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Теменужка Петкова: Вече е нарушен Законът за публичните финанси

Теменужка Петкова: Вече е нарушен Законът за публичните финанси

5 Юли, 2026 17:07 794 31

  • теменужка петкова-
  • дефицит-
  • закон за публичните финанси

Това, че някой има 131 депутати, не означа че може да наруши закони, коментира тя

Теменужка Петкова: Вече е нарушен Законът за публичните финанси - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ няма да подкрепят бюджета за 2026 г. в пленарната зала, защото е нарушен Законът за публичните финанси, според който дефицитът на трябва да е 3% от БВП. Това каза в интервю пред БНР финансовият министър в кабинета на Росен Желязков Теменужка Петкова.

"Няма гимнастики и опити за манипулации на данни, каквито колеги се опитват да втълпят. Няма отложени плащания. Искам да акцентирам към важна тема, която ние от ПГ на ГЕРБ повдигнахме в блицконтрола в петък в НС за внесения проект за бюджет за 2026. Законът за публичните финанси забранява дефицит над 3% от БВП. Това са европейските правила и този Закон няма как да бъде променян с друг закон, както и с този за бюджета. Този закон е специален и транспонира европейски правила и директиви", обясни Теменужка Петкова.

"Искам да кажа, че вече е нарушен Законът за публичните финанси и ние в петък повдигнахме този въпрос и премиерът Румен Радев е информиран за този правен недостатък и е интересно какви мерки ще предприеме правителството и премиера.

Това, че някой има 131 депутати, не означа че може да наруши закони. Обяснихме, че съществува риск да бъде оспорван този закон в рамките на Конституционния съд", допълни Петкова.

Тя се надява, че може да има промени в проекта за бюджет:

"Нека видим във вторник, има заседание. Законодателят е предвидил при дефицит над 3% има извънредни обстоятелства – война, криза, събития извън контрола на МС или икономическият растеж да е под 3%. Ако има такива извънредни обстоятелства, колегите да мотивират такива обстоятелства или да докажат, че икономическият растеж е много под 3%."

Бившият финансов министър категорично отрече тезата на "Прогресивна България" от последните дни, че бюджет 2026 "не е техния бюджет, а изпълнявали политика на предходни правителства".

"Тезата е неуместна, защото със 131 депутати няма как да твърдиш, че изпълняваш други политики", заяви Петкова. В “Неделя 150” тя направи сравнение на бюджета на кабинета "Желязков", който стана причина да падне след протести и проектът бюджет за 2026 г. на кабинета "Румен Радев".

"Ако сравним бюджетите, колегите намаляват приходите с 800 млн. евро, но увеличават разходите 2,2 млрд. евро спрямо бюджета на Желязков. Парите по ПВУ ги спаси кабинетът "Желязков", ако не беше парламентарната подкрепа на ГЕРБ и другите колеги БСП и ИТН, нищо нямаше да бъде спасено. 4 млрд. лева получихме през 2025 по ПВУ и предоговорихме ключови реформи, които не бяха влезли. Този план беше внесен от ПП и други служебни правителства дадоха принос. Но ПВУ категорично е спасен от кабинета "Желязков", каза Петкова.

Тя не потвърди, че ГЕРБ ще обжалва бюджета в Конституционния съд и коментира още поискания одит от "Прогресивна България" на публичните финанси, скандала с полетите на Пеевски и Десислава Атанасова, както и обновяването в ГЕРБ и предстоящите президентски избори.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    20 3 Отговор
    Дялания камък и финансов гений Теменужка Табуреткова е УДОБНА НА ВСЯКО МЯСТО И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!

    Коментиран от #10

    17:12 05.07.2026

  • 4 Хаха

    22 3 Отговор
    Марш сVиньо!

    17:12 05.07.2026

  • 5 Хасковски каунь

    21 3 Отговор
    Нагли кукумявки!
    Да ни докарат до това положение, с шашми и финансови пируети и да те упрекват в законови нарушения.
    Те ГЕРБ еристанците са свикнали само на шмекерии

    17:13 05.07.2026

  • 6 Анонимен

    21 3 Отговор
    Половината Европа са с над 3%, за тях измисления регламент не важи обаче? Отворих въпросният закон - такова нещо там не намерих. Ако някой намери, да посочи точно кой член и точка!
    Лъжкиня и половина!

    17:14 05.07.2026

  • 7 Пет пари

    26 3 Отговор
    Таямалоумница говори за некъв нарушен закон за публичните финанси. Лъгането за статистиката и укриването на данни, за да влезем в тъпата й еврозона може би не е нарушаване на закона за публичните финанси, така ли? Къде да попитам се дянаха милиардите, гарантиращи валутния борд? Къде е енергийната пътна карта, тутурутко такава, която ти скри (или изяде)? Бюджет 2026 за остатъка от годината е такъв, какъвто тая скукундрела е оставила в завещание. Да си затваря проклетата уста!

    17:16 05.07.2026

  • 8 Някой

    16 1 Отговор
    Не забравяйте, че бюджетът включва и част от дефицита за 25-та. И пак беше над 3% за 25-та, там ще се съдите ли?

    17:21 05.07.2026

  • 9 НУШЕ, НУШЕ

    11 2 Отговор
    Добре ти беше при Маджо. Ще ти трябваше тая политика.

    17:23 05.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тошо

    18 3 Отговор
    Тази да млъкне и да не е обелила идума повече.Нагли предателски гербаджииски подлоги, които набутаха насила бедна България в скапаната еврозона.Да търка наровете в сливенския затвор.

    17:27 05.07.2026

  • 12 винаги противна

    11 2 Отговор
    Ненужна отпаднала табуретка.

    17:34 05.07.2026

  • 13 обективно мнение

    10 3 Отговор
    Теменужка е в опозиция. Всичко, което каже трябва да се тълкува с обратен знак. Някой вярва ли в обективността на Теменужка Петкова. Нека госпожа Петкова да каже, защо не бе приет съставеният от нея бюджет - това говори за нейния висок професионализъм ли?

    17:35 05.07.2026

  • 14 Да,ама не

    13 2 Отговор
    Тази ли беше където изяде пътната карта.

    17:36 05.07.2026

  • 15 между другото

    12 2 Отговор
    Когато отхврлихте референдума за еврозоната, нарушихте и закона за референдумите.

    Коментиран от #24

    17:44 05.07.2026

  • 16 Емигрант

    5 2 Отговор
    Когато медиите в България нямат нужната грамотност относно политиката тогава те от медии се превръщат в нагли, противни и дразнещи суверена органи обслужващи мутрите, ето ви пример тази статия която дразни с интервю на тази която нагло без срам храчи против нещо от което няма "хал-хабер", а къде е онази карта която скри бе "горски троскот", а кой измами с цифри Еврозоната за да бъде приета България....засрамете се бе медийни слуги на мутрите, сега вече е ред и на Вл.Горанов може би да дадете думата да раздава и той акъл и съвети ?

    17:45 05.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Я па ти, Нушке!

    3 3 Отговор
    Радев, 4 пъти наруши конституцията, ти за некви закони се ц.ганееш.

    17:53 05.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не са спирали да ги нарушават,

    2 2 Отговор
    но нищо не можеш да. сториш. Най-много да им спрат европейските пари, което пак ще е на народен гръб. Регресивите знаят това, затова наглеят.

    17:58 05.07.2026

  • 21 Дефицита

    1 0 Отговор
    -------колегите да мотивират такива обстоятелства или да докажат, че икономическият растеж е много под 3%."------
    Закона е за коня, а е и врата у поле. Няма да се обявява икономически разтеж над 2% и вълка сит и агнето цяло, само неговите неродени агънца ще връщат сегашните заеми (в пари или в ресурси).

    18:01 05.07.2026

  • 22 Още като президент, Радев

    2 7 Отговор
    Радев редовно си нарушаваше конституцията, че като Министър-председател ли няма да нарушава законите? Щом вече му е минал номерът, защо стане стане рецидивист.
    Кое го спира.

    18:02 05.07.2026

  • 23 Лельо Табуретке,

    3 4 Отговор
    от кумова срама ГРОБарите имитирахте някаква законност през врътки и игра с числата и процентите, но Бо(га)ташите придобиха абсолютната власт и вече няма нужда да спазват каквито и да било закони. Да живей новата диктатура на муньовците!

    18:04 05.07.2026

  • 24 Референдум

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "между другото":

    за еврото е бил законен до 2005г. т.е. преди подписването текста и условията за приемане в ЕСъюз според БГ Конституция.

    Коментиран от #28

    18:05 05.07.2026

  • 25 Долно подмазвачество

    7 0 Отговор
    На тиквата
    Безобразно нахалство
    Тя нищо не вдява от бюджет
    Няма квалификация по проблема
    Жалка женица

    18:05 05.07.2026

  • 26 Чорбара

    5 0 Отговор
    Патката , Пиги!!!

    18:09 05.07.2026

  • 27 Дориана

    5 0 Отговор
    Теменужка Петкова да е наясно, че никой не иска подкрепата на корумпираната крадлива и провалена опозиция. Дефицитът е много повече над 3 % точно заради вашия модел на управление , който вече се разгражда за ваш ужас.

    18:10 05.07.2026

  • 28 За вас е законно само което ви е изгодно

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Референдум":

    Бъргария е единствената страна, която се е присъединила към ЕС без референдум!
    Ще отговаряте за всичките си решения на едно друго място.😎

    18:12 05.07.2026

  • 29 Тая табуретка,

    2 0 Отговор
    защо не е в затвора?

    18:21 05.07.2026

  • 30 Тежката артилерия

    2 0 Отговор
    На герберастите, забатачи енергетиката, тегли дълг вкараха ни в зоната на Е-здрача. Крадне повече от Винету. Па и се изказва.Бегай в сливенския ма . И не излазай да плашиш народа.

    18:21 05.07.2026

  • 31 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Тая слугиня на мутромафиотите е директно за сливенския, не знам защо и се дава изобщо думата!!!???

    18:29 05.07.2026

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