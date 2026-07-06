Продължава издирването на 11-годишната Наталия

След седмица в неизвестност – 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват.



След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол – периметър около града беше обиколен с дронове и термо камери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява.

Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112.