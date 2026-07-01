Протести за увеличаване на втората година майчинство

В няколко града в страната майки ще излязат на протест от 18 ч. днес. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството, съобщават от БНР.
Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им.
Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста:
"Това, което предизвика инициативата, е гневът ми, че отново няма да се вдигне майчинството. Ще остане на тази мизерна сума, което е малко въобще над социалния минимум за живеене и тя, реално погледнато, не стига за нищо.
Нашият протест в сряда е, първо, за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени – 75%, 460 евро, но накрая вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност не всички неща... Доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво..."
По данни на Евростат България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. Най-високо платен е отпускът по майчинство в Люксембург, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Баце
Коментиран от #13
07:35 01.07.2026
4 име
Коментиран от #10
07:36 01.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Младите майки и пенсионерите,
Коментиран от #12
07:43 01.07.2026
9 Те Не Признават !
Вие Искате !
Да спазват !
Обещанията си !
Коментиран от #18
07:46 01.07.2026
10 Това са долни
До коментар #4 от "име":лъжи. При кратките правителства на ПП се направиха много неща за майчинството. Демографската криза намаля. По детските площадки , за да люлееш дете, чакаш на опашка. Детските градини и ясли са безплатни, и това е все , заради социалната политика на Василев. За учениците също има пари за началото на всеки срок.
Коментиран от #16, #19, #25
07:47 01.07.2026
11 А бе
07:47 01.07.2026
12 Не се Противопоставяйте Един Друг !
До коментар #8 от "Младите майки и пенсионерите,":Проблема Са Крадливите Феодали !
Утре !
И Вие Ще станете Пенсионери !
07:48 01.07.2026
13 Когато се раждат деца
До коментар #3 от "Баце":трябва и да се възпитават. Но как да ги възпиташ , когато самият ти не си възпитан?
07:48 01.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 60% от новородените
Жените имат много по-висши цели да раждат, отглеждат деца, да ги възпитават, да сплотяват и се грижат за моралното здраве на семейството.
Имаше едно интервю на Аарон Русо с Рокфелер, когато му споделя, че целта на феминистките движения и равни права е била жените да работят, с по-ниски заплати, като успоредно намалят заплащане на мъжете, по темата за заплащане след ВСВ графиките на Пикети книга: Капиталът 21 век.
07:51 01.07.2026
16 Мда
До коментар #10 от "Това са долни":При криза се правят най- много деца! А парите на Просто идиотите са от дълг, който твоето дете ще плаща утре, зада можеш ти да пушиш днес в градинката и да викаш искам Европа!
07:52 01.07.2026
17 Протестър
И аз съм да се вдигне майчинството но защо не протестираха когато "сглобката" беше на власт и също не го вдигнаха, защо не протестираха "сглобката" когато раздаваха пари за Украйна или като правеха авансови плащания ужким за магистрали а няма нищо свършено и парите ги няма или като крадяха пари ужким за мантинели. Като не мина протестчето на жълтопаветниците против бюджета давай сега майките да ползваме.
07:52 01.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
До коментар #10 от "Това са долни":"ПП се направиха много неща за майчинството"
Така е Кирчо използва парапета за да увеличи населениято на България. ПП също не вдигнаха майчинството на за сметка на това имаше пари за златни тоалетни за киевската хунта.
07:56 01.07.2026
20 Майките
Коментиран от #24
07:56 01.07.2026
21 Българин 🇧🇬
Коментиран от #22
08:00 01.07.2026
22 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #21 от "Българин 🇧🇬":Целта на евроатлантическата държава е да напълни устите на големите електорати - ромите и пенсионерите . Те пък ще гласуват за тях , и така -пирочен кръг !
08:07 01.07.2026
23 1488
Коментиран от #26
08:08 01.07.2026
24 Възмутен
До коментар #20 от "Майките":"нямат право да се оплакват"
Майките в България имат право да се оплакват но въпроса е защо се оплакват точно сега а не преди година. Какво се промени и кое е причината тези 420 евро да не стигат до никъде - не е ли причината че ни вкараха в "клуба на богатите" и цените каквито бяха в лева станаха същите в евро но майчинските от 800 лв станаха 420 евро - наполовина.
