Интензивен трафик към южните ни съседи, спокойни планини и дежурни екипи по пътищата

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Пътищата в страната са предимно сухи, условията за туризъм в планините са отлични преди обяд, а интензивен трафик се наблюдава основно по българо-турската граница на изход.

През изминалото денонощие пожарникарите са овладели десетки огнища, а при десетки катастрофи в страната са ранени над 30 души.

Пътна обстановка и ремонти

По данни на АПИ републиканската пътна мрежа е проходима, а настилките са предимно сухи.

Ограничения : В Кюстендилска област от днес се въвеждат временни промени в движението за седмицата. На АМ „Тракия“ (км 350 към Бургас) движението е в една лента поради инцидент.

: В Кюстендилска област от днес се въвеждат временни промени в движението за седмицата. На АМ „Тракия“ (км 350 към Бургас) движението е в една лента поради инцидент. Камиони: Движението по Дунав мост при Русе вече е напълно възстановено в двете платна след ремонт.

Условия за планински туризъм

Според Планинската спасителна служба условията за туризъм в планините в сутрешните часове са много добри.

Време : Преди обяд ще е слънчево с умерен вятър.

: Преди обяд ще е слънчево с умерен вятър. Предупреждение: Около и след обяд ще се развие купеста облачност. На места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на 2000 метра ще е около 11-12 градуса.

Трафик по границите

Главна дирекция "Гранична полиция" отчита нормален трафик на повечето пунктове, със засилване на изходите.

Турция : Интензивно е движението на изход за леки и товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“.

: Интензивно е движението на изход за леки и товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“. Гърция, Румъния, Сърбия и РСМ: Преминаването е спокойно и без големи забавяния към 6:00–7:00 часа. На ГКПП „Русе“ движението е нормално по двете платна на моста.

Източници: АПИ, МВР), Главна дирекция „Гранична полиция“, НИМХ