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Проф. Екатерина Михайлова: Десислава Атанасова трябва да подаде оставка, ако твърденията за полетите са верни

Проф. Екатерина Михайлова: Десислава Атанасова трябва да подаде оставка, ако твърденията за полетите са верни

5 Юли, 2026 20:00, обновена 5 Юли, 2026 19:04 1 522 34

  • екатерина михайлова-
  • политика

Тя припомни, че още при избора на Атанасова е изразила съмнения дали тя отговаря на законовите изисквания за конституционен съдия

Проф. Екатерина Михайлова: Десислава Атанасова трябва да подаде оставка, ако твърденията за полетите са верни - 1
Снимка: NOVA
NOVA NOVA

Преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова призова конституционният съдия Десислава Атанасова да подаде оставка, ако се окажат верни твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за нейни съвместни полети с лидера на ДПС Делян Пеевски.

В предаването „На фокус с Лора Крумова” тя подчерта, че въпросът не е само юридически, а и морален. „Конституцията специално за конституционните съдии посочва, че за съдии се избират хора с професионални и нравствени качества“, заяви проф. Михайлова.

По думите ѝ освен Конституцията има и закони, които се прилагат за всички български граждани, включително за депутатите и конституционните съдии. Тя припомни, че в новия Закон за противодействие на корупцията е предвидено народните представители и членовете на Конституционния съд да декларират пътуванията си, когато те не са заплатени с лични средства. „След като тези декларации бъдат подадени, комисията трябва да извърши проверка. Ако се установят нарушения, се налагат имуществени санкции“, обясни Михайлова.

Според нея обаче правните последици не са единственият проблем. „Започнах с думите за нравствените качества, защото когато човек върши неща, които са в разрез с тези принципи, освен санкцията понася и общественото неодобрение. След подобна информация трудно може да изпълнява работата си“, посочи тя.

По думите ѝ, ако Народното събрание и компетентните институции си свършат работата и установят истината, ще окажат необходимия натиск върху засегнатите лица. „Дали ще останат на постовете си вече е въпрос на морал. Аз лично бих призовала Десислава Атанасова да подаде оставка, ако тези твърдения са верни“, заяви проф. Михайлова.

Тя припомни, че още при избора на Атанасова е изразила съмнения дали тя отговаря на законовите изисквания за конституционен съдия.

По темата за резервите на президента към част от европейските санкции срещу Русия проф. Михайлова заяви, че националният интерес на България е свързан с пълноправното и активно членство в Европейския съюз и НАТО. „Интересът на България не е да оставим един агресор, който завзема територии, унищожава държава и се приближава към нашите граници, да продължи безпрепятствено. Този сценарий вече е игран“, каза тя.

Коментирайки проекта за държавен бюджет, преподавателят по конституционно право отбеляза, че той е подложен на сериозни критики от финансисти и икономисти. „Ще се очаква кабинетът да предприеме реформи и действия, които да доведат до стабилизиране на страната. Управляващите са в трудна ситуация, но могат да направят крачки към подобрение“, смята тя.

„Виждам сега липса на желание за реформи – предлага се по-висок бюджетен дефицит, поставят се под риск националните интереси и се прави реверанс към Русия“, заяви тя.

По повод предстоящите президентски избори проф. Михайлова каза, че е очаквала вече да има яснота за кандидатите. „Битката на Румен Радев е за доверието на българските граждани. Той трябва честно да каже как ще се справи с проблемите на страната и какво според него е истинският национален интерес на България“, коментира тя.

В края на разговора проф. Михайлова отдаде почит на актьора Йосиф Сърчаджиев. „През годините сме се срещали и сме били заедно със семейството му. Той беше политически активен човек, а „Сълзите на Йосиф“ бяха едно от началата на демократичните промени. Тогава всички искахме да плачем“, каза тя.

По думите ѝ Сърчаджиев често повтарял: „Животът е такъв – в него има всичко". „Той беше голям актьор и голям човек“, заключи проф. Михайлова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ддд

    16 17 Отговор
    И тази е налапала на Радев мущука, и цоца ли цоца.
    Старите к%€$ви, се върнаха в комунистическото лоби.

