Румен Петков: Областите в България трябва да станат пет

Броят на административните области в България трябва да бъде драстично намален от 28 на не повече от 5. Това предложение представи председателят на партия АБВ Румен Петков по време на участие в ефира на телевизия "Евроком" в понеделник вечер.

Политикът очерта необходимост от промяна в модела на земеделските субсидии, критикува идеи за управлението на МВР и коментира политическата обстановка преди предстоящите президентски избори.

Според лидера на АБВ държавният апарат има нужда от сериозно редуциране, тъй като обществото бива заблуждавано със „спекулативни и неверни“ данни за числеността на администрацията. „Като сложим областните и заместник-областните управители, техните шофьори и секретарки, отидохме на 200 души“, аргументира се той.

Паралелно с това Петков настоява за „изключително сериозна“ реформа в селскостопанския сектор, където според него производството на родни плодове и зеленчуци е намаляло над три пъти за последните 15 години. Решението, което той предлага, е субсидиите да се изплащат за реално произведена продукция, а не на база обработваема площ. „Ако раздаваме субсидията на тон произведена продукция, мисля, че ще постигнем съвсем друго усещане за справедливост“, уточнява председателят на партията.

Анализирайки обществено-политическата среда, Петков отбелязва влошаване на общата атмосфера, посочвайки криминалните инциденти като симптом за лошо управление. „Премълчаваме, че се пренаписва историята ни, че се удря българщината, че се посегателства върху православието“, заявява той и допълва, че социалните мрежи изместват книгите при формирането на общественото мнение. Според него тази среда позволява във властта да влизат лица без реална биография. „Необходими са представители на академичните среди, на реалния бизнес, но във всички случаи — честни и достойни хора, които могат да кажат какво са свършили“, категоричен е той.

Във връзка с предстоящите президентски избори, Петков определя Илияна Йотова като „ясен фаворит“. „Вярвам в здравомислието на голяма част от българските граждани. Те няма да допуснат пътят към Дондуков да минава през Петрохан“, коментира политикът.

Лидерът на АБВ критикува и предложението на кмета на Габрово за директен избор на ръководители на МВР - Габрово и останалите местни структури. Той определя идеята като „популизъм“, който създава риск от появата на неконтролируеми фигури в системата за сигурност.

Относно международната сцена, Петков подкрепя наскоро проведената среща между министър-председателя Димитър Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Разговорите за енергийни и транспортни коридори заслужават „много сериозна подкрепа“, след като са били пренебрегвани от предходни правителства, смята той.

Темата за Украйна също бе засегната, като Петков споделя позицията на американския сенатор Джей Ди Ванс за фокусиране на Киев върху собствената си отбрана, вместо върху атаки към Русия. „Плаша се, че този престъпен режим в Украйна не е в състояние да води здравомислеща политика“, посочва той и критикува европейските институции за финансирането на този „престъпен процес“.