Новини
България »
Всички градове »
МРРБ: Има назначено ново ръководство на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

МРРБ: Има назначено ново ръководство на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

6 Юли, 2026 17:15 586 6

  • мррб-
  • ново ръководство-
  • български вик холдинг- еад

Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс 

МРРБ: Има назначено ново ръководство на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ново ръководство ще управлява „Български ВиК холдинг“ ЕАД до провеждане на конкурс. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от Управителен и Надзорен съвет както досега, тя ще се ръководи от Съвет на директорите, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“. Инж. Шъков има над 20-годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни обекти и управлението на инвестиционни проекти в сферата на ВиК системите. Участвал е в проектирането и реализацията на редица инвестиционни проекти, свързани с ВиК, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Проект за управление на строителни отпадъци и други. От 2017 година до момента е бил главен експерт и началник на отдел в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, където е отговарял за управлението и развитието на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация.
В Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД влизат още Любомир Бонев, Манол Генов, Пламен Манолов и Явор Стойчев.
Председател на Съвета на директорите става Пламен Манолов, който е юрист с магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство. Изпълнителен директор е на Национална спортна база ЕАД в периода 2014 – 2022 г. Работил е на различни позиции в банковата сфера и като юрисконсулт. Бил е председател на Съвета на директорите на „Академика 2011“ ЕАД и изпълнителен директор на „Софийска компания за строителство и развитие“ АД.
Д-р инж. Любомир Бонев е магистър по специалността „Технология и управление на строителството“ от ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София. В същото учебно заведение е придобил бакалавърска степен по специалността „Строителство на сгради и съоръжения“. До момента е асистент в катедра „Технология“ към строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София. бил е изпълнителен директор и председател на борда на директорите на „Индустриална и логистична зона – Перник“ АД. В частния сектор е работил в областта на проектирането, строителството и инженеринга, както и на строителния надзор. Бил е народен представител в 44-то Народно събрание.
Манол Генов има следдипломна квалификация по специалността „Организация и управление на бизнеса“ в Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов. В периода януари 2025 г. – февруари 2026 г. е министър на околната среда и водите. Бил е народен представител, а преди това заместник-кмет на община Асеновград с ресор строителство и околна среда. Бил е управител на ВиК Пловдив. В дружеството е работил и като контрольор.
Явор Стойчев е адвокат с дългогодишна практика в областта на търговското право, данъчното облагане и строителството. Той е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива и втора магистърска степен по право на Европейския съюз. Завършил е и магистърската програма Master 2: Droit de la Construction Européenne в Université de Lorraine, Франция, както и магистърска програма по счетоводство, одит и корпоративен анализ в Университета по застраховане и финанси. Понастоящем е докторант по финансово право в Югозападния университет „Неофит Рилски“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Новото ръкововдство кога ще обяви режима ан водата в Плевен?

    17:24 06.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Юрист с магистърска степен от УНСС

    5 0 Отговор
    Юрист с магистърска степен от УНСС

    Това Добре !

    Но Като Чуя Юрист !

    Получавам !

    Утикария !

    17:26 06.07.2026

  • 4 дънди прешъс

    1 1 Отговор
    що не ни подарите и тая вода ? на за кво вие, едни тръби немой да сложите без да умножите по 3

    17:28 06.07.2026

  • 5 Хи хи

    1 0 Отговор
    Дотогава ВиК ще е приключило. Фалит. До каквото се докопат Радевите, фалират го. Като държавата в момента.

    17:50 06.07.2026

  • 6 Хоп - троп

    0 0 Отговор
    Без конкурс , ей ви ново ръководство !

    17:57 06.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол