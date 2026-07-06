Интензивен трафик към южните ни съседи, спокойни планини и дежурни екипи по пътищата

Пътищата в страната са предимно сухи, условията за туризъм в планините са отлични преди обяд, а интензивен трафик се наблюдава основно по българо-турската граница на изход.
През изминалото денонощие пожарникарите са овладели десетки огнища, а при десетки катастрофи в страната са ранени над 30 души.
Пътна обстановка и ремонти
По данни на АПИ републиканската пътна мрежа е проходима, а настилките са предимно сухи.
- Ограничения: В Кюстендилска област от днес се въвеждат временни промени в движението за седмицата. На АМ „Тракия“ (км 350 към Бургас) движението е в една лента поради инцидент.
- Камиони: Движението по Дунав мост при Русе вече е напълно възстановено в двете платна след ремонт.
Условия за планински туризъм
Според Планинската спасителна служба условията за туризъм в планините в сутрешните часове са много добри.
- Време: Преди обяд ще е слънчево с умерен вятър.
- Предупреждение: Около и след обяд ще се развие купеста облачност. На места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на 2000 метра ще е около 11-12 градуса.
Трафик по границите
Главна дирекция "Гранична полиция" отчита нормален трафик на повечето пунктове, със засилване на изходите.
- Турция: Интензивно е движението на изход за леки и товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“.
- Гърция, Румъния, Сърбия и РСМ: Преминаването е спокойно и без големи забавяния към 6:00–7:00 часа. На ГКПП „Русе“ движението е нормално по двете платна на моста.
Източници: АПИ, МВР), Главна дирекция „Гранична полиция“, НИМХ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Планинар
07:09 06.07.2026
3 Талигар
07:15 06.07.2026
4 мда
07:20 06.07.2026
5 Хората Бягат !
Макар !
И За Малко !
07:23 06.07.2026
6 в кратце
07:27 06.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хохо Бохо
07:32 06.07.2026
9 Васо
08:14 06.07.2026
10 Бгтрафик
Има статистики, моментно състояние и още
08:37 06.07.2026