Бойко Борисов: Считаме бюджета за абсолютна грешка

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към проектобюджета, като заяви, че финансовата рамка задълбочава проблемите с държавните финанси и продължава натрупването на нов дълг.
Той припомни, че още при последното участие на ГЕРБ във властта партията е внесла бюджет, който самата тя не е подкрепяла изцяло. „Помните, че предложихме бюджет, който самият ГЕРБ не одобряваше. Бюджетът беше изместен доста вляво, заради което подадохме оставка“, заяви Борисов.
По думите му предизборните обещания за повече средства и разходи са довели до още по-тежка финансова ситуация. „В предизборната кампания много се говореше, че България не била бедна държава, а само много се крадяло. Днес виждаме, че бюджетът е много по-лош дори от лошия бюджет, който ние предложихме. Дълговата спирала продължава“, каза лидерът на ГЕРБ.
Борисов подчерта, че според него дефицит над 3% е недопустим и настоя управляващите да преработят финансовия план. „Считаме бюджета за абсолютна грешка. Имат време да го изтеглят, да внесат нов, така както направихме ние, и да продължат напред“, заяви той.
Председателят на ГЕРБ обяви, че партията му би подкрепила нов бюджет единствено при условие, че той е консервативен и гарантира ограничаване на дефицита. „Поемам ангажимент, че ако внесат консервативен бюджет и решат проблема с дефицита, ще го подкрепим. И няма да ги атакуваме политически за това откъде са направили съкращенията, стига дефицитът да бъде в рамките на закона“, посочи Борисов.
Коментар за президентските избори
По темата за предстоящите президентски избори Борисов не разкри дали ГЕРБ вече има избран кандидат, но увери, че решение ще бъде взето през есента. „Септември месец ще ви кажа“, отговори той на въпрос дали партията вече е определила своя претендент за държавен глава.
Лидерът на ГЕРБ подчерта, че за него най-важна остава европейската ориентация на страната и припомни ролята на партията си в ключови интеграционни процеси. „Благодарение единствено на нас България покара към еврозоната“, заяви Борисов.
Външнополитически теми – ЕС, НАТО и санкциите
В международен план председателят на ГЕРБ коментира сложната геополитическа обстановка и отношенията между Европа и Съединените щати. „Светът е страшно разнебитен“, каза Борисов и предупреди, че сигналите за охлаждане на отношенията между Вашингтон и европейските съюзници не могат да бъдат пренебрегвани.
„Когато в Съединените щати кажат, че Европа не им е приоритетен партньор, ние сме европейци и това не може да не ни притеснява“, отбеляза той.
По отношение на европейските решения и санкционната политика лидерът на ГЕРБ подчерта, че България трябва да отстоява интересите си чрез активна работа с европейските институции и партньори. „Всяко едно решение трябва да си има и голямото лоби в Европейската комисия и в Европейския съвет“, заяви Борисов, като подчерта необходимостта страната да запази влиянието си в рамките на Европейския съюз и НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
15:02 05.07.2026
2 ББ от Банкя
15:02 05.07.2026
3 темида
15:02 05.07.2026
4 КОЛЬО ПАРЪМА
15:02 05.07.2026
5 Този неук пожарникар къде
Той дали е имал добри оценки по математика
За бюджет се бърка
Освен неговите сметки дали други може
Коментиран от #34
15:03 05.07.2026
6 Хаха
15:04 05.07.2026
7 Мурка
15:04 05.07.2026
8 Белчев
15:04 05.07.2026
9 Бойчее
15:04 05.07.2026
10 Грешка ?
15:07 05.07.2026
11 тоз човечец
вместо да си я сърба в следственото
ние трябва я сърбаме
ама е нужно неговите миряни
15:09 05.07.2026
12 механик
15:10 05.07.2026
13 Оооо
15:11 05.07.2026
14 Съдията
15:12 05.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да,
15:13 05.07.2026
17 Овчар
15:13 05.07.2026
18 той дава акъл ,хаха
15:14 05.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айде бе ,Буци!
Къде ли е твоята снажна снага...?!
Но сега веч се успокоихме,че пак ни осветляваш,по такива важни въпроси...
