Новини
България »
"Няма хора": Протестите „АНТИрадев“ се отлагат за есента

"Няма хора": Протестите „АНТИрадев“ се отлагат за есента

6 Юли, 2026 06:49, обновена 6 Юли, 2026 06:53 737 24

  • антирадев-
  • протести-
  • манол глишев

Слабата активност на втория митинг на 3 юли принуди организаторите да променят тактиката

"Няма хора": Протестите „АНТИрадев“ се отлагат за есента - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабните демонстрации срещу правителството на „Прогресивна България“ с премиер Румен Радев се отлагат за есенните месеци.

Основната причина за решението е ниското гражданско присъствие по време на втория пореден протест, който се проведе в петък вечерта на 3 юли.

Организаторът на събитието, известният граждански активист Манол Глишев, отчете липсата на достатъчно широка подкрепа на площада в разгара на летния сезон. Намерението е през есента недоволството да се разгърне в по-широко и координирано гражданско движение.

Основни акценти от събитията до момента:

  • Вторият протест: Събитието под надслов „АНТИрадев“ се състоя на 3 юли от 19:00 часа пред сградата на Президентството. Движението по улица "Леге" бе временно блокирано от събралите се граждани.
  • Искания на недоволните: Протестиращите се обявиха срещу новия Бюджет 2026, огромния дефицит, замразяването на майчинските и плановете за закриване на Комисията по досиетата. Остри критики бяха отправени и към външнополитическия курс на кабинета, определяна от организаторите като „руска зависимост“.
  • Предистория: Първата демонстрация се проведе на 27 юни и събра стотици граждани на жълтите павета. Очакванията за надграждане на тази енергия на 3 юли обаче не се оправдаха, което наложи заканата за нов старт наесен.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    19 0 Отговор
    И как ще има хора,като од 9,6 милиона останахме 5,4 милиона хора? Нямааааа хораааа!!!

    Коментиран от #9, #15

    06:55 06.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оценка

    8 1 Отговор
    Оставка и доставка.

    06:58 06.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бели автобуси

    8 5 Отговор
    Есента ще докарат селяни от Родопите и сезонни работници от трети страни, на екскурзийка в София.

    07:00 06.07.2026

  • 7 1488

    7 12 Отговор
    румен е история
    на есен го омитаме с мотиките

    Коментиран от #19

    07:01 06.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    ВЪЙййййй, 9,6 мЕлЕона🤔
    Кога това бе🤔 Кога го сънувА❓

    07:01 06.07.2026

  • 10 Николай и

    13 3 Отговор
    Хората да протест пред Конституционния съд, с искане на оставката на Десито Атанасова

    Коментиран от #16

    07:01 06.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наесен

    4 0 Отговор
    Като узреят ДЮЛИТЕ!!!

    07:06 06.07.2026

  • 14 Анонимен

    9 0 Отговор
    Няна и да има хора само една групичка посегнали да вземат лесни пари ще стоят там до като не ги освободят защото са зависими

    07:07 06.07.2026

  • 15 Тъй,ли...?!Нямало хора...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    А как имаше хора на протестите срещу Борисов и Пеевски...?!?!

    Коментиран от #20

    07:09 06.07.2026

  • 16 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Николай и":

    Десито е лесна качва се на въртолета и изчезва

    07:09 06.07.2026

  • 17 ЧИЧО РУМЕН

    3 2 Отговор
    Се сговори със Боко и Шиши и това истина е много лошо за България.

    07:09 06.07.2026

  • 18 Народът

    5 1 Отговор
    иска да протестира срещу кризата, немотията, непосилните цени... Но в момента всички са море или по ресторантите в Гърция. Като мине летният сезон и се върнат в София, тогава почва революцията ;)

    07:09 06.07.2026

  • 19 ОК!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    За сега си копай градината с мотиката на село...,пейzан такъФ...!

    07:11 06.07.2026

  • 20 Беше

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тъй,ли...?!Нямало хора...?!":

    декември, а сега е лято -- отпускарски сезон. Всичко живо се крие по ресторантите на хлад или е на морето

    07:12 06.07.2026

  • 21 Чипишефффф

    0 1 Отговор
    У канала

    07:12 06.07.2026

  • 22 Оня

    1 0 Отговор
    Аха тогава може и да напълните втория файтон! Ама не е сигурно де!

    07:13 06.07.2026

  • 23 Само не разбрах!

    0 0 Отговор
    Защо "Няма хора" е в кавички...?!

    07:13 06.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове