Румен Миланов: Информацията за пътуванията на Пеевски и Атанасова показва косвени връзки в държавното управление

Информацията за пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанасова показва наличието на косвени връзки във висшия етаж на държавното управление, каза депутатът от "Прогресивна България" Румен Миланов в "Още от деня" по БНТ.
Румен Миланов, депутат от ПБ, ротационен председател на Комисията за контрол на службите: "Тези косвени връзки на пръв поглед не се виждат, те не са водещи, но могат да оказват съществено влияние в решенията на държавното управление, в най-широкия смисъл. Не трябва да се пренебрегват такива връзки, които може и да са съвсем приятелски, но мисля, че не всичко е толкова на принципа приятелство, а повече принципа на интереса и "приятелите на стола". Такива зависимости не могат да се докажат, но те са едно допълнение към преки доказателства, ако има такива, а най-вероятно такива има за дейността и имотното състояние на тези хора. Нека да го приемам условно. Дали е господин Пеевски или някой друг, който, примерно, има такива разходи, а неговата данъчна декларация е доста така бледа. Веднага възника въпросът, защо е тази диспропорция в приходи, разходи и, респективно, платени данъци. И за мен един възлов момент в цялата тази история е данъчната система и кой какви данъци е платил на база на неговите доходи и, респективно, разходи, които има."
По думите на Румен Миланов скандалът определено е тема за политиците в Народното събрание.
Румен Миланов, депутат от ПБ, ротационен председател на Комисията за контрол на службите:"От гледна точка на политика, това е безспорно предмет на залата, както се казва, и на Народното събрание. А от гледна точка на контрол на службите за сигурност, ги казвам най-общо, това вече трябва да се провери конкретните данни във връзка с дейността на тези служби по тази тема. Това е вече въпрос на друго бъдещо решение."
Той заяви още, че би трябвало процедурата по придобиването на данните от системата PNR да е спазена от службите. За него не е изненада, че конституционният съдия Десислава Атанасова се е отказала от международния си паспорт и в момента ползва дипломатически такъв, който дава определени привилегии.
Румен Миланов определи като притеснително разминаването на данните от различните дирекции в МВР по този случай.
Румен Миланов, депутат от ПБ, ротационен председател на Комисията за контрол на службите: "Принципно това не е добре, и ако има различни сигнали, т.е. различна информация, това е работа на съответния ръководител да направи тази среща с тех и да проучи защо се дължи това различие на един и същ процес. Може би едни знаят повече, другите знаят по-малко, тогава вече трябва да се направи комплексната оценка на един процес. Така че да има различна информация по принцип за нещо и което не е проверено, по принцип е недопустимо."
По повод скандала "Баба Алино" Миланов изтъкна, че случаят е комплекс от съвместни действия на международна организирана престъпна структура, но тя не е можела да функционира без национални и регионални играчи.
Много звучи така банално, но тези три нива имат голяма мощ и по тази причина този град или квартал се изгражда и никой нищо не вижда. Там има и кмет, има и местна власт, има полиция, има служби за сигурност, в този случай е териториалната дирекция на ДАНС, има много такива и други инструменти, които това да се забележи.
Румен Миланов допълни, че към председателят на ДАНС в периода 2021-2025 г. Пламен Тончев трябва да бъдат зададени много въпроси, но най-важният въпрос, който той би му задал, е ще има ли готовност ДАНС да изпълнява стриктно закона по отношение всички дейности, които са в неговата компетентност и да не си затварят очите.
На "Прогресивна България" сега предприехме изменение и допълнение закона за Министерство на вътрешна работа. Но ни предстои оценка на сега действащите закони в сектора "Сигурност" и в службите за защита на националната сигурност, след като от "Прогресивна България" са предприели промени в Закона за МВР. Тяхното оптимизиране е с оглед ефективност и да се укрепи функционирането на Съвета по сигурността, който би трябвало да бъде координатор на информацията в сферата на националната сигурност и да подпомогне дейността на Министерския съвет, каза още Румен Миланов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
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ТАМ ЦИГAHИTE СА 42 ХИЛЯДИ В ДЪРЖАВАТА :))))
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ЛИДЕРА ЗЕЛЕНСКИ ГИ ПОЛЗВА САМО ЗА ОПИТНИ ЗАЙЦИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ :)))
.....В БРАТСКА РУСИЯ ИМАШЕ СТАТИЯ - РОМИТЕ В УКРАЙНА ЖЕРТВИ НА НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ:)))
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А ТУК НИ УБИВАТ И МАЛТРЕТИРАТ:((((
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В ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ ОБЩО ЦИГAНИTE БЯХА 48 ХИЛЯДИ :))))
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ПРИ БАЙ ТОШО СТАНАХА МИЛИОН :((((
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ВНЕСЕ 350 ХИЛЯДИ ОТ ТЯХ ПРОГОНЕНИ ОТ ГЪРЦИЯ И СЪРБИЯ :(((((
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ТЕХНИТЕ РАЗМНОЖИЛИ СЕ ПОТОМЦИ ТЕРОРИЗИРАТ БЪЛГАРИЯ ДНЕС :(((
.....
