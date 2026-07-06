"Няма хора": Протестите „АНТИрадев“ се отлагат за есента

Мащабните демонстрации срещу правителството на „Прогресивна България“ с премиер Румен Радев се отлагат за есенните месеци.
Основната причина за решението е ниското гражданско присъствие по време на втория пореден протест, който се проведе в петък вечерта на 3 юли.
Организаторът на събитието, известният граждански активист Манол Глишев, отчете липсата на достатъчно широка подкрепа на площада в разгара на летния сезон. Намерението е през есента недоволството да се разгърне в по-широко и координирано гражданско движение.
Основни акценти от събитията до момента:
- Вторият протест: Събитието под надслов „АНТИрадев“ се състоя на 3 юли от 19:00 часа пред сградата на Президентството. Движението по улица "Леге" бе временно блокирано от събралите се граждани.
- Искания на недоволните: Протестиращите се обявиха срещу новия Бюджет 2026, огромния дефицит, замразяването на майчинските и плановете за закриване на Комисията по досиетата. Остри критики бяха отправени и към външнополитическия курс на кабинета, определяна от организаторите като „руска зависимост“.
- Предистория: Първата демонстрация се проведе на 27 юни и събра стотици граждани на жълтите павета. Очакванията за надграждане на тази енергия на 3 юли обаче не се оправдаха, което наложи заканата за нов старт наесен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въй
Коментиран от #9, #15
06:55 06.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оценка
06:58 06.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бели автобуси
07:00 06.07.2026
7 1488
на есен го омитаме с мотиките
Коментиран от #19
07:01 06.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Въй":ВЪЙййййй, 9,6 мЕлЕона🤔
Кога това бе🤔 Кога го сънувА❓
07:01 06.07.2026
10 Николай и
Коментиран от #16
07:01 06.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Наесен
07:06 06.07.2026
14 Анонимен
07:07 06.07.2026
15 Тъй,ли...?!Нямало хора...?!
До коментар #1 от "Въй":А как имаше хора на протестите срещу Борисов и Пеевски...?!?!
Коментиран от #20
07:09 06.07.2026
16 Анонимен
До коментар #10 от "Николай и":Десито е лесна качва се на въртолета и изчезва
07:09 06.07.2026
17 ЧИЧО РУМЕН
07:09 06.07.2026
18 Народът
07:09 06.07.2026
19 ОК!
До коментар #7 от "1488":За сега си копай градината с мотиката на село...,пейzан такъФ...!
07:11 06.07.2026
20 Беше
До коментар #15 от "Тъй,ли...?!Нямало хора...?!":декември, а сега е лято -- отпускарски сезон. Всичко живо се крие по ресторантите на хлад или е на морето
07:12 06.07.2026
21 Чипишефффф
07:12 06.07.2026
22 Оня
07:13 06.07.2026
23 Само не разбрах!
07:13 06.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.