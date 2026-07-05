Млад шофьор помля колона от паркирани коли в Асеновград ВИДЕО

Млад шофьор предизвика зрелищна верижна катастрофа в Асеновград, след като се заби с висока скорост в колона от спрели автомобили. Инцидентът е станал в събота, 4 юли, около 18:30 часа на местната улица „Богомилска“. Целият сблъсък е запечатан от охранителна камера на жилищна сграда в района.

Хронология на произшествието

На кадрите от видеозаписа се вижда как сив лек автомобил (марка „Фолксваген“) се движи с видимо несъобразена скорост по прав и широк участък от пътя. В зона с ограничение на скоростта от 30 км/ч, водачът губи контрол и напуска пътното платно. Без никакъв спирачен път колата се врязва в първия спрял автомобил.

Ударът е изключително силен, като задната част на първата кола е буквално смазана, а стъклата ѝ се пръскат. От силата на инерцията се задейства верижна реакция, при която превозните средства се изтласкват едно в друго. Според различните информации материални щети са нанесени на между 3 и 5 паркирани коли. След сблъсъка автомобилът на нарушителя тръгва назад, пушейки.

Състояние на водача и разследване

Без пострадали: Младият шофьор е слязъл сам от автомобила и по първоначални данни няма сериозно наранени хора.

Младият шофьор е слязъл сам от автомобила и по първоначални данни няма сериозно наранени хора. Версии за сблъсъка: Органите на реда извършват огледи на място. Основните хипотези в социалните мрежи и сред очевидците са разсейване поради ползване на мобилен телефон или загуба на съзнание .

Органите на реда извършват огледи на място. Основните хипотези в социалните мрежи и сред очевидците са разсейване поради или . Реакция на гражданите: Жителите в района изразяват огромно възмущение от поредната проява на безразсъдство зад волана в градски условия.