Теменужка Петкова: Вече е нарушен Законът за публичните финанси

ГЕРБ няма да подкрепят бюджета за 2026 г. в пленарната зала, защото е нарушен Законът за публичните финанси, според който дефицитът на трябва да е 3% от БВП. Това каза в интервю пред БНР финансовият министър в кабинета на Росен Желязков Теменужка Петкова.

"Няма гимнастики и опити за манипулации на данни, каквито колеги се опитват да втълпят. Няма отложени плащания. Искам да акцентирам към важна тема, която ние от ПГ на ГЕРБ повдигнахме в блицконтрола в петък в НС за внесения проект за бюджет за 2026. Законът за публичните финанси забранява дефицит над 3% от БВП. Това са европейските правила и този Закон няма как да бъде променян с друг закон, както и с този за бюджета. Този закон е специален и транспонира европейски правила и директиви", обясни Теменужка Петкова.

"Искам да кажа, че вече е нарушен Законът за публичните финанси и ние в петък повдигнахме този въпрос и премиерът Румен Радев е информиран за този правен недостатък и е интересно какви мерки ще предприеме правителството и премиера.

Това, че някой има 131 депутати, не означа че може да наруши закони. Обяснихме, че съществува риск да бъде оспорван този закон в рамките на Конституционния съд", допълни Петкова.

Тя се надява, че може да има промени в проекта за бюджет:

"Нека видим във вторник, има заседание. Законодателят е предвидил при дефицит над 3% има извънредни обстоятелства – война, криза, събития извън контрола на МС или икономическият растеж да е под 3%. Ако има такива извънредни обстоятелства, колегите да мотивират такива обстоятелства или да докажат, че икономическият растеж е много под 3%."

Бившият финансов министър категорично отрече тезата на "Прогресивна България" от последните дни, че бюджет 2026 "не е техния бюджет, а изпълнявали политика на предходни правителства".

"Тезата е неуместна, защото със 131 депутати няма как да твърдиш, че изпълняваш други политики", заяви Петкова. В “Неделя 150” тя направи сравнение на бюджета на кабинета "Желязков", който стана причина да падне след протести и проектът бюджет за 2026 г. на кабинета "Румен Радев".

"Ако сравним бюджетите, колегите намаляват приходите с 800 млн. евро, но увеличават разходите 2,2 млрд. евро спрямо бюджета на Желязков. Парите по ПВУ ги спаси кабинетът "Желязков", ако не беше парламентарната подкрепа на ГЕРБ и другите колеги БСП и ИТН, нищо нямаше да бъде спасено. 4 млрд. лева получихме през 2025 по ПВУ и предоговорихме ключови реформи, които не бяха влезли. Този план беше внесен от ПП и други служебни правителства дадоха принос. Но ПВУ категорично е спасен от кабинета "Желязков", каза Петкова.

Тя не потвърди, че ГЕРБ ще обжалва бюджета в Конституционния съд и коментира още поискания одит от "Прогресивна България" на публичните финанси, скандала с полетите на Пеевски и Десислава Атанасова, както и обновяването в ГЕРБ и предстоящите президентски избори.