    19:07 05.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    24 3 Отговор
    Това прави решенията на КС, включително за референдума за Еврото невалидни.

    19:09 05.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    12 1 Отговор
    Човек не трябва да псува кончето си, когато то изнемогва по нагорнището!

    19:12 05.07.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    31 3 Отговор
    В конкретния случай дъртата мома е напълно права.
    Но Дуловската дребна очиларка е гьон сурат,така я е научил бат и Бойко Толупа и няма да се оттегли..
    Такава сладка службичка и нищо правене срещу солидна заплата как се изпуска...

    Коментиран от #15, #16

    19:12 05.07.2026

  • 9 Няма и

    21 3 Отговор
    съмнение , че са верни , но дори и хипотетично да не са , въпросната трябва да подаде оставка до установяване на истината , която си е толкова просто и ясна !

    19:12 05.07.2026

  • 10 говорилня

    7 9 Отговор
    -----членовете на Конституционния съд да декларират пътуванията си, когато те НЕ са заплатени с лични средства.----
    ЕкМих откъде знае дали Дес.Атанасова не си е заплатила самолетния билет със собствени средства, та да бъде задължена да декларира голямото финансово уж нарушение цената на един дори луксозен самолетен билет от около 1000евро. Липса на декларация ли е разследваното от дремерджиев углавно пресъпление?

    19:16 05.07.2026

  • 11 ежко

    12 3 Отговор
    Що така бе Кате?Нали бяхте от един отбор.Обиди ли се нещо на ГЕРБ, що ли?

    19:20 05.07.2026

  • 12 Гошо

    11 2 Отговор
    Тия двамата с Костов, не трябва ли да са раирани. Много нещо прилапаха , а се изявяват като морални съдници.

    19:21 05.07.2026

  • 13 Иван Пловдивски

    5 8 Отговор
    Да, а ако Демерджиев е излъгал той да си подаде оставката! Хайде да видим дали ще има гащи за това! Или както досега само мрън, мрън ... като своя началник Радев!

    Коментиран от #17

    19:23 05.07.2026

  • 14 ДЕСИТО

    15 2 Отговор
    Трябва да си подаде оставката поради некомпетентност. Това че е дала на Шиши показва единствено че е ниска летва.

    19:23 05.07.2026

  • 15 Соломон

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Да права е.Ако се докаже.А това ще се докаже защото срещу МВР министъра има заведено дело от Десислава Атанасова.И тя или ще спечели много пари или ще трябва да подава оставка

    Коментиран от #34

    19:24 05.07.2026

  • 16 без сън

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    То пък на нейно място ще дойде някой, който ще се изтощи от тежка и безотговорна работа.

    19:27 05.07.2026

  • 17 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Пловдивски":

    Вече има заведено дело срещу него за това

    Коментиран от #19

    19:27 05.07.2026

  • 18 Чума

    5 2 Отговор
    Боже, дементирал народ! Забравихте ли, че преди 2 години се оказа, че в Москва имат пълен достъп до Интегрираната информационна система на българското МВР /Честит професионален празник, на Първо място днес/! Де е гаранцията, че пак нямат и не само те!? При такива обстоятелства да ми говорите за секретни системи, антитероризъм и глупости е безсмислено! Всичко се подслушва, всичко се записва и в определен момент ставате за резил!

    19:29 05.07.2026

  • 19 Кочо

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    Един го обвинява, че лъже, друг, че е бърникал неправомерно в базата данни! Вие сериозно ли мислите, че излиза и говори ей така!?

    Коментиран от #20, #22

    19:32 05.07.2026

  • 20 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Кочо":

    Аз мисля че всеки е невинен до доказване на противното.Десислава Атанасова твърди че не е пътувала със Пеевски и за това е завела дело със прилично финансови претенции.За сумата която тя претендира ще трябва да внесе и 4% държавна такса която ще загуби ако не спечели делото което сама е завела.Кой крив кой прав ще го каже съда и Дерменджие като адвокат много добре знае това.И ако не иска да плаща ще трябва да го докаже в съда

    Коментиран от #24

    19:39 05.07.2026

  • 21 Мдаа

    5 0 Отговор
    Госпожа Атанасова и Шиши се опитват чрез атака през прокуратурата да потулят всичко. Час по-скоро трябва съдебна реформа!

