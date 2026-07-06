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Интензивен трафик към южните ни съседи, спокойни планини и дежурни екипи по пътищата

Интензивен трафик към южните ни съседи, спокойни планини и дежурни екипи по пътищата

6 Юли, 2026 06:56, обновена 6 Юли, 2026 07:02 930 10

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  • условия

Трафик и пътна обстановка към 7:00 ч. на 6 юли

Интензивен трафик към южните ни съседи, спокойни планини и дежурни екипи по пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътищата в страната са предимно сухи, условията за туризъм в планините са отлични преди обяд, а интензивен трафик се наблюдава основно по българо-турската граница на изход.

През изминалото денонощие пожарникарите са овладели десетки огнища, а при десетки катастрофи в страната са ранени над 30 души.

Пътна обстановка и ремонти

По данни на АПИ републиканската пътна мрежа е проходима, а настилките са предимно сухи.

  • Ограничения: В Кюстендилска област от днес се въвеждат временни промени в движението за седмицата. На АМ „Тракия“ (км 350 към Бургас) движението е в една лента поради инцидент.
  • Камиони: Движението по Дунав мост при Русе вече е напълно възстановено в двете платна след ремонт.

Условия за планински туризъм

Според Планинската спасителна служба условията за туризъм в планините в сутрешните часове са много добри.

  • Време: Преди обяд ще е слънчево с умерен вятър.
  • Предупреждение: Около и след обяд ще се развие купеста облачност. На места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на 2000 метра ще е около 11-12 градуса.

Трафик по границите

Главна дирекция "Гранична полиция" отчита нормален трафик на повечето пунктове, със засилване на изходите.

  • Турция: Интензивно е движението на изход за леки и товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“.
  • Гърция, Румъния, Сърбия и РСМ: Преминаването е спокойно и без големи забавяния към 6:00–7:00 часа. На ГКПП „Русе“ движението е нормално по двете платна на моста.

Източници: АПИ, МВР), Главна дирекция „Гранична полиция“, НИМХ


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Планинар

    3 0 Отговор
    Много е важно планините да са спокойни. От опит го казвам. Имах на младини случай с неспокойна планина, истински кошмар. То успокоителни, то сънотворни... Разгеле, оправиха се нещата.

    07:09 06.07.2026

  • 3 Талигар

    4 0 Отговор
    Объркали сте се. Юруша е към бетоня. Кой ти ходи при византийците. Виж тук джумбуш, мазутец и други субстанции плават. Някой дронче за разнообразие.

    07:15 06.07.2026

  • 4 мда

    2 0 Отговор
    Планините са толкова спокойни че чак спят

    07:20 06.07.2026

  • 5 Хората Бягат !

    5 1 Отговор
    От България !

    Макар !

    И За Малко !

    07:23 06.07.2026

  • 6 в кратце

    1 0 Отговор
    Не ходя с камион в Грецията.

    07:27 06.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Али бегов, четеш ли бе чу кундур? Тоя трафик не е към фекалом орието

    07:32 06.07.2026

  • 9 Васо

    1 0 Отговор
    Немате пари, а?

    08:14 06.07.2026

  • 10 Бгтрафик

    0 0 Отговор
    Аз гледам трафика на bgtrafik . Com
    Има статистики, моментно състояние и още

    08:37 06.07.2026

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