Водосвет и почит към загиналите служители на професионалния празник на МВР

Ръководството на Министерството на вътрешните работи (МВР) се поклони и положи венци пред паметника на загиналите полицаи в градинката пред храма „Свети Седмочисленици“ в София. Българският патриарх Даниил отслужи водосвет. Възпоменателният жест бе част от отбелязването на 147-ата годишнина от основаването на министерството. Под звуците на националния химн бе отдадена почит към паметта на загиналите служители на МВР, дали живота си при изпълнението на дълга си.
На церемонията присъстваха министри, депутати, бивши министри на вътрешните работи и представители на дипломатическия корпус.
По-рано МВР отбеляза 147 години от създаването си с поднасяне на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ай хайрлия да е
12:13 05.07.2026
2 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Феновете на правителството минаха границата! Ордите им атакуват профила ми денонощно. А той се чете от стотици хиляди. Днес започнаха и с клетви да ме хване рак. Като човек, в чието семейство двама души са починали в кански мъки от тази болест, за мене е червена линия. Вече не ми е смешно!
❌Търпях ги месеци наред. Обиди, глупости, лъжи, едни и същи опорки. На обиди нося! Но всяко нещо си има граница. Не съм само аз. Целият фейсбук е залят.
💐Профили на цветя, спортисти, коли или хора родени от 1905 до 1939, които пишат реактивно по всяко време на денонощието. Явно тролски фабрики. Явно с много пари. Откъде са тези пари?! Нямало румънски сценарий ли? Как се поддържа това с такъв мащаб?! Откъде парите на прогресистите за тази кампания? Как завзеха мрежите?
🔫 Разбира се, има фанатици на повикване. Евтината стока в политиката! Любима за манипулации. И много изглеждащи реални - пенсионирани военни от провинциалните гарнизони, основно вевесарската групировка, някои адвокати, членове на футболни агитки... Снимат се с оръжия!
‼️Лъжи за личния ми живот.
‼️Лъжи за президенството, откъдето се махнах публично с оставка пред цяла България (десетки са като мене), имам документи, свидетели и съдебни решения и съдебни протоколи. Но те знаели! Чели били!
‼️И за всеки текст, независимо от съдържанието - злобен си, злобни сте, злоба. Това са научили като мантра. Хунвейбини! Не коментират по същество - тези, пол
12:20 05.07.2026
3 Загинали В Защита на !
На Република България !
12:21 05.07.2026
4 Има
12:24 05.07.2026
5 Хаирлия Да е !
Повече !
12:24 05.07.2026
6 Шопо
12:32 05.07.2026
7 Потресаващо невежество
И нито дума, че са присъствали президента Йотова и мнистър Дерменджиев!
Другото няма да коментирам!
Затинясало блато!
12:35 05.07.2026
8 Добре но
12:46 05.07.2026
9 калинка стоянова
12:49 05.07.2026
10 Бандит
12:51 05.07.2026
11 светле кат цъкаш пълнеж
за колко време
при какви обстоятелства
и защо се е стигнало дотам
отдавна не сме чували за такива случаи
но за заптиета убили задържани
12:54 05.07.2026