Задържаха шофьор, предложил по 500 евро подкуп на двама полицаи на „Тракия“

36-годишен шофьор беше задържан на автомагистрала „Тракия“, след като предложил подкуп на полицейски служители, за да избегне проверка за употреба на алкохол.
Инцидентът е станал около 7:30 часа сутринта на 4 юли в района на 325-ия километър на аутобана в посока Бургас. При рутинна проверка служители на Районното управление в Карнобат спрели лек автомобил с кюстендилска регистрация, управляван от мъж от Самоков.
По данни на полицията водачът отказал да бъде изпробван с дрегер. Малко след това извадил пачка с банкноти и предложил на униформените по 500 евро на човек, или общо 1000 евро, с цел да не бъде подлаган на тест и да продължи безпрепятствено пътя си.
Мъжът е бил задържан незабавно за срок до 24 часа. По случая е образувано разследване, а работата на органите на реда продължава
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кажете
Коментиран от #14
10:28 06.07.2026
2 Цвете
Коментиран от #18
10:31 06.07.2026
3 има и корупционери
10:31 06.07.2026
4 АГАТ а Кристи
Коментиран от #24
10:35 06.07.2026
5 Така е
Мъка...мъкааа голяма...
10:35 06.07.2026
6 До къде
10:35 06.07.2026
7 оня с коня
10:41 06.07.2026
8 Полицай
Коментиран от #9
10:46 06.07.2026
9 абе
До коментар #8 от "Полицай":с два частни знака е по-лесно. Можеш да ги слагаш където ти падне.
Коментиран от #10
10:49 06.07.2026
10 Полицай
До коментар #9 от "абе":Трябва да деля с общината или АПИ.
Няма далавера.
10:52 06.07.2026
11 немо
10:52 06.07.2026
12 Много Тежка !
Малко Са му Евраците !
10:53 06.07.2026
13 Ти си
Но виж , поткупа е толкова висок та чак е съмнителен дали не е постановка за да се изпробват катаджиите !
11:00 06.07.2026
14 Доко
До коментар #1 от "кажете":Така е.Никъде не те спират без причина.Но казват,че хазната е празна.А и всеки ден в 09.00 часа правим превод за 1 млн. към Боташ.Затова полицията сън не спи.Курортите празни.ДДС-то не върви.Слаба работа.
Коментиран от #19
11:02 06.07.2026
15 ИВАН
11:02 06.07.2026
16 Айляк
Явно тарифата доста се е вдигнала, тц...
Все пак, вече сме у клуба на богатите.
11:06 06.07.2026
17 Тома
11:09 06.07.2026
18 виц но не съвсем
До коментар #2 от "Цвете":В страната расте броя на ПТП. Време е вече тия легнали полицаи, да станат и да си свършат работата!
11:10 06.07.2026
19 викаш
До коментар #14 от "Доко":Викаш, прав беше Бойко Борисов като каза, че популиста Асен Василев вдига пенсии и заплати с парите на внуците им.... Сега дойде времето да ги връщат с лихвите.
11:10 06.07.2026
20 Анджо
11:10 06.07.2026
21 Механик
11:15 06.07.2026
22 защо
11:18 06.07.2026
23 Васил
11:20 06.07.2026
24 еми нали им вдигнаха заплатите
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":сега им се вдигна и тарифата логично е влязохме в клуба на богатите и стандарта е друг…
11:20 06.07.2026
25 Е как няма да го задържат
11:21 06.07.2026
26 хихи
-Госпожице, ще спите ли със мен за 1000 лв?
’Ще видим.’ Казала тя.
-А за 500?
-Едва ли.
-А за 20?
-Ама вие за каква ме мислите?(
-Госпожице, мисля че разбрахме каква сте, сега уточняваме цената)
11:26 06.07.2026