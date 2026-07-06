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Румен Миланов: Информацията за пътуванията на Пеевски и Атанасова показва косвени връзки в държавното управление

Румен Миланов: Информацията за пътуванията на Пеевски и Атанасова показва косвени връзки в държавното управление

6 Юли, 2026 19:38 1 576 31

  • румен миланов-
  • пб-
  • полети-
  • десислава атанасова-
  • делян пеевски

Румен Миланов определи като притеснително разминаването на данните от различните дирекции в МВР по този случай

Румен Миланов: Информацията за пътуванията на Пеевски и Атанасова показва косвени връзки в държавното управление - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Информацията за пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанасова показва наличието на косвени връзки във висшия етаж на държавното управление, каза депутатът от "Прогресивна България" Румен Миланов в "Още от деня" по БНТ.

Румен Миланов, депутат от ПБ, ротационен председател на Комисията за контрол на службите: "Тези косвени връзки на пръв поглед не се виждат, те не са водещи, но могат да оказват съществено влияние в решенията на държавното управление, в най-широкия смисъл. Не трябва да се пренебрегват такива връзки, които може и да са съвсем приятелски, но мисля, че не всичко е толкова на принципа приятелство, а повече принципа на интереса и "приятелите на стола". Такива зависимости не могат да се докажат, но те са едно допълнение към преки доказателства, ако има такива, а най-вероятно такива има за дейността и имотното състояние на тези хора. Нека да го приемам условно. Дали е господин Пеевски или някой друг, който, примерно, има такива разходи, а неговата данъчна декларация е доста така бледа. Веднага възника въпросът, защо е тази диспропорция в приходи, разходи и, респективно, платени данъци. И за мен един възлов момент в цялата тази история е данъчната система и кой какви данъци е платил на база на неговите доходи и, респективно, разходи, които има."

По думите на Румен Миланов скандалът определено е тема за политиците в Народното събрание.

Румен Миланов, депутат от ПБ, ротационен председател на Комисията за контрол на службите:"От гледна точка на политика, това е безспорно предмет на залата, както се казва, и на Народното събрание. А от гледна точка на контрол на службите за сигурност, ги казвам най-общо, това вече трябва да се провери конкретните данни във връзка с дейността на тези служби по тази тема. Това е вече въпрос на друго бъдещо решение."

Той заяви още, че би трябвало процедурата по придобиването на данните от системата PNR да е спазена от службите. За него не е изненада, че конституционният съдия Десислава Атанасова се е отказала от международния си паспорт и в момента ползва дипломатически такъв, който дава определени привилегии.

Румен Миланов определи като притеснително разминаването на данните от различните дирекции в МВР по този случай.

Румен Миланов, депутат от ПБ, ротационен председател на Комисията за контрол на службите: "Принципно това не е добре, и ако има различни сигнали, т.е. различна информация, това е работа на съответния ръководител да направи тази среща с тех и да проучи защо се дължи това различие на един и същ процес. Може би едни знаят повече, другите знаят по-малко, тогава вече трябва да се направи комплексната оценка на един процес. Така че да има различна информация по принцип за нещо и което не е проверено, по принцип е недопустимо."

По повод скандала "Баба Алино" Миланов изтъкна, че случаят е комплекс от съвместни действия на международна организирана престъпна структура, но тя не е можела да функционира без национални и регионални играчи.

Много звучи така банално, но тези три нива имат голяма мощ и по тази причина този град или квартал се изгражда и никой нищо не вижда. Там има и кмет, има и местна власт, има полиция, има служби за сигурност, в този случай е териториалната дирекция на ДАНС, има много такива и други инструменти, които това да се забележи.

Румен Миланов допълни, че към председателят на ДАНС в периода 2021-2025 г. Пламен Тончев трябва да бъдат зададени много въпроси, но най-важният въпрос, който той би му задал, е ще има ли готовност ДАНС да изпълнява стриктно закона по отношение всички дейности, които са в неговата компетентност и да не си затварят очите.

На "Прогресивна България" сега предприехме изменение и допълнение закона за Министерство на вътрешна работа. Но ни предстои оценка на сега действащите закони в сектора "Сигурност" и в службите за защита на националната сигурност, след като от "Прогресивна България" са предприели промени в Закона за МВР. Тяхното оптимизиране е с оглед ефективност и да се укрепи функционирането на Съвета по сигурността, който би трябвало да бъде координатор на информацията в сферата на националната сигурност и да подпомогне дейността на Министерския съвет, каза още Румен Миланов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 6 Отговор
    ВЗЕМЕТЕ ПРИМЕР ОТ УКРАЙНА :)))
    ...
    ТАМ ЦИГAHИTE СА 42 ХИЛЯДИ В ДЪРЖАВАТА :))))
    .....
    ЛИДЕРА ЗЕЛЕНСКИ ГИ ПОЛЗВА САМО ЗА ОПИТНИ ЗАЙЦИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ :)))
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    А ТУК НИ УБИВАТ И МАЛТРЕТИРАТ:((((
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    НА ПЪРВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ НА 10 ЮНИ 1990 ГОДИНА 98 ПРОЦЕНТА ОТ РОМИТЕ ГЛАСУВАХА ЗА БКП :(((
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    ХВЪРЛЯХА СЕ ПРЕД КОЛИТЕ С ПАЛЕЦА ЗНАКА НА БКП И ВИКАХА - БКП БКП КАТО ДОЙДАТ ОНЕЗИ СДС-ТО ЩЕ НИ НАКАРАТ ДА РАБОТИМ:(((
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    БАЙ ТОШО ИМ РАЗДАДЕ БЕЗПЛАТНИ ЖИЛИЩА ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИТЕ И РЕШИ ДА ГИ ИНТЕГРИРА КАТО ГИ НАСЕЛИ В БЛОКОВЕТЕ С НАС :(((
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    ДОБРЕ ЧЕ ДОЙДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И РАЗПРОДАДОХА ПОДАРЕНИТЕ ИМ ЖИЛИЩА И КУПИХА КЪЩИ ПО СЕЛАТА С ПАРИТЕ:)))
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    19:42 06.07.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 5 Отговор
    ТОЗИ НА СНИМКАТА Е ПИТОМЕЦ НА БАЙ ТОШО:(((
    ......
    КАДЪР НА ДС :(((
    ......
    НОМЕНКЛАТУРА НА ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ :(((

    19:43 06.07.2026

  • 3 Сто радевиста не стигат,

    16 14 Отговор
    за да замажат издънката на Демерджиев за злоупотреба с данни.
    Изказвайте се, кой ви пречи.

    Коментиран от #9

    19:44 06.07.2026

  • 4 Г-н Миланов...прогресивно ми е😀

    8 3 Отговор
    Правителството на Румен Радев гласува доверие на кадри на ГЕРБ да поемат управлението на държавната компания "Автомагистрали", за да довършат инхаус договорите за милиарди по строителството на магистрала "Хемус", скоростния път до Видин, укрепването на свлачища и поемането на нов инхаус договор за мантинели.
    За нов изпълнителен директор е избран кадърът на ГЕРБ Иван Кунев. Той е бивш общински съветник от ГЕРБ и дългогодишен шеф на Областното пътно управление в Благоевград, който подаде оставка през септември 2024 г., след бой с колега, който го обвини в корупция.

    Единственият член на директорския борд от старото ръководство, който запазва поста си е не кой и да е, а Ивелина Маринова - балдъза на бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Младен Маринов, показват още публикуваните документи. 

    19:45 06.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 9 Отговор
    Занимават ни с глупости.Ако бяхте гласували с номер 10 вече олигарсите щяха да са в затвора и без пари.

    19:46 06.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    Дебелан направо го опраскаха с 200. Чичо Румен.

    Коментиран от #14

    19:48 06.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Как може да имаш толкова пари и да приличаш на мамут?

    19:49 06.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Деси, какво е с 180 кг върху теб?

    19:50 06.07.2026

  • 9 100 години не стигат

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сто радевиста не стигат,":

    Да ти замажат простотията

    19:50 06.07.2026

  • 10 Мистър кеш

    10 5 Отговор
    Къде си , бе, плондир????

    Коментиран от #13

    19:51 06.07.2026

  • 11 Всичко е ясно

    15 3 Отговор
    Щом толкова вият, значи са ги уцелили в десетката

    19:53 06.07.2026

  • 12 Пак

    14 2 Отговор
    мъгляви "тълкувания" от червената дружина на регресивните ! Тоя старец може ли да ми каже някой с какво е полезен и би могъл да бъде , изобщо ? Нагласен в пленарна зала на първия ред , разговаря си (пишейки нещо си) с телефона и лапа огромни пари от джоба на читавите данъкоплатци.