15:15 05.07.2026
22 МВР служител
15:15 05.07.2026
23 Мнение
15:17 05.07.2026
24 Лена
15:17 05.07.2026
25 Въпрос
15:18 05.07.2026
26 тройна коалиция
15:20 05.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 От едно
15:20 05.07.2026
29 Грешка е че не си при бай ставри
15:22 05.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 9689
15:24 05.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Истината
До коментар #5 от "Този неук пожарникар къде":Този неук пожарникар няма как да има добри оценки по математика,
защото е учил само аритметика.
15:27 05.07.2026
35 ТРИ МАНДАТА ИМАШЕ ВЛАСТ
15:28 05.07.2026
36 ББ, нагъл си!!!!
Окрадохте и унищожихте всичко!!!!
Създадохте фирми със свои хора-поставени лица, които да крадат ДДС-от от държавата, да не плащат данъци и да експлоатират и репресират наетите хора ако не гласуват за вас!!!!
Вкарахте България в дългова спирала!!!!
Обезлюдихте цели региони, за нямате съпротива и опоненти и съсипахте и унищожихте всичко за толкова кратък период от време!!!!, за сравнение с вас, на Османската Империя ѝ бяха нужни 500 години!!!!
15:29 05.07.2026
37 Ха-ха-ха!
15:32 05.07.2026
38 Ненене
15:34 05.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 с.БАНКЯ
15:35 05.07.2026
41 Верно ли
15:36 05.07.2026
42 Верно ли
До коментар #39 от "Бай":Ооо, за тоя незнам дали това му пожелавам, ама за тия след него със сигурност!
15:37 05.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Гостъ
Коментиран от #46, #60
15:41 05.07.2026
46 Шанко
До коментар #45 от "Гостъ":Нема мазнинка. Демек глад баце, ше требва минус от кашетата.
15:43 05.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Абсолютна
15:57 05.07.2026
51 Пламен
За първи път през лятото се вдигна цената газта, и то със 6 % !
Тока и водата поскъпнаха , винетките -тоже.
Що бре , Мунчо ?
Коментиран от #55, #67, #73
15:58 05.07.2026
52 Хесус
15:59 05.07.2026
53 Бай
15:59 05.07.2026
54 Фикри
15:59 05.07.2026
55 Краставиците
До коментар #51 от "Пламен":и дините паднаха!
16:00 05.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Берта
16:01 05.07.2026
58 Буцийййй
16:01 05.07.2026
59 Тома
16:02 05.07.2026
60 Напротив
До коментар #45 от "Гостъ":повече са!
16:02 05.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 колега от СИК
16:06 05.07.2026
63 Емигрант
16:06 05.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 По Радой Ралин
16:09 05.07.2026
66 Ха-ха
16:23 05.07.2026
67 Ми заради ТОЗИ ОТ СНИМКАТА.
До коментар #51 от "Пламен":Твоя човек ТУУУЛУП един. Един лев стана едно евро цените почти двойно нагоре. Бизнеса си живее народа беднее и страда. Много добре твоя човек го е описали от постове 59,63,64 и Радой от пост 65
16:24 05.07.2026
68 Абе стига се прави на политик,
16:25 05.07.2026
69 111
16:26 05.07.2026
70 Да, абсолютна грешка е! Но далеч
16:26 05.07.2026
71 Пламен
Сега ще научат за какво ставаше дума.
16:31 05.07.2026
72 Да бе да
16:31 05.07.2026
73 Стенли
До коментар #51 от "Пламен":Но пък за сметка на това искат да замразяват доходите😁, като онзи виц вдигнали цените и хората започнали да протестират , стига сте вдигали и тогава премиера казал , а аз тъкмо мислех да вдигам пенсии и заплати , но щом казвате да не вдигаме няма , изключват се служители на МВР и някои директори с 40 000 еврака заплата на месец😁
16:36 05.07.2026
74 Коментар
16:40 05.07.2026
75 При вестта за кончината на
При вестта за кончината на Борисов, в България ще има най-малко едноседмични всенародни празненства.
16:40 05.07.2026
76 Грешка
16:42 05.07.2026