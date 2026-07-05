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Командващият силите на НАТО в Европа: България трябва да се гордее, че застана до един съюзник

Командващият силите на НАТО в Европа: България трябва да се гордее, че застана до един съюзник

5 Юли, 2026 20:06, обновена 5 Юли, 2026 19:09 754 27

  • алексъс гринкевич-
  • нато-
  • българия

Страната ви направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят, заяви Алексъс Гринкевич

Командващият силите на НАТО в Европа: България трябва да се гордее, че застана до един съюзник - 1
Снимка: bTV
Фокус Фокус

България трябва да се гордее, че направи това и че застана до един съюзник, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят. Това каза Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич в ефира на bTV.

"Имаме потенциални противници по целия свят, които работят заедно по начини, които никога не бихме си представили преди няколко години. Това включва Китай, Северна Корея, Иран и, разбира се, Руската федерация. И виждаме това в умален вид в Украйна, където Русия не би могла да продължи тази война без китайско финансиране, както и без компоненти с двойна употреба, които идват от Китай и подхранват нейната индустриална база. Вече видяхме севернокорейски войници да воюват по границата между Украйна и Русия. И очакваме да виждаме още от това. Виждаме дронове Shahed, използвани от руснаците.

Така че това ниво на сътрудничество създава истинско предизвикателство за нас от глобална военна гледна точка. И бих казал, че съществува нарастващ риск да се окажем изправени пред множество кризи в множество региони на света, случващи се едновременно. И това е една от причините да е толкова важно да изградим по-силен европейски стълб на НАТО и да се придвижим към концепцията за НАТО 3.0, при която една по-силна Европа води до по-силен Алианс. Защото Съединените щати просто нямат капацитета сами да правят всичко, навсякъде и по всяко време", каза Гринкевич.

Според него най-голямата заплаха е Русия заради факта, че тя е готова да използва сила, която вече се вижда от няколко години в Украйна.

Той поясни, че на срещата на върха в Анкара през следващата седмица, ще се оцени напредъка, който НАТО е постигнал след историческия ангажимент за разходи за отбрана в размер на 5%. Гринкевич допълни, че повечето страни имат реалистичен план как да достигнат това равнище на разходите.

"И България има голям потенциал да използва своята отбранителна индустрия, за да помогне за изпълнението на част от изискванията за тези разходи и да постигне своите цели по отношение на способностите, за да изпълни плановете, с които разполагаме за защитата, включително тук, на югоизточния фланг на Алианса", подчерта той.

"Една от идеите, ако мога така да се изразя, на американското военно присъствие в Европа е, че Европа може да служи като платформа за проектиране на сила на Съединените щати, откъдето можем да правим добро в световен мащаб и да решаваме реални проблеми – независимо дали става въпрос за това да гарантираме, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, което е приоритет номер едно за президента Тръмп, или да гарантираме, че терористи няма да излизат от Африка. Възможността да използваме базите, с които разполагаме в Европа за тези цели, е изключително важна.

И бих насърчил политическите лидери на България, когато се срещнат с президента Тръмп следващата седмица в Анкара, да подчертаят подкрепата, която предоставиха за тази операция. България трябва да се гордее, че направи това и че застана до един съюзник, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят", каза командващия силите на Съединените щати в Европа относно присъствието на американските военни самолети на летището в София.

Той поясни, че самолетите-цистерни са изключително важни.

"Ние изграждаме своеобразен мост от самолети-цистерни винаги когато проектираме сила. Затова има редица бази в Европа и над Атлантическия океан, които са необходими – независимо дали прехвърляме изтребители, за да ги насочим към някоя държава в зоната на Централното командване, а след това към Близкия изток за разполагане. Подобни неща - логистичното прехвърляне на способности към Близкия изток в този случай, но това би могло да бъде към всяка точка – са изключително важни за нас. Изключително важно е да имаме този достъп", каза той.