    19:42 05.07.2026

  • 22 Цветан

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кочо":

    Ами да ти кажа, така ми се струва...
    Как има печати и от Турция?

    Коментиран от #27

    19:43 05.07.2026

  • 23 Надежда

    3 0 Отговор
    И тя станала професорка......Не се налапаха!!!

    19:43 05.07.2026

  • 24 Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Че министъра не я е осъдил! Само изнесе информация, в отговор на парламентарен контрол! И като ми говорите, че щяла да го съди, дори сто пъти да го осъди, нищо няма да промени! А и много още хора трябва да съди и всеки ден стават повече! Ето и днес има поне двама за съдене - Цветанов, Екатя Михайлова! Цветанов може да е предател за Гелб, но кадва истината! Молете се да не се разприказва и по други теми! Веднъж каза по случая с кюлчетата и Мата, че на излизане от посешение при Борисов, се разминал с охраната, която му водела цели 2 приятелки за забавления!

    Коментиран от #28

    19:46 05.07.2026

  • 25 Нина

    2 6 Отговор
    И на тази и натиснаха копчето.И какво неморално е извършила,че да подава оставка?Не разбирам.И да е пътувала с "чудовището"какво следва,какво е неморалното.Желанието е да я разкарат,да назначат бройка на Радев и той да има превес при решения в конст.съд.Това е целта.Това ли е главната тема в страната,че се захванаха с нея?Защо забравиха аферата Боташ.Всеки ден плащаме луди пари за нищо.А Северна България няма пътища.Аспарухов мост е морално остарял и не поема трафика.

    19:47 05.07.2026

  • 26 Рамбо 🇺🇦

    3 0 Отговор
    За мустакатата няма ли комунета да се заяжда с тях.

    19:48 05.07.2026

  • 27 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Цветан":

    Ами нормално е след като е ходила до Турция и се е върнала от Турция да има печати за влизане и излизане.Същото важи и ако е ходила до Дубай.Няма как да влезе или излезе от Дубай без да има печат за това.Особенно когато ползваш за това летище

    19:48 05.07.2026

  • 28 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Кочо":

    Министъра изнася инхормация която тя твърди че е лъжа.И тя го съди за това че ЛЪЖЕ

    Коментиран от #32

    19:49 05.07.2026

  • 29 КАТЕТО И ДЕСИТО

    4 0 Отговор
    Две лица на едно и също нещо - едната некомпетентна професорка, другата некомпетентна съдийка.

    19:51 05.07.2026

  • 30 Дядо Шишарко

    1 2 Отговор
    Ко не, откъдя на къдя бря ша подава оставка. Идиотова и сестра Галева бяха геиши за членовете от политбюро но не им пречи да са кво ли не но Деса да подавала оставка!

    19:52 05.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    Колкото мърда, знаеш какво става!

    19:56 05.07.2026

  • 33 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Деси, признай си ,че Шопарко те сгада. И в самолета и в Дубай.

    20:03 05.07.2026

  • 34 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Атанасова ходила до Турция. Имала печат на паспорта. Може и със самолетчето на Шиши. Тогава ще й трябва и билетче, платено от нея. Важно е инфото от ВИПа, от Гранична полиция. Ако навремето са заделили кадри, за всеки случай... Добре ще е.
    Атанасова в бутнаха и в някаква европейска структура.
    Хей, как се става от юристконсулт депутат? Не трудно. Някой трябва да те сложи на избираемо място. А министър? И то на здравеопазването? Аааа, понеже била юрист на болница.
    А какво стана с онези цветисти изрази, които казват тръгнали като хвалба от служители на НСО? На охраната й тогава.
    Време е всичко да си дойде на мястото. Деси да си ходи и да спрат всякакви спекулации.

    20:12 05.07.2026

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