Продължава издирването на 11-годишната Наталия

След седмица в неизвестност – 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват.
След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол – периметър около града беше обиколен с дронове и термо камери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява.
Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пепи ойрото
Коментиран от #3
07:39 06.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
07:40 06.07.2026
3 Шушу Мушу
До коментар #1 от "пепи ойрото":Имитират дейност ли ? Пък и не мислите ли , че Бойко и Делян нямат полза Пепо Еврака да бъде намерен.....ЖИВ ?
07:45 06.07.2026
4 Вече са в ДУБАЙ ПРИ ШИШКАВИЯ
07:46 06.07.2026
5 кумчо ВЪЛЧО
Да не говорим например за мис Бикини , която изчезна от къщата в Барселона.......за Мата Хари , която простака от Банкя кацза , че я знаел, ама после се уплаши и млъкна ...... за братята Галеви , които УЖ ги сложиха под запрещение , а те спокойно си минали границата и си заминали.......Нотариуса го убиха , преди да изчезне......прокурорския син Михайлов........случая в Петрохан с каравана , която обикаля пътищата , но не могат да я засекат ......
Коментиран от #10
07:51 06.07.2026
6 Така...значи -
07:52 06.07.2026
7 Не се занивайте
Коментиран от #11
07:54 06.07.2026
8 Пинко розовата пантера
08:10 06.07.2026
9 Малка Пролетна !
08:17 06.07.2026
10 Кума Лиса
До коментар #5 от "кумчо ВЪЛЧО":Пропускаш малкият Сашко,пак син на някакъв нотариус,който изчезна и го диреха повече от седмица и то ...насред зима из планината и накрая сам се появи....чист,изгладен и нахранен...
08:29 06.07.2026
11 Верно ли бре
До коментар #7 от "Не се занивайте":Издуханяк?
08:33 06.07.2026
12 Тома
08:36 06.07.2026