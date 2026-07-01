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Протести за увеличаване на втората година майчинство

Протести за увеличаване на втората година майчинство

1 Юли, 2026 07:30 1 024 37

  • протести-
  • увеличаване-
  • втората година-
  • майчинство

Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им.

Протести за увеличаване на втората година майчинство - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В няколко града в страната майки ще излязат на протест от 18 ч. днес. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството, съобщават от БНР.

Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им.

Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста:

"Това, което предизвика инициативата, е гневът ми, че отново няма да се вдигне майчинството. Ще остане на тази мизерна сума, което е малко въобще над социалния минимум за живеене и тя, реално погледнато, не стига за нищо.

Нашият протест в сряда е, първо, за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени – 75%, 460 евро, но накрая вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност не всички неща... Доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво..."

По данни на Евростат България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. Най-високо платен е отпускът по майчинство в Люксембург, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баце

    9 3 Отговор
    Упадъкът на нивото на образованието до тук води, История не се преподава и не се учи, а никой няма да им каже, че в колониите нещата така стоят, че и по-лошо ще става

    Коментиран от #13

    07:35 01.07.2026

  • 4 име

    19 9 Отговор
    Хасан Василев и ПеПедофилите повече от година си клатеха краката в НС и единствено гледаха да крепят правителството на Жулезко водопада когато има вот на недоверие. И като дойде Радев, изведнъж се загрижиха за майчински, инфлация, спекула с цените, реформи и съкращения.....

    Коментиран от #10

    07:36 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Младите майки и пенсионерите,

    5 7 Отговор
    на протест.Организатор К.Нинова!А тия които работят и изкарват и техните,кучета ги яли.

    Коментиран от #12

    07:43 01.07.2026

  • 9 Те Не Признават !

    7 3 Отговор
    Регламентираното от Закона !

    Вие Искате !

    Да спазват !

    Обещанията си !

    Коментиран от #18

    07:46 01.07.2026

  • 10 Това са долни

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    лъжи. При кратките правителства на ПП се направиха много неща за майчинството. Демографската криза намаля. По детските площадки , за да люлееш дете, чакаш на опашка. Детските градини и ясли са безплатни, и това е все , заради социалната политика на Василев. За учениците също има пари за началото на всеки срок.

    Коментиран от #16, #19, #25

    07:47 01.07.2026

  • 11 А бе

    6 2 Отговор
    Орежете пътните на тия с имунитета,че за 3 дни работа хиляди евра Народни изгарят за гориво като герберчето от Русе

    07:47 01.07.2026

  • 12 Не се Противопоставяйте Един Друг !

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Младите майки и пенсионерите,":

    Проблема Са Крадливите Феодали !

    Утре !

    И Вие Ще станете Пенсионери !

    07:48 01.07.2026

  • 13 Когато се раждат деца

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Баце":

    трябва и да се възпитават. Но как да ги възпиташ , когато самият ти не си възпитан?

    07:48 01.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 60% от новородените

    13 1 Отговор
    не са от български етнос. Но субективното ми мнение е, че жените не трябва да работят, освен ако не е по тяхно собствено желание, и то почасово за благотворителни цели.
    Жените имат много по-висши цели да раждат, отглеждат деца, да ги възпитават, да сплотяват и се грижат за моралното здраве на семейството.
    Имаше едно интервю на Аарон Русо с Рокфелер, когато му споделя, че целта на феминистките движения и равни права е била жените да работят, с по-ниски заплати, като успоредно намалят заплащане на мъжете, по темата за заплащане след ВСВ графиките на Пикети книга: Капиталът 21 век.

    07:51 01.07.2026

  • 16 Мда

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Това са долни":

    При криза се правят най- много деца! А парите на Просто идиотите са от дълг, който твоето дете ще плаща утре, зада можеш ти да пушиш днес в градинката и да викаш искам Европа!

    07:52 01.07.2026

  • 17 Протестър

    7 6 Отговор
    "Това, което предизвика инициативата, е гневът ми, че отново няма да се вдигне майчинството"

    И аз съм да се вдигне майчинството но защо не протестираха когато "сглобката" беше на власт и също не го вдигнаха, защо не протестираха "сглобката" когато раздаваха пари за Украйна или като правеха авансови плащания ужким за магистрали а няма нищо свършено и парите ги няма или като крадяха пари ужким за мантинели. Като не мина протестчето на жълтопаветниците против бюджета давай сега майките да ползваме.

    07:52 01.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Това са долни":

    "ПП се направиха много неща за майчинството"

    Така е Кирчо използва парапета за да увеличи населениято на България. ПП също не вдигнаха майчинството на за сметка на това имаше пари за златни тоалетни за киевската хунта.

    07:56 01.07.2026

  • 20 Майките

    12 1 Отговор
    В България нямат право да се оплакват , защото имат отлични условия за отглеждане на децата в сравнение с други страни в Европа . Трябва да стане , като във Франция , за да разберете колко сте облагодетелствани .

    Коментиран от #24

    07:56 01.07.2026

  • 21 Българин 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Държавата се обезлюдява , а турско - евроатлантическата власт се гаври с младите майки !

    Коментиран от #22

    08:00 01.07.2026

  • 22 Елементарно , бе Уотсън !

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Българин 🇧🇬":

    Целта на евроатлантическата държава е да напълни устите на големите електорати - ромите и пенсионерите . Те пък ще гласуват за тях , и така -пирочен кръг !

