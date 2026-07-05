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Лидерът на "Възраждане": Конституционният съд е политически орган, в който се изпълняват заповеди

Лидерът на "Възраждане": Конституционният съд е политически орган, в който се изпълняват заповеди

5 Юли, 2026 19:22, обновена 5 Юли, 2026 18:25 857 32

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  • политика

Костадин Костадинов коментира казусите около конституционните съдии, споразумението с Украйна, незаконното строителство в София и държавния бюджет

Лидерът на "Възраждане": Конституционният съд е политически орган, в който се изпълняват заповеди - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Конституционният съд не е независим орган. Той е политически орган, независимо от това какво пише в законодателството, независимо от това какво ни говорят влъхвите на българския политически елит. Това коментира председателят на партия „Възраждане” Костадин Костадинов в предаването „Събуди се” по NOVA.

Според него политическият морал изисква оставката на Десислава Атанасова, ако данни за нейни съвместни полети с политически лидери се потвърдят, като допълни, че самата институция е излишна и трябва да бъде разформирована.

По повод изнесената информация за общи полети на държавни фигури, Костадин Костадинов посочи, че ако тези данни се потвърдят, и двамата участници трябва да бъдат санкционирани. По думите му „морално укоримо е това, което прави Десислава Атанасова в качеството си на конституционен съдия” и политическият морал изисква тя да подаде оставка.

Според него в съда не се попада по юридически заслуги, а там влизат хора, изпълняващи заповеди. Лидерът на „Възраждане” заяви, че институцията се бави с години по едни дела, а други прекарва изключително бързо, поради което тя „все повече придобива чертите на някакъв особен хибрид между политически санаториум и организирана престъпна група”.

Колкото до това дали една оставка няма да засили присъствието на президента в съда, той коментира, че за неговата формация няма значение дали ще бъде премахнат човек на ГЕРБ и ДПС, за да бъде сложен представител на Радев. По думите му Конституционният съд е излишен и просто трябва да бъде разформирован, за да не харчи парите на данъкоплатците.

Относно изборните резултати той отбеляза, че на последния вот е надделяла пропагандата и усещането, че е по-добре да се снишим и нагодим. Според него народът невинаги е прав и въпреки че формацията му се съобразява с вота, „не сме длъжни да го уважаваме”.

Във връзка със споразумението с Украйна Костадинов прочете официални точки, според които България се ангажира да продължи сътрудничеството в отбраната и да разшири подкрепата си за украинските сили. По думите му страната ни поема ангажименти за осигуряване на индивидуално и колективно обучение, както и за производство на приоритетни оръжия и боеприпаси.

Той изтъкна, че в документа липсват клаузи за защита на Черно море от страна на Украйна към България. По думите му „никъде не се говори за българско национално малцинство в Украйна” и държавата не осигурява обучение на български език.

Относно икономическата ситуация Костадинов коментира, че инфлацията при стоките от малката потребителска кошница е над 50%. По думите му хлябът, който през декември миналата година е бил 2 лева, сега е станал 2,60, като това поскъпване се дължи на еврото и същият процес се е случил в Хърватия и Гърция.

По отношение на казуса с незаконното строителство в София, Костадинов алармира, че в район „Връбница” има над 150 незаконни обекта, а част от тях функционират съвсем спокойно. По думите му служителят от общинската администрация, който е установил тези нарушения, впоследствие е бил подложен на тормоз. Според него в Столична община се следва същият корупционен модел, който е бил наложен от ГЕРБ и ДПС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Без майтап

    21 6 Отговор
    Най умните хора в държавата прогледнаха и започнаха да говорят това което народа до най простичкият човечец виждат от години.

    18:31 05.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    18 5 Отговор
    КС потъпка конституцията за да ни вкарат в еврозоната. Да прочетат член 1 погазените алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват - това направиха, еврото е загуба на суверенитет). И лъжата за нарушен договор, когато всъщност те го нарушаваха - Договор за функциониране на ЕС член 140 (за еврото). В параграф 1 се изисква да сме до трите държави с най-добри показатели - в момента сме най-зле като дефицит от всички в еврозоната. И в параграф 3 след одобрение по критерии се изисква одобрението и от самата кандидат членка. По важащият договор ние тепърва трябваше да казваме ДА или НЕ на еврото! Проверете си го: ДФЕС член 140. И на същият се основава закона за еврото - проверете си. Просто престъпници, мошеници и лъжци! Доказан факт!

    18:36 05.07.2026

  • 6 Копейкин

    6 16 Отговор
    Само аз може да изпълнявам заповеди и то само от Кремъл!

    18:42 05.07.2026

  • 7 Не го харесвам Коци, но

    17 5 Отговор
    това, което казва, е факт!

    18:46 05.07.2026

  • 8 юрист

    10 6 Отговор
    Напълно прав е Костадинов.Конст. съд е нещо като едновремешното Политбюро, политически орган, който служжи на политическата олигархия, на статуквото.Там не изпращат изтъкнати, ерудирани, знаещи и морални юристи-професори, съдии с опит и др., а послушници, представители на политическата мафия.В този смисъл, той е напълно излишен, членовете му вземат заплати по 8000 евро основна заплата, плюс доста други екстри-лични автомобили, дипломатически паспорти, съдрудници, помощници, секретарки, командировки в чужбина, семинари , конференции, банкети,, почивки в Евксиноград и много други.

    18:46 05.07.2026

  • 9 Възраждане това е България !

    11 11 Отговор
    Възраждане е единствената българска партия! Всички останали са еничари и предатели работещи за чужди интереси !

    Коментиран от #11, #15, #28

    18:47 05.07.2026

  • 10 Данев

    13 3 Отговор
    Не само, че е вярно казаното от г-н Костадинов, но бих го допълнил: в КС изпращат по възможност и оцапани хора, за да ги държат изкъсо.Както навсякъде в държавата, впрочем.

    18:48 05.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 На туй момче

    4 4 Отговор
    да му се даде Корана немедлено.

    19:00 05.07.2026

  • 19 7373737272

    3 3 Отговор
    Тозо стана като в поговорката "Кучитата си лаят - керваня си пътува".Решения няма ,само лай .

    19:02 05.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ддд

    1 2 Отговор
    И след като е политически орган. Да разбирам ли че Костадинов иска Радев да завладее КС, като спретват активно мероприятие на Атанасова, и Радев да има мнозинство с 7 съдии които е назначил. До сега е назначил 6.

    Коментиран от #23

    19:11 05.07.2026

  • 22 Точен

    3 2 Отговор
    Гордея се, че съм гласувал за ВЪЗРАЖДАНЕ. Тя остана единствената българска партия в нашето бабоевропейско блато...

    19:13 05.07.2026

  • 23 Точен

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ддд":

    Това не е вярно, Радев е назначил само 4 члена на КС. Не лъжете.

    19:14 05.07.2026

  • 24 Навсякъде

    2 0 Отговор
    се изпълняват заповеди!Затова има началници !

    19:15 05.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Коцето

    1 0 Отговор
    чии заповеди изпълява?

    19:23 05.07.2026

  • 28 На ръба

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане това е България !":

    на 4 %....

    19:25 05.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Цончо ганев педала

    1 0 Отговор
    КОПАНАР ИЗМАНИК ЛЪЖЕЦ СЛУГА НА БОРИСОВ ВРЪЩАЙ КРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ БОКЛУК!

    20:04 05.07.2026

  • 32 Варна

    1 0 Отговор
    Костадинов Копанара да връща крадените пари и да се бутне незаконната му къща в тюленово...

    20:06 05.07.2026

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