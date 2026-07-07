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Нова вълна заплахи за бомби в страната

Нова вълна заплахи за бомби в страната

7 Юли, 2026 12:40 690 20

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  • заплахи за бомби-
  • страната

"Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна“, пише в електронното съобщение, изпратено до съдебни институции в различни градове

Нова вълна заплахи за бомби в страната - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Мейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната, включително в Районния съд в Бургас. Това показва копие на електронно съобщение, с което NOVA разполага.
„Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна“, пише в него.

Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната.
В Районния съд в Бургас не се предвижда евакуация на сградата. Насрочените съдебни заседания обаче не са отменени. Провеждат се и делата по график, включително процесът по делото за катастрофата с АТВ, който е сред очакваните заседания днес.

Съдебните власти са предприели необходимите действия по проверка на сигнала, като няма данни за реална заплаха. Спрян е достъпът на външни лица в сградата.
Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната и в понеделник сутринта. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Костинброд и други населени места.

На част от местата са предприети стандартните мерки за сигурност – евакуация на служители и граждани, ограничаване на достъпа до сградите и проверки от полицейски екипи. Няма информация за открити взривни устройства.

Институциите и службите за сигурност работят по установяване на източника на електронните съобщения и на лицата, стоящи зад масовото разпространение на заплахите. Според експерти подобни кампании често се извършват чрез автоматизирани системи за изпращане на голям брой имейли до публично достъпни адреси на държавни и общински институции.

Бомбена заплаха наложи евакуация в Русе, нови сигнали и в Разград

Служителите от сградата на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Русе бяха евакуирани след получен сигнал за бомба. В същата сграда се помещават пенсионният отдел и администрацията на дирекция „Социално подпомагане“.
На място бяха изпратени екипи на полицията и пожарната, които обезопасиха района. Задействана е стандартната процедура за реакция при подобни инциденти, а в сградата се извършва щателна проверка.

Междувременно вълната от заплахи, изпращани по електронна поща до държавни институции, продължава и в Разград. След като в понеделник подобни съобщения бяха получени в Окръжния и Районния съд, днес същият тип заплаха е изпратена и до Окръжната прокуратура, както и до дирекция „Социално подпомагане“ в града.
Няма данни за открити взривни устройства, а компетентните органи работят по проверката на сигналите и установяването на техния източник.

Евакуираха общински и административни сгради в Пловдив заради сигнал за бомба

Няколко ключови административни сгради в центъра на Пловдив бяха евакуирани след получен сигнал за поставено взривно устройство.

Заплахата е била изпратена по електронна поща, след което незабавно са задействани процедурите за действие при подобни случаи. От сградите са изведени служители и граждани, докато се извършват проверки от полицията.

Сред евакуираните обекти са сградата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“, административните сгради на площад „Централен“, Домът на културата „Борис Христов“, както и сградата на дирекция „Местни данъци и такси“ на улица „Радецки“.

Районите около сградите са отцепени и обезопасени, а полицейски екипи извършват огледи и проверки на място. Не е открито взривно устройство. Работата по случая продължава, като органите на реда следват всички предвидени мерки за сигурност при подобен тип сигнали.

В Смолян магистрати, съдебни служители и граждани бяха изведени от Съдебната палата след получен по електронна поща сигнал за бомба. Заплахата е изпратена до Окръжния съд и Окръжната прокуратура и е втора поред за последните два дни. Според информация от съдебните власти, в днешното съобщение се казва: „С разрешението на Бог поставих бомба във вашия съд“, докато в сигнала от предходния ден е било използвано сходно послание с думите „С разрешението на Аллах“.

След проверка на полицията не са открити опасни предмети, а работата в съдебната палата беше възстановена.

Сигнал за поставено взривно устройство беше получен и в Съдебната палата в София. След постъпването му служители и посетители са били изведени от сградата, докато екипи на МВР извършват необходимите проверки.

Подобен сигнал е постъпил и в сградата на Община Благоевград. Там полицейски служители също извършиха оглед, но не се е наложила евакуация и работата на администрацията е продължила нормално.

За втори пореден ден сигнали за бомби са получени и в три обществени сгради в Ловеч. Заплашителни имейли са изпратени и до няколко институции в Шумен, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Сигнали бяха получени в редица институции в Плевен и Стара Загора.

В Плевен по електронна поща са постъпили четири съобщения за предполагаеми бомби в сградите на Общината, Съдебната палата, болница и дирекция „Социално подпомагане“. След извършените проверки от полицията не са открити опасни предмети, а сигналите са определени като непотвърдени. Работата на засегнатите институции не е била нарушена и те продължават да функционират в нормален режим.

