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"Булгаргаз" и "Боташ" замразяват договора си за 15 месеца

"Булгаргаз" и "Боташ" замразяват договора си за 15 месеца

6 Юли, 2026 20:18 1 463 41

  • румен радев-
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  • договор

Радев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения

"Булгаргаз" и "Боташ" замразяват договора си за 15 месеца - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган откроиха на среща в Анкара свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Двамата разговаряха преди срещата на върха на НАТО, домакин на която е столицата на Република Турция.

Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условия на множество кризи.

След срещата "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия.

По време на разговора бе отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и бяха обсъдени нови потенциални проекти от взаимен интерес. Премиерът Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.

Министър-председателят Радев изрази признателността си на президента Ердоган за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница, който има съществен принос за противодействието на нелегалната миграция и за приемането на България в Шенгенското пространство.

Румен Радев беше посрещнат на летището в Анкара от министъра на търговията Юмер Болат, с когото също проведе среща.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Пловдвиски

    35 13 Отговор
    Замразяваме го?!? Ми то договорчето си е е супер изгодно за нас! Нали бе Радев!

    Коментиран от #15, #26

    20:21 06.07.2026

  • 2 Тоест все пак ще плащаме

    26 14 Отговор
    за няма нищото

    Коментиран от #27, #38

    20:21 06.07.2026

  • 3 Бялджип

    25 32 Отговор
    Очевидно от написаното е, че Радев е постигнал нещо изключително, с което затваря мръсните усти на дебилната маса.

    Коментиран от #11

    20:25 06.07.2026

  • 4 Чорап, защо да замразяваме

    29 15 Отговор
    този толкова печеливш договор!

    Коментиран от #29

    20:25 06.07.2026

  • 5 Как така без стратегически договор?

    27 7 Отговор
    Нали на него се крепеше националната сигурност?

    20:26 06.07.2026

  • 6 Защо замразяват

    23 14 Отговор
    суперуспешния договор! Пак ще сътвори гаф. мистър кеш по пътя на копринката

    Коментиран от #31

    20:26 06.07.2026

  • 7 А в замяна на замразяването

    21 11 Отговор
    България се ангажира с наши пари да построи автомагистрала "Черно море" и да я даде на концесия на Турски фирми

    Коментиран от #32

    20:26 06.07.2026

  • 8 Баш Хайдутин и действащ комунист

    14 8 Отговор
    Заводи и фабрики за вазелин във всеки град в България ще инвестират турските патрони

    20:27 06.07.2026

  • 9 Акдемир Чилик

    5 0 Отговор
    Само толкова ли излиза?

    20:28 06.07.2026

  • 10 РАДО гивкОВ

    9 5 Отговор
    радоооо АКО и АБСХТА тИ ТОДАР ГИВКОВА си бесхе замразил типките сига немасхе д ати гледаме Г нуСН АРТА СУРА... СЛАВА УКРАИНЕ

    20:29 06.07.2026

  • 11 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    19 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Не, това означава, че си признава ГРЕШКАТА

    Коментиран от #40

    20:29 06.07.2026

  • 12 PyмбуРаг

    14 2 Отговор
    ганчо после ще ги плати накуп с лихвите

    20:31 06.07.2026

  • 13 така така

    11 3 Отговор
    И какво от това? След това плащането ще продължи с пълна сила. Двете потурначета се здрависали.

    20:31 06.07.2026

  • 14 БОТАШОВ

    16 2 Отговор
    Е майтап на науката. Нали договора беше добър и обвиняваха предните правителства ,че не са искали да го ползват.😂😂😂😂😜

    20:31 06.07.2026

  • 15 7855678

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Пловдвиски":

    Асеновградски първо прочети какво се замразява и после се изкаквай

    20:32 06.07.2026

  • 16 Малоумни хейтъри

    3 10 Отговор
    Умрете

    20:33 06.07.2026

  • 17 Радкините

    18 4 Отговор
    фенове наистина са или тъпи, или много тъпи щом вярват, че техният идол е "постигнал нещо изключително". Изключителното е, че ги е омотал с лъжи. Така ги е омотал, че ще гладуват, ще студуват и пак ще му се възхищават, защото си е техния суперрадко. Нещастници зомбирани!

