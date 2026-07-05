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Млад шофьор помля колона от паркирани коли в Асеновград ВИДЕО

Млад шофьор помля колона от паркирани коли в Асеновград ВИДЕО

5 Юли, 2026 19:18, обновена 5 Юли, 2026 19:27 882 16

  • асеновград-
  • автомобили-
  • инцидент-
  • катастрофа

Скоростна каскада на улица „Богомилска“ по чудо се размина без жертви и ранени; полицията изяснява причините за сблъсъка

Млад шофьор помля колона от паркирани коли в Асеновград ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Млад шофьор предизвика зрелищна верижна катастрофа в Асеновград, след като се заби с висока скорост в колона от спрели автомобили. Инцидентът е станал в събота, 4 юли, около 18:30 часа на местната улица „Богомилска“. Целият сблъсък е запечатан от охранителна камера на жилищна сграда в района.

Хронология на произшествието

На кадрите от видеозаписа се вижда как сив лек автомобил (марка „Фолксваген“) се движи с видимо несъобразена скорост по прав и широк участък от пътя. В зона с ограничение на скоростта от 30 км/ч, водачът губи контрол и напуска пътното платно. Без никакъв спирачен път колата се врязва в първия спрял автомобил.

Ударът е изключително силен, като задната част на първата кола е буквално смазана, а стъклата ѝ се пръскат. От силата на инерцията се задейства верижна реакция, при която превозните средства се изтласкват едно в друго. Според различните информации материални щети са нанесени на между 3 и 5 паркирани коли. След сблъсъка автомобилът на нарушителя тръгва назад, пушейки.

Състояние на водача и разследване

  • Без пострадали: Младият шофьор е слязъл сам от автомобила и по първоначални данни няма сериозно наранени хора.
  • Версии за сблъсъка: Органите на реда извършват огледи на място. Основните хипотези в социалните мрежи и сред очевидците са разсейване поради ползване на мобилен телефон или загуба на съзнание.
  • Реакция на гражданите: Жителите в района изразяват огромно възмущение от поредната проява на безразсъдство зад волана в градски условия.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радвам Се !

    2 1 Отговор
    Да То Чуя !

    От Коли !

    Вече Няма !

    Къде Да Стъпиш !

    19:28 05.07.2026

  • 2 Помак

    13 0 Отговор
    Младите пмци са като младите цигани

    19:29 05.07.2026

  • 3 или е МНОГО глупав

    7 0 Отговор
    или е умишлено

    19:30 05.07.2026

  • 4 Без име

    9 1 Отговор
    Загуба на съзнание??? Чий син е това леке?

    19:36 05.07.2026

  • 5 оня с коня

    5 6 Отговор
    Да е жив и здрав младия Шофьор и докато стане "Стар" Шофьор да облъска още мнооого коли:)

    19:38 05.07.2026

  • 6 версия хх

    6 0 Отговор
    Най-вероятното е разсейване поради ползване на мобилен телефон.

    Коментиран от #8

    19:40 05.07.2026

  • 7 Емигрант

    9 0 Отговор
    Ха ха ха МЛАД шофьор ? Сега да му се направи тест с листовки и изпит по български, да представи и диплома за образование поне средно и да обясни кой инструктор му е препоръчал спиране на автомобила по флинстонски с крака ха ха ха ! Тоя да кандидатства за най-смешен клип !

    19:40 05.07.2026

  • 8 вижда се на клипа

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "версия хх":

    Телефона на водача не е в джоба му , а е на пода на колата (изпуснал го е при удара).

    19:44 05.07.2026

  • 9 добро обучение

    3 0 Отговор
    Включва на задна скорост (по лампите за задна) и слиза в движение.

    19:47 05.07.2026

  • 10 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    3 0 Отговор
    АМА ОН Е ОТ БАЛЕТНИЯТ КРЪЖОК
    КАК САМО МУ ТИЧА ПИРУЕТА С НОЗЕ..
    А И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ТРОТОАРИТЕ
    ОВО Е СТАНДАРТ ВИЛДЖ ПИПЪЛ😀

    19:48 05.07.2026

  • 11 Че какво му пречи?

    4 0 Отговор
    И без това никой не ги наказва подобаващо джигитите.

    19:50 05.07.2026

  • 12 Млад е още

    2 0 Отговор
    Тепърва ще трупа стаж по помляване на коли.

    19:53 05.07.2026

  • 13 Хаирлия Да Е !

    2 0 Отговор
    На Печелившите !

    Честито !

    19:54 05.07.2026

  • 14 МП4

    0 0 Отговор
    Хубаво ни наръсиха отгоре......

    20:05 05.07.2026

  • 15 ИВАН

    2 0 Отговор
    Навъдиха се уникални деб.или, ако има държава, сега тоя трябва да заплати всички щети, плюс глобата за превишена скорост в населено място.

    20:05 05.07.2026

  • 16 хаспелге

    0 0 Отговор
    Шумахер

    20:06 05.07.2026

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