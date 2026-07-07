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Законът за регионалното развитие се адаптира към новото райониране на България

Законът за регионалното развитие се адаптира към новото райониране на България

7 Юли, 2026 15:19 739 8

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  • райониране

Запазва се броят на областните центрове, общините и административните им граници

Законът за регионалното развитие се адаптира към новото райониране на България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Обединяване на статистическите зони в страната от ниво 1 в един регион и окрупняване на сегашните шест статистически района от ниво 2 в четири нови предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с промени в Закона за регионалното развитие. С предложения законопроект се цели осигуряване на съответствие на националното законодателство с новата класификация NUTS, въведена с Делегиран регламент (ЕС) 2026/195. Той е задължителен и се прилага пряко във всички държави членки от 1 януари 2027 г. Регламентът за NUTS установява класификация на териториалните единици за статистически цели, която осигурява съпоставимост на регионалната статистика между държавите членки и различните териториални нива.

В момента ниво 1 включва два района. Единият обхваща Северна и Югоизточна България, а другият – Югозападна и Южна централна България. От 01.01.2027 г. те ще се обединят в един район от ниво NUTS 1, който ще включва цялата територия на страната.

В Закона ще бъде отразена и промяната в регионите за планиране. Съществуващите до момента шест статистически района от ниво 2 – Северозападен (областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен), Северен централен (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра), Североизточен (Варна, Добрич, Търговище, Шумен), Югоизточен (Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол), Южен централен (Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково) и Югозападен (Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, София-област) стават четири. Статистическите граници ще се изменят, но се запазват административните граници на всички 28 области и на общините в тях.

Новите четири района за планиране, които се формират, са Северен район (областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград, Силистра); Източен район (областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол); Южен район (областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали). Създава се и Столичен район с територията на Столична община.

Предложените изменения ще допринесат за усъвършенстване на държавната политика за регионално развитие чрез привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата класификация NUTS и за адаптиране и подобряване на системата от стратегически документи съобразно новото райониране и прилагането на интегрирания териториален подход. Ще се създаде ясна и последователна нормативна рамка за управлението на развитието на районите от ниво 2, като ще се отчитат на спецификите на Столичния район. Предлагат се и изменения, основани на практиката от прилагането на интегрирания териториален подход, с цел усъвършенстване на стратегическите документи за регионално развитие и механизмите за тяхното изпълнение, както и необходими промени в други закони.

Основополагащ документ за стратегическото планиране на регионалното и пространствено развитие остава Националната концепция за регионално и пространствено развитие, която ще определя стратегията за развитие на националната територия и връзките ѝ със съседни страни и региони. За Северен, Източен и Южен региони за планиране от ниво 2 ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие с участието на заинтересованите страни на територията на съответния регион и ще се одобряват от регионалните съвети за развитие, които ще се намалят от 6 на 4.

За Столичния регион за планиране се предвижда разработване на план за интегрирано развитие, който да изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия за неговото развитие, в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, и ще отчита връзките му с другите региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона. Той ще определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Столичния регион за планиране, ще отчита предвижданията и инвестиционните намерения за развитие на територията му и ще се разработва в съответствие с общия устройствен план.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2027 година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фикус

    2 0 Отговор
    Какво пак ще й районират на България? Ще районират кинтите в джобовете на ония от НС.Пак ще мислят,откъде да смучат дебели пачки за новата година.

    Коментиран от #6

    15:27 07.07.2026

  • 3 очевидец

    2 0 Отговор
    Ако българското разузнаване не знае, че руският патриарх е офицер от КГБ - всички от българското разузнаване трябва да бъдат уволнени!...

    15:33 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Богаташ с фес

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фикус":

    Ами ще се връща Източна Румелия.

    15:56 07.07.2026

  • 7 Изпълнява се пъкления план на ЕС

    0 1 Отговор
    България да бъде с 6 области под управлението на Турция.

    16:33 07.07.2026

  • 8 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Ако районираме областите на пет или шест, трябва да се пипнат и изборните райони, а НС да бъде преформатирано на 120 депутати. Това ще отговаря на населението от последното преброяване, което е 5,5 милиона.

    16:45 07.07.2026

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