В Стара Загора ситуацията доведе до временно затваряне на Съдебната палата. След получен по електронната поща на Окръжната прокуратура сигнал за поставено взривно устройство, в сградата беше извършена проверка от полицейски екипи.

До приключването на действията по сигнала всички институции, помещаващи се в Съдебната палата, преустановиха работа, а достъпът до сградата беше ограничен. Отложените съдебни заседания ще бъдат насрочени за нови дати, като страните по делата ще бъдат уведомени по установения ред.

От полицията посочват, че във всички случаи се прилагат стандартните процедури за реакция при подобни сигнали, като се извършват проверки на сградите и оценка на риска. Няма информация за открити взривни устройства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 3 Отговор
    Все гербаджийски области.

    12:43 07.07.2026

  • 2 Някой

    6 2 Отговор
    Мафията се уплаши нещо.

    12:44 07.07.2026

  • 3 Деса Стюардеса

    7 1 Отговор
    Просто не им обръщайте внимания.

    12:44 07.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Бог какво общо има с бомби?

    12:44 07.07.2026

  • 5 1488

    5 3 Отговор
    ах тоз путин

    12:44 07.07.2026

  • 6 123

    7 0 Отговор
    А бе,върнете ТВУ ищесе кротнат.

    12:46 07.07.2026

  • 7 pyzcлямска

    4 5 Отговор
    работа

    12:46 07.07.2026

  • 8 666

    4 7 Отговор
    русия е агресор

    12:47 07.07.2026

  • 9 Много ми е любопитно

    5 3 Отговор
    Как евентуално са вкарали бомбата, при положение, че на входа има проверка и ти гледат документите.

    12:58 07.07.2026

  • 10 Куки

    3 6 Отговор
    Прилича на поздрав от една братска страна.
    ...

    13:03 07.07.2026

  • 11 Някой

    4 1 Отговор
    Тестват системата ,но ако искат да правят нещо то изобщо няма да има съобщения. Бургас летището като най-прясно.

    13:03 07.07.2026

  • 12 дпс-гроб

    5 2 Отговор
    хапе като змия пред умирване

    13:07 07.07.2026

  • 13 ха ха

    1 1 Отговор
    вълшебниците не спят , а пък тия с бисквитките още по малко

    13:07 07.07.2026

  • 14 Ясно!

    2 0 Отговор
    На народа не му се бачка в жегата.

    13:07 07.07.2026

  • 15 Злобните петрохански шорошпии

    2 1 Отговор
    с меките китки в действие!

    13:14 07.07.2026

  • 16 Али Баба

    3 2 Отговор
    Вкарвайте още укроroведа в България .

    13:17 07.07.2026

  • 17 Ако Не Друго !

    1 1 Отговор
    Това Е сигнал !

    За Размисал !

    Има Ли Закон Тука !

    Или Няма !

    13:18 07.07.2026

  • 18 То е ясно

    3 0 Отговор
    Това са евтини номера на Прасчо.

    13:30 07.07.2026

  • 19 Калин Стоянов

    3 0 Отговор
    Ако дадете как Пеевски лежи по очи и до него лежи псевдо адвокатът му по новините, ще спрат веднага. Гарантирам ви, че прасето е замесено и ако се проследи ай пи то на съобщенията ще стигнете до мохадамнските села на ново начало

    Коментиран от #20

    13:30 07.07.2026

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Калин Стоянов":

    Ако е толкова просто както казваш с проследяване на Ай-Пи ,досега Органите да са го направили.Междувременно попитах Специалист може ли се избегне забраната за Коментар ако "Факти" наложи такава и той ми отг. че Забраната се слага на Ай-Пи на Стационарен комп защото там Операторите нямат право да го сменят,но на Мобилен тел това няма как да стане,защото със всяко изключване и последващо включване на Мобилния Тел Ай-Пито му автоматично се сменя.Лично аз преди около 2г изживях истински Тел.Ад- ВСЕКИ ДЕН в продълж на няколко месеца ми звъняха 5-6 непознати номера за да ме питат защо съм ги търсил- посто някой им звъни/вероятно автоматично на случаен принцип/ и затваря,като им излиза МОЯТ НОМЕР.Обаждах се 2 пъти възмутен на Мобил. ми Оператор с молба да направи нещо,предложи ми да си сменя номера.Ходих в МВР,от там ме препратиха в ДАНС,където Служителят ме пита дали който Звъни чрез моя номер отправя заплахи.Обясних че не- просто звъни и затваря и хората с право ми звънят пък на мене.Отговорът им бе че "щом няма заплаха,Органите не могат да се намесват"!Разгеле нещата утихнаха от самосебе си,но всичко продължи МЕСЕЦИ!

    13:52 07.07.2026

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