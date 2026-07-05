Млад шофьор помля колона от паркирани коли в Асеновград ВИДЕО

Млад шофьор предизвика зрелищна верижна катастрофа в Асеновград, след като се заби с висока скорост в колона от спрели автомобили. Инцидентът е станал в събота, 4 юли, около 18:30 часа на местната улица „Богомилска“. Целият сблъсък е запечатан от охранителна камера на жилищна сграда в района.
Хронология на произшествието
На кадрите от видеозаписа се вижда как сив лек автомобил (марка „Фолксваген“) се движи с видимо несъобразена скорост по прав и широк участък от пътя. В зона с ограничение на скоростта от 30 км/ч, водачът губи контрол и напуска пътното платно. Без никакъв спирачен път колата се врязва в първия спрял автомобил.
Ударът е изключително силен, като задната част на първата кола е буквално смазана, а стъклата ѝ се пръскат. От силата на инерцията се задейства верижна реакция, при която превозните средства се изтласкват едно в друго. Според различните информации материални щети са нанесени на между 3 и 5 паркирани коли. След сблъсъка автомобилът на нарушителя тръгва назад, пушейки.
Състояние на водача и разследване
- Без пострадали: Младият шофьор е слязъл сам от автомобила и по първоначални данни няма сериозно наранени хора.
- Версии за сблъсъка: Органите на реда извършват огледи на място. Основните хипотези в социалните мрежи и сред очевидците са разсейване поради ползване на мобилен телефон или загуба на съзнание.
- Реакция на гражданите: Жителите в района изразяват огромно възмущение от поредната проява на безразсъдство зад волана в градски условия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радвам Се !
От Коли !
Вече Няма !
Къде Да Стъпиш !
19:28 05.07.2026
2 Помак
19:29 05.07.2026
3 или е МНОГО глупав
19:30 05.07.2026
4 Без име
19:36 05.07.2026
5 оня с коня
19:38 05.07.2026
6 версия хх
Коментиран от #8
19:40 05.07.2026
7 Емигрант
19:40 05.07.2026
8 вижда се на клипа
До коментар #6 от "версия хх":Телефона на водача не е в джоба му , а е на пода на колата (изпуснал го е при удара).
19:44 05.07.2026
9 добро обучение
19:47 05.07.2026
10 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
КАК САМО МУ ТИЧА ПИРУЕТА С НОЗЕ..
А И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ТРОТОАРИТЕ
ОВО Е СТАНДАРТ ВИЛДЖ ПИПЪЛ😀
19:48 05.07.2026
11 Че какво му пречи?
19:50 05.07.2026
12 Млад е още
19:53 05.07.2026
13 Хаирлия Да Е !
Честито !
19:54 05.07.2026
14 МП4
20:05 05.07.2026
15 ИВАН
20:05 05.07.2026
16 хаспелге
20:06 05.07.2026