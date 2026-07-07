Новини
България »
Румен Петков: Областите в България трябва да станат пет

Румен Петков: Областите в България трябва да станат пет

7 Юли, 2026 08:11 1 279 28

  • румен петков-
  • българия-
  • полика-
  • области-
  • корупция-
  • селско стопанство

Вярвам в здравомислието на голяма част от българските граждани

Румен Петков: Областите в България трябва да станат пет - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на административните области в България трябва да бъде драстично намален от 28 на не повече от 5. Това предложение представи председателят на партия АБВ Румен Петков по време на участие в ефира на телевизия "Евроком" в понеделник вечер.

Политикът очерта необходимост от промяна в модела на земеделските субсидии, критикува идеи за управлението на МВР и коментира политическата обстановка преди предстоящите президентски избори.

Според лидера на АБВ държавният апарат има нужда от сериозно редуциране, тъй като обществото бива заблуждавано със „спекулативни и неверни“ данни за числеността на администрацията. „Като сложим областните и заместник-областните управители, техните шофьори и секретарки, отидохме на 200 души“, аргументира се той.

Паралелно с това Петков настоява за „изключително сериозна“ реформа в селскостопанския сектор, където според него производството на родни плодове и зеленчуци е намаляло над три пъти за последните 15 години. Решението, което той предлага, е субсидиите да се изплащат за реално произведена продукция, а не на база обработваема площ. „Ако раздаваме субсидията на тон произведена продукция, мисля, че ще постигнем съвсем друго усещане за справедливост“, уточнява председателят на партията.

Анализирайки обществено-политическата среда, Петков отбелязва влошаване на общата атмосфера, посочвайки криминалните инциденти като симптом за лошо управление. „Премълчаваме, че се пренаписва историята ни, че се удря българщината, че се посегателства върху православието“, заявява той и допълва, че социалните мрежи изместват книгите при формирането на общественото мнение. Според него тази среда позволява във властта да влизат лица без реална биография. „Необходими са представители на академичните среди, на реалния бизнес, но във всички случаи — честни и достойни хора, които могат да кажат какво са свършили“, категоричен е той.

Във връзка с предстоящите президентски избори, Петков определя Илияна Йотова като „ясен фаворит“. „Вярвам в здравомислието на голяма част от българските граждани. Те няма да допуснат пътят към Дондуков да минава през Петрохан“, коментира политикът.

Лидерът на АБВ критикува и предложението на кмета на Габрово за директен избор на ръководители на МВР - Габрово и останалите местни структури. Той определя идеята като „популизъм“, който създава риск от появата на неконтролируеми фигури в системата за сигурност.

Относно международната сцена, Петков подкрепя наскоро проведената среща между министър-председателя Димитър Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Разговорите за енергийни и транспортни коридори заслужават „много сериозна подкрепа“, след като са били пренебрегвани от предходни правителства, смята той.

Темата за Украйна също бе засегната, като Петков споделя позицията на американския сенатор Джей Ди Ванс за фокусиране на Киев върху собствената си отбрана, вместо върху атаки към Русия. „Плаша се, че този престъпен режим в Украйна не е в състояние да води здравомислеща политика“, посочва той и критикува европейските институции за финансирането на този „престъпен процес“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Радев

    11 7 Отговор
    Мисирка, та дрънка.

    Коментиран от #18, #23

    08:14 07.07.2026

  • 2 Кой системата

    13 9 Отговор
    Ей голем наглец ,те го плюят ,а той пикае в шадравана и мисли ,че дъжд вали? Колко си успешен като собственик на мафиотска структура ,та акъл и за държавата ще даваш ! Като видиш за носа Радев и брат ти Володя е на генералска хранилка ,нямаш право публично да даваш мнения !

    Коментиран от #16

    08:16 07.07.2026

  • 3 Овчар

    15 3 Отговор
    От анализатори и коментатори файда няма и никога не е имало...! Има от решения..!

    08:16 07.07.2026

  • 4 Правилно мнение

    8 2 Отговор
    Нека да се прецени дали ще е удачно и в какъв обем да се преустрои структурата с цел подобряване на ефективността на управлението на държавата

    08:16 07.07.2026

  • 5 Шопо

    11 8 Отговор
    Областите в България трябва да са две, София област и всичко останало.

    08:16 07.07.2026

  • 6 Хахаха

    8 7 Отговор
    Тоя и той е останал без медикаменти :)))

    08:20 07.07.2026

  • 7 Източна Румелия

    8 2 Отговор
    Пет области като при Симеон първи, Мизия, Тракия, Македония, Румъния и Гърция.

    08:24 07.07.2026

  • 8 Като нямаш работа, мислиш

    5 4 Отговор
    Не прочетох статията, само заглавието. При окрупняване на 5 области има риск за държавата. Риск от сепаратизъм и отделяне от държавата. Претенции от съседна държава и присъединяване към нея. Румен може да раздели България на фолклорни области, диалект или БВП???

