Протести за увеличаване на втората година майчинство

В няколко града в страната майки ще излязат на протест от 18 ч. днес. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството, съобщават от БНР.

Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им.

Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста:

"Това, което предизвика инициативата, е гневът ми, че отново няма да се вдигне майчинството. Ще остане на тази мизерна сума, което е малко въобще над социалния минимум за живеене и тя, реално погледнато, не стига за нищо.

Нашият протест в сряда е, първо, за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени – 75%, 460 евро, но накрая вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност не всички неща... Доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво..."

По данни на Евростат България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. Най-високо платен е отпускът по майчинство в Люксембург, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция.