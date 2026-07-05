Проф. Екатерина Михайлова: Десислава Атанасова трябва да подаде оставка, ако твърденията за полетите са верни

Преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова призова конституционният съдия Десислава Атанасова да подаде оставка, ако се окажат верни твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за нейни съвместни полети с лидера на ДПС Делян Пеевски.
В предаването „На фокус с Лора Крумова” тя подчерта, че въпросът не е само юридически, а и морален. „Конституцията специално за конституционните съдии посочва, че за съдии се избират хора с професионални и нравствени качества“, заяви проф. Михайлова.
По думите ѝ освен Конституцията има и закони, които се прилагат за всички български граждани, включително за депутатите и конституционните съдии. Тя припомни, че в новия Закон за противодействие на корупцията е предвидено народните представители и членовете на Конституционния съд да декларират пътуванията си, когато те не са заплатени с лични средства. „След като тези декларации бъдат подадени, комисията трябва да извърши проверка. Ако се установят нарушения, се налагат имуществени санкции“, обясни Михайлова.
Според нея обаче правните последици не са единственият проблем. „Започнах с думите за нравствените качества, защото когато човек върши неща, които са в разрез с тези принципи, освен санкцията понася и общественото неодобрение. След подобна информация трудно може да изпълнява работата си“, посочи тя.
По думите ѝ, ако Народното събрание и компетентните институции си свършат работата и установят истината, ще окажат необходимия натиск върху засегнатите лица. „Дали ще останат на постовете си вече е въпрос на морал. Аз лично бих призовала Десислава Атанасова да подаде оставка, ако тези твърдения са верни“, заяви проф. Михайлова.
Тя припомни, че още при избора на Атанасова е изразила съмнения дали тя отговаря на законовите изисквания за конституционен съдия.
По темата за резервите на президента към част от европейските санкции срещу Русия проф. Михайлова заяви, че националният интерес на България е свързан с пълноправното и активно членство в Европейския съюз и НАТО. „Интересът на България не е да оставим един агресор, който завзема територии, унищожава държава и се приближава към нашите граници, да продължи безпрепятствено. Този сценарий вече е игран“, каза тя.
Коментирайки проекта за държавен бюджет, преподавателят по конституционно право отбеляза, че той е подложен на сериозни критики от финансисти и икономисти. „Ще се очаква кабинетът да предприеме реформи и действия, които да доведат до стабилизиране на страната. Управляващите са в трудна ситуация, но могат да направят крачки към подобрение“, смята тя.
„Виждам сега липса на желание за реформи – предлага се по-висок бюджетен дефицит, поставят се под риск националните интереси и се прави реверанс към Русия“, заяви тя.
По повод предстоящите президентски избори проф. Михайлова каза, че е очаквала вече да има яснота за кандидатите. „Битката на Румен Радев е за доверието на българските граждани. Той трябва честно да каже как ще се справи с проблемите на страната и какво според него е истинският национален интерес на България“, коментира тя.
В края на разговора проф. Михайлова отдаде почит на актьора Йосиф Сърчаджиев. „През годините сме се срещали и сме били заедно със семейството му. Той беше политически активен човек, а „Сълзите на Йосиф“ бяха едно от началата на демократичните промени. Тогава всички искахме да плачем“, каза тя.
По думите ѝ Сърчаджиев често повтарял: „Животът е такъв – в него има всичко". „Той беше голям актьор и голям човек“, заключи проф. Михайлова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ддд
Старите к%€$ви, се върнаха в комунистическото лоби.
19:07 05.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дзак
19:09 05.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дзак
19:12 05.07.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
Но Дуловската дребна очиларка е гьон сурат,така я е научил бат и Бойко Толупа и няма да се оттегли..
Такава сладка службичка и нищо правене срещу солидна заплата как се изпуска...
Коментиран от #15, #16
19:12 05.07.2026
9 Няма и
19:12 05.07.2026
10 говорилня
ЕкМих откъде знае дали Дес.Атанасова не си е заплатила самолетния билет със собствени средства, та да бъде задължена да декларира голямото финансово уж нарушение цената на един дори луксозен самолетен билет от около 1000евро. Липса на декларация ли е разследваното от дремерджиев углавно пресъпление?
