"Няма хора": Протестите „АНТИрадев“ се отлагат за есента

Мащабните демонстрации срещу правителството на „Прогресивна България“ с премиер Румен Радев се отлагат за есенните месеци.

Основната причина за решението е ниското гражданско присъствие по време на втория пореден протест, който се проведе в петък вечерта на 3 юли.

Организаторът на събитието, известният граждански активист Манол Глишев, отчете липсата на достатъчно широка подкрепа на площада в разгара на летния сезон. Намерението е през есента недоволството да се разгърне в по-широко и координирано гражданско движение.

Основни акценти от събитията до момента:

Вторият протест: Събитието под надслов „АНТИрадев“ се състоя на 3 юли от 19:00 часа пред сградата на Президентството. Движението по улица "Леге" бе временно блокирано от събралите се граждани.

Събитието под надслов „АНТИрадев“ се състоя на 3 юли от 19:00 часа пред сградата на Президентството. Движението по улица "Леге" бе временно блокирано от събралите се граждани. Искания на недоволните: Протестиращите се обявиха срещу новия Бюджет 2026, огромния дефицит, замразяването на майчинските и плановете за закриване на Комисията по досиетата. Остри критики бяха отправени и към външнополитическия курс на кабинета, определяна от организаторите като „руска зависимост“.

Протестиращите се обявиха срещу новия Бюджет 2026, огромния дефицит, замразяването на майчинските и плановете за закриване на Комисията по досиетата. Остри критики бяха отправени и към външнополитическия курс на кабинета, определяна от организаторите като „руска зависимост“. Предистория: Първата демонстрация се проведе на 27 юни и събра стотици граждани на жълтите павета. Очакванията за надграждане на тази енергия на 3 юли обаче не се оправдаха, което наложи заканата за нов старт наесен.