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Продължава издирването на 11-годишната Наталия

Продължава издирването на 11-годишната Наталия

6 Юли, 2026 07:37 711 12

  • издирване-
  • наталия

Периметърът на търсене се разширява

Продължава издирването на 11-годишната Наталия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След седмица в неизвестност – 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват.

След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол – периметър около града беше обиколен с дронове и термо камери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява.

Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пепи ойрото

    11 1 Отговор
    и мен ме били търсели

    Коментиран от #3

    07:39 06.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Ей, прочетохте ми мислите, тъкмо се чудех в коя статия да питам какво стана с драмата на ония, "на семейни начала".

    07:40 06.07.2026

  • 3 Шушу Мушу

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "пепи ойрото":

    Имитират дейност ли ? Пък и не мислите ли , че Бойко и Делян нямат полза Пепо Еврака да бъде намерен.....ЖИВ ?

    07:45 06.07.2026

  • 4 Вече са в ДУБАЙ ПРИ ШИШКАВИЯ

    16 0 Отговор
    МВР МОГАТ САААМО В ХРАСТИТЕ ДА СТОЯТ И ДА МАХАТ С ПАЛКИ

    07:46 06.07.2026

  • 5 кумчо ВЪЛЧО

    14 0 Отговор
    Кажете КОЙ от издирваните е бил намерен ? Стигна се дотам , че единия брат Галев /който беше издирван/, даже се върна в България и тук си почина !
    Да не говорим например за мис Бикини , която изчезна от къщата в Барселона.......за Мата Хари , която простака от Банкя кацза , че я знаел, ама после се уплаши и млъкна ...... за братята Галеви , които УЖ ги сложиха под запрещение , а те спокойно си минали границата и си заминали.......Нотариуса го убиха , преди да изчезне......прокурорския син Михайлов........случая в Петрохан с каравана , която обикаля пътищата , но не могат да я засекат ......

    Коментиран от #10

    07:51 06.07.2026

  • 6 Така...значи -

    7 0 Отговор
    на въпросния индивид това не му е за пръв път - значи има достатъчно информация за психологията му. А къде са сега " великите психолози " на МВР, които иначе охотно демонстрират " значимостта" си по медиите? Всъщност добре познавам периметъра на възможния район - не е толкова трудно да се анализира къде, как и защо се крият тези двамата. Впрочем - от кой етнос е практика 13-13 годишни да раждат?

    07:52 06.07.2026

  • 7 Не се занивайте

    5 2 Отговор
    Туй дете, като го гледам, бая ще яде, скоро на тоя ще му бахтиса да я храни и ще го върне на майка му.

    Коментиран от #11

    07:54 06.07.2026

  • 8 Пинко розовата пантера

    14 0 Отговор
    А черната пантера намериха ли я?

    08:10 06.07.2026

  • 9 Малка Пролетна !

    2 0 Отговор
    Разходка !

    08:17 06.07.2026

  • 10 Кума Лиса

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "кумчо ВЪЛЧО":

    Пропускаш малкият Сашко,пак син на някакъв нотариус,който изчезна и го диреха повече от седмица и то ...насред зима из планината и накрая сам се появи....чист,изгладен и нахранен...

    08:29 06.07.2026

  • 11 Верно ли бре

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не се занивайте":

    Издуханяк?

    08:33 06.07.2026

  • 12 Тома

    1 0 Отговор
    В бяла държава този до сега щяха да го хванат защото хората са сложили отдавна навсякъде камери.При нас камери има само да глобяват шофьорите

    08:36 06.07.2026

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