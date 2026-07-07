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Адвокат Буенова: Държавата на практика забрани колективните искове за лоши пътища
  Тема: Войната на пътя

Адвокат Буенова: Държавата на практика забрани колективните искове за лоши пътища

7 Юли, 2026 09:41 743 8

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Агенция за пътна инфраструктура сама е изготвила доклад през есента на 2025 г., в който признава проблемите, но действия не следват

Адвокат Буенова: Държавата на практика забрани колективните искове за лоши пътища - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата е приела тихомълком законова поправка, която на практика отнема правото на гражданите да водят колективни искове срещу институциите заради опасната пътна инфраструктура у нас. Това разкри в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA адвокат Елица Буенова.

Тя обясни, че идеята за колективен иск срещу държавата се е зародила след поредната тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия”. Когато обаче юристите са започнали подготовка по делото, са се сблъскали с неочаквана законова пречка.

„Оказа се, че нямате право, защото в законодателството ни се е промъкнал един текст. Не знам дали незабелязано, но недискутирано със сигурност, през февруари месец, който реже възможността на гражданите да участват в такива колективни искове, освен ако специално в закон не е определен всеки един конкретен случай”, обясни Буенова.

Според нея промяната в Гражданския процесуален кодекс е направена под предлог, че се въвежда европейска директива за защита на потребителите. На практика обаче текстът забранява колективни искове срещу държавата, министерства и общини за състоянието на пътищата или мръсния въздух, тъй като в тези случаи гражданите не се водят класически „потребители”.

„Прикривайки се зад приемането и въвеждането на изискванията на европейското законодателство, те приемат тази алинея 4, в която казват, че никой няма право да завежда колективни искове, ако не е предвидено в закон”, категорична бе адвокатката, като уточни, че промяната е гласувана от депутатите почти без никакъв дебат.

Буенова изтъкна и друг парадокс – държавната Агенция за пътна инфраструктура сама е изготвила доклад през есента на 2025 г., в който признава проблемите, но действия не следват.

„Тя е направила този доклад, в който констатира, че пътищата в страната са в окаяно състояние. И тя е отчела тази дейност. И дотам. Какво правим след това? Къде са последващите действия? Какво ще правим с този доклад, освен да го приберем в поредния шкаф?”, попита реторично юристът.

По думите ѝ, когато граждани все пак успеят да заведат дела, институциите използват държавния ресурс като „бухалка”, наемайки частни кантори за огромни суми. Тя даде пример с дело за мръсния въздух, при което Столична община е платила 108 хиляди лева адвокатски хонорар – сума, която после се прехвърля върху загубилите граждани като съдебни разноски.

„Ще заведем този колективен иск и ще отправим първо апел към депутатите да променят тази разпоредба, защото тя е абсолютно рестриктивна спрямо българските граждани. Ако те не го направят, ние ще отправим искане към съда за сезиране на Конституционния съд, защото смятаме, че разпоредбата противоречи на Конституцията”, завърши Елица Буенова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Цифрово евро след две години ще спре и всякакви протести.Пълно робство

    Коментиран от #4

    09:44 07.07.2026

  • 2 Еми истината

    9 1 Отговор
    Лъсва постоянно. Държавата при "демокрацията " винаги е подчинена на олигархията. А олигархията използва държавата само в собствен интерес. Народът в такава система, кучета го яли. Всичко обществено запада и се занемарява. Нито образованието е добро, нито културата. Инфраструктурата също не е добра, понеже огромни държавни средства се крадат най-лесно с огромни, държавни проекти. Магистрала трябва да има 17 слоя, но на практика изпълнителите слагат само 5 и след няколко години трябват пак ремонти и хайде пак същите източват държавни пари. Неизбираните вземат дебели комисиони и посреднически и показват на народа, че уж се прави нещо. А става само едно разпределение и усвояване на пари.

    Коментиран от #5

    09:51 07.07.2026

  • 3 това обаче не пречи

    6 0 Отговор
    да се заведе един колективен иск в ЕС срещу държавата България.

    09:56 07.07.2026

  • 4 Еми ти не искаш

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това робство, аз не го искам и още милиони българи не го искаме. Как да се отървем? Казваме им на урсули и съюза, че се отделяме и ще си живеем по нашите правила. Ще си печати наши нови левове и ще си ги използваме за размяна на стоки и услуги с тях. Ако не го направим, падаме в капана завинаги. От цифровата диктатура няма измъкване. Недоволните се отстраняват физически - спира им се "парата" и умират от глад. Вече в ЕС това се изпробва. Става лесно. Всички други ги е страх и слушат феодалите и им се подчиняват... ужас. Почти сме вече в такава система...

    09:57 07.07.2026

  • 5 в България

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еми истината":

    е диктатура

    09:57 07.07.2026

  • 6 Абе

    0 0 Отговор
    Апни едно буено.

    10:05 07.07.2026

  • 7 Циник

    3 0 Отговор
    Всички, работили на ръководна длъжност в АПИ през последните 20 години, са за разстрел.

    Коментиран от #8

    10:09 07.07.2026

  • 8 Батко и Братко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Циник":

    Недей тъй. За Партията сме крали! Корнелия ни е свидетел!

    10:11 07.07.2026

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