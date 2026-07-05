62-годишен мъж загина във водата край Ахтопол

62-годишен мъж от Костинброд е загинал след инцидент в морето край Ахтопол, съобщи БНТ.
По първоначална информация той е влязъл да се къпе в района на неохраняема плажна ивица. По-късно тялото му е било извадено от водата в южната част на къмпинг „Делфин“.
По случая е започнала проверка. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около трагичния инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Люба
Коментиран от #12
16:18 05.07.2026
3 писарке пиши грамотно
е загинал
А СЕ Е
удавил
лека му пръст и един бъдещ пенционер по малко за ошушканата хазна
Коментиран от #5
16:19 05.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Сусу Манарата
Коментиран от #10
16:22 05.07.2026
9 Трябва ли Да Научаваме ?
На Човешкия Род !
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Не мисля !
16:23 05.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А вчера
16:35 05.07.2026
12 факт
До коментар #2 от "Люба":удавил
16:50 05.07.2026