Проф. Екатерина Михайлова: Десислава Атанасова трябва да подаде оставка, ако твърденията за полетите са верни

Преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова призова конституционният съдия Десислава Атанасова да подаде оставка, ако се окажат верни твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за нейни съвместни полети с лидера на ДПС Делян Пеевски.

В предаването „На фокус с Лора Крумова” тя подчерта, че въпросът не е само юридически, а и морален. „Конституцията специално за конституционните съдии посочва, че за съдии се избират хора с професионални и нравствени качества“, заяви проф. Михайлова.

По думите ѝ освен Конституцията има и закони, които се прилагат за всички български граждани, включително за депутатите и конституционните съдии. Тя припомни, че в новия Закон за противодействие на корупцията е предвидено народните представители и членовете на Конституционния съд да декларират пътуванията си, когато те не са заплатени с лични средства. „След като тези декларации бъдат подадени, комисията трябва да извърши проверка. Ако се установят нарушения, се налагат имуществени санкции“, обясни Михайлова.

Според нея обаче правните последици не са единственият проблем. „Започнах с думите за нравствените качества, защото когато човек върши неща, които са в разрез с тези принципи, освен санкцията понася и общественото неодобрение. След подобна информация трудно може да изпълнява работата си“, посочи тя.

По думите ѝ, ако Народното събрание и компетентните институции си свършат работата и установят истината, ще окажат необходимия натиск върху засегнатите лица. „Дали ще останат на постовете си вече е въпрос на морал. Аз лично бих призовала Десислава Атанасова да подаде оставка, ако тези твърдения са верни“, заяви проф. Михайлова.

Тя припомни, че още при избора на Атанасова е изразила съмнения дали тя отговаря на законовите изисквания за конституционен съдия.

По темата за резервите на президента към част от европейските санкции срещу Русия проф. Михайлова заяви, че националният интерес на България е свързан с пълноправното и активно членство в Европейския съюз и НАТО. „Интересът на България не е да оставим един агресор, който завзема територии, унищожава държава и се приближава към нашите граници, да продължи безпрепятствено. Този сценарий вече е игран“, каза тя.

Коментирайки проекта за държавен бюджет, преподавателят по конституционно право отбеляза, че той е подложен на сериозни критики от финансисти и икономисти. „Ще се очаква кабинетът да предприеме реформи и действия, които да доведат до стабилизиране на страната. Управляващите са в трудна ситуация, но могат да направят крачки към подобрение“, смята тя.

„Виждам сега липса на желание за реформи – предлага се по-висок бюджетен дефицит, поставят се под риск националните интереси и се прави реверанс към Русия“, заяви тя.

По повод предстоящите президентски избори проф. Михайлова каза, че е очаквала вече да има яснота за кандидатите. „Битката на Румен Радев е за доверието на българските граждани. Той трябва честно да каже как ще се справи с проблемите на страната и какво според него е истинският национален интерес на България“, коментира тя.

В края на разговора проф. Михайлова отдаде почит на актьора Йосиф Сърчаджиев. „През годините сме се срещали и сме били заедно със семейството му. Той беше политически активен човек, а „Сълзите на Йосиф“ бяха едно от началата на демократичните промени. Тогава всички искахме да плачем“, каза тя.

По думите ѝ Сърчаджиев често повтарял: „Животът е такъв – в него има всичко". „Той беше голям актьор и голям човек“, заключи проф. Михайлова.