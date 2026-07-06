"Булгаргаз" и "Боташ" замразяват договора си за 15 месеца

Премиерът Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган откроиха на среща в Анкара свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Двамата разговаряха преди срещата на върха на НАТО, домакин на която е столицата на Република Турция.
Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условия на множество кризи.
След срещата "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия.
По време на разговора бе отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и бяха обсъдени нови потенциални проекти от взаимен интерес. Премиерът Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.
Министър-председателят Радев изрази признателността си на президента Ердоган за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница, който има съществен принос за противодействието на нелегалната миграция и за приемането на България в Шенгенското пространство.
Румен Радев беше посрещнат на летището в Анкара от министъра на търговията Юмер Болат, с когото също проведе среща.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Пловдвиски
Коментиран от #15, #26
20:21 06.07.2026
2 Тоест все пак ще плащаме
Коментиран от #27, #38
20:21 06.07.2026
3 Бялджип
Коментиран от #11
20:25 06.07.2026
4 Чорап, защо да замразяваме
Коментиран от #29
20:25 06.07.2026
5 Как така без стратегически договор?
20:26 06.07.2026
6 Защо замразяват
Коментиран от #31
20:26 06.07.2026
7 А в замяна на замразяването
Коментиран от #32
20:26 06.07.2026
8 Баш Хайдутин и действащ комунист
20:27 06.07.2026
9 Акдемир Чилик
20:28 06.07.2026
10 РАДО гивкОВ
20:29 06.07.2026
11 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #3 от "Бялджип":Не, това означава, че си признава ГРЕШКАТА
Коментиран от #40
20:29 06.07.2026
12 PyмбуРаг
20:31 06.07.2026
13 така така
20:31 06.07.2026
14 БОТАШОВ
20:31 06.07.2026
15 7855678
До коментар #1 от "Иван Пловдвиски":Асеновградски първо прочети какво се замразява и после се изкаквай
20:32 06.07.2026
16 Малоумни хейтъри
20:33 06.07.2026
17 Радкините
20:34 06.07.2026
18 Гласът
20:36 06.07.2026
19 АГАТ а Кристи
Като беше толкова изгоден за България, ЗАЩО тоя путински троянски кон се мъчи да го предоговаря
20:37 06.07.2026
20 ВЪВ УСЛОВИЯ НА КРИЗА
20:37 06.07.2026
21 За вестник Миллиет
Твърде е хубаво за да е истина!!!
Приятели, нашите читатели имат невероятно обоняние за политическа гнилoч! След новината, че Турция великодушно е съгласила да „замрази“ за 15 месеца заробващия договор с „Боташ“, масовият лалугер изпадна в празничен транс: „Ей, Радев отиде и ни спаси от милионните загуби!“.
Сериозно ли? Нека свалим розовите очила и да включим критичното мислене. Договорът с „Боташ“ беше направен така, че България да плаща по близо 500 000 долара НА ДЕН (около 180 милиона долара на година), независимо дали купува газ или не. Договорът беше за 13 години, без право на прекратяване и без право на предоговаряне.
И изведнъж Султанът в Анкара, който държи всички козове и можеше просто да ни съдере кожите до дупка, казва: „А, няма проблем, комшу, замразяваме го за година и нещо, плащайте си само каквото ползвате“.
Мирише ли ви? Не просто мирише, направо смърди! Ето трите големи въпроса, които „мисирките“ няма да зададат, но ние ще изкараме на светло:
Уловка 1: „Пожарникарят“, който сам си запали къщата
Нека си припомним кой изобщо ни вкара в този капан. Договорът с „Боташ“ беше подписан от служебното правителство на Румен Радев в началото на 2023 г. Тогава неговите министри ни обясняваха, че това е „исторически успех“. Когато се разбра, че това е исторически заробващ договор, който фалира „Булгаргаз“, започнаха скандалите.
Сега същи
20:38 06.07.2026
22 За вестник Миллиет
laundromat: Големият руски „перален“ съюз
Ердоган не е благотворително дружество. За да се откаже от гарантирани милиони за 15 месеца, България му е дала нещо много по-ценно. И това нещо се нарича газопреносна мрежа и транзитен капацитет.
Турция отдавна има една огромна цел: да се превърне в основния газов хъб на Балканите, където руският газ от „Турски поток“ се смесва с малко азерски, преименува се на „турски микс“ и се продава на наивната Европа заобиколно. За да стигне този газ до Сърбия, Унгария и Австрия обаче, на Ердоган му трябва българската тръба (контролирана от „Булгартрансгаз“).
Каква е реалната сделка зад кулисите? Много е вероятно срещу това „замразяване“ България да се е ангажирала тихо и кротко да транзитира огромни количества маскиран руски газ към Централна Европа, осигурявайки милиардни печалби за Анкара и Москва. Ние не плащаме таксата за капацитет, но в замяна ставаме официалният „перач“ на руските суровини.
Уловка 3: Защо Ердоган намеси „турската общност“?
Официалното съобщение завършва с много странен детайл: „Ердоган е благодарил за отношението на България към турската общност“. Какво общо има газовата икономика с етническите въпр
20:40 06.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ще отговаря рано или късно
С милиарди досега зароби ЕС и БЪЛГАРИЯ...
20:40 06.07.2026
25 Това е важно
20:40 06.07.2026
26 Само се чудя
До коментар #1 от "Иван Пловдвиски":Чакаш Радев да ти отговори тук ли?
20:41 06.07.2026
27 Чети внимателно
До коментар #2 от "Тоест все пак ще плащаме":за капацитет..
20:42 06.07.2026
28 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #36
20:44 06.07.2026
29 кво му е?
До коментар #4 от "Чорап, защо да замразяваме":Що да не е печеливш?
20:45 06.07.2026
30 Илъо войвода
20:46 06.07.2026
31 Много просто
До коментар #6 от "Защо замразяват":Щото така му казват..от посолството..но това няма нищо лошо, наши партньори са..
20:47 06.07.2026
32 Ако си пътувал в Турция
До коментар #7 от "А в замяна на замразяването":там магистралите са добри..
20:48 06.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гласове от зайчарника в Банкя
20:49 06.07.2026
35 малийййй
20:51 06.07.2026
36 Чакащия
До коментар #28 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Първо да замразим зеления rнom cъс зеления чорапогащник, когато не е дрогирано късото negaл4e, че няма да го хване Криониката.
20:53 06.07.2026
37 Васил
20:53 06.07.2026
38 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #2 от "Тоест все пак ще плащаме":Шорошпиите npocти, все едно и също си папагалствате, вашия господ-бог какво добро е направил за България, а еничари?!
20:55 06.07.2026
39 Пак да питам. Защо?
20:56 06.07.2026
40 Цък
До коментар #11 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Когато факти и събития се вадят от ситуацията може да се правят много еквилибристики. Най вероятно договора не е от най добрите но пред перспективата да останем без газ. Защо ПП не докараха четири пъти по евтин американски газ? Защо великия политик Борисов на който всички са му приятели не направи това или нещо още по добро.
20:58 06.07.2026
41 Жълт парцал
21:02 06.07.2026