    20:34 06.07.2026

  • 18 Гласът

    5 10 Отговор
    Ревете ли да се връща батко ви Бойко и да пиете мазно кафенце? Браво на Радев!

    20:36 06.07.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    12 3 Отговор
    Гордостта на сина Решетников и проскубаната гарга /гълъб/.....
    Като беше толкова изгоден за България, ЗАЩО тоя путински троянски кон се мъчи да го предоговаря

    20:37 06.07.2026

  • 20 ВЪВ УСЛОВИЯ НА КРИЗА

    6 5 Отговор
    Е света. Войни газ петрол под напрежение. Четири години война бойкот спиране на доставките на газ петрол от Русия за евро съюза но ще потече пак и този макар и турски поток ще дава пари на държавата. Сега няма газ но в бъдещето ще има. И договорите ще бъдат печеливши. Един БОТАШ на Радев а 16 години кражби от всякъде и всичко на тууулупа шиша и всички управленци не ги виждате.

    20:37 06.07.2026

  • 21 За вестник Миллиет

    8 1 Отговор
    ТУРСКИ ГАМБИТ С ДЪХ НА РУСКИ ГАЗ: КАКВО СКРИХА ЕРДОГАН И РАДЕВ ЗАД „ЗАМРАЗЕНИЯ“ ДОГОВОР С БОТАШ?
    Твърде е хубаво за да е истина!!!

    Приятели, нашите читатели имат невероятно обоняние за политическа гнилoч! След новината, че Турция великодушно е съгласила да „замрази“ за 15 месеца заробващия договор с „Боташ“, масовият лалугер изпадна в празничен транс: „Ей, Радев отиде и ни спаси от милионните загуби!“.

    Сериозно ли? Нека свалим розовите очила и да включим критичното мислене. Договорът с „Боташ“ беше направен така, че България да плаща по близо 500 000 долара НА ДЕН (около 180 милиона долара на година), независимо дали купува газ или не. Договорът беше за 13 години, без право на прекратяване и без право на предоговаряне.

    И изведнъж Султанът в Анкара, който държи всички козове и можеше просто да ни съдере кожите до дупка, казва: „А, няма проблем, комшу, замразяваме го за година и нещо, плащайте си само каквото ползвате“.

    Мирише ли ви? Не просто мирише, направо смърди! Ето трите големи въпроса, които „мисирките“ няма да зададат, но ние ще изкараме на светло:

    Уловка 1: „Пожарникарят“, който сам си запали къщата
    Нека си припомним кой изобщо ни вкара в този капан. Договорът с „Боташ“ беше подписан от служебното правителство на Румен Радев в началото на 2023 г. Тогава неговите министри ни обясняваха, че това е „исторически успех“. Когато се разбра, че това е исторически заробващ договор, който фалира „Булгаргаз“, започнаха скандалите.

    Сега същи

    20:38 06.07.2026

  • 22 За вестник Миллиет

    10 1 Отговор
    Сега същият този Румен Радев отива в Анкара и „договаря“ спасение. Това е класическа политическа схема: първо ти счупвам краката, а след това ти подарявам патерици и ти ми благодариш, че си толкова добър! Чист ПР за изпиране на политическата отговорност преди критичните избори в страната.

    laundromat: Големият руски „перален“ съюз
    Ердоган не е благотворително дружество. За да се откаже от гарантирани милиони за 15 месеца, България му е дала нещо много по-ценно. И това нещо се нарича газопреносна мрежа и транзитен капацитет.

    Турция отдавна има една огромна цел: да се превърне в основния газов хъб на Балканите, където руският газ от „Турски поток“ се смесва с малко азерски, преименува се на „турски микс“ и се продава на наивната Европа заобиколно. За да стигне този газ до Сърбия, Унгария и Австрия обаче, на Ердоган му трябва българската тръба (контролирана от „Булгартрансгаз“).

