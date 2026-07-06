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Задържаха шофьор, предложил по 500 евро подкуп на двама полицаи на „Тракия“

Задържаха шофьор, предложил по 500 евро подкуп на двама полицаи на „Тракия“

6 Юли, 2026 10:24 1 384 26

  • подкуп-
  • полицаи-
  • тракия

По данни на полицията водачът отказал да бъде изпробван с дрегер. Малко след това извадил пачка с банкноти

Задържаха шофьор, предложил по 500 евро подкуп на двама полицаи на „Тракия“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

36-годишен шофьор беше задържан на автомагистрала „Тракия“, след като предложил подкуп на полицейски служители, за да избегне проверка за употреба на алкохол.

Инцидентът е станал около 7:30 часа сутринта на 4 юли в района на 325-ия километър на аутобана в посока Бургас. При рутинна проверка служители на Районното управление в Карнобат спрели лек автомобил с кюстендилска регистрация, управляван от мъж от Самоков.

По данни на полицията водачът отказал да бъде изпробван с дрегер. Малко след това извадил пачка с банкноти и предложил на униформените по 500 евро на човек, или общо 1000 евро, с цел да не бъде подлаган на тест и да продължи безпрепятствено пътя си.

Мъжът е бил задържан незабавно за срок до 24 часа. По случая е образувано разследване, а работата на органите на реда продължава


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кажете

    24 6 Отговор
    Къде другаде в ЕС ще ви спрат в 7.30 сутринта да си побърборите с полицаите?

    Коментиран от #14

    10:28 06.07.2026

  • 2 Цвете

    19 3 Отговор
    КОЙ Е ТОЗИ ПОРЕДЕН " БОГАТАШ "? ЛЕСНО СЕ РАЗДАВАТ КРАДЕНИ ПАРИ? НАПИШЕТЕ ИМЕТО МУ. 🤦‍♂️🤷‍♀️🤔

    Коментиран от #18

    10:31 06.07.2026

  • 3 има и корупционери

    11 0 Отговор
    вътрешен отдел ги следи . джобовете дали са празни . по колко глобяват на дежурство . то сега има много нарушители . а има и опасни престъпници в трафика . каналджии , трафиканти . сигурно и друг път е давал .

    10:31 06.07.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    26 4 Отговор
    Много се е вдигнала тарифата, щом на 500 се мръщат и слагат белезници ...

    Коментиран от #24

    10:35 06.07.2026

  • 5 Така е

    23 2 Отговор
    С вдигането двойно на заплатите и таксата ,,спокойствие" се вдигна...
    Мъка...мъкааа голяма...

    10:35 06.07.2026

  • 6 До къде

    20 1 Отговор
    Стигна инфлацията ,навремето 100 лв на човек и ади бегай

    10:35 06.07.2026

  • 7 оня с коня

    14 2 Отговор
    Досадна и известна до болка Практика- Днес работим за Службата за да не ни обвинят че само вземаме заплати пък имаме "0" Хващаемост,утре обаче ще си работим за нас си,щото и ние семейства храним,като така и Вълкът ще е сит,и Агнето - цяло:)

    10:41 06.07.2026

  • 8 Полицай

    22 1 Отговор
    Като се пенсионирам,ще си купя едно кръстовище и ще работя за себе си.

    Коментиран от #9

    10:46 06.07.2026

  • 9 абе

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Полицай":

    с два частни знака е по-лесно. Можеш да ги слагаш където ти падне.

    Коментиран от #10

    10:49 06.07.2026

  • 10 Полицай

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "абе":

    Трябва да деля с общината или АПИ.
    Няма далавера.

    10:52 06.07.2026

  • 11 немо

    14 0 Отговор
    Така анонимно не става.Имената,кой е,професия,от кое котило е.Да има гласност.Едно е ясно,че е бледолик.В този ранен час циганите спят.

    10:52 06.07.2026

  • 12 Много Тежка !

    8 0 Отговор
    Тая Палка Бре !

    Малко Са му Евраците !

    10:53 06.07.2026

  • 13 Ти си

    15 4 Отговор
    Приказки под шипковоя храст ! Кой кибик с палка и фуражка би отказал 1/3 от заплатата си , в брой и без данъци ?
    Но виж , поткупа е толкова висок та чак е съмнителен дали не е постановка за да се изпробват катаджиите !

    11:00 06.07.2026

  • 14 Доко

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "кажете":

    Така е.Никъде не те спират без причина.Но казват,че хазната е празна.А и всеки ден в 09.00 часа правим превод за 1 млн. към Боташ.Затова полицията сън не спи.Курортите празни.ДДС-то не върви.Слаба работа.

    Коментиран от #19

    11:02 06.07.2026

  • 15 ИВАН

    5 0 Отговор
    Пари ли ще им давам на тия, хахаха, и отрова не заслужават еничарите долни, да си ги носят в гроба и заплатите и имотите и колите ....

    11:02 06.07.2026

  • 16 Айляк

    5 1 Отговор
    Тоя им нанесъл кръвна обида.
    Явно тарифата доста се е вдигнала, тц...
    Все пак, вече сме у клуба на богатите.

    11:06 06.07.2026

  • 17 Тома

    5 0 Отговор
    Ега си паралията. 100% е оригинал джипси

    11:09 06.07.2026

  • 18 виц но не съвсем

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    В страната расте броя на ПТП. Време е вече тия легнали полицаи, да станат и да си свършат работата!

    11:10 06.07.2026

  • 19 викаш

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Доко":

    Викаш, прав беше Бойко Борисов като каза, че популиста Асен Василев вдига пенсии и заплати с парите на внуците им.... Сега дойде времето да ги връщат с лихвите.

    11:10 06.07.2026

  • 20 Анджо

    2 0 Отговор
    Какво са 500евро, нашите вече са клуба на богатите и по на там знаете.

    11:10 06.07.2026

  • 21 Механик

    3 0 Отговор
    Хептен ги разглезихте милинцифайките с тия големи заплати и бонуси. Е не, 1000 евро вече им се виждат малко и се обиждат. А едно време минаваха с 10 лева и то за двама.

    11:15 06.07.2026

  • 22 защо

    0 0 Отговор
    С какво право спират автомобили, чийто водачи не са в момента в нарушение?

    11:18 06.07.2026

  • 23 Васил

    4 0 Отговор
    А казват че Българина бил беден колко германци ще извадят по 1000 евро за подкуп???

    11:20 06.07.2026

  • 24 еми нали им вдигнаха заплатите

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    сега им се вдигна и тарифата логично е влязохме в клуба на богатите и стандарта е друг…

    11:20 06.07.2026

  • 25 Е как няма да го задържат

    3 0 Отговор
    500€ пари ли са? Направо да го катат при д-р Гълъбова!

    11:21 06.07.2026

  • 26 хихи

    1 0 Отговор
    Мъж пита жена:
    -Госпожице, ще спите ли със мен за 1000 лв?
    ’Ще видим.’ Казала тя.
    -А за 500?
    -Едва ли.
    -А за 20?
    -Ама вие за каква ме мислите?(
    -Госпожице, мисля че разбрахме каква сте, сега уточняваме цената)

    11:26 06.07.2026

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