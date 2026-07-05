Командващият силите на НАТО в Европа: България трябва да се гордее, че застана до един съюзник

България трябва да се гордее, че направи това и че застана до един съюзник, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят. Това каза Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич в ефира на bTV.
"Имаме потенциални противници по целия свят, които работят заедно по начини, които никога не бихме си представили преди няколко години. Това включва Китай, Северна Корея, Иран и, разбира се, Руската федерация. И виждаме това в умален вид в Украйна, където Русия не би могла да продължи тази война без китайско финансиране, както и без компоненти с двойна употреба, които идват от Китай и подхранват нейната индустриална база. Вече видяхме севернокорейски войници да воюват по границата между Украйна и Русия. И очакваме да виждаме още от това. Виждаме дронове Shahed, използвани от руснаците.
Така че това ниво на сътрудничество създава истинско предизвикателство за нас от глобална военна гледна точка. И бих казал, че съществува нарастващ риск да се окажем изправени пред множество кризи в множество региони на света, случващи се едновременно. И това е една от причините да е толкова важно да изградим по-силен европейски стълб на НАТО и да се придвижим към концепцията за НАТО 3.0, при която една по-силна Европа води до по-силен Алианс. Защото Съединените щати просто нямат капацитета сами да правят всичко, навсякъде и по всяко време", каза Гринкевич.
Според него най-голямата заплаха е Русия заради факта, че тя е готова да използва сила, която вече се вижда от няколко години в Украйна.
Той поясни, че на срещата на върха в Анкара през следващата седмица, ще се оцени напредъка, който НАТО е постигнал след историческия ангажимент за разходи за отбрана в размер на 5%. Гринкевич допълни, че повечето страни имат реалистичен план как да достигнат това равнище на разходите.
"И България има голям потенциал да използва своята отбранителна индустрия, за да помогне за изпълнението на част от изискванията за тези разходи и да постигне своите цели по отношение на способностите, за да изпълни плановете, с които разполагаме за защитата, включително тук, на югоизточния фланг на Алианса", подчерта той.
"Една от идеите, ако мога така да се изразя, на американското военно присъствие в Европа е, че Европа може да служи като платформа за проектиране на сила на Съединените щати, откъдето можем да правим добро в световен мащаб и да решаваме реални проблеми – независимо дали става въпрос за това да гарантираме, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, което е приоритет номер едно за президента Тръмп, или да гарантираме, че терористи няма да излизат от Африка. Възможността да използваме базите, с които разполагаме в Европа за тези цели, е изключително важна.
И бих насърчил политическите лидери на България, когато се срещнат с президента Тръмп следващата седмица в Анкара, да подчертаят подкрепата, която предоставиха за тази операция. България трябва да се гордее, че направи това и че застана до един съюзник, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят", каза командващия силите на Съединените щати в Европа относно присъствието на американските военни самолети на летището в София.
Той поясни, че самолетите-цистерни са изключително важни.
"Ние изграждаме своеобразен мост от самолети-цистерни винаги когато проектираме сила. Затова има редица бази в Европа и над Атлантическия океан, които са необходими – независимо дали прехвърляме изтребители, за да ги насочим към някоя държава в зоната на Централното командване, а след това към Близкия изток за разполагане. Подобни неща - логистичното прехвърляне на способности към Близкия изток в този случай, но това би могло да бъде към всяка точка – са изключително важни за нас. Изключително важно е да имаме този достъп", каза той.
Гринкевич заяви категорично, че не е имало бойни операции, които да са започнали от България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Е то голема гордост
19:15 05.07.2026
5 Гай Турий
19:15 05.07.2026
6 Вуте
19:16 05.07.2026
7 Без име
19:19 05.07.2026
8 Шаран БГ
И какво кярихме ? Хайде по-добре да не споменаваме.........
19:20 05.07.2026
9 УжастЪ
19:22 05.07.2026
10 Долу НАТО
19:23 05.07.2026
11 амии
19:26 05.07.2026
12 историк
19:27 05.07.2026
13 Фройд
Тоя още ли не си е скъсал пагоните ?!
И защо трябваше така да лъже. ?
19:30 05.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оня с коня
Коментиран от #17, #27
19:33 05.07.2026
17 Фройд
До коментар #16 от "оня с коня":Теб верно те ритал коня. Кефиш ли се че те лъжат като маймунка ?
19:39 05.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лицемер
19:46 05.07.2026
20 Софиянец
19:47 05.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 жоро
т.е. като на разходен материал.
Опитва се да ни утвърди като убедени кандидат мъртъвци в интерес на америка, англия и въобще западния свят!
Естествено за да оцелеят те!
19:50 05.07.2026
23 Трол
19:52 05.07.2026
24 Бай той Толстой
19:55 05.07.2026
25 Ааа
19:55 05.07.2026
26 Хипотетично
Похвала за Гюров и предупреждение за Радев.
19:58 05.07.2026
27 Лкйх
До коментар #16 от "оня с коня":Лекувай се
20:05 05.07.2026