НА ПЪРВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ НА 10 ЮНИ 1990 ГОДИНА 98 ПРОЦЕНТА ОТ РОМИТЕ ГЛАСУВАХА ЗА БКП :(((
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ХВЪРЛЯХА СЕ ПРЕД КОЛИТЕ С ПАЛЕЦА ЗНАКА НА БКП И ВИКАХА - БКП БКП КАТО ДОЙДАТ ОНЕЗИ СДС-ТО ЩЕ НИ НАКАРАТ ДА РАБОТИМ:(((
......
БАЙ ТОШО ИМ РАЗДАДЕ БЕЗПЛАТНИ ЖИЛИЩА ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИТЕ И РЕШИ ДА ГИ ИНТЕГРИРА КАТО ГИ НАСЕЛИ В БЛОКОВЕТЕ С НАС :(((
.....
ТЕ ЧУПЕХА ,РУШАХА И ВКАРВАХА ЖИВОТНИ В БЕЗПЛАТНИТЕ ИМ АПАРТАМЕНТИ:(((
......
ДОБРЕ ЧЕ ДОЙДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И РАЗПРОДАДОХА ПОДАРЕНИТЕ ИМ ЖИЛИЩА И КУПИХА КЪЩИ ПО СЕЛАТА С ПАРИТЕ:)))
....
ПОСЛЕ И ТЯХ ПРОДАДОХА И ИЗБЯГАХА В KATУНИ:)))
.....
ВЕЧЕ НЯМА ПОДАРЪЦИ ЗА ТЕЗИ ПРИМАТИ
19:42 06.07.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КАДЪР НА ДС :(((
......
НОМЕНКЛАТУРА НА ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ :(((
19:43 06.07.2026
3 Сто радевиста не стигат,
Изказвайте се, кой ви пречи.
Коментиран от #9
19:44 06.07.2026
4 Г-н Миланов...прогресивно ми е😀
За нов изпълнителен директор е избран кадърът на ГЕРБ Иван Кунев. Той е бивш общински съветник от ГЕРБ и дългогодишен шеф на Областното пътно управление в Благоевград, който подаде оставка през септември 2024 г., след бой с колега, който го обвини в корупция.
Единственият член на директорския борд от старото ръководство, който запазва поста си е не кой и да е, а Ивелина Маринова - балдъза на бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Младен Маринов, показват още публикуваните документи.
19:45 06.07.2026
5 Последния Софиянец
19:46 06.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #14
19:48 06.07.2026
7 Последния Софиянец
19:49 06.07.2026
8 Последния Софиянец
19:50 06.07.2026
9 100 години не стигат
До коментар #3 от "Сто радевиста не стигат,":Да ти замажат простотията
19:50 06.07.2026
10 Мистър кеш
Коментиран от #13
19:51 06.07.2026
11 Всичко е ясно
19:53 06.07.2026
12 Пак
Коментиран от #15
19:53 06.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Опраскан ли хххехе..ша има да земаш😂
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Координирана акция между тях! Малко спомени...миналата година месец октомври пред няколко хиляди роми докарани с автобуси в София Пеевски срещу президентството крещи - " Тази сграда е превърната в сейф с пачки кеш...Ууууууу мистър Кеееешшш...Нали си запознат че аз зная за торбите всяка седмица с кеееш...Не можеш да мръднеш мистър кеееш... Уууу крадец"....На другия ден пред журналисти в парламента по една снимка на Копринков в едната ръка а в другата кариера на Радев и Пеевски - "Не можеш да мърдаш мистър КЕШ, закован си"
19:55 06.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА
20:00 06.07.2026
17 Ддд
Коментиран от #30
20:07 06.07.2026
18 Айде бе,
20:14 06.07.2026
19 С дъртаци
20:19 06.07.2026
20 Мън-мън
20:21 06.07.2026
21 СЕЛЯНИН
20:21 06.07.2026
22 Боко - ТИКВАТА
20:24 06.07.2026
23 Любопитен
20:26 06.07.2026
24 ГРОБ УМРЕ , ДЕПСЕТО - СЪЩО
20:29 06.07.2026
25 Боко (неуловимия) тайния крадец
20:32 06.07.2026
26 милицая
20:33 06.07.2026
27 Тракиец
20:37 06.07.2026
28 Тома
20:44 06.07.2026
29 Т.КОЛЕВ
А нещо.конфискация затвор.за такива.или !? Работим на принципа КРАДЕНЕ милиони плащане гаранция на съда и сме свободни все едно нищо не се е случило.МАДЕ ИН БГ. А някой ако открадне две череши ще го скъсат от съдене и турмоз.
Коментиран от #31
20:48 06.07.2026
30 въпрос
До коментар #17 от "Ддд":Не можах да разбера, трябва ли да проверяваме кали в списъка на пътниците присъства Делян Пеевски преди да предприемем пътуване? Защото ако Деси е попаднала случайно в самолета в който пътува Делян Пеевски, как може и трябва ли сега да се оправдава?
21:01 06.07.2026
31 Глупости
До коментар #29 от "Т.КОЛЕВ":Чети бе , чети и стига питал ! Пеевски е декларирал 21 милиона лева от дивиденти за 2024г , знаеш ли какво0 значи това ? Платил е данък на 21 милиона лева и спокойно ще си живее с тях и без да работи а ти ще си същият мрънкалник и ще задаваш въпроса : От къде има пари някой си ?
21:02 06.07.2026