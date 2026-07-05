Теменужка Петкова: Вече е нарушен Законът за публичните финанси

ГЕРБ няма да подкрепят бюджета за 2026 г. в пленарната зала, защото е нарушен Законът за публичните финанси, според който дефицитът на трябва да е 3% от БВП. Това каза в интервю пред БНР финансовият министър в кабинета на Росен Желязков Теменужка Петкова.
"Няма гимнастики и опити за манипулации на данни, каквито колеги се опитват да втълпят. Няма отложени плащания. Искам да акцентирам към важна тема, която ние от ПГ на ГЕРБ повдигнахме в блицконтрола в петък в НС за внесения проект за бюджет за 2026. Законът за публичните финанси забранява дефицит над 3% от БВП. Това са европейските правила и този Закон няма как да бъде променян с друг закон, както и с този за бюджета. Този закон е специален и транспонира европейски правила и директиви", обясни Теменужка Петкова.
"Искам да кажа, че вече е нарушен Законът за публичните финанси и ние в петък повдигнахме този въпрос и премиерът Румен Радев е информиран за този правен недостатък и е интересно какви мерки ще предприеме правителството и премиера.
Това, че някой има 131 депутати, не означа че може да наруши закони. Обяснихме, че съществува риск да бъде оспорван този закон в рамките на Конституционния съд", допълни Петкова.
Тя се надява, че може да има промени в проекта за бюджет:
"Нека видим във вторник, има заседание. Законодателят е предвидил при дефицит над 3% има извънредни обстоятелства – война, криза, събития извън контрола на МС или икономическият растеж да е под 3%. Ако има такива извънредни обстоятелства, колегите да мотивират такива обстоятелства или да докажат, че икономическият растеж е много под 3%."
Бившият финансов министър категорично отрече тезата на "Прогресивна България" от последните дни, че бюджет 2026 "не е техния бюджет, а изпълнявали политика на предходни правителства".
"Тезата е неуместна, защото със 131 депутати няма как да твърдиш, че изпълняваш други политики", заяви Петкова. В “Неделя 150” тя направи сравнение на бюджета на кабинета "Желязков", който стана причина да падне след протести и проектът бюджет за 2026 г. на кабинета "Румен Радев".
"Ако сравним бюджетите, колегите намаляват приходите с 800 млн. евро, но увеличават разходите 2,2 млрд. евро спрямо бюджета на Желязков. Парите по ПВУ ги спаси кабинетът "Желязков", ако не беше парламентарната подкрепа на ГЕРБ и другите колеги БСП и ИТН, нищо нямаше да бъде спасено. 4 млрд. лева получихме през 2025 по ПВУ и предоговорихме ключови реформи, които не бяха влезли. Този план беше внесен от ПП и други служебни правителства дадоха принос. Но ПВУ категорично е спасен от кабинета "Желязков", каза Петкова.
Тя не потвърди, че ГЕРБ ще обжалва бюджета в Конституционния съд и коментира още поискания одит от "Прогресивна България" на публичните финанси, скандала с полетите на Пеевски и Десислава Атанасова, както и обновяването в ГЕРБ и предстоящите президентски избори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
Коментиран от #10
17:12 05.07.2026
4 Хаха
17:12 05.07.2026
5 Хасковски каунь
Да ни докарат до това положение, с шашми и финансови пируети и да те упрекват в законови нарушения.
Те ГЕРБ еристанците са свикнали само на шмекерии
17:13 05.07.2026
6 Анонимен
Лъжкиня и половина!
17:14 05.07.2026
7 Пет пари
17:16 05.07.2026
8 Някой
17:21 05.07.2026
9 НУШЕ, НУШЕ
17:23 05.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тошо
17:27 05.07.2026
12 винаги противна
17:34 05.07.2026
13 обективно мнение
17:35 05.07.2026
14 Да,ама не
17:36 05.07.2026
15 между другото
Коментиран от #24
17:44 05.07.2026
16 Емигрант
17:45 05.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Я па ти, Нушке!
17:53 05.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не са спирали да ги нарушават,
17:58 05.07.2026
21 Дефицита
Закона е за коня, а е и врата у поле. Няма да се обявява икономически разтеж над 2% и вълка сит и агнето цяло, само неговите неродени агънца ще връщат сегашните заеми (в пари или в ресурси).
18:01 05.07.2026
22 Още като президент, Радев
Кое го спира.
18:02 05.07.2026
23 Лельо Табуретке,
18:04 05.07.2026
24 Референдум
До коментар #15 от "между другото":за еврото е бил законен до 2005г. т.е. преди подписването текста и условията за приемане в ЕСъюз според БГ Конституция.
Коментиран от #28
18:05 05.07.2026
25 Долно подмазвачество
Безобразно нахалство
Тя нищо не вдява от бюджет
Няма квалификация по проблема
Жалка женица
18:05 05.07.2026
26 Чорбара
18:09 05.07.2026
27 Дориана
18:10 05.07.2026
28 За вас е законно само което ви е изгодно
До коментар #24 от "Референдум":Бъргария е единствената страна, която се е присъединила към ЕС без референдум!
Ще отговаряте за всичките си решения на едно друго място.😎
18:12 05.07.2026
29 Тая табуретка,
18:21 05.07.2026
30 Тежката артилерия
18:21 05.07.2026
31 Ти да видиш
18:29 05.07.2026