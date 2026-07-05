Водосвет и почит към загиналите служители на професионалния празник на МВР

Ръководството на Министерството на вътрешните работи (МВР) се поклони и положи венци пред паметника на загиналите полицаи в градинката пред храма „Свети Седмочисленици“ в София. Българският патриарх Даниил отслужи водосвет. Възпоменателният жест бе част от отбелязването на 147-ата годишнина от основаването на министерството. Под звуците на националния химн бе отдадена почит към паметта на загиналите служители на МВР, дали живота си при изпълнението на дълга си.

На церемонията присъстваха министри, депутати, бивши министри на вътрешните работи и представители на дипломатическия корпус.

По-рано МВР отбеляза 147 години от създаването си с поднасяне на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената.