Това !
Един Свястен Закон !
Не могат Да Напишат !
Какво Остава !
Да Го Спазят !
08:30 05.07.2026
10 От Главата Си Пати !
До коментар #8 от "Няма край глупостта":Ако беше много Лесно !
Нямаше да е Точно За Теб !
Всяко Нещо !
Си Има Цена !
Вижда се Навсякъде !
08:34 05.07.2026
11 Някои Неща Са Глупост !
Но други се правят от Позицията на Служебното Положение !
И Там Е Работата На МВР !
Да си Върши Работата !
Но Защо ?
Не Иска Да Го Прави ?
Коментиран от #12
08:37 05.07.2026
12 Кого Защитава МВР ?
До коментар #11 от "Някои Неща Са Глупост !":Законноста ?
Или Злоупотребата С Власт ?
08:40 05.07.2026