    Коментиран от #27

    08:32 07.07.2026

  • 9 сф канализация

    2 2 Отговор
    Само СВ трябва да остане

    08:34 07.07.2026

  • 10 доктор ОХ боли

    1 2 Отговор
    Задължително е обаче едната област да е с център - БАНКЯ ! Да не обидим байганьото , който живеел там.

    08:38 07.07.2026

  • 11 Шаран БГ

    1 3 Отговор
    Оформянето на на няколко 3-4-5 или 4 и 1/2 области – София-град няма начин да не се обособи като самостоятелна област -" великият администратор" г-н Р.Петков не знае ли ,че чиновничеството ще се раздуе още по-вече. Има "Закон на Паркинсън" за тая необходима прислойка за всяка една държава.
    Странно е как хора извън властта, но били властници по някое време, раздават акъл!? Няма значение за какво – те знаят как трябва, как е нужно, как ще е по-добре......... но и да им тикнат властта в ръцете отново , няма да го сторят !! Ще се пенявят на всеуслушание и скромно ще чакат още по скромните плати с банковия превод в края на всеки месец.

    08:38 07.07.2026

  • 12 Трол

    1 1 Отговор
    Областите трябва да са София, Пловдив, Варна, Бургас и Враца.

    08:39 07.07.2026

  • 13 Не на факти

    2 3 Отговор
    Този се прегръщаше с Маджо. И пиксел във фонтаните.

    08:42 07.07.2026

  • 14 Леле,леле,кроасан със зеле

    3 1 Отговор
    Представители на академичните среди ли?! Този батьо дали има поне малка представа какво са представлявали двете поколения академичните среди, папали заплати по времето на соца? Сегашните са техните деца, внуци и други възпитаници. Ако там е имало нещо читаво, случайно попднало в тези среди без да притежава протекции и дебели връзки, то отдавна е избягало зад граница. Или е напуснало тези среди, ако е държало да си остане в България. Защото без протекции в тези среди не може да се оцелее, нито да се прогресира. Мързеливи и некадърни връзкарчета ли трябва да управляват страната ни, според бай Румен Петков? Той не разбра ли, че соцът вече приключи и присъщите му правила и критерии вече няма как да донесат успехи на България?

    08:49 07.07.2026

  • 15 лоза

    3 0 Отговор
    Враца-дето гарга не каца.

    08:50 07.07.2026

  • 16 Готов си

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кой системата":

    за Букър..

    08:51 07.07.2026

  • 17 Доротея

    1 2 Отговор
    Много са пет! Едно време бяха две - Одрински вилает, Дунавски вилает!

    08:51 07.07.2026

  • 18 въй

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Радев":

    Мисирката дрънка ли?
    А кво прави кокошката - коментира във факти :)

    08:53 07.07.2026

  • 19 Един от онези

    2 1 Отговор
    Румбата - фонтана - не е ли време да го пенсионират мирише много силно на нафталин и на още нещо... амоняк ли...
    Защо руZZкото посолство ексхумират такива рядко противни и работещи срещу интересите на България хора!!!
    Тайно се надявам, че това само е останало!

    08:54 07.07.2026

  • 20 Куку

    0 0 Отговор
    Прав е. Общините трябва да са 28, а областите не повече от 9. По принуда един ден това ще стане.

    08:55 07.07.2026

  • 21 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    Също така да се намалят и партиите.

    Коментиран от #24

    08:55 07.07.2026

  • 22 За всеки принц и принцеса

    1 0 Отговор
    Сакс Кобурготски по една област

    08:55 07.07.2026

  • 23 5 области, не е лошо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Радев":

    Само, да гледаме да не останем една област - Северо-западна Тракия .

    08:55 07.07.2026

  • 24 И депутатите

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЧОЧО":

    Също да се редуцират

    08:59 07.07.2026

  • 25 Лондон

    1 0 Отговор
    Явно медицината е безпомощна пред глупоста и наглоста на това кремълско психо !!!

    09:02 07.07.2026

  • 26 Емигрант

    0 0 Отговор
    Прогрес (?) - забравете ! До когато на тази територия на чалгаризация и опростачване именувана България продължава да се дава думата на провалени политици, корупционери вписани в чужди списъци за корупция, на доказани мутри от началото на 90-те, на комунисти в пенсионна възраст с връзки и приятелски отношения с престъпни трибуквени престъпни застрахователни организзции и не се правят интервюта на млади, способни и доказали се специалисти територията на тази уж държава, а в действителност престъпна комунистическа територия не може да има положителен прогрес защото това застаряло комунистическо управление задушава интелигентността, знанията, уменията и разумът на младите които правилно избират пътят на емиграцията ! Комунизмът никога няма да си отиде от България, дори и ако в Русия бъде погребан ! С необразован и чалгаросан народ това е реалната действителна съдба !

    09:12 07.07.2026

  • 27 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Като нямаш работа, мислиш":

    Добруджа ще обявим независимост и ще назначим Ивелин Михайлов за президент на ДНР 😎

    09:15 07.07.2026

  • 28 Реалист

    0 0 Отговор
    Напикания изтрезял!

    09:15 07.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове