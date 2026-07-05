62-годишен мъж загина във водата край Ахтопол

62-годишен мъж от Костинброд е загинал след инцидент в морето край Ахтопол, съобщи БНТ.

По първоначална информация той е влязъл да се къпе в района на неохраняема плажна ивица. По-късно тялото му е било извадено от водата в южната част на къмпинг „Делфин“.

По случая е започнала проверка. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около трагичния инцидент.