Гринкевич заяви категорично, че не е имало бойни операции, които да са започнали от България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е то голема гордост

    17 6 Отговор
    Да имаш ушат тюлен за съюзник

    19:15 05.07.2026

  • 5 Гай Турий

    25 4 Отговор
    Тоя омагьосан дървен налъм да не се опитва да ни маже по мозъците със смешни доводи и изсмукани от болните им мозъци фантазии и клишета от дивия запад. Никакъв съюзник нямаме, за какъвто тоя плещи. Айде махайте се противни боклуци, ще ни вкарате в ТСВ с ЯО. В Брюксел и фашистгтон е пълно с такива пациенти за ІV км. Слуги на сдатаните с трилиони сметки от напачетани свои банкнотки.

    19:15 05.07.2026

  • 6 Вуте

    11 1 Отговор
    Ма немой.

    19:16 05.07.2026

  • 7 Без име

    25 4 Отговор
    Надживяхме Западната римска империя, Източната римска империя, Османската империя, Руската империя, Райха , СССР, СИВ и Варшавския договор. Някой съмнява ли се какво ще стане с ЕС и НАТО?

    19:19 05.07.2026

  • 8 Шаран БГ

    17 3 Отговор
    То хубаво , че застанахме до един съюзник, корав , як ..... Ама защо са ни изсулени гащите !?
    И какво кярихме ? Хайде по-добре да не споменаваме.........

    19:20 05.07.2026

  • 9 УжастЪ

    19 3 Отговор
    бяхме жив щит на ционизма

    19:22 05.07.2026

  • 10 Долу НАТО

    21 5 Отговор
    Да се гордее ли? Срам и позор за България, че е в най- агресивният военен блок в историята на човечеството!

    19:23 05.07.2026

  • 11 амии

    15 5 Отговор
    Поредния говорящ бастун. Скрий се бе!

    19:26 05.07.2026

  • 12 историк

    17 4 Отговор
    Гринкевич си е абсолютна еврейска фамилия от Беларус или Полша. Някой съмнява ли се нещо?

    19:27 05.07.2026

  • 13 Фройд

    9 2 Отговор
    Глей кво нящо ... А дедо запрян, мислеше че шахтите ще оправят.
    Тоя още ли не си е скъсал пагоните ?!

    И защо трябваше така да лъже. ?

    19:30 05.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    6 12 Отговор
    Само ще напомня на пребиваващите тука Русофилстващи:Имате право да месите Погачи за дядо Иван и да се взирате от Брега на Дунава дали пък няма да се появи там някакси,но НЕ и да коментирате безрезервната принадлежност на Държавата ни към НАТО.

    Коментиран от #17, #27

    19:33 05.07.2026

  • 17 Фройд

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Теб верно те ритал коня. Кефиш ли се че те лъжат като маймунка ?

    19:39 05.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лицемер

    8 3 Отговор
    Твърдо си е мислел, "Вие сте най-доброто пушечно месо, което сме имали и на никого няма да му е жал за вас"

    19:46 05.07.2026

  • 20 Софиянец

    5 3 Отговор
    И хитлер така но обясняваше,ама и сега нещата за евро фашистите се развиват, както и тогава! Пак от грешната страна сме!

    19:47 05.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 жоро

    6 3 Отговор
    Тоя англосаксонски сурикат гледа на българите като на украинци!
    т.е. като на разходен материал.
    Опитва се да ни утвърди като убедени кандидат мъртъвци в интерес на америка, англия и въобще западния свят!
    Естествено за да оцелеят те!

    19:50 05.07.2026

  • 23 Трол

    4 3 Отговор
    Идиот

    19:52 05.07.2026

  • 24 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Ще спрем дървото.

    19:55 05.07.2026

  • 25 Ааа

    4 2 Отговор
    Ти да видиш, а на нас ни обясниха, че било отдавна планирано учение, нямащо нищо общо с нападението срещу Иран... А после ни казаха, че сменяли капаците на шахтите. То полираните евро-атлантически мозъци умират от кеф като ги лъжат, ама нормалните хора не им допада да ги правят на луди...

    19:55 05.07.2026

  • 26 Хипотетично

    3 0 Отговор
    💲България трябва да се гордее, че направи това и че застана до един съюзник,💲
    Похвала за Гюров и предупреждение за Радев.

    19:58 05.07.2026

  • 27 Лкйх

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Лекувай се

    20:05 05.07.2026

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