    08:07 01.07.2026

  • 23 1488

    1 6 Отговор
    след радев и потоп

    Коментиран от #26

    08:08 01.07.2026

  • 24 Възмутен

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Майките":

    "нямат право да се оплакват"

    Майките в България имат право да се оплакват но въпроса е защо се оплакват точно сега а не преди година. Какво се промени и кое е причината тези 420 евро да не стигат до никъде - не е ли причината че ни вкараха в "клуба на богатите" и цените каквито бяха в лева станаха същите в евро но майчинските от 800 лв станаха 420 евро - наполовина.

    Коментиран от #29

    08:10 01.07.2026

  • 25 к0к0рч0 💋🍌

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Това са долни":

    "При кратките правителства на ПП демографската криза намаля"

    щото сички се изнесоха и се навьдиха цигани

    08:10 01.07.2026

  • 26 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "1488":

    Той потопа е след "сглобката" а Радев сега се мъчи да ни извади от блатото в което ни натикаха и то против волята на народа. Защо забравихте как Кирчо и Кокорчо се кълняха че цените изобщо нямало да се вдигнат след приемане на еврото - сега трябва да ги осъдят за лъжа.

    Коментиран от #27, #34

    08:13 01.07.2026

  • 27 1488

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Антитрол":

    "Радев сега се мъчи да ни извади от блатото в което ни натикаха и то против волята на народа"

    референдум за врьщане на лева и за излизане от ес и нато не съм видял

    08:15 01.07.2026

  • 28 честен ционист

    2 5 Отговор
    В белите държави майчинството е максимум 6 месеца. Какви са тия години пък и 2 даже?

    Коментиран от #31

    08:15 01.07.2026

  • 29 Летописец

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Възмутен":

    Това е явлението "Големи надежди" . И Царя спаси България след Иван Костов , но очакванията бяха свръх големи . Сега е същото - натовски правителства , задлъжняли държавата с милиарди , се наведоха докато отмине бурята , а негативите ще останат за Радев .

    08:20 01.07.2026

  • 30 Фикус

    0 3 Отговор
    Иванка Тодорова е майка и Е сред организаторКите на протеста:

    08:22 01.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Перо

    4 0 Отговор
    В САЩ и Западна Европа майчинството е 2 месеца и няма детски градини, а частни детегледачки за чиито разходи се намаляват само данъците! Или там са тъпи, нямат демокрация или нямат пари! Изглежда тъпи са нашите управници, които взимат безнаказано решения с колективна безотговорност за източване на бюджета!

    Коментиран от #35

    08:25 01.07.2026

  • 33 До Майките

    3 0 Отговор
    Бих провел "позитивен дебат" с вас по отношение на майчинство, в частност Социалната политика в Скандинавски държави.
    Да, прав сте, че на Запад срок майчинство е съкратен, Но, едно голямо Но.
    Ние имаме и друг проблем 60% от новородени не са от български етнос.
    Но този проблем се решава със задължително посещение на у-ще, редовно.
    Социалната политика за бедни, слаби, възрастни, деца, жени, терминално и хронично от раждане до смърт в Територията е критично слаба.
    В Монако и Швейцария погребенията са ДВОЙНО по-евтини и изграждане гроб.
    Пример формула за "енергийно бедни", на Запад ако харчиш чисти доходи за енергия над 10%
    си енергийно беден. Сметнете на 600 юро средна пенсия колко са 200 лв. ток, 120 лв. топла вода и сградна и парно 250 лв. средно.
    Всичко е "побългарено" по чудовищен начин, само фасадата е "натруфена".

    08:26 01.07.2026

  • 34 Завалията той

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Антитрол":

    мъчи се ! За какво се пъне този шапкар като ни завлича още на дъното !" Да имаше повече министри като Кирчо и Кокорчо " , на кого са тези думи ? И с мрън , мрън един път не каза как трябва да стане , но сега се мъчи !И сега са се оплели като пиле в кълчища и разбираемо е да се мъчат като нямаш визия за напред .

    08:40 01.07.2026

  • 35 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Перо":

    П.С. В БГ цели цигански фамилии живеят до старини с различни социални помощи, предимно по майчинство! Известно е, че циганското малцинство е около 800,000 души, а 60% от новородените са от това малцинство! Няма никакви критерии за трудов стаж, осигуровки, действителни болнични и ТЕЛК, образование и т.н. Да не говорим за участие в сивата икономика и криминалните доходи!

    08:49 01.07.2026

  • 36 хаха

    0 0 Отговор
    "По данни на Евростат България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. "

    Да се намали. Очевидно няма полза от него. Големината му да е средностатистическа. Цигойнърите даже нямат нужда от такова нещо.

    КомунизЪмЪ свърши дрОгарЕ. Никой не трябва да ви плаща за невъзпитаните и безполезни гувядца!

    08:54 01.07.2026

  • 37 хаха

    0 0 Отговор
    Общо взето почти всички "социални плащания" трябва да бъдат спряни.

    Комундета с комундетата... Реално само инвалидите трябва да бъдат подкрепяни (след като онези от последните 10 години минат нов ТЕЛК).

    Така или иначе не искате да имате деца ... та явно тази КОМУНИСТИЧЕСКА мярка с голямото майчинство не работи.
    А и никой не ви е длъжен да ви плаща за чаветата (които в 90% са пълна щета).

    08:58 01.07.2026

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