19:16 05.07.2026
11 ежко
19:20 05.07.2026
12 Гошо
19:21 05.07.2026
13 Иван Пловдивски
Коментиран от #17
19:23 05.07.2026
14 ДЕСИТО
19:23 05.07.2026
15 Соломон
До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":Да права е.Ако се докаже.А това ще се докаже защото срещу МВР министъра има заведено дело от Десислава Атанасова.И тя или ще спечели много пари или ще трябва да подава оставка
Коментиран от #34
19:24 05.07.2026
16 без сън
До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":То пък на нейно място ще дойде някой, който ще се изтощи от тежка и безотговорна работа.
19:27 05.07.2026
17 Соломон
До коментар #13 от "Иван Пловдивски":Вече има заведено дело срещу него за това
Коментиран от #19
19:27 05.07.2026
18 Чума
19:29 05.07.2026
19 Кочо
До коментар #17 от "Соломон":Един го обвинява, че лъже, друг, че е бърникал неправомерно в базата данни! Вие сериозно ли мислите, че излиза и говори ей така!?
Коментиран от #20, #22
19:32 05.07.2026
20 Соломон
До коментар #19 от "Кочо":Аз мисля че всеки е невинен до доказване на противното.Десислава Атанасова твърди че не е пътувала със Пеевски и за това е завела дело със прилично финансови претенции.За сумата която тя претендира ще трябва да внесе и 4% държавна такса която ще загуби ако не спечели делото което сама е завела.Кой крив кой прав ще го каже съда и Дерменджие като адвокат много добре знае това.И ако не иска да плаща ще трябва да го докаже в съда
Коментиран от #24
19:39 05.07.2026
21 Мдаа
19:42 05.07.2026
22 Цветан
До коментар #19 от "Кочо":Ами да ти кажа, така ми се струва...
Как има печати и от Турция?
Коментиран от #27
19:43 05.07.2026
23 Надежда
19:43 05.07.2026
24 Кочо
До коментар #20 от "Соломон":Че министъра не я е осъдил! Само изнесе информация, в отговор на парламентарен контрол! И като ми говорите, че щяла да го съди, дори сто пъти да го осъди, нищо няма да промени! А и много още хора трябва да съди и всеки ден стават повече! Ето и днес има поне двама за съдене - Цветанов, Екатя Михайлова! Цветанов може да е предател за Гелб, но кадва истината! Молете се да не се разприказва и по други теми! Веднъж каза по случая с кюлчетата и Мата, че на излизане от посешение при Борисов, се разминал с охраната, която му водела цели 2 приятелки за забавления!
Коментиран от #28
19:46 05.07.2026
25 Нина
19:47 05.07.2026
26 Рамбо 🇺🇦
19:48 05.07.2026
27 Соломон
До коментар #22 от "Цветан":Ами нормално е след като е ходила до Турция и се е върнала от Турция да има печати за влизане и излизане.Същото важи и ако е ходила до Дубай.Няма как да влезе или излезе от Дубай без да има печат за това.Особенно когато ползваш за това летище
19:48 05.07.2026
28 Соломон
До коментар #24 от "Кочо":Министъра изнася инхормация която тя твърди че е лъжа.И тя го съди за това че ЛЪЖЕ
Коментиран от #32
19:49 05.07.2026
29 КАТЕТО И ДЕСИТО
19:51 05.07.2026
30 Дядо Шишарко
19:52 05.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кочо
До коментар #28 от "Соломон":Колкото мърда, знаеш какво става!
19:56 05.07.2026
33 Хасковски каунь
20:03 05.07.2026
34 Маринов
До коментар #15 от "Соломон":Атанасова ходила до Турция. Имала печат на паспорта. Може и със самолетчето на Шиши. Тогава ще й трябва и билетче, платено от нея. Важно е инфото от ВИПа, от Гранична полиция. Ако навремето са заделили кадри, за всеки случай... Добре ще е.
Атанасова в бутнаха и в някаква европейска структура.
Хей, как се става от юристконсулт депутат? Не трудно. Някой трябва да те сложи на избираемо място. А министър? И то на здравеопазването? Аааа, понеже била юрист на болница.
А какво стана с онези цветисти изрази, които казват тръгнали като хвалба от служители на НСО? На охраната й тогава.
Време е всичко да си дойде на мястото. Деси да си ходи и да спрат всякакви спекулации.
20:12 05.07.2026