    Коментиран от #15

    19:53 06.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Опраскан ли хххехе..ша има да земаш😂

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Координирана акция между тях! Малко спомени...миналата година месец октомври пред няколко хиляди роми докарани с автобуси в София Пеевски срещу президентството крещи - " Тази сграда е превърната в сейф с пачки кеш...Ууууууу мистър Кеееешшш...Нали си запознат че аз зная за торбите всяка седмица с кеееш...Не можеш да мръднеш мистър кеееш... Уууу крадец"....На другия ден пред журналисти в парламента по една снимка на Копринков в едната ръка а в другата кариера на Радев и Пеевски - "Не можеш да мърдаш мистър КЕШ, закован си"

    19:55 06.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА

    8 6 Отговор
    Шиши беше забременил Десата на една парти оргия. Това го знае цяла София. После Десата пометна.

    20:00 06.07.2026

  • 17 Ддд

    7 13 Отговор
    До тука не видях едно доказателство че Атанасова е пътувала с Пеевски. Освен твърденията на лъжците от ПБ. И то на принципа, може да е правила това или онова, и се опитаха да я изкарат като Мата Хари, която УЖ била сменяла паспортите си. Сякаш е някакъв шпионин.

    Коментиран от #30

    20:07 06.07.2026

  • 18 Айде бе,

    6 2 Отговор
    Изобщо даже не са косвени, човека сам каза, че това е част от личния му живот.

    20:14 06.07.2026

  • 19 С дъртаци

    6 4 Отговор
    към прогрес. Радкина гнус!

    20:19 06.07.2026

  • 20 Мън-мън

    4 2 Отговор
    хора без работа. я добавете сега хотелските колко са? и? нищо.

    20:21 06.07.2026

  • 21 СЕЛЯНИН

    3 2 Отговор
    Десо ще се прасиш ли скоро да купя едно прсе и дано да е като баща си угоен !

    20:21 06.07.2026

  • 22 Боко - ТИКВАТА

    5 1 Отговор
    Деса от нашата партия ли беше , че не си спомням......ще питам ДЕМЕРДЖИЕВ за да се осведомя !!!!!!

    20:24 06.07.2026

  • 23 Любопитен

    5 1 Отговор
    Абе така ли се става конституционен съдия. ........със вирнати крака ???????

    20:26 06.07.2026

  • 24 ГРОБ УМРЕ , ДЕПСЕТО - СЪЩО

    3 2 Отговор
    А да видим дали ще има ДИМ , ДА ГИ НЯМА ??????????

    20:29 06.07.2026

  • 25 Боко (неуловимия) тайния крадец

    4 0 Отговор
    Летеца ще ме хване за Ку...... Имам много къщи купени от благотворителност на БЪЛГАРИТЕ ....и изобщо не зная кога ще отлетя ???!?

    20:32 06.07.2026

  • 26 милицая

    3 0 Отговор
    ги разбира

    20:33 06.07.2026

  • 27 Тракиец

    3 0 Отговор
    Абе този не го ли изгоника от КАТ за корупцшя?

    20:37 06.07.2026

  • 28 Тома

    0 0 Отговор
    Каква държава бе батко.Навързани са всички като свински черва.Мафиози рекетьори и ченгета

    20:44 06.07.2026

  • 29 Т.КОЛЕВ

    1 1 Отговор
    ПАРИТЕ ЗА ПАТУВАНИЯТА ОТ КЪДЕ СА ?
    А нещо.конфискация затвор.за такива.или !? Работим на принципа КРАДЕНЕ милиони плащане гаранция на съда и сме свободни все едно нищо не се е случило.МАДЕ ИН БГ. А някой ако открадне две череши ще го скъсат от съдене и турмоз.

    Коментиран от #31

    20:48 06.07.2026

  • 30 въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ддд":

    Не можах да разбера, трябва ли да проверяваме кали в списъка на пътниците присъства Делян Пеевски преди да предприемем пътуване? Защото ако Деси е попаднала случайно в самолета в който пътува Делян Пеевски, как може и трябва ли сега да се оправдава?

    21:01 06.07.2026

  • 31 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Т.КОЛЕВ":

    Чети бе , чети и стига питал ! Пеевски е декларирал 21 милиона лева от дивиденти за 2024г , знаеш ли какво0 значи това ? Платил е данък на 21 милиона лева и спокойно ще си живее с тях и без да работи а ти ще си същият мрънкалник и ще задаваш въпроса : От къде има пари някой си ?

    21:02 06.07.2026

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