    Каква е реалната сделка зад кулисите? Много е вероятно срещу това „замразяване“ България да се е ангажирала тихо и кротко да транзитира огромни количества маскиран руски газ към Централна Европа, осигурявайки милиардни печалби за Анкара и Москва. Ние не плащаме таксата за капацитет, но в замяна ставаме официалният „перач“ на руските суровини.

    Уловка 3: Защо Ердоган намеси „турската общност“?
    Официалното съобщение завършва с много странен детайл: „Ердоган е благодарил за отношението на България към турската общност“. Какво общо има газовата икономика с етническите въпр

    20:40 06.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ще отговаря рано или късно

    6 1 Отговор
    Браво на Радев...взема от ЕС гражданите и подарява на Турция и Русия и отгоре на туй щял да казва НЕ, ако не му подхвърлят трите гроша.
    С милиарди досега зароби ЕС и БЪЛГАРИЯ...

    20:40 06.07.2026

  • 25 Това е важно

    0 3 Отговор
    Румен Радев беше посрещнат на летището в Анкара от министъра на търговията Юмер Болат, с когото също проведе среща.

    20:40 06.07.2026

  • 26 Само се чудя

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Пловдвиски":

    Чакаш Радев да ти отговори тук ли?

    20:41 06.07.2026

  • 27 Чети внимателно

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоест все пак ще плащаме":

    за капацитет..

    20:42 06.07.2026

  • 28 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    9 2 Отговор
    А зеления чорап кога ще го замразяваме...?

    Коментиран от #36

    20:44 06.07.2026

  • 29 кво му е?

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Чорап, защо да замразяваме":

    Що да не е печеливш?

    20:45 06.07.2026

  • 30 Илъо войвода

    8 1 Отговор
    Този потурнак, кой знае каква нова каша е забъркал, изглежда ЕрДоган пак го е опънал.

    20:46 06.07.2026

  • 31 Много просто

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Защо замразяват":

    Щото така му казват..от посолството..но това няма нищо лошо, наши партньори са..

    20:47 06.07.2026

  • 32 Ако си пътувал в Турция

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "А в замяна на замразяването":

    там магистралите са добри..

    20:48 06.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 1 Отговор
    И Бацо си замразява устата за 15 месеца, че и като гледа и как пилота набpимчи брат му Шишо за противоконституционната любов по-добре тихо, тихо 😉

    20:49 06.07.2026

  • 35 малийййй

    1 0 Отговор
    Значи 15 години Радев остава без комисионна, а после - я камилата, я камиларя! То чак не е за вярване. Толкова усилия да се оформи такъв договор, че нищо да не може да се променя докато не се изплати дължимата сума за целия срок за да не се променя комисионната. Всъщност май съвсем наскоро това правителство тегли заем съизмерим с дължимата сума.

    20:51 06.07.2026

  • 36 Чакащия

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Първо да замразим зеления rнom cъс зеления чорапогащник, когато не е дрогирано късото negaл4e, че няма да го хване Криониката.

    20:53 06.07.2026

  • 37 Васил

    0 0 Отговор
    Турците няма лесно да се откажат от парите ще забавят 15 месеца ама после ще си вземат с лихвите.

    20:53 06.07.2026

  • 38 ППДБ/ЛГБТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоест все пак ще плащаме":

    Шорошпиите npocти, все едно и също си папагалствате, вашия господ-бог какво добро е направил за България, а еничари?!

    20:55 06.07.2026

  • 39 Пак да питам. Защо?

    0 0 Отговор
    Румен Радев беше посрещнат на летището в Анкара от министъра на търговията Юмер Болат, с когото също проведе среща.

    20:56 06.07.2026

  • 40 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Когато факти и събития се вадят от ситуацията може да се правят много еквилибристики. Най вероятно договора не е от най добрите но пред перспективата да останем без газ. Защо ПП не докараха четири пъти по евтин американски газ? Защо великия политик Борисов на който всички са му приятели не направи това или нещо още по добро.

    20:58 06.07.2026

  • 41 Жълт парцал

    0 0 Отговор
    Розовата ПП Де Би ли тролска ферма е активирана... Едни и същи тъпотии и обиди, без логика и мисъл. Или може би е на тоя жълт парцал.

    21:02 06.07.2026

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