Коментиран от #29
08:10 01.07.2026
25 к0к0рч0 💋🍌
До коментар #10 от "Това са долни":"При кратките правителства на ПП демографската криза намаля"
щото сички се изнесоха и се навьдиха цигани
08:10 01.07.2026
26 Антитрол
До коментар #23 от "1488":Той потопа е след "сглобката" а Радев сега се мъчи да ни извади от блатото в което ни натикаха и то против волята на народа. Защо забравихте как Кирчо и Кокорчо се кълняха че цените изобщо нямало да се вдигнат след приемане на еврото - сега трябва да ги осъдят за лъжа.
Коментиран от #27, #34
08:13 01.07.2026
27 1488
До коментар #26 от "Антитрол":"Радев сега се мъчи да ни извади от блатото в което ни натикаха и то против волята на народа"
референдум за врьщане на лева и за излизане от ес и нато не съм видял
08:15 01.07.2026
28 честен ционист
Коментиран от #31
08:15 01.07.2026
29 Летописец
До коментар #24 от "Възмутен":Това е явлението "Големи надежди" . И Царя спаси България след Иван Костов , но очакванията бяха свръх големи . Сега е същото - натовски правителства , задлъжняли държавата с милиарди , се наведоха докато отмине бурята , а негативите ще останат за Радев .
08:20 01.07.2026
30 Фикус
08:22 01.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Перо
Коментиран от #35
08:25 01.07.2026
33 До Майките
Да, прав сте, че на Запад срок майчинство е съкратен, Но, едно голямо Но.
Ние имаме и друг проблем 60% от новородени не са от български етнос.
Но този проблем се решава със задължително посещение на у-ще, редовно.
Социалната политика за бедни, слаби, възрастни, деца, жени, терминално и хронично от раждане до смърт в Територията е критично слаба.
В Монако и Швейцария погребенията са ДВОЙНО по-евтини и изграждане гроб.
Пример формула за "енергийно бедни", на Запад ако харчиш чисти доходи за енергия над 10%
си енергийно беден. Сметнете на 600 юро средна пенсия колко са 200 лв. ток, 120 лв. топла вода и сградна и парно 250 лв. средно.
Всичко е "побългарено" по чудовищен начин, само фасадата е "натруфена".
08:26 01.07.2026
34 Завалията той
До коментар #26 от "Антитрол":мъчи се ! За какво се пъне този шапкар като ни завлича още на дъното !" Да имаше повече министри като Кирчо и Кокорчо " , на кого са тези думи ? И с мрън , мрън един път не каза как трябва да стане , но сега се мъчи !И сега са се оплели като пиле в кълчища и разбираемо е да се мъчат като нямаш визия за напред .
08:40 01.07.2026
35 Перо
До коментар #32 от "Перо":П.С. В БГ цели цигански фамилии живеят до старини с различни социални помощи, предимно по майчинство! Известно е, че циганското малцинство е около 800,000 души, а 60% от новородените са от това малцинство! Няма никакви критерии за трудов стаж, осигуровки, действителни болнични и ТЕЛК, образование и т.н. Да не говорим за участие в сивата икономика и криминалните доходи!
08:49 01.07.2026
36 хаха
Да се намали. Очевидно няма полза от него. Големината му да е средностатистическа. Цигойнърите даже нямат нужда от такова нещо.
КомунизЪмЪ свърши дрОгарЕ. Никой не трябва да ви плаща за невъзпитаните и безполезни гувядца!
08:54 01.07.2026
37 хаха
Комундета с комундетата... Реално само инвалидите трябва да бъдат подкрепяни (след като онези от последните 10 години минат нов ТЕЛК).
Така или иначе не искате да имате деца ... та явно тази КОМУНИСТИЧЕСКА мярка с голямото майчинство не работи.
А и никой не ви е длъжен да ви плаща за чаветата (които в 90% са пълна щета).
08:58 01.07.2026