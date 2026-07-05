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Бойко Борисов: Считаме бюджета за абсолютна грешка

Бойко Борисов: Считаме бюджета за абсолютна грешка

5 Юли, 2026 15:00 1 549 76

  • бойко борисов-
  • бюджет-
  • дефицит

Председателят на ГЕРБ обяви, че партията му би подкрепила нов единствено при условие, че гарантира ограничаване на дефицита

Бойко Борисов: Считаме бюджета за абсолютна грешка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към проектобюджета, като заяви, че финансовата рамка задълбочава проблемите с държавните финанси и продължава натрупването на нов дълг.

Той припомни, че още при последното участие на ГЕРБ във властта партията е внесла бюджет, който самата тя не е подкрепяла изцяло. „Помните, че предложихме бюджет, който самият ГЕРБ не одобряваше. Бюджетът беше изместен доста вляво, заради което подадохме оставка“, заяви Борисов.

По думите му предизборните обещания за повече средства и разходи са довели до още по-тежка финансова ситуация. „В предизборната кампания много се говореше, че България не била бедна държава, а само много се крадяло. Днес виждаме, че бюджетът е много по-лош дори от лошия бюджет, който ние предложихме. Дълговата спирала продължава“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов подчерта, че според него дефицит над 3% е недопустим и настоя управляващите да преработят финансовия план. „Считаме бюджета за абсолютна грешка. Имат време да го изтеглят, да внесат нов, така както направихме ние, и да продължат напред“, заяви той.

Председателят на ГЕРБ обяви, че партията му би подкрепила нов бюджет единствено при условие, че той е консервативен и гарантира ограничаване на дефицита. „Поемам ангажимент, че ако внесат консервативен бюджет и решат проблема с дефицита, ще го подкрепим. И няма да ги атакуваме политически за това откъде са направили съкращенията, стига дефицитът да бъде в рамките на закона“, посочи Борисов.

Коментар за президентските избори

По темата за предстоящите президентски избори Борисов не разкри дали ГЕРБ вече има избран кандидат, но увери, че решение ще бъде взето през есента. „Септември месец ще ви кажа“, отговори той на въпрос дали партията вече е определила своя претендент за държавен глава.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че за него най-важна остава европейската ориентация на страната и припомни ролята на партията си в ключови интеграционни процеси. „Благодарение единствено на нас България покара към еврозоната“, заяви Борисов.

Външнополитически теми – ЕС, НАТО и санкциите

В международен план председателят на ГЕРБ коментира сложната геополитическа обстановка и отношенията между Европа и Съединените щати. „Светът е страшно разнебитен“, каза Борисов и предупреди, че сигналите за охлаждане на отношенията между Вашингтон и европейските съюзници не могат да бъдат пренебрегвани.

„Когато в Съединените щати кажат, че Европа не им е приоритетен партньор, ние сме европейци и това не може да не ни притеснява“, отбеляза той.

По отношение на европейските решения и санкционната политика лидерът на ГЕРБ подчерта, че България трябва да отстоява интересите си чрез активна работа с европейските институции и партньори. „Всяко едно решение трябва да си има и голямото лоби в Европейската комисия и в Европейския съвет“, заяви Борисов, като подчерта необходимостта страната да запази влиянието си в рамките на Европейския съюз и НАТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    69 6 Отговор
    Ти кое не разбра ,че ни си ФАКТОР

    15:02 05.07.2026

  • 2 ББ от Банкя

    71 5 Отговор
    След сичкото туй блещолевене искам да кажа че не са предвидени 40% за чекмеджето у Банкя

    15:02 05.07.2026

  • 3 темида

    65 5 Отговор
    побързайте с првосъдието към тази тиква,че да има време да постои в затвора!

    15:02 05.07.2026

  • 4 КОЛЬО ПАРЪМА

    55 3 Отговор
    И ти си Грешка голяма на тая земя

    15:02 05.07.2026

  • 5 Този неук пожарникар къде

    55 4 Отговор
    се вре и за коментар по въпроса
    Той дали е имал добри оценки по математика
    За бюджет се бърка
    Освен неговите сметки дали други може

    Коментиран от #34

    15:03 05.07.2026

  • 6 Хаха

    59 4 Отговор
    Деса Дуловска преди присядаше на Тиквата, сега е при Нереза.

    15:04 05.07.2026

  • 7 Мурка

    41 2 Отговор
    АБЕ МЕСИ И ТЕБЕ СЧИТАХМЕ ЗА ГРЕШКА ИЗКАРА 20 ГОДИНИ НАПРАЙ НЕКОЯ ПАРА А ЗАЛЕЗ ВЕЧЕ СЛЪНЦЕ СЕЛЯНДУРСКО

    15:04 05.07.2026

  • 8 Белчев

    50 3 Отговор
    Видяхме ви вас крадци какви ги свършихте. Тая скъпотия е благодарение на вас. За доживотен затвор си дъртак!

    15:04 05.07.2026

  • 9 Бойчее

    44 2 Отговор
    ти даде двойните и тройни заплати на еничарите - стоте хиляди нищоправци

    15:04 05.07.2026

  • 10 Грешка ?

    15 7 Отговор
    Направо престъпление ! И то съзнателно !

    15:07 05.07.2026

  • 11 тоз човечец

    34 2 Отговор
    си бръщолеви кьор фишеци след кашата която е забъркал
    вместо да си я сърба в следственото
    ние трябва я сърбаме
    ама е нужно неговите миряни

    15:09 05.07.2026

  • 12 механик

    34 3 Отговор
    Проектобюджета не е читав , но точно Борисов не е подходящо да коментира .

    15:10 05.07.2026

  • 13 Оооо

    31 1 Отговор
    Пенсионирай се вече, че на всички си омръзнал до дупка. Никой не те слуша. И как нямаше поне малко смелост да излезеш на улицата сред хората или да се изкажеш от банката на парламента. Как може вие лидерите с голямото Д да не се изкажете поне веднъж в народното събрание?

    15:11 05.07.2026

  • 14 Съдията

    35 2 Отговор
    Естествено, защото ОПГ ГРОБ изгуби основната си хранилка, да смуче като пиявица от гърба на държавата. Дано след промените в прокуратурата ви подпукат, за да си получите заслуженото. И най-вече Тиквата.😂

    15:12 05.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да,

    36 2 Отговор
    Единственото, което искам да прочета за теб е: Tyлyna влезе в ЦСЗ. До живот.

    15:13 05.07.2026

  • 17 Овчар

    21 3 Отговор
    Мършляк..

    15:13 05.07.2026

  • 18 той дава акъл ,хаха

    26 3 Отговор
    След управата на този територията е страшно разнебитена ! Защо не е в затвора , обяснение няма.

    15:14 05.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айде бе ,Буци!

    20 3 Отговор
    Взехме да хвърляме боб за тебе...!
    Къде ли е твоята снажна снага...?!
    Но сега веч се успокоихме,че пак ни осветляваш,по такива важни въпроси...

    15:15 05.07.2026

  • 22 МВР служител

    17 2 Отговор
    В двора и в стените на къщата на Методиев се крие инфлацията

    15:15 05.07.2026

  • 23 Мнение

    20 3 Отговор
    Бивш главен секретар на МВР, а не празнува професионален празник

    15:17 05.07.2026

  • 24 Лена

    21 2 Отговор
    Агент Буда, Бабата, Барселончо, Б. Б., колкото по бързо без теб, толкова по-добре!

    15:17 05.07.2026

  • 25 Въпрос

    20 2 Отговор
    Какъв лидер е тази мишка?

    15:18 05.07.2026

  • 26 тройна коалиция

    8 1 Отговор
    Така е при дефицит 3% в единствено възможния бюджет на коалиция орел рак и щука след протести Желязков подава оставка, но при реалистичен дефицит 5,7% няма протести - няма и оставки. Извод: Можеха да предложат 6% , ама не са се сетили.

    15:20 05.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 От едно

    10 7 Отговор
    червено котило сте , че и с Радев сте една зодия - лъжи , пари и самохвалство ! И все други са ви виновни !

    15:20 05.07.2026

  • 29 Грешка е че не си при бай ставри

    29 3 Отговор
    Тиквата пак е нагъл

    15:22 05.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 9689

    24 3 Отговор
    Престъпна гадино,връщай откраднатото.

    15:24 05.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Истината

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Този неук пожарникар къде":

    Този неук пожарникар няма как да има добри оценки по математика,
    защото е учил само аритметика.

    15:27 05.07.2026

  • 35 ТРИ МАНДАТА ИМАШЕ ВЛАСТ

    21 3 Отговор
    КАКВО НАПРАВИ ЗА МАЙКА БЪЛГАРИЯ

    15:28 05.07.2026

  • 36 ББ, нагъл си!!!!

    24 2 Отговор
    През всичките години във властта, трябваше да преустроите икономиката в България, така че да създадете условия държавата да има бюджет с който всички български гражданин да живее нормален и достоен живот, но уви!!!!
    Окрадохте и унищожихте всичко!!!!
    Създадохте фирми със свои хора-поставени лица, които да крадат ДДС-от от държавата, да не плащат данъци и да експлоатират и репресират наетите хора ако не гласуват за вас!!!!
    Вкарахте България в дългова спирала!!!!
    Обезлюдихте цели региони, за нямате съпротива и опоненти и съсипахте и унищожихте всичко за толкова кратък период от време!!!!, за сравнение с вас, на Османската Империя ѝ бяха нужни 500 години!!!!

    15:29 05.07.2026

  • 37 Ха-ха-ха!

    21 2 Отговор
    Наглият и до цинизъм безочлив СИКаджийски престъпник се слага, че разбира от "бюджет!" Ха-ха-ха! Ти бе, мутро неграмотна и долен селяндур, ти разибираш само как се ограбва, как се съсипва и как се събаря една държава бе, бандит мръсен и нечистоплътен! В школите на ВИС и СИК, в които си се "образовал" само това са те научили бе, мутро СИКаджийска! Научили са те и да размахваш бухалки по магистралите и турските тираджии, горките нещастници, да треперят само като ти видят мутрата, да вадят всичките пари, които имат и да ти ги дават, че да си запазят главите и живота! Ега ти банкянския боклук, ега ти мерзавеца! Ега ти свирапата мутра!

    15:32 05.07.2026

  • 38 Ненене

    17 3 Отговор
    Немога да дочета исказването на този продажник на България.Ти не разбали,че аз Аз исам пенсията ми да баде 850евро а не 450 лива,ти на какъв се правиш бе.Биеш се в гърдите и ти стана синьо да се исъкваш че си ни вкарал в еврото,ейейей не се прави на ющипана мома,така и със шенген,пак висим по границите, смешник си и такъв ще си останеш,дойде ти края,какъв бъджет да ти сътворят след вашите золуми в зглобките?????

    15:34 05.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 с.БАНКЯ

    15 3 Отговор
    КРИЙСЕ ЧОВЕЧЕ, НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ БЛИЗКИЬЕ 20 г.

    15:35 05.07.2026

  • 41 Верно ли

    7 4 Отговор
    Абе сега считате, ама Урсула и Кокора като ни набутаха в киреча, пригласяхте с радост!

    15:36 05.07.2026

  • 42 Верно ли

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Бай":

    Ооо, за тоя незнам дали това му пожелавам, ама за тия след него със сигурност!

    15:37 05.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гостъ

    12 3 Отговор
    Нема паре за чекмеджета у бюжета

    Коментиран от #46, #60

    15:41 05.07.2026

  • 46 Шанко

    7 3 Отговор

    До коментар #45 от "Гостъ":

    Нема мазнинка. Демек глад баце, ше требва минус от кашетата.

    15:43 05.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Абсолютна

    8 1 Отговор
    грешка е че си още жив.

    15:57 05.07.2026

  • 51 Пламен

    10 5 Отговор
    Така ...
    За първи път през лятото се вдигна цената газта, и то със 6 % !
    Тока и водата поскъпнаха , винетките -тоже.

    Що бре , Мунчо ?

    Коментиран от #55, #67, #73

    15:58 05.07.2026

  • 52 Хесус

    2 1 Отговор
    Човешко е да се греши !

    15:59 05.07.2026

  • 53 Бай

    9 1 Отговор
    Да пукнеш в адски мъки, мутро !

    15:59 05.07.2026

  • 54 Фикри

    11 2 Отговор
    Считам, Бойко Борисов за най-голямата грешка в историята на България

    15:59 05.07.2026

  • 55 Краставиците

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Пламен":

    и дините паднаха!

    16:00 05.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Берта

    3 1 Отговор
    Най-добрия бюджет,който съм виждала!

    16:01 05.07.2026

  • 58 Буцийййй

    3 2 Отговор
    ма той и бюджета кът тебе бе

    16:01 05.07.2026

  • 59 Тома

    8 2 Отговор
    Грешка е че си още на свобота

    16:02 05.07.2026

  • 60 Напротив

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гостъ":

    повече са!

    16:02 05.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 колега от СИК

    10 2 Отговор
    Аз пък считам,че си неграмоетн селяндур, много опасен СИКаджийски престъпник от подземния свят! Считам и че зе последните 20 години си написал най-черната и позорна страница в историята на великата ни някога държава! Считам, че мястото ти е зад решетките!

    16:06 05.07.2026

  • 63 Емигрант

    8 1 Отговор
    Абсолютната грешка си ти, обаче благодарение на мозъчната ти недостатъчност не можеш да разбереш тази проста истина !

    16:06 05.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 По Радой Ралин

    11 2 Отговор
    "По-страшен от спина, по-жилав от рака, сега засега се оказва Боко Тиквата простака"!

    16:09 05.07.2026

  • 66 Ха-ха

    3 1 Отговор
    Боче, как ще обесниш това твое твърдение, че ГЕРБ не бил съгласен с бюджета, който Теменужка го прави, но го внесъл за гласуване. Имаш ли представа каква глупост си казал. Нали вие правите бюджета, като не ти харесва защо не го преработи.

    16:23 05.07.2026

  • 67 Ми заради ТОЗИ ОТ СНИМКАТА.

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Пламен":

    Твоя човек ТУУУЛУП един. Един лев стана едно евро цените почти двойно нагоре. Бизнеса си живее народа беднее и страда. Много добре твоя човек го е описали от постове 59,63,64 и Радой от пост 65

    16:24 05.07.2026

  • 68 Абе стига се прави на политик,

    4 0 Отговор
    за тази професия се ходи на училище.Разтурвай катуна и да те няма.

    16:25 05.07.2026

  • 69 111

    4 0 Отговор
    Този банкянски простак какво разбира от бюджетиране?!

    16:26 05.07.2026

  • 70 Да, абсолютна грешка е! Но далеч

    5 0 Отговор
    По-малка от 30 годишният ти престой във властта - от МВР, през Кметството и 3 пъти Премиер! Щетите които нанесе на Държавата са колосални, в някои области фатални. Не вън от властта, а вън от лицето на Родината, банд ит крадлив!

    16:26 05.07.2026

  • 71 Пламен

    1 0 Отговор
    Поколението ,,Жив Зян" не помни лукановите и виденовите зими.
    Сега ще научат за какво ставаше дума.

    16:31 05.07.2026

  • 72 Да бе да

    2 0 Отговор
    Щом светия ББ го казва, значи вървим по правилния път.

    16:31 05.07.2026

  • 73 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пламен":

    Но пък за сметка на това искат да замразяват доходите😁, като онзи виц вдигнали цените и хората започнали да протестират , стига сте вдигали и тогава премиера казал , а аз тъкмо мислех да вдигам пенсии и заплати , но щом казвате да не вдигаме няма , изключват се служители на МВР и някои директори с 40 000 еврака заплата на месец😁

    16:36 05.07.2026

  • 74 Коментар

    1 0 Отговор
    Методиев е страхливец, предател, престъпник и лъжец.

    16:40 05.07.2026

  • 75 При вестта за кончината на

    2 0 Отговор
    Маргарет Тачър, цяла Великобритания излезе и празнуваха цяла вечер.

    При вестта за кончината на Борисов, в България ще има най-малко едноседмични всенародни празненства.

    16:40 05.07.2026

  • 76 Грешка

    2 0 Отговор
    Грешка беше че ти повярвахме през 2007г.

    16